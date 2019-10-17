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Обзор смартфона Samsung Galaxy A30s

Обзор смартфона Samsung Galaxy A30s

Обзор смартфона Samsung Galaxy A30s


Компания Samsung продолжает семимильными шагами обновлять линейку смартфонов Galaxy A. На очереди — модель Galaxy A30s, которая предлагает новый дизайн, тройную камеру, но дисплей с меньшим разрешением. Давайте разбираться лучше ли она предшественника.

Линейка Samsung Galaxy A30s
Смартфоны и мобильные телефоны на
Моделей в линейке: 6
Диапазон цен: 5 489 − 7 929 грн

Дизайн Galaxy A30s

Внешний вид — это главный козырь Galaxy A30s. У смартфона новый дизайн с геометрическим узором. Samsung называет новые цветовые варианты черная призма, белая призма и зеленая призма. И именно последний вариант наиболее эффектно выглядит вживую. Правда, я бы назвал его скорее бирюзовым, но это все мелочи. Главное, что смотрится он действительно очень хорошо.

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А вот спереди аппарат мало отличается от бесконечного списка устройств с каплевидным вырезом. При этом под дисплеем расположена довольно широкая рамка. Лоток для SIM-карт и карты microSD находится на левом торце, клавиши питания и регулировки громкости — на правом. На верхней грани есть только отверстие микрофона, а на нижней — порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и решетка внешнего динамика, который звучит выше среднего, но не очень чисто.

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За обновление дизайна Galaxy A30s можно смело ставить зачет — устройство смотрится гораздо интереснее своего предшественника. Единственный вопрос насколько стойкой к царапинам будет пластиковая крышка, ведь на тестовом образце парочка уже появилась. Хотя эту проблему можно решить с помощью чехла.

Дисплей

В Galaxy A30s, как и в Galaxy A30, используется 6,4-дюймовая Super AMOLED матрица с хорошей цветопередачей и достаточным запасом яркости. Но почему-то ее разрешение уменьшилось с Full HD+ до HD+ (1560×720 точек). И на таком большом дисплее это действительно порой бросается в глаза.

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В настройках можно включить фильтр синего света, выбрать режим отображения цветов, настроить масштабирование, активировать режим повышенной чувствительности.

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В дисплей также интегрирован сканер отпечатков пальцев. С одной стороны это решение положительно повлияло на внешний вид аппарата, с другой он не всегда быстро и точно срабатывает.

Аппаратная платформа

Galaxy A30s, как и предшественник, оборудован чипом Exynos 7904 (восемь ядер: 2×1,8 ГГц Cortex-A73 и 6×1,6 ГГц Cortex-A53). Оперативной памяти установлено 4 ГБ (есть версия с 3 ГБ). В бенчмарках смартфон набирает немного больше баллов, чем Galaxy A30, но в целом результаты довольно средние.

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Интерфейс One UI работает хорошо. Конечно, открытие настроек и некоторых приложений происходит не моментально, но для комфортной работы такого железа хватает. То же касается и игр. Можно поиграть в PUBG, Asphalt 9, Injustice 2 и другие аналогичные тайтлы на средних настройках, проблем возникать не должно.

Встроенной памяти доступно 64 ГБ (в младшей версии — 32 ГБ). Можно доустановить карту памяти microSD объемом до 512 ГБ. В Galaxy A30s также есть модули Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, NFC.

Камера

В Galaxy A30s основная камера получила три модуля (в Galaxy A30 было два). Это основной 25 МП сенсор с диафрагмой f/1.7, 8 МП широкоугольный сенсор с диафрагмой f/2.2 и 5 МП сенсор глубины со светосилой f/2.2. Какого-то кардинального прироста качества по сравнению с Galaxy A30 нет. Функция динамической фокусировки, за которую отвечает новый 5 МП сенсор, позволяет создавать эффект боке на фотографиях.

Камера довольно уверенно себя чувствует в условиях хорошего освещения, но как только наступают сумерки, сразу становится видно, что у вас в руках не очень дорогой смартфон. Если основной модуль еще как-то пытается вытянуть снимок, то с широкоугольным сенсором все грустно — картинка шумная и замыленная. Но опять же, для своего ценового сегмента неплохо.

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Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Она хорошо справляется со своей задачей, но многое зависит от окружающей обстановки. Также она поддерживает функцию разблокировки смартфона по лицу пользователя. Срабатывает вполне шустро и под разными углами. Видео пишется в разрешении Full HD и основной, и фронтальной камерой.

Автономность Galaxy A30s

Аккумулятор в Galaxy A30s имеет емкость 4000 мАч, он такой же, как и в Galaxy A30. Учитывая одинаковые аппаратные платформы и более низкое разрешение дисплея, в среднем смартфон работает немного дольше предшественника. Тестовый образец себя показал в этом плане хорошо — при средней нагрузке получается полтора-два дня автономности. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, автономность, NFC
Минусы: разрешение дисплея
Вывод: Galaxy A30s - это неплохое обновление линейки, к которому, впрочем, есть вопросы. В частности, о уменьшившемся разрешении дисплея и том же процессоре, что и в прошлой версии. Но в остальном, у смартфона отличный внешний вид, камера, способная выдавать хорошие снимки и достойная автономность

Технические характеристики

Обзор смартфона Samsung Galaxy A30s Samsung Galaxy A30s 4/64GB Green (SM-A307FZGV)
5 999 − 7 929 грн
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Тип Смартфон
Предустановленная ОС Android 9
Оперативная память, ГБ 4
Встроенная память, ГБ 64
Слот расширения +
Тип SIM-карты Nano-SIM
Количество SIM-карт 2
Процессор Samsung Exynos 7904
Количество ядер 8
Частота, ГГц 1.8
Аккумулятор 4000 мАч (несъемная)
Диагональ, дюймы 6,4
Разрешение 720x1560
Тип матрицы Super AMOLED
PPI 268
Датчик регулировки яркости +
Основная камера, Мп 25 (f/1.7) + 8 (f/2.2) + 5 (f/2.2)
Видеосъемка +
Вспышка +
Фронтальная камера, Мп 16 (f/2.0)
Высокоскоростная передача данных LTE FDD/WCDMA/GSM
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth +
GPS +
IrDA -
FM-радио +
Аудиоразъем +
NFC +
Интерфейсный разъем USB Type-C
Размеры, мм 158.5 x 74.7 x 7.8
Вес, г 166
Защита от пыли и влаги -
Тип корпуса моноблок (неразборный)
Материал корпуса пластик
Тип клавиатуры экранный ввод
Еще сканер отпечатка пальцев в дисплее, быстрая зарядка
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