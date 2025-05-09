Обзор Motorola Moto G75: это точно бюджетный смартфон?

Давно у нас на обзоре не было бюджетных смартфонов. По крайней мере так называют сейчас сегмент устройств до 10 000 гривен. Motorola Moto G75 как раз относится к ним, имеет аскетичный, но узнаваемый дизайн, а также неожиданные для этой категории возможности, которые часто характерны для флагманской серии. А ведь здесь совсем другой сегмент, но они есть, что делает устройство очень интересным. Все детали, как всегда, в обзоре.

Motorola Moto G75 Від 9000 грн. Плюсы: адекватный современный дизайн; большой IPS-экран 120 Гц; поддержка eSIM; влагозащита IP68 и стандарт MIL-STD-810H; адекватный процессор Snapdragon 6 Gen 3; 5 лет обновлений Android; запись видео на обе камеры в 4K/30fps; адекватная автономность; беспроводная зарядка 15 Вт; отличное соотношение цена/качество/возможности Купить в Elmir Минусы: кому-то будет мало одного варианта памяти; в комплекте нет пленки и БП; самый простой звук и виброотклик Купить в Elmir 8.3 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Motorola Moto G75

Дисплей 6,78 дюйма, 2388×1080 пикселей, 387 ppi, IPS, 120 Гц, Gorilla Glass 5, максимальная яркость 1000 нит Процессор 8-ядерный Snapdragon 6 Gen 3, частота процессора 2,4 ГГц Графический процессор Adreno 710 Память 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X и 256 ГБ ПЗУ UFS 2.2 Слот для карт памяти Есть, microSD до 1024 ГБ включительно Основная камера Основной объектив 50 Мп, f/1.79, Sony LYT-600, 1/1.95″; ультраширокий объектив 8 Мп, f/2.2, 119°; вспомогательный объектив, видеосъемка Full HD (1080p) 60 к/с, 4K 30 к/с, стабилизация изображения оптическая, вспышка Фронтальная камера 16 Мп, светосила f/2.45, видеосъемка Full HD (1080p) 30 к/с и Ultra HD (4K)30 к/с Связь 5G, 2 nano+e-SIM Коммуникации и навигация Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.4, aptX Adaptive, NFC-чип, aGPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, цифровой компас Особенности Сканер отпечатка сбоку, стереозвук, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, шумоподавление, гироскоп, датчик освещения Батарея 5000 мАч, быстрая зарядка Motorola TurboPower на 30 Вт, 50% за 25 минут, беспроводная зарядка 15 Вт Защита Есть, IP68 и MIL-STD-810 Операционная система Android 15 Материалы корпуса Пластик/кожа или пластик Габариты 166,09×77,24×8,44 мм Вес 208 граммов

Упаковка и комплектация

Motorola Moto G75 продается в картонном экобоксе.

Внутри видим сам телефон без пленки на экране, прозрачный силиконовый чехол, кабель USB Type-C, документацию и скрепку для SIM-лотка. Как видим, блока питания нет.

Дизайн и эргономика

Motorola Moto G75 получил простой, но узнаваемый дизайн бренда: плоские грани, закругленные углы и ровный плоский экран без малейших закруглений по краям.

У нас на осмотре оказался черный цвет, но есть еще бирюзовый и белый.

Смартфон получил полностью пластиковый матовый корпус. Глянцевые части есть только на логотипе и на панели с камерами. В модели также есть полноценная влагозащита по стандарту IP68 и защита от падений и ударов MIL-STD-810.

На передней части Motorola Moto G75 видим тонкие боковые рамки и немного толще верхнюю и нижнюю.

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Сзади есть круглый логотип Moto, и выпяченный модуль камер со скругленными углами.

На правом торце разместили кнопку блокировки экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев, а также клавиши громкости. На левой стороне установлен лоток для двух SIM-карт. А еще пользователям доступна функция eSIM, что даже не всегда встречается у флагманов, а здесь есть. И это еще одна важная и неожиданная особенность бюджетника. Внизу видим микрофон, порт USB-C и динамик.

Motorola Moto G75 неплохо лежит в ладони. Нельзя сказать, что он вообще не скользит в руке, но и точно не выскальзывает, как иногда бывает с другими моделями. Поэтому, конечно, лучше надеть хотя бы комплектный кейс, который имеет отличное сцепление.

На черном варианте, который был на осмотре, вообще не видно следов пользования, ни отпечатков пальцев, а вот пыль заметна сразу. Думаю на других светлых цветах не будет видно даже этого.

Дисплей Motorola Moto G75

Motorola Moto G75 оснащен 6,78-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 1080×2388 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и максимальной яркостью 1000 нит. Защищает все это дело стекло Corning Gorilla Glass 5.

Если вы почему-то озабочены такой штукой как ШИМ, то подобные экраны как раз для вас. Он здесь минимальный, но в то же время надо понимать, что цвета не такие насыщенные, как у AMOLED-матриц, да и черный не такой уж черный. Но это норма для IPS.

В любом случае для бюджетной категории имеем адекватный яркий экран, изображение на котором не тускнеет под углами, а цвета даже выглядят неплохо. Особенно, когда в настройках экрана выбрать насыщенные, а не естественные. Но кому-то как раз понравятся вторые, потому что они мягче.

Экран здесь не LTPO, то есть частота обновления не падает до 1 Гц, когда дисплей выключен. Но опять же, это норма для подобной матрицы и сегмента. Саму же частоту обновления можно переключать между 60 или 120 Гц, или оставить в автоматическом режиме. Я сделал именно так и в целом система отрабатывает хорошо в этом случае. А те приложения, которые не подстраиваются под «автомат», можно докрутить в настройках.

Максимальной яркости хватает на улице в солнечный день, но советую включать именно автояркость, потому что так она всегда больше. Работать с таким экраном в подобных условиях можно без проблем, все видно, все считывается и тому подобное.

Звук и виброотклик

Motorola Moto G75 получил бюджетный вибромотор, поэтому вибрация здесь самая простая, которая может быть. Это точно не плюс, но оно вибрирует и хорошо. Да и не ожидал я что-то другое от этой категории, тем более в нее и так завезли фишки не каждого топового смартфона.

Звучание здесь стерео (основной динамик+разговорный), оно просто нормальное и достаточно громкое. Ничего на максимальной громкости не жужжит и уже хорошо. Басов и объема нет вообще.

Камеры Motorola Moto G75

Motorola Moto G75 оснащен двумя основными модулями, а четыре отверстия, которые видны на выпяченной платформе также имеют одну вспышку и вспомогательный объектив, убирающий мерцание в кадре.

Поэтому главный датчик здесь Sony LYT-600 на 50 мегапикселей со светосилой f/1.79 и оптической стабилизацией. Второй модуль — ультраширокоугольный (119 градусов), 8-мегапиксельный датчик с апертурой f/2.2 и автофокусом. Из-за последней особенности его также используют для макро, но качество не очень.

Несмотря на ценник, основная камера оказалась адекватной. Конечно, это не уровень камерафонов, или даже передтоповой категории, но я за 10 000 гривен с нашими ценами я ожидал чего-то существенно хуже.

Фотографии получаются с насыщенными цветами и достаточно детализированными. А вот динамического диапазона не хватает, что неудивительно. Видно какую серьезную роль играет алгоритм — он буквально вытягивает фотографии, но и цвета здесь соответствующие — современные, как у смартфонов, яркие и нереалистичные. Однако как раз многим нравится именно такой формат. Ширик есть, ну и хорошо. Ничего особенного о нем сказать не могу, кроме стандартного — он хуже основного модуля. Ночные фотографии тоже приличные, конечно они шумят и это видно, но помним о цене и других возможностях.

Видеосъемка есть в Full HD (1080p) при 60 к/с и даже можно снимать 4K-видео в 30 fps. Для этого сегмента это редкость. А главное, что это же может и фронтальная камера на 16 Мп (светосила f/2.45). Которая, кстати, тоже очень адекватная и даже нормально размывает фон, когда на нем много объектов.

Производительность, ПО и игры

Motorola Moto G75 работает на доступном 8-ядерном процессоре среднего уровня Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 с графикой Adreno 710. Память здесь только в одной модификации — 8 ГБ ОЗУ формата LPDDR4X и 256 ГБ ПЗУ формата UFS 2.2. Конечно, это не самые быстрые варианты, но и не самые медленные, которые есть. Считаем это просто современной нормой бюджетников.

Также можно добавить до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти, а еще вместо второй SIM-карты дают поставить microSD до 1 ТБ включительно.

Из модулей интерфейсов и навигации доступны эти решения: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth v 5.4, aptX Adaptive, NFC-чип, aGPS, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, цифровой компас. Отдельно выделю возможность использования e-SIM, которая доступна далеко не каждому флагману, а здесь оно есть.

Конечно, чип Snapdragon 6 Gen 3 не слишком мощный, но холодный, поэтому о троттлинге речь вообще не идет. Все тесты и бенчмарки смотрите ниже.

Смартфон может без проблем запускать все популярные мобильные игры типа Call of Duty Mobile, PUBG Mobile или Wild Rift на максимальных настройках, а проекты типа COD Warzone или Genshin Impact на средних настройках с показателем 30-40 кадров в секунду. Играть однозначно можно, но также надо понимать, что это не игровой смартфон. Но он, как видите, в этом плане показывает себя нормально.

На Motorola Moto G75 была установлена ОС Android 14 с фирменной легкой оболочкой. Но во время тестирования «прилетело» обновление до Android 15. В целом производитель обещает пять лет апдейтов именно ОС плюс обновления безопасности.

Система работает адекватно, но иногда бывают легенькие фризы, что нормально для телефонов этой категории. И заметно это только, если у вас флагман, или вы ими долго пользовались. Все остальные, которые просто пользуются среднедоступными телефонами ничего подобного не почувствуют. Тем более если поставить повышенную частоту обновления экрана.

Автономность Motorola Moto G75

Motorola Moto G75 имеет батарею емкостью 5000 мАч, что является стандартом для большинства современных смартфонов. А вот что не привычно, так это наличие беспроводной зарядки на 15 Вт в дополнение к 30-ваттной проводной. Я напоминаю, что у нас тут смартфон за 10 000 гривен.

Автономность с подобным аккумулятором соответствующая — полный день при стандартном пользовании с соцсетями, интернетом плюс немного игр и видео на YouTube. Конечно, можно дотянуть до полутора дней, но это именно дотягивание. Или будет у тех людей, которые не смотрят видео на телефонах и не играют на них. Их мало, но они есть.

Тест в PC Mark показал хороший результат 15 часов 20 минут.

Зарядка от 0 до 50% происходит за 25 минут, а до 100% занимает почти 70 минут. И напоминаю, что это если у вас есть блок питания на 30 Вт, потому что в комплекте его нет.

Опыт пользования

Как часто это бывает до обзоров, я намеренно не смотрю на возможности техники, которая ко мне приезжает, чтобы составить собственное впечатление, самостоятельно удивиться или разочароваться. В случае с Motorola Moto G75 это однозначно был приятный сюрприз.

При первом ознакомлении смартфон не произвел впечатления — типичная бюджетная модель, еще и в стандартном черном цвете. Да и пленки не было на экране, а в коробке блока питания.

Но дальше была неожиданность за неожиданностью. Что? Полноценная защита от влаги IP68 и военная защита MIL-STD-810? Я не ошибся? Это точно тот смартфон? Что? Беспроводная зарядка? e-SIM? Эм, а проверю ка я в интернете про него все, потому что тут что-то невозможное.

Поэтому да, Moto G75 полон приятными штуками, которые он понахватал от флагманов. И это однозначно выделяет устройство на фоне конкурентов. Плюс адекватная камера, дисплей и батарея для его цены.

Цены и конкуренты

Motorola Moto G75 продается по цене от 9000 гривен, но в крупных сетях ценник телефона составляет 9999 гривен. По моему мнению, это точно суперадекватный прайс для описанных выше возможностей. Конкуренты у него есть, часто они немного дороже, но есть и доступнее. В целом устройство адекватно чувствует себя на рынке, тем более со своими бонусными возможностями.

Из конкурентов можно выделить чуть более доступную модель от Motorola — Moto G55 с ценником от 7500 гривен. Это если надо что-то от этого бренда, но попроще. Обратите внимание на Redmi Note 13 Pro 4G (цена от 7999 гривен) и Redmi Note 14 Pro с ценником от 8899 гривен. А еще есть Realme 12 Pro (цена от 10150 гривен), Samsung Galaxy A25 (цена от 7715 гривен) и Samsung Galaxy M35 5G (цена от 8400 гривен) если нужна большая батарея.

8.3 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Батарея на 5000 мАч легко хватает на день стандартного пользования. Экран 8 Яркий IPS-экран 120 Гц. Дизайн, эргономика 8 Просто нормальный современный дизайн и пластиковый корпус. Программное обеспечение 8 Просто нормальная оболочка с современным уровнем кастомизации. Производительность, тротл. 8 Чип тянет много игр и не греется. Но ожидать от него чего-то серьезного не стоит. Камера 9 Для своей ценовой категории смартфон умеет хорошо снимать, а еще записывает видео в 4К при 30 кадрах в секунду на основную и фронтальную камеры. В основном такая оценка именно за это. Цена 9 Отличное соотношение цена/качество/возможности.