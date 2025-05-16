Обзор смартфона OPPO A5 Pro: бюджетная новинка с неожиданными фишками

На прошлой неделе мы осмотрели Motorola Moto G75 — доступный смартфон с особенностями топ-сегмента. На новых тестах у нас еще одна бюджетная новинка OPPO A5 Pro и также с некоторыми важными бонусами. Подобные характеристики редко получают флагманы, не то что устройства с ценником от 7000 гривен. Итак, посмотрим на еще одну необычную модель в этом сегменте, разберемся стоит ли смартфон внимания, кому подойдет, а кому нет.

OPPO A5 Pro Від 7000 грн. Плюсы: стильный и современный дизайн; отличный комплект поставки; серьезная защита от воды, ударов и падений IP69, IP68 и IP66, MIL-S TD-810H; яркий IPS-экран; громкие стереодинамики; длительное время автономной работы; быстрая зарядка; поддержка двух SIM-карт и карт памяти одновременно Купить в Elmir Минусы: простой виброотклик; одна посредственная камера; слабый процессор Купить в Elmir 7.6 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики OPPO A5 Pro

Дисплей 6,67- дюймов IPS LCD, HD+ 1604×720 пикселей в, 90 Гц, 264 ppi, стекло Corning Gorilla Glass 7i, пиковая яркость 1000 нит Процессор 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55 — 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A76), 6-нм Графический чип Mali-G57 MP2, 1072 МГц Память 8 ГБ LPDDR4×256 ГБ памяти UFS 2.1 Расширение памяти Есть, microSD до 1 ТБ включительно Основная камера 50 Мп f/1. 8 АФ, дополнительная 2 Мп f/2.4 моно объектив Фронтальная камера 8 Мп f/2.0 Модули и интерфейсы 5G, 4G LTE, W i-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC защита Есть, от пыли и воды IP69, IP68 и IP66, ударопрочность по стандарту MIL-S TD-810H ОС Color OS 15, ОС Android 15 Аккумулятор 5800 мАч, быстрая зарядка на 45 Вт корпус Пластик Габариты 164,8 2×75,53×7,76 мм вес 194 грамма

Упаковка и комплектация

OPPO A5 Pro продается в стандартной коробке бело-серебристого цвета.

В коробке видим само устройство с наклеенной на экран пленкой, документацию, скрепку для лотка, кабель USB-C to USB-A, блок питания на 45 Вт и защитный чехол.

Для современных смартфонов и трендов на минимализм, это устройство получило очень хороший комплект. Особенно радует наличие БП, да еще и такого достойного, тем более для бюджетного смартфона.

Дизайн и эргономика

OPPO A5 Pro получил пластиковый матовый корпус и современный дизайн: плоские грани и закругленные углы, экран также плоский, а площадка с основными камерами относительно небольшая и немного выпяченная.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

На обзор получили цвет «Шоколад», то есть темно-коричневый. А еще есть оливковый. По моему мнению, этот цвет выглядит существенно привлекательнее. Наша версия вообще не пачкается руками, на ней не видно ни отпечатков пальцев, ни пыли. Наверное, также будет с другим цветом, тем более он существенно светлее.

Габариты модели составляют 164,8 2×75,53×7,76 мм, а вес 194 грамма. Это типичный смартфон в современном формате «лопата». В руке лежит хорошо, по крайней мере в мужской, но корпус очень скользкий, поэтому сразу советую надеть комплектный чехол. Тем более он здесь не прозрачный, а черный, имеет прикольный вид и не пожелтеет через некоторое время, как это всегда делают прозрачные комплектные кейсы.

На передней панели видны две тонкие боковые грани и пару более толстых — верхнюю и нижнюю.

На задней панели видим модуль с камерами и надпись OPPO.

На правом торце все по стандарту — кнопка блокировки и клавиши громкости. На левом находится порт для двух nano-SIM карт и есть дополнительное место для карты памяти. На верхней грани ничего нет, а на нижней видим динамик, микрофон и порт USB-C.

Одной из главных особенностей модели является полноценная защита сразу по четырем стандартам: от пыли и воды по IP69, IP68 и IP66, а еще от ударов и падений по стандарту MIL-S TD-810H. Смартфон можно опускать в пресную воду на глубину до полутора метров на полчаса. Также он выдерживает горячую воду температурой до +80 градусов.

Его можно бросать и ронять из рук и ему ничего не будет. По крайней мере так заявлено. Но помните, что на все это не действует гарантия, поэтому будьте осторожны. Однако при этом с имеющимися стандартами за смартфон в любом случае точно можно быть спокойным, чего не скажешь о многих других конкурентах.

Дисплей OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro имеет 6,67-дюймовый IPS LCD экран с разрешением 1604×720 пикселей. Частота обновления здесь 90 Гц, плотность пикселей 264 ppi, а пиковая яркость составляет 1000 нит. Последнее возможно лишь при автояркости, поэтому всегда рекомендую использовать именно ее. Сверху экран защищает стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Смартфон имеет типичный для современных бюджетников дисплей — просто нормальная IPS-матрица, которая почти не тускнеет под углами, имеет достаточно высокую яркость и насыщенные цвета. Ничего нового я здесь не добавлю, потому что это мы уже видели много раз. Хорошо, что не делают хуже, а только лучше.

Например, увеличивают частоту обновления до 90 Гц. Она может быть либо 60, либо 90 Гц, либо автоматическая. Я рекомендую использовать последний вариант.

В целом экран очень даже ок, с ним легко можно работать на улице под солнцем, на нем приятно смотреть кино или сериалы на Netflix, Sweet TV или MEGOGO.

Звук и виброотклик

OPPO A5 Pro получил базовый вибромотор, поэтому вибрация здесь стандартная, ничем не выделяется и не запоминается. Настроить ее тоже нельзя. Единственное, что дают сделать это активировать/дезактивировать тактильный отклик системы.

Звучание у смартфона стерео, что обеспечивают основной динамик и разговорный. Звук громкий, даже очень. Особенно в режиме сверхвысокой громкости 300%. Он активируется дополнительным нажатием на громкость, когда она уже на максимуме. Но как раз включать это не рекомендую, потому что появляются жужжание и другие подобные лишние звуки. А вот на стандартных 100% все звучит адекватно.

Разъема 3,5-мм здесь нет, их все чаще убирают даже из бюджетных моделей. Поэтому наушники подключать через переходник, или по Bluetooth. Если же это делать, то смартфон поддерживает популярные кодеки SBC, AAC и aptx.

Камеры OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro имеет фактически одну основную камеру — это широкоугольный модуль на 50 Мп с диафрагмой f/1.8 и углом обзора 76 градусов. Но в нем нет ни электронной, ни тем более оптической стабилизации. Второй датчик на 2 Мп с апертурой f/2.4 выступает вспомогательным модулем.

Понятно, что в подобной ценовой категории качество фотографий будет посредственное, но за свою цену фотографии просто нормальные.

Мне более или менее понравилась передача цветов, хотя сразу видно, что алгоритмы пытаются вытягивать фотографии за счет насыщенности и кислотности. Динамический диапазон посредственный, как и четкость. Ночные фотографии сильно шумят.

Здесь есть режим 50 Мп, поэтому если уж снимаете что-то для соцсетей, то лучше это делать именно на него.

Основная камера снимает видео в 1080р при 30 кадрах в секунду. Видео просто нормальные, но есть тряска, потому что я напомню, что вообще нет никакой стабилизации.

Селфи-модуль в камере с разрешением 8 Мп и светосилой f/2.0. Фотографии получаются более или менее адекватными, есть нормальный портретный режим. Правда, когда на фоне много объектов он не всегда корректно размывает все. Но это частая проблема и более дорогих смартфонов. Съемка здесь также происходит в 1080р/30 fps.

Производительность, ПО и игры

OPPO A5 Pro работает на 8-ядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11-нм) Это фактически обновленный старый чип Qualcomm Snapdragon 662. У него четыре ядра Kryo 260 (Cortex-A73) 2100 МГц и столько же Kryo 260 (Cortex-A53) 2000 МГц. Графический чип здесь Adreno 610 1150 МГц. Памяти имеем 8 ГБ LPDDR4X и 128 или 256 ГБ ПЗУ формата UFS 2.1. Также можно добавить до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Из модулей и интерфейсов есть 4G LTE, W i-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS и NFC. Последнее уже становится правилом даже для бюджетных моделей, что радует.

Процессор очень посредственный, то есть доступный, но при этом и холодный. Все тесты смотрите ниже.

Отмечу, что с чипом отказались работать некоторые бенчмарки. Например, Geekbench 6 протестировал только CPU, а на GPU выдавал ошибку. Перезагрузка и прочие штуки не помогли. Также на смартфоне не заработал 3D Mark — постоянно писало, что ошибка и надо подгрузить файлы бенчмарка, а когда подгружало, то снова выбивало эту же ошибку.

OPPO A5 Pro точно не игровой смартфон, но базовые популярные проекты типа Call of Duty Mobile или Wild Rift на нем пойдут на средних настройках графики. Штуки типа Genshin Impact также запускать можно, но это будет до 30 кадров и низкие настройки. Мне в таком формате играть очень не комфортно, но я знаю, что кому-то точно будет нормально.

Смартфон работает на ОС Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15. Это симпатичная надстройка без рекламы, но с большим количеством предустановленных приложений и игр. Этого прям очень много, но хорошо, что хоть можно удалить.

Оболочка хорошо кастомизируется, ее без проблем разрешено детально настраивать под себя, включая изменение шрифтов и общих цветов.

Работает система адекватно, но иногда, конечно, ощущаются легкие подтормаживания. Это нормально для бюджетного смартфона, потому что такое есть у них всех. Тем более ощущается разница, если кто-то пользуется флагманом или айфоном, а берет в руки подобное устройство. Но ситуацию улучшает экран 90 Гц, где повышенная частота кадров добавляет скорости хотя бы визуально.

Автономность OPPO A5 Pro

OPPO A5 Pro оснащен батареей на 5800 мАч, что точно лучше, чем 5000 у большинства конкурентов за некоторыми исключениями.

Бюджетный процессор и IPS-экран берут относительно не много, поэтому при стандартном пользовании с соцсетями, звонками, играми и видео на YouTube устройство легко держится полтора дня. Автономность можно довести и до двух, убрав мобильные игры и просмотр видео.

В тестах PCmark смартфон несколько раз выдавал ошибку и никак не хотел измерять этот показатель.

Выделю быструю проводную зарядку на 45 Вт, что прекрасно для подобного сегмента. Полная зарядка занимает 1 час 20 минут. Беспроводную зарядку не подвезли и чуда здесь не произошло, как было с Motorolla.

Опыт пользования

OPPO A5 Pro типичный современный бюджетник с симпатичным дизайном и некоторыми приятными сюрпризами. Круто, что здесь есть полноценная защита от воды и ударов, но все остальное характерно для других смартфонов этой бюджетной категории.

Мне однозначно понравился полноценный комплект, что сейчас является ценностью в любом сегменте. А здесь имеем пленку и хороший непрозрачный чехол, а еще блок питания на 45 Вт, что сам по себе стоит недешево. Считайте это дополнительным подарком к смартфону, потому что так и есть в современных реалиях.

Жаль, что других флагманских приколов типа e-SIM или беспроводной зарядки не завезли, но даже наличие такой серьезной защиты и полноценного комплекта уже и так неплохо выделяет эту модель среди конкурентов по категории.

Цены и конкуренты

OPPO A5 Pro продается по цене от 7000 гривен за версию на 8/128 ГБ. Также есть вариант на 8/256 ГБ, который у нас на обзоре. Цены здесь от 7800 гривен, а в крупных сетях это вообще 9299 гривен. Если не смотреть на конкурентов, то цена очень адекватная. А вот если обратить внимание, то ценник вроде и норм, но за эти деньги точно можно найти что-то лучше, или буквально немного добавить и получить лучшее.

Советую обратить внимание на тот самый Motorola Moto G75. С ценником от 9000 гривен он имеет такую же память, но больший набор прикольных функций. Также есть Samsung Galaxy A16 4G с ценой от 5500 гривен, это если надо что-то попроще, Realme C75 (цена от 5700 гривен), Poco M6 Pro с ценником от 6649 гривен, Redmi Note 14 (цена от 5900 гривен), Nubia Neo 2 (цена от 5960 гривен) и Motorola Moto G55 с ценой от 7300 гривен.

Радует, что по крайней мере в этой модели компания исправляет свою постоянную проблему с завышенными ценниками. Да, конечно за эти деньги есть другие позиции, как я уже говорил, но и OPPO A5 Pro в своей категории полон сюрпризов. Да и главный конкурент Motorola Moto G75 просто сам напичкан приколами и он один такой за эти деньги, а это точно исключение.

7.6 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8.5 Батарея на 5800 мАч легко дает полтора дня автономной работы. Можно дотянуть до двух. Экран 8 Яркий IPS-экран 90 Гц. Дизайн, эргономика 8 Адекватный современный дизайн и пластиковый корпус. Программное обеспечение 7 Просто нормальная оболочка с современным уровнем кастомизации. Но здесь очень много предустановленных приложений и игр. Производительность, тротл. 7 Чип холодный, но слабый. Фактически это обновление старого процессора, поэтому может быть он не сильно многого стоит. Камера 7.5 Для своей ценовой категории смартфон умеет делать просто нормальные фотографии. Цена 7.5 У смартфона адекватная цена, но также у него много конкурентов, а особенно выделяется один, бьющий всех остальных.