Обзор смартфона Samsung Galaxy M21





У некоторых производителей есть довольно широкий выбор моделей и линеек, которые заполняют ценовые позиции с разницей даже в несколько десятков долларов. Так, например, в линейке Samsung Galaxy M есть несколько устройств, которые между собой отличаются буквально в паре деталей, но при этом выглядят практически одинаково и работают на одном уровне. Не так давно мы познакомились с обновленной моделью Samsung Galaxy M31, а сейчас глянем, что интересного из себя представляет младшая версия Samsung Galaxy M21.

Комплектация Samsung Galaxy M21

Так как M31 и M21 отличаются только во внутренних деталях, коробки и их содержимое одинаковые, где со смартфоном есть только зарядное устройство, соответствующий кабель, «скрепка» и документация.

И как со старшей моделью, к этой тоже при необходимости придется покупать чехол и защитную пленку отдельно, ведь в комплекте их нет.

Дизайн и удобство использования

Сегодняшний гость редакции практически копирует M31 (и предшествующую ей M30s), но от предыдущей модели M20 все же отличий больше. Так, корпус стал немного выше (159×75.1×8.9 мм) и добавил пару грамм (188 грамм). А это точно копирует M30s. Как именно получился такой корпус уже не так важно, а в актуальной линейке визуально отличить новинки можно только по блоку камер, где у старшей модели 4 объектива, а у младшей — только 3.

В материалах корпуса тут тоже нет разницы: стекло на лицевой стороне и монолитная пластиковая крышка сзади. Весь смартфон глянцевый, поэтому со временем на нем появятся царапины, да и он слегка скользковат. От этого спасет чехол, но он сделает и без этого крупненький смартфон еще больше. Правда, автономность это компенсирует. Также у Galaxy M21 повторяется и эргономичность.

Ну и в отличии от M31, M21 нет в красном цвете, зато есть в зеленом. Тестовый образец черный и, на мой взгляд, это самый практичный вариант, ведь на нем не так заметны следы от рук и мелкие повреждения. Все остальное у этой модели точно такое же, как у старшей модели и ее предшественника.

Дисплей Samsung Galaxy M21

В сравнении с M20, у M21 минимально увеличился экран, диагональ которого теперь составляет 6,4 дюйма. Но возвращаясь к сравнению с M31, то дисплей здесь точно такой же. Прочие параметры у него ничем не отличились: разрешение — 2340×1080 пикселей, соотношение сторон — 19,5:9, нижняя рамка больше остальных и так далее.

И вырез для камеры сверху тоже есть. «Спрятать» его можно точно также, как у других моделей, но это сделает верхнюю грань визуально очень большой и вряд ли такое решение устроит пользователя. В любом случае, к вырезу не так сложно привыкнуть и он не сильно отвлекает во время рутинной работы.

Цветопередача Super AMOLED-дисплея практически полностью совпадает со старшей моделью. Так что можно смело предположить, что это одни и те же матрицы. Так как особых претензий к картинке M31 у нас не было, с M21 ситуация аналогичная.

Замеры профиля Vivid:

Замеры профиля Natural:

С подсветкой без сюрпризов: максимум в помещении составил 426 кд/м², а минимум — 2 кд/м². Единственное, что все же немного обратило на себя внимание, это датчик регулировки яркости, который редко мог не поднимать уровень подсветки после, скажем, темных помещений. Но это явно мелкая ошибка конкретного тестового образца, а не модели в целом.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Обеспечение безопасности и быстрого доступа к системе у Samsung Galaxy M21 аналогично большинству сегодняшних смартфонов. Фронтальная камера может сканировать лицо владельца. У нее хорошо получается, но солнцезащитные очки станут помехой. В темноте смартфон может немного поднять уровень подсветки, что помогает разблокировке и не сильно «бьет» по глазам.

Также есть и дактилоскопический датчик. Он как раз отличается от того, который в M31. Во-первых, он настраивается свайпом, а не касанием, во-вторых, почему-то он срабатывает в кармане. Во всяком случае, так у тестового образца. Зато в его работе нет ошибок. Но с расположением история повторяется — к нему нужно слегка потянуться пальцем. Новая привычка вырабатывается за день и потом это не обращает на себя внимание.

Звук Samsung Galaxy M21

Еще один пункт, в котором можно повториться, это звук. Galaxy M21 оснащается одним основным динамиком, который и отвечает за все звуковое сопровождение. Он также не очень хорош для музыки, ведь у него очень мало низких, но для видео в тихой обстановке он подойдет. Разговорный динамик хорош, а микрофоны тоже довольно чувствительны и могут пропускать в разговор посторонние звуки.

Для музыки все же есть стандартный разъем, с помощью которого можно подключить любимые проводные наушники. Мои Monster Jamz приятно звучали с этим смартфоном, пожаловаться не на что.

Производительность и ПО

С комплектующими тут еще один повтор. В M21 тоже установлен восьмиядерный процессор Exynos 9611 с ускорителем видео Mali-G72. Правда, с памятью есть небольшое отличие: в комплекте с 64 ГБ накопителя будет 4 ГБ оперативной памяти, тогда как со 128 ГБ общей, ОЗУ будет уже 6 ГБ. В остальном все тоже самое, что есть у M31: можно установить две SIM-карты и карту памяти, есть NFC, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.0 и поддерживаются разные системы навигации.

В тестах показатели совершенно одинаковые, как и ощущения от работы. Оба смартфона я использовал по очереди и особой разницы между ними не почувствовал. Так что те пользователи, которые больше заинтересованы в быстродействии, явно ничего не потеряют, сэкономив на младшей модели.

И само собой, ситуация с ПО тут не отличается не просто от старшей модели, но и других актуальных линеек (за исключением флагманских функций, вроде Samsung Dex). С работой системы и интерфейса проблем не было и у M21. В этом плане даже бюджетные устройства уже приятны в использовании, хотя, конечно, не такие быстрые, как флагманы.

Камеры Samsung Galaxy M21

По сравнению с M20, у M21 значительно изменился блок камер. Но в разрезе линейки, такое же количество сенсоров и их характеристики были у M30s. Вероятно, это те же модули, которые разве что программно могли «подтянуться» с новыми версиями системы и версией приложения камеры. Так, в смартфоне установлены три основные сенсора:

основной 48-мегапиксельный со значением диафрагмы ƒ/2.0;

вспомогательный 5-мегапиксельный с ƒ/2.2 для определения глубины;

и ультраширокоугольный 8-мегапиксельный с ƒ/2.2.

Основная камера теперь не так сильно «подкручивает» цвета, оставляя картинку немного более натуральной. Ну и разрешение фотографий в стандартном режиме в 4 раза ниже (для полного разрешения есть отдельная опция, вот некоторые примеры фото). Снимки днем получаются довольно похожими на реальную картинку, с не сильно перенасыщенным небом или травой.

Ночной режим не избавит от шума и все равно потеряет детали, по сравнению с тем, что будет днем, но с ним лучше, чем без него. Обработка фотографии немного изменилась и на фото теперь получше выглядят цвета и меньше пересветов от источников освещения. Движущиеся объекты, правда, будут смазаны.

Ультраширокоугольная камера делает похожие снимки, на те, которые были у M30s. Цветопередача у нее заметно отличается от основной камеры, как и заметно меньше деталей из-за ее разрешения. Хотя днем она делает неплохие снимки, пусть они и нуждаются в постобработке. Но вот ночью от нее не стоит ждать чего-то хорошего, ведь соответствующего режима у нее не появилось.

Как и в случае с другими «бюджетниками», M21 умеет записывать видео в разрешении до 4K, но в таком случае не будет доступна запись ультраширокоугольной камерой и не будет стабилизации изображение. Поэтому лучше будет оставить Full HD.

Пример записи видео в Full HD:

Пример записи Ultra-Wide:

А вот камера для сэлфи тут 20-мегапиксельная с апертурой ƒ/2.2. В этой линейке таких сенсоров пока не было. Он лучше остальных справляется с балансом белого, но другие возможности повторяются: есть пара вариантов угла захвата и портретный режим.

В приложении камеры есть несколько небольших изменений, но они практически незаметны. Работает все без особых замедлений или прочих проблем.

Автономность Samsung Galaxy M21

Для M21 емкость аккумулятора увеличилась до 6000 мА•ч и таким образом «догнала» модель M31. С учетом совершенно одинаковых комплектующих, расход энергии приблизительно такой же. В тесте автономности Geekbench смартфон устоял немного более девяти часов, что чуть-чуть меньше старшей модели. А в повседневном использовании, по субъективным ощущениям, аккумулятор держится столько же (пару дней).

Прочие возможности у смартфона на уровне старшей модели: поддерживается быстрая зарядка (заполнение пустой батареи займет 2,5 часа) и возможность зарядить другие устройства, подключенные проводом.