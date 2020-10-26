Обзор смартфона Samsung Galaxy M31s





Смартфоны-долгожители всегда находят своих покупателей, ведь многие пользователи готовы пойти даже на определенные компромиссы ради хорошей автономности устройства. У компании Samsung есть отдельная M-линейка смартфонов, которые могут похвастаться емкими аккумуляторами. И сегодня мы посмотрим как раз на одного из представителей данной серии — модель Samsung Galaxy M31s, а также сравним его с предшественником Galaxy M31.

Дизайн и удобство использования

Внешний вид Galaxy M31s заметно улучшился, если сравнивать устройство с Galaxy M31. Тыльная панель теперь имеет градиентный переход и предлагается в синей либо серой расцветке. Смотрится такое решение симпатично ровно до тех пор, пока вы берете смартфон в руки — покрытие “glastic” (как бы стеклопластик, по мнению корейцев) очень быстро собирает отпечатки пальцев, из-за чего вся эта красота сразу блекнет. Да и не сказать, что корпус Galaxy M31s сильно устойчив к повреждениям — за пару недель использования заметны некоторые мелкие царапины. Поэтому чехол будет не лишним.

Габариты девайса: 159,3 x 74,4 x 9,3 мм, вес — 203 граммов. За счет того, что экран имеет соотношение сторон 20:9, смартфон не очень широкий и его удобно держать в руке. В то же время, чтобы дотянуться до верхней или нижней грани, приходится перебирать аппарат. Клавиши питания и регулировки громкости расположены на правой грани. Слева находится слот для двух SIM-карт и карты microSD, сверху — микрофон, а снизу — динамик, порт USB-C и 3,5-мм аудиоразъем.

В целом же дизайн Galaxy M31s можно, скорее, отнести к плюсам устройства, хотя в данном ценовом сегменте, как по мне, есть варианты и поинтереснее. Но внешний вид смартфона это далеко не его главное преимущество.

Дисплей Samsung Galaxy M31s

В Galaxy M31s установлен 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей. Разрешение составляет 2400х1080 точек, частота обновления — 60 Гц. По сравнению с прошлым поколением, диагональ экрана выросла на 0,1 дюйма, при этом уменьшилась нижняя рамка. Кроме того, исчез каплевидный вырез — фронтальная камера теперь вписана в круглое отверстие по центру.

К качеству дисплея, традиционно для устройств Samsung, особых претензий нет. Цвета насыщенные, картинка четкая, запаса яркости хватает на улице, авторегулировка яркости работает вполне корректно. В настройках можно выбрать более спокойный цветовой профиль Natural, а также включить фильтр синего цвета, который сделает экран в вечернее время суток более комфортным для ваших глаз.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

В качестве вариантов разблокировки смартфон предлагает сканирование лица пользователя и его отпечатков пальцев. Сканер отпечатков пальцев, кстати, переехал с тыльной панели, как у Galaxy M31, в кнопку питания. Разблокировка по лицу менее надежна с точки зрения безопасности, но довольно неплохо работает даже в темноте. Сканирование отпечатка срабатывает шустро, впрочем, бывали случаи, когда сканер не хотел узнавать палец и приходилось вводить PIN-код.

Звук Samsung Galaxy M31s

Основной динамик Galaxy M31s расположен на нижнем торце. Он оповещает о входящих звонках и уведомлениях, запаса громкости достаточно. К сожалению, разговорный динамик не помогает основному при воспроизведении музыки, поэтому стереоэффекта нет и приходится довольствоваться плосковатым звуком. С другой стороны, на высокой громкости искажений особых нет, вполне типичное качество звука для данного ценового сегмента.

Производительность и ПО

Что не поменялось в Galaxy M31s, так это используемый процессор. Это восьмиядерный чип Exynos 9611 с графикой Mali-G72. Что интересно, данный чип был установлен не только в Galaxy M31, но и в Galaxy M30s. Поэтому рассчитывать на какой-то существенный прирост производительности не приходится.

Объем оперативной памяти, как и прежде, составляет 6 ГБ. Хотя на некоторых рынках доступна версия и с 8 ГБ RAM. А вот встроенный накопитель теперь установлен на 128 ГБ. Дополнительно можно установить карту памяти емкостью до 512 ГБ. Есть модули Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, GPS и NFC для бесконтактных платежей.

При повседневном использовании Galaxy M31s показывает себя неплохо, хотя и чувствуется, что это далеко не самый быстрый смартфон на рынке. Особенно на фоне устройств, у которых выше частота обновления экрана. Плюс порой могут появляться микрофризы, например, когда вы быстро переключаетесь между последними запущенными приложениями. В то же время мощности чипсета вполне хватает, чтобы поиграть даже в тяжелые игры, пускай и на средних настройках. Смартфон не особо сильно нагревается, ну а благодаря аккумулятору, играть можно не один час.

В качестве программной платформы используется Android 10 с OneUI Core 2.1. Интерфейс смартфонов Samsung давно уже привычен, как и возможности их фирменной оболочки. Доступна темная тема, управление жестами, различные возможности кастомизации.

Камеры Samsung Galaxy M31s

На тыльной панели Galaxy M31s расположен блок камер, который немного выпирает из корпуса. Он состоит из четырех модулей. Главный — 64-мегапиксельный сенсор со значением диафрагмы f/1.8. Также есть 12-мегапиксельная фронтальная камера с апертурой f/2.2 (в Galaxy M31 данный модуль имеет разрешение 8 мегапикселей). Ну и, чтобы не казалось мало, есть еще пара 5-мегапиксельных сенсоров со светосилой f/2.4: макрокамера и сенсор глубины. Если честно, от последних двух можно было смело избавляться, и тогда бы сам блок камер можно было сделать компактнее и симпатичнее. Но, увы, приходится следовать трендам. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя и позволяет делать довольно неплохие селфи.

Что же касается качества фото, какой-то сильной разницы с Galaxy M31 я не заметил. В дневное время суток снимки получаются весьма достойного качества, как для недорогого смартфона. С детализацией всё в порядке, хорошая цветопередача, нет заметных искажений по бокам. Сверхширокоугольная камера делает чуть более насыщенные фотографии, разницу в цветопередаче можно заметить сравнивая с основным модулем. В темное время суток ситуация, ожидаемо, становится заметно хуже. И если основная камера в ночном режиме еще может выдавать неплохие фото, то сверхширокоугольная сильно мылит и выдает много артефактов, особенно по краям. Если захотите поиграться с макрокамерой, учитывайте, что для неё нужно хорошее освещение, иначе ничего интересного не получится.

Автономность Samsung Galaxy M31s

Ну и главное в Galaxy M31s — это его показатели автономности. Аккумулятор емкостью 6000 мАч позволяет рассчитывать на два полных дня использования устройства. При этом смартфон хорошо справляется с ресурсоемкими задачами, например, навигацией. Конечно же, здесь устройству играют на руку и не самый мощный чипсет, и экран с частотой 60 Гц. Поддерживается 25 Вт зарядка, которая позволяет зарядить девайс где-то за полтора час

В тесте PCMark смартфон продержался 15 часов и 6 минут, очень внушительный показатель. Кстати, как и у предшественника, доступна функция реверсивной проводной зарядки, поэтому вы можете с помощью Galaxy M31s подзарядить какой-нибудь аксессуар или же другой смартфон.