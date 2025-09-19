Обзор смартфона OPPO Reno 14: когда средний класс претендует на премиум

OPPO Reno 14 позиционируется как премиальный смартфон среднего звена, который делает серьезную ставку на возможности искусственного интеллекта, фотографию и игровую производительность. Удалось ли китайскому производителю создать сбалансированное устройство, которое бы могло конкурировать с топовыми моделями и стоить адекватных денег? Как всегда, разбираемся детально в обзоре ниже.

OPPO Reno 14 Від 26 494 грн. Плюсы: премиальный дизайн и хорошие материалы; серьезный уровень защиты IP69; великолепный дисплей с безопасным ШИМ-диммированием 3840 Гц; мощный процессор; хорошая автономность от батареи 6000 мАч; быстрая зарядка 80 Вт; качественные камеры Купить в Elmir Минусы: отсутствие беспроводной зарядки; нет слота для карт памяти; высокая цена для среднего сегмента; в комплекте нет БП Купить в Elmir 8.3 /10 Оценка

Технические характеристики OPPO Reno 14

Дисплей 6.59″ AMOLED, 2760×1256, 120 Гц, до 1200 нит, ШИМ 3840 Гц, Gorilla Glass 7i Процессор MediaTek Dimensity 8350 (4 нм) Графический чип Mali-G615 MC6 Память 12 ГБ LPDDR5X + 256/512 ГБ/1 ТБ UFS 3.1 Беспроводные модули 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Основная камера 50 МП (Sony IMX882, OIS) + 50 МП телефото (3.5x оптический зум, OIS) + 8 МП ультраширокоугольная Фронтальная камера 50 МП с автофокусом и 3 фокусными расстояниями Аккумулятор 6000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт SuperVOOC Операционная система Android 15 + ColorOS 15 корпус Стекло+металл Цвета Перламутровый белый, Изумрудный зеленый защита IP69/IP68/IP66, подводная съемка до 2 м Габариты 157,9×74.73×7.42 мм вес 187 граммов

Упаковка и комплектация

OPPO Reno 14 поставляется в плоской серебристой коробке.

Внутри бокса находим смартфон с наклеенной на экран пленкой, скрепку для лотка с SIM-картами, документацию и кабель USB-C to USB-A. Блока питания в комплекте нет.

Дизайн и эргономика

OPPO Reno 14 с первого взгляда действительно производит впечатление солидного премиального устройства из-за яркого изумрудно-зеленого цвета и сплошного стеклянного корпуса с алюминиевой рамкой. Грани модели плоские, а углы закруглены.

Несмотря на большой 6,59-дюймовый экран, смартфон остается относительно компактным и легким: его габариты составляют 157,9×74.73×7.42 мм, а вес 187 граммов. С такими показателями устройство легко и долго держится одной рукой и ею же смартфоном можно без проблем управлять.

На передней панели видим относительно тонкие рамки и встроенную в экран фронтальную камеру.

На задней разместили немного выпяченный модуль с основными камерами и надпись OPPO.

На правом торце есть кнопки громкости и блокировки экрана. На левом ничего нет. На верхней видим микрофон, ИК-порт и другие датчики, а на нижней разместили еще один микрофон, порт USB-C, слот для SIM-карт (2 nano-SIM) и динамик.

Задняя панель OPPO Reno 14 сделана из стекла Velvet Glass. Заявлено, что оно хорошо противостоит царапинам и отпечаткам пальцев. Последних действительно почти не видно на корпусе, но это также, наверное, зависит от цвета. Однако на другом белом цвете также вряд ли вы увидите следы пользования.

Новинка имеет самый высокий уровень защиты от влаги и пыли IP69. Это означает, что OPPO Reno 14 может погружаться в воду на глубину до 2 метров в течение 30 минут, а также выдерживать струи горячей воды под высоким давлением.

Дисплей OPPO Reno14

OPPO Reno14 получил 6,59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2760×1256) и частотой обновления 120 Гц. Плотность пикселей составляет 460 ppi. По желанию разрешение экрана можно уменьшать или увеличивать. Визуально разница почти не заметна, но батарею будет «жрать» больше. Дисплей защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 7i.

Типичная яркость достигает 600 нит, а в автоматическом режиме — до 1200 нит, что гарантирует читабельность даже под прямыми солнечными лучами. Поэтому также советую всегда держать автояркость, потому что так она больше когда нужно и заряд экономите.

Важнейшей особенностью дисплея является высокочастотное ШИМ-диммирование на уровне 3840 Гц. Это значительно превышает безопасный порог в 1000 Гц и делает экран максимально комфортным для длительного использования, а еще снижает усталость глаз. По крайней мере так заявляет производитель.

Не забываем о поддержке 100% цветового охвата DCI-P3 и HDR10+, а также дополнительные функции типа Splash Touch (улучшенное качество изображения, включается в настройках) и возможность пользоваться экраном в перчатках (отдельно надо включать в настройках).

Экран OPPO Reno14 действительно крутой. Да, он немного не дотягивает до флагманов, но все же имеет отличное разрешение, насыщенные цвета и глубину изображения. Ну и важно, что это матрица AMOLED.

Производительность, ПО, ИИ и игры

Сердцем OPPO Reno 14 стал процессор MediaTek Dimensity 8350, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Графика здесь Mali-G615 MC6. Оперативной памяти у модели 12 ГБ LPDDR5X (плюс можно добавить еще 12 ГБ виртуальной ОЗУ), встроенной 256 ГБ формата UFS 3.1. Еще есть варианты на 512 ГБ и 1 ТБ. Карточку памяти вставить нельзя.

OPPO Reno 14 поддерживает все современные стандарты связи: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4. Есть NFC для бесконтактных платежей и поддержка двух физических nano-SIM или одной SIM и eSIM.

В синтетических тестах, которые приведу ниже, устройство имеет отличные показатели и это подтверждает его способность уверенно тянуть любые современные тяжелые игры и быстро работать.

Здесь есть и система охлаждения AI Nano Dual Drive. Заявлено, что она эффективно снижает температурные пики под нагрузкой, а функция HyperBoost 2.0 дает стабильный FPS в популярных играх без троттлинга во время длительных игровых сессий. Стресс-тесты действительно показали, что чип достаточно холодный под нагрузками и не перегревается.

Для геймеров предусмотрены специальные оптимизации, поэтому производитель заявляет, что MOBA-игры поддерживают до 120 FPS в течение трех часов непрерывной игры, а FPS-игры — до 60 кадров в секунду. Ну и куда без ИИ сегодня. Имеется в виду функция LinkBoost 3.0, которая автоматически переключает каналы интернет-соединения и дает стабильный сигнал.

Смартфон OPPO Reno 14 работает на ОС Android 15 с фирменной оболочкой ColorOS 15. Надстройка очень похожа на дикую визуальную смесь iOS и HyperOS. Она кастомизирована и ее можно детально подогнать под предпочтения пользователя. Но здесь уже установлена куча программ, игр и других приложений. Хорошо, что хоть рекламы нет.

Среди интеллектуальных функций есть уже классическая связка с Google Gemini, ИИ Переводчик, Голосовой ИИ-Секретарь и ИИ Резюме звонков.

С имеющимся железом система работает быстро и качественно. Включаете автоматическое обновление экрана и имеете прекрасное быстродействие и никаких подтормаживаний.

Звук и виброотклик

OPPO Reno14 оснащен стереодинамиками (основной+разговорный), которые вместе дают достаточно качественное звучание для своего класса. Звук громкий и сбалансированный, с четко выраженными высокими частотами и присутствующими средними. Низких частот, конечно, не хватает и это классические физические ограничения компактных динамиков любого смартфона. Однако для просмотра видео на YouTube или сериалов этого более чем достаточно.

Приятно, что производитель не забыл о поддержке современных аудиокодеков. Имеющийся Bluetooth 5.4 работает с aptX HD, LDAC и LHDC, поэтому владельцы качественных беспроводных наушников смогут наслаждаться Hi-Fi звуком.

Также здесь есть функция Footstep Sound Boost, что будет полезной фишкой для мобильных геймеров. Она усиливает звуки шагов в шутерах, а это дает тактическое преимущество. Правда, работает оно только в PUBG Mobile и Call of Duty Mobile.

OPPO Reno14 оснащен классическим, для производителя, линейным вибромотором O-Haptics, а он создает приятный тактильный отклик. Вибрация четкая, разнообразная по интенсивности и главное, что она не жужжит. Во время игровых сессий виброотклик также работает органично.

К сожалению, а для кого-то, к счастью, 3,5 мм аудиопорта нет, Всем фанатам качественного проводного звука придется пользоваться адаптером через USB-C, но владельцы беспроводных моделей с качественным звуком будут довольны из-за упомянутой выше поддержки популярных и серьезных кодеков.

Камеры OPPO Reno 14

Основной блок камер OPPO Reno 14 имеет тройную систему из основного модуля на 50 МП с сенсором Sony IMX882, OIS и автофокусом, телефотомодуля также на 50 МП с сенсором Samsung S5KJN5, с OIS, 3.5-кратным оптическим зумом и 7-кратным гибридным. Плюс ультраширокоугольная 8-мегапиксельная с сенсором Sony IMX355 и углом обзора 116 градусов.

Камеры поддерживают запись видео в 4K/60 fps с оптической стабилизацией. Однако есть ограничение, которое я заметил не сразу: в режиме 4K невозможно переключаться на широкоугольную камеру или между основной и фронтальной во время записи.

Отдельно отмечу подводный режим съемки, который блокирует сенсорное управление и позволяет снимать фото и видео под водой. После его завершения автоматически происходит ультразвуковая чистка динамиков от воды.

Не забыли и про AI-функции для фотографирования. Появилась вспышка с ИИ будто для идеальных снимков в темноте и ИИ Редактор 2.0. Заявлено, что он имеет перекомпоновку кадра, исправление выражений лица, перенос стиля и удаление бликов.

Фронтальная камера на 50 МП поддерживает автофокус, три фокусные расстояния и запись видео 4К при 60 кадрах в секунду с OIS-стабилизацией.

Камеры в OPPO Reno 14 действительно крутые. Да, это не флагманский уровень, потому что это и не флагман, но близко. Фотографии имеют отличную детализацию, адекватный динамический диапазон и более или менее реалистичные цвета. Неплохо себя показал и телефото модуль, поэтому можно приближать почти без потери качества.

Конечно, они все же немного «подкрашены» алгоритмами, но на мой вкус они гораздо ближе к цветам, которые дают настоящие фотокамеры, чем дают, например, смартфоны Samsung.

Фронтальная камера делает адекватные селфи и нормально размывает фон, но ее сила в съемке. Имеющихся 4К/60 fps со стабилизацией с головой хватит, чтобы вести качественные блоги и влоги для соцсетей.

Автономность OPPO Reno 14

Аккумулятор OPPO Reno 14 емкостью 6000 мАч дает хорошую автономность. В тестах PC Mark он выдал 15 часов 10 минут и это серьезный результат. С автояркостью и автоматической частотой обновления экрана, с соцсетями, звонками и небольшим количеством игр, смартфон держит полный день с утра до ночи и даже полтора. Если убрать игры и немного уменьшить использование, то без проблем хватит и на два дня.

Есть поддержка быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 80 Вт, что позволяет зарядить батарею с нуля до 50% за 30 минут. Полная зарядка занимает до 50 минут. Однако напоминаю, что в комплекте такого блока питания нет, поэтому время зарядки зависит от имеющегося у вас БП. К сожалению, и беспроводной зарядки тоже нет, что огорчает с такой ценой.

Опыт пользования OPPO Reno 14

OPPO Reno 14 производит впечатление сбалансированного устройства. Смартфон быстро работает, не подвисает и уверенно справляется с любыми задачами. ColorOS 15 не очень похож на «чистый» Android, имеет полезные дополнения и лишний мусор в виде предустановленных приложений и игр. Радует, что хоть рекламы нет.

Новинка понравилась своим цветом, а дизайн у нее стандартный для большинства китайских смартфонов в 2025 году. Прикольно, что завезли серьезную защиту от воды IP69, а с ним и подводный режим камеры.

Не обошлось без ИИ-функций в различных аспектах пользования, но, по моему мнению, это все еще понты и погоня за трендами, чем реальная помощь пользователям. Это касается всех производителей, а не только этого. Но ИИ-возможностей здесь точно больше, чем я в последнее время видел в других моделях.

Понравились основные камеры и фронталка не подкачала. Все хорошо и с автономностью, и с экраном, поэтому общие впечатления в основном приятные. Поэтому самое время поговорить о ценах и конкурентах.

Цена и конкуренты

OPPO Reno 14 продается в Украине по цене от 26 494 гривен за базовую версию 12/256 ГБ. Это достаточно высокий ценник для среднего сегмента, но он оправдан качественным исполнением, железом, камерами и другими возможностями. В то же время это уже полшага до флагманов, поэтому некоторые могут доплатить и взять именно их. Также это дороже, чем конкуренты, но они не всегда имеют то, чем отличается OPPO Reno 14. Однако должен отметить, что производитель начал ставить более-менее адекватные цены на свои устройства, хотя к прайсу вопросы все же останутся.

Среди прямых конкурентов можно выделить несколько интересных вариантов Samsung Galaxy A55 (цена от 18 500 гривен) предлагает похожие характеристики с меньшей стоимостью, но без защиты IP69 и с менее мощным процессором. Еще есть Xiaomi 14T по цене от 17 724 гривен. Он теоретически имеет лучшие камеры, но хуже защиту от влаги.

Также есть OnePlus 12R (цена от 19 399 гривен) с топовым процессором Snapdragon 8 Gen 2, или Google Pixel 8a за 21 499 гривен. Еще есть Realme GT 6 от 17 099 гривен с отличной производительностью. Если нужно что-то дешевле, но от этого же производителя, то стоит взглянуть на предыдущую модель OPPO Reno 13 с ценой от 19 100 гривен.

