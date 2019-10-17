Обзор смартфона Samsung Galaxy A30s





Компания Samsung продолжает семимильными шагами обновлять линейку смартфонов Galaxy A. На очереди — модель Galaxy A30s, которая предлагает новый дизайн, тройную камеру, но дисплей с меньшим разрешением. Давайте разбираться лучше ли она предшественника.

Дизайн Galaxy A30s

Внешний вид — это главный козырь Galaxy A30s. У смартфона новый дизайн с геометрическим узором. Samsung называет новые цветовые варианты черная призма, белая призма и зеленая призма. И именно последний вариант наиболее эффектно выглядит вживую. Правда, я бы назвал его скорее бирюзовым, но это все мелочи. Главное, что смотрится он действительно очень хорошо.

А вот спереди аппарат мало отличается от бесконечного списка устройств с каплевидным вырезом. При этом под дисплеем расположена довольно широкая рамка. Лоток для SIM-карт и карты microSD находится на левом торце, клавиши питания и регулировки громкости — на правом. На верхней грани есть только отверстие микрофона, а на нижней — порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъем и решетка внешнего динамика, который звучит выше среднего, но не очень чисто.

За обновление дизайна Galaxy A30s можно смело ставить зачет — устройство смотрится гораздо интереснее своего предшественника. Единственный вопрос насколько стойкой к царапинам будет пластиковая крышка, ведь на тестовом образце парочка уже появилась. Хотя эту проблему можно решить с помощью чехла.

Дисплей

В Galaxy A30s, как и в Galaxy A30, используется 6,4-дюймовая Super AMOLED матрица с хорошей цветопередачей и достаточным запасом яркости. Но почему-то ее разрешение уменьшилось с Full HD+ до HD+ (1560×720 точек). И на таком большом дисплее это действительно порой бросается в глаза.

В настройках можно включить фильтр синего света, выбрать режим отображения цветов, настроить масштабирование, активировать режим повышенной чувствительности.

В дисплей также интегрирован сканер отпечатков пальцев. С одной стороны это решение положительно повлияло на внешний вид аппарата, с другой он не всегда быстро и точно срабатывает.

Аппаратная платформа

Galaxy A30s, как и предшественник, оборудован чипом Exynos 7904 (восемь ядер: 2×1,8 ГГц Cortex-A73 и 6×1,6 ГГц Cortex-A53). Оперативной памяти установлено 4 ГБ (есть версия с 3 ГБ). В бенчмарках смартфон набирает немного больше баллов, чем Galaxy A30, но в целом результаты довольно средние.

Интерфейс One UI работает хорошо. Конечно, открытие настроек и некоторых приложений происходит не моментально, но для комфортной работы такого железа хватает. То же касается и игр. Можно поиграть в PUBG, Asphalt 9, Injustice 2 и другие аналогичные тайтлы на средних настройках, проблем возникать не должно.

Встроенной памяти доступно 64 ГБ (в младшей версии — 32 ГБ). Можно доустановить карту памяти microSD объемом до 512 ГБ. В Galaxy A30s также есть модули Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS, NFC.

Камера

В Galaxy A30s основная камера получила три модуля (в Galaxy A30 было два). Это основной 25 МП сенсор с диафрагмой f/1.7, 8 МП широкоугольный сенсор с диафрагмой f/2.2 и 5 МП сенсор глубины со светосилой f/2.2. Какого-то кардинального прироста качества по сравнению с Galaxy A30 нет. Функция динамической фокусировки, за которую отвечает новый 5 МП сенсор, позволяет создавать эффект боке на фотографиях.

Камера довольно уверенно себя чувствует в условиях хорошего освещения, но как только наступают сумерки, сразу становится видно, что у вас в руках не очень дорогой смартфон. Если основной модуль еще как-то пытается вытянуть снимок, то с широкоугольным сенсором все грустно — картинка шумная и замыленная. Но опять же, для своего ценового сегмента неплохо.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП. Она хорошо справляется со своей задачей, но многое зависит от окружающей обстановки. Также она поддерживает функцию разблокировки смартфона по лицу пользователя. Срабатывает вполне шустро и под разными углами. Видео пишется в разрешении Full HD и основной, и фронтальной камерой.

Автономность Galaxy A30s

Аккумулятор в Galaxy A30s имеет емкость 4000 мАч, он такой же, как и в Galaxy A30. Учитывая одинаковые аппаратные платформы и более низкое разрешение дисплея, в среднем смартфон работает немного дольше предшественника. Тестовый образец себя показал в этом плане хорошо — при средней нагрузке получается полтора-два дня автономности. Также поддерживается быстрая зарядка мощностью 15 Вт.