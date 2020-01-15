Обзор смартфона Huawei nova 5T





Линейка Huawei Nova дебютировала на выставке IFA 2016 и за три с небольшим года существования уже успела добраться до пятого порядкового номера. Самым актуальным её представителем сейчас является Huawei nova 5T, который совсем недавно поступил в продажу в Украине. Это — смартфон среднего ценового сегмента с современным дизайном, очень неплохой начинкой и камерой. Характеристики практически полностью соответствуют смартфону Honor 20. Его обзор можно прочитать у нас на сайте, а мы пока познакомимся с новинкой..

Дизайн и материалы Huawei nova 5T

Внешне Huawei nova 5T — типичный современный смартфон и подобных моделей на рынке уже огромное количество: стекло спереди и сзади, экран практически во всю переднюю панель и металлическая рамка. Как и в Honor 20, фронтальная камера находится не в “моноброви”, а в круглом вырезе в левом верхнем углу экрана. Над дисплеем разместилась тонкая сетка разговорного динамика, в которой есть светодиодный индикатор уведомлений и датчик приближения.

Металлическая рамка смартфона сделана в цвет задней панели, в нашем случае она голубая. Снизу у Huawei nova 5T разъём USB Type-C, внешний динамик и микрофон. В верхней части смартфона есть привычный дополнительный микрофон и маленькое чёрное “окошко”, которое можно по ошибке принять за ИК-передатчик. На самом деле, это — датчик освещённости. К сожалению, для 3.5-мм разъёма места в смартфоне не нашлось, но в комплекте будет соответствующий переходник.

На левом торце разместили лоток для двух карт nanoSIM. Справа — привычная качелька громкости, под которой — кнопка питания. Она в данном случае совмещена со сканером отпечатков пальцев. Размещение удачное: большой палец правой руки (либо указательный левой) попадает как раз на неё.

Больше всего производители экспериментируют сейчас с расцветками задних панелей. Huawei nova 5T — не исключение: к нам приехал голубой вариант, который интересно переливается под разными углами. Для консерваторов есть чёрный, а самый необычный из доступных цветов — фиолетовый. Он получил рисунок из стилизованных букв “nova” по всей задней крышке.

Основная камера с четырьмя модулями разместилась вертикально в верхнем левом углу задней панели. Она возвышается над корпусом, хотя нельзя сказать что сильно. Если раздражает — можно поправить с помощью защитного бампера. Да и в целом, бампер не помешает: смартфон не самый скользкий, но стекло есть стекло. И разбить риск присутствует, и отпечатки с мелкими царапинами остаются. По нынешним меркам, Huawei nova 5T можно отнести скорее к смартфонам среднего размера (что ещё пару лет назад показалось бы дикостью) и лежит в руке он вполне комфортно.

Дисплей

В HUAWEI nova 5T установлен экран с диагональю 6.26 дюйма с вырезом-отверстием под фронтальную камеру. В настройках есть возможность спрятать его чёрной полосой во всю ширину дисплея. Используется IPS-матрица с разрешением 2340х1080 (FullHD+), соотношением сторон 19.5:9 и пиксельной плотностью около 412 ppi. У экрана неплохой запас яркости, хорошие углы обзора и приятная, естественная цветопередача. Он определённо понравится противникам AMOLED-экранов.

В настройках экрана можно выбирать масштаб элементов интерфейса, размер шрифта, включить режим защиты глаз, выбрать разрешение (FullHD+, HD+ или интеллектуальное переключение между ними), а также выбрать режим отображения. Нет только тёмной темы интерфейса. Хотя она была бы не настолько полезна, как в смартфонах с OLED-экранами.

В естественном режиме максимальная яркость составляет 358.851 кд/м², а статическая контрастность — 796:1. Нельзя сказать, что экран откалиброван идеально: гамма-кривая существенно отклоняется от эталонных значений, а цветовая температура немного уходит в холодные оттенки, а цветовой охват близок к sRGB.

В ярком режиме максимальная яркость составила 374.894 кд/м², статическая контрастность — 829:1. Цветовой охват при этом ощутимо шире sRGB, но цветовая температура уже очень завышена: около 10000К при эталонных 6500К. Картинка получается холодной.

Способы разблокировки Huawei nova 5T

В смартфоне стандартный современный набор способов разблокировки: сканер отпечатков пальцев (который мы уже упоминали) и разблокировка по лицу. Сканер работает очень быстро и точно, что и не удивительно. На данный момент только с подэкранными сканерами бывают разные варианты. Распознавание лица — без неожиданностей. Работает, но медленнее сканера и не при любом освещении.

Платформа и производительность

Внутри у Huawei nova 5T установлен фирменный топовый процессор Kirin 980 прошлого поколения, который установлен и во флагманских Huawei P30 Pro или Honor 20 Pro. У Huawei уже есть новый Kirin 990, но на нашем рынке пока моделей с ним нет, да и про производительности 980-й по-прежнему весьма хорош. Это — 7-нм восьмиядерный процессор, который включает в себя два производительных ядра Cortex-A76 по 2.6 ГГц, ещё два по 1.92 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A55 по 1.8 ГГц. За графику отвечает GPU Mali-G76 MP10. Да, процессор немного уступает Snapdragon 855 (особенно по графике), но и Huawei nova 5T — это не флагман, а смартфон среднего ценового сегмента. Да и со всеми задачами без проблем справляется, все современные игры работают. Не всегда на максимальных настройках графики, но по кадровой частоте всё комфортно.

В стресс-тесте процессор работает довольно стабильно, без кардинальных падений производительности. Но сам по себе корпус греется. Не просто теплеет, а действительно становится горячим. И это касается не только стресс-тестов, в требовательных играх нагрев тоже ощутимый.

По беспроводным интерфейсам есть весь необходимый современный набор: двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth версии 5.0 LE с поддержкой кодека aptX HD, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS) и модуль NFC для бесконтактной оплаты. В смартфоне установлено 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, что в целом неплохо. Но добавить не получится: лоток рассчитан только на 2 SIM-карты.

Интерфейс и ПО Huawei nova 5T

На данный момент смартфон работает на ОС Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1, в обозримом будущем обещают обновление до Android 10 + EMUI 10. В аппарате есть и работают все сервисы Google, включая Google Pay и с будущими обновлениями они никуда не исчезнут, за это волноваться не стоит. Что же касается оболочки, то мы о ней неоднократно рассказывали в предыдущих обзорах. Она хорошо оптимизирована, работает очень быстро, никаких багов, ошибок локализации и прочих малоприятных мелочей нет.

Huawei полностью перерисовала интерфейс, включая иконки и анимации. Есть различные темы и варианты оформления. Приложения и виджеты организованы на рабочих столах, также можно включить отдельное меню приложений (как в стоковом Android), есть упрощённый режим с большими иконками. Для навигации по системе можно использовать либо традиционную панель с кнопками, либо жесты. Последний вариант вполне удобен и кнопки не отъедают часть полезной площади экрана.

Предустановленных приложений не так много. Преимущественно — собственные варианты плеера, погоды, диспетчера приложений, а также заметки, диспетчер телефона (утилиты для очистки и оптимизации), а также всякие полезные мелочи, как приложение для быстрого переноса данных со смартфона на смартфон.

Камера Huawei nova 5T

Как и вся начинка смартфона, камера Huawei nova 5T полностью повторяет таковую в Honor 20. Она включает в себя четыре модуля: основной на 48 мегапикселей (SONY IMX586) с диафрагмой f/1.8, фазовым автофокусом и без оптической стабилизации. Дополнительно есть ультраширокоугольный модуль на 16 МП (без автофокуса), f/2.2 с углом обзора 117°, макро-модуль 2МП, f/2.4 и вспомогательный 2 МП модуль-сенсор глубины.

На основном экране приложения камеры размещён стандартный набор органов управления, включая Ai подстройку изображения, переключение режимов съёмки и кнопки для переключения на широкоугольную камеру и 2х зум. Основная камера стандартно делает фотографии на 12 МП (схема Quad Bayer), однако может и в 48 МП, что включается отдельно в настройках. Про-режим с ручными настройками и HDR вынесены в подменю с дополнительными режимами съёмки. Есть Ar Emoji.

Основная камера хороша, особенно при достаточном освещении. Фотографии получаются детальными, с хорошим динамическим диапазоном, без ощутимых шумов. Хотя автоматика Ai иногда срабатывает не совсем корректно и слегка пересвечивает фотографии. Размытие заднего фона работает по большей части адекватно.

Широкоугольная камера — полезная штука во многих ситуациях, но в случае Huawei nova 5T хорошие фото на неё можно сделать только при хорошем освещении. Плюс стоит помнить, что автофокуса нет:

Несмотря на отсутствие телеобъектива, 2х зум выделен в приложении, хотя на самом деле это — «кропнутое» изображение:

Ночной режим присутствует, традиционно на съёмку кадра уходит некоторое время. В целом, для смартфона такой ценовой категории, Huawei nova 5T справляется с ночной съёмкой неплохо, но шумы присутствуют и падает детализация:

Автономность

За автономность Huawei nova 5T отвечает аккумулятор на 3750 мА*ч, есть поддержка фирменной быстрой зарядки SuperCharge мощностью 22,5 Вт. Обещают 50% заряда за полчаса. К сожалению, смартфон к нам попал без комплекта и проверить возможности не было. Тест автономности PCMark показал весьма внушительный результат, около 11.5 часов.

В реальной жизни смартфон рекордов не ставит: при активном использовании с играми и видео в YouTube живёт день. В более сдержанном — полтора. Два дня можно получить используя режимы энергосбережения.