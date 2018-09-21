Обзор смартфона Samsung Galaxy Note9

Ещё пять лет назад производителям требовалось приложить немало усилий, чтобы создать флагманский смартфон, ведь на рынке комплектующих был дефицит, и за каждый топовый компонент шла серьёзная борьба. Но сегодня даже не самые крупные компании могут позволить себе выпустить смартфон на топовом процессоре. А за последний год рецепт флагмана стал довольно прост: большой экран с вырезом, побольше оперативной памяти да несколько основных камер. В таких условиях покупателей всё сложнее удивить, а ещё сложнее найти на рынке свою нишу, ведь они просто размываются. Это раньше можно было делать «фаблет» или «камерофон», а сегодня почти все флагманы имеют большой экран и хорошую камеру. Как в этих условиях выжить со специализированной линейкой смартфонов, пробует показать компания Samsung со своей новой моделью Galaxy Note9. Этот крупный аппарат обещает потребителям не только топовый набор характеристик, но и ряд интересных функций. Давайте посмотрим, может ли этот смартфон удовлетворить запросы требовательных пользователей.

Комплект поставки

В современных флагманских смартфонах комплектации часто становятся хуже, производители убирают наушники и переходники, оставляя одну зарядку.

В Samsung же придерживаются более традиционного подхода, поэтому комплектация в Galaxy Note9 точно такая же, как в Note8. Она включает блок быстрой зарядки, кабель USB Type-C, наушники AKG со сменными амбушюрами, сменные наконечники пера S Pen с пинцетом, переходник с USB на USB Type-C и с Micro USB на USB Type-C.

Дизайн и материалы

В этом году компания Samsung решила не заниматься серьезным редизайном флагманов, поэтому, как и Galaxy S9+, Note9 получил косметическое обновление корпуса. Впрочем, это вовсе не означает, что минорные изменение не оказали положительного эффекта.

При большей диагонали экрана смартфон стал чуть меньше по высоте по сравнению с Note8 и немного шире. Это не столько сказалось на более комфортном использовании одной рукой, сколько на восприятии, при минимальных отличиях в размерах, корпус прошлой модели казался более высоким.

В Samsung, как и во всех флагманах последних лет, использовали в дизайне Galaxy Note9 слегка скруглённые углы корпуса. Кроме этого, не обошлось без уже ставшего фирменным закругления лицевой панели к боковым граням, где она плавно переходит в металлическую рамку. При этом тыльная часть является зеркальным отражением фронтальной — она также закругляется по бокам. Несмотря на это, сами грани смартфона не острые и он приятно лежит в руке.

Самые заметные изменения в дизайне Note9 касаются тыльной стороны корпуса и связаны они с блоком камер и сканером отпечатка пальцев. Последний теперь находится не на одном уровне с камерами, а под ними. Благодаря этому него стало проще попасть пальцем и меньше вероятность залапать стекло, прикрывающее объективы.

Как уже понятно, основные материалы в Galaxy Note9 — стекло и металл, но из последнего сделана только рамка корпуса. Получается, что изогнутые по бокам стеклянные панели крепятся на алюминиевую рамку, плотно прилегая к ней. И в этом плане никаких изменений нет, Samsung использует такую конструкцию ещё с Galaxy S6.

Сам корпус при этом имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68, он должен выдерживать погружение в воду на глубину 1,5 метра на время до 30 минут. Впрочем, производитель не рекомендует так делать, ведь попадание воды в корпус — это не гарантийный случай.

Дисплей

Линейка Note всегда выделялась крупными дисплеями, и Galaxy Note9 не стал исключением, в смартфоне установлена 6,4-дюймовая Super AMOLED матрица с разрешением 2960х1440 точек (516 ppi). В Samsung при этом отмечают, что в диагонали экрана не учитываются закругляющиеся грани, поэтому по факту дисплей в аппарате чуть больше, а 6,4 дюйма – это то, что пользователь получает для работы с пером S Pen.

Сам по себе экран в Note9 обеспечивает широкие углы обзора, большой запас яркости и хорошую цветопередачу. Последняя при этом регулируется в настройках, поэтому пользователь может выбрать между насыщенными или более натуральными цветами. Это же касается и цветовой температуры, которую можно автоматически переводить в более «теплый» оттенок вечером, выбрав соответствующие настройки, либо сделать её «теплее/холоднее» по умолчанию.

Благодаря высокой максимальной яркости дисплей в Galaxy Note9 умеет показывать видео в HDR10, поддержка которого есть в YouTube и Netflix. При этом аппарат умеет автоматически делать максимальную яркость ещё выше, чтобы экран оставался читаемым на ярком солнце. Но вручную выкрутить её на такой уровень не выйдет, этот режим срабатывает только когда датчик освещённости определяет очень яркий свет. Это логично, так как постоянное использование дисплея с высокой яркостью будет негативно сказываться на автономности смартфона.

Платформа и производительность

В Украине Galaxy Note9 продаётся в версии с процессором Exynos 9810, 10-нанометровым чипом, работающим на частоте 1,7 и 2,7 ГГц, в зависимости от нагрузки. Его дополняет производительная графика Mali-G72 MP18, модем LTE Cat.18, а также модули позиционирования GPS, GLONASS и BeiDou.

Кроме этого, смартфон оснащается 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и встроенным хранилищем на 128 ГБ, которое можно расширить с помощью карт microSD до 512 ГБ. Также есть версия Galaxy Note9 с 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти, но в Украину она пока официально поставляться не будет. Впрочем, и 128 ГБ более чем достаточно для комфортного использования, тем более что этот объём можно увеличить c помощью карт памяти.

Синтетически тесты показывают, что производительность Galaxy Note9 заметно выросла даже по сравнению с Note8.

Но во время использования интерфейса и приложений это не сильно заметно, они и в прошлой модели работали быстро. Вот где ощущается прирост скорости, так это в играх, требовательные PUBG и Fortnite идут на Note9 более плавно, а сам смартфон меньше греется.

К слову, в Samsung особо отмечают, что использовали в аппарате жидкостную систему охлаждения. Внутри смартфона есть довольно крупная медная трубка, в которой циркулирует жидкость. Тем не менее процессор в синтетическом тесте под очень высокой нагрузкой показывает небольшой троттлинг, его производительность проседает со 100% до 88%. Но настолько сильно нагрузить аппарат будет сложно даже играми.

Беспроводные опции в Galaxy Note9 представлены двухдиапазонным Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, работающим на частоте 2,4 и 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и NFC.

Сканер отпечатков пальцев и лица

В Galaxy Note9, как и в прошлых флагманах компании, есть несколько способов разблокировки: сканер отпечатков пальцев, распознавание радужной оболочки глаз, распознавание лица, и так называемое «интеллектуальное сканирование», которое объединяет скан радужки и лица.

Но начнём с привычного сканера отпечатков, расположенном в Note9 на тыльной стороне корпуса, сразу под блоком с камерами. Так как он теперь находится немного ниже, на него стало проще попадать пальцем. Сам сканер работает быстро, для его первой настройки вообще достаточно один раз провести пальцем по поверхности, а не делать с десяток касаний. Как и раньше, добавить для распознавания можно сканы пяти пальцев.

Распознавание радужной оболочки глаз работает в Galaxy Note9 точно так же, как в прошлых моделях компании, нужно разместить смартфон на расстоянии 25-35 см от лица, снять очки или контактные линзы и тогда инфракрасная камера сможет произвести сканирование. В общем, это довольно безопасный способ разблокировки, но не самый удобный для тех, у кого плохое зрение.

Использовать для разблокировки функцию распознавания лица немного проще, но она менее безопасная. По сути, для её работы используется только камера, которую легко обмануть с помощью фотографии.

Чтобы исправить недостатки распознавания радужной оболочки глаз и сканирования лица, в Samsungрешили объединить их в одну систему, получившую название «интеллектуальное сканирование». В итоге получился более быстрый и безопасный способ разблокировки смартфона. И надо отметить, что в Galaxy Note9 он работает лучше, чем в Galaxy S9+. Настолько, что можно вообще не пользоваться сканером отпечатков пальцев.

Интерфейс Galaxy Note9

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.1 с интерфейсом Samsung Experience 9.5. Компания уже несколько лет не вносит в него каких-либо серьезных изменений, постепенно дорабатывая отдельные функции и косметически обновляя дизайн.

Работает интерфейс быстро, с приятной плавной анимацией и переходами. При этом его логика остаётся стандартной для Android. В распоряжении пользователя есть рабочие столы, на которые можно выносить иконки программ и виджеты, есть отдельное меню приложений и шторка оповещений с быстрыми настройками.

При этом интерфейс можно настраивать под свой вкус, меняя темы оформления, обои, иконки, размер и вид шрифта, а также масштабирование.

Как и раньше, в оболочке Samsung есть предустановленный виртуальный помощник Bixby, с помощью которого можно управлять смартфоном голосом, правда, пока он понимает только английский и корейский языки. Но это не остановило компанию добавить на левую грань смартфона отдельную кнопку запуска Bixby. При этом встроенными средствами её нельзя переназначить на другие действия, и в отличие от Note8 она не отключается, что не очень удобно.

Перо S Pen

В Galaxy Note9 используется полностью новое перо S Pen, которое подключается к смартфону через Bluetooth Low-Energy( BLE). И перед тем, как написать о его возможностях, немного остановлюсь на конструкции. Размеры у S Pen не очень большие и составляют 106,37 мм в высоту, а толщина меняется от 4,35 до 5,7 мм в зависимости от грани, весит оно всего 3,1 грамм. При этом как и сам Note9, перо защищено от воды и пыли по стандарту IP68.

Внутри пера вместо аккумулятора используется суперконденсатор, он очень быстро заряжается, но имеет не очень большую ёмкость. Поэтому автономность S Pen заявлена на уровне 30 минут, но зависит от использования, например, его очень легко разрядить буквально за 2 минуты, если беспрерывно кликать по функциональной кнопке на корпусе, которая отвечает за быстрые команды.

Но даже если перо разрядилось, то им всё равно можно писать или рисовать по экрану, в этом плане оно работает точно так же, как в Note8. Таким образом, подключение Bluetooth Low-Energy (BLE) необходимо только для удалённого управления смартфоном. При этом использование суперконденсатора позволяет полностью заряжать S Pen меньше, чем за 30 секунд. И для этого достаточно просто вставить его в корпус Note9.

Что касается возможностей пера, то оно, как и прежде, имеет наконечник толщиной 0,7 мм и распознаёт 4096 степеней нажатия.

В интерфейсе Galaxy Note9 его можно использовать для рисования, рукописных заметок, создания скриншотов, «живых» сообщений, а также для перевода слов с иностранных языков простым наведением.

Кроме этого, использование Bluetooth Low-Energy (BLE) позволило расширить возможности пера, как уже сказано выше, оно теперь может управлять некоторыми функциями смартфона и приложений. На корпус S Pen есть единственная кнопка, на которую можно назначить разные команды. По умолчанию, долгое зажатие клавиши запускает на Galaxy Note9 камеру, одинарное нажатие делает снимок, а двойное переключает с основной камеры на фронтальную и наоборот.

Но в настройках S Pen долгое нажатие можно поменять на любое другое действие, например, на создание заметки в блокноте.

При этом в некоторых приложениях поддерживаются такие же быстрые действия с помощью пера, как в камере. В Microsoft PowerPoint можно переключать слайды презентации, в галерее изображения, в Chrome прокручивать веб-страницу. В будущем этот список должен расшириться, так как в Samsungоткрыли возможность добавлять свои команды в SPenдля сторонних разработчиков. При этом если нет желания ими пользоваться, то в настройках можно эту функцию полностью отключить. Но в целом управление с помощью пера – это вполне удачное развитие для линейки Note.

Режим DeX в Galaxy Note9

В прошлом году во флагманских смартфонах Samsung появился режим DeX, который трансформировал интерфейс смартфона в десктопный при подключении монитора через специальную док-станцию. Последняя была необходима для охлаждения, чтобы аппарат не перегрелся, и на ней находились разъёмы для периферии. Больше о ней мы писали в отдельном материале. Но так как в Galaxy Note9 используется более эффективная система охлаждения, то для того, чтобы запустить на нём режим DeX отдельная док-станция уже не нужна, достаточно переходника с USB Type-C на HDMI. Здесь также стоит отметить, что эта функция работает не со всеми переходниками, а в Samsung вообще рекомендуют пользоваться только фирменными, но при желании можно найти совместимый и от стороннего производителя. При этом в режиме DeX изображение выводится на внешний монитор всегда в разрешении Full HD, и вручную менять его нельзя.

После подключения интерфейс Note9 перестраивается под работу на большой экране, а приложения открываются в отдельных окнах. При этом стоит отметить, что большинство приложений Googleумеют адаптироваться под разные разрешения, поэтому нормально масштабируются. В итоге пользователь в режиме DeX может работать со всеми своими файлами и программами. Если переходник поддерживается, то к смартфону также можно подключать мышь и клавиатуру, а если их нет под рукой, то его экран может превращаться в тачпад, которым управляется интерфейс DeX.

Стоит отметить, что 6 ГБ оперативной памяти в Galaxy Note9 позволяют вполне комфортно работать в таком режиме. С десяток вкладок в браузере Chrome не перезагружаются, интерфейс системы работает быстро. Единственный минус, DeX одновременно умеет показывать окна только пяти программ.

Камеры

В Galaxy Note9 установлены две основные камеры. Первая широкоугольная 12-мегапиксельная с сенсором 1/2.55″, автофокусом, оптической стабилизацией и диафрагмой, которая может переключаться с f/1.5 на f/2.4. Вторая – 12-мегапиксельная телефото с сенсором 1/3.4″, автофокусом, оптической стабилизацией и постоянной диафрагмой f/2.4. По сути, характеристики модулей такие же, как были в Galaxy S9+, но вот что интересно, снимает Galaxy Note9 немного лучше.

Дело в том, что в Samsung доработали программную часть камеры, добавив в неё интеллектуальный режим определения сцен. Таким образом смартфон может сам определять объекты в кадре и менять настройки на те, которые должны лучше подходить для этого снимка. Всего Galaxy Note9 пока умеет определять 20 сцен: портрет, еда, цветы, помещение, животные, пейзаж, зелень, деревья, небо, горы, пляж, закат и рассвет, берег, улица, ночь, водопад, снег, птицы, подсветка и текст.

При этом надо отметить, что новый автоматический режим съёмки делает цвета более насыщенными, но не настолько, чтобы это сразу бросалось в глаза. Разница видна только при прямом сравнении.

В итоге, при хорошем освещении Galaxy Note9 делает снимки с хорошей детализацией, здесь помогает диафрагма f/2.4, которая делает более резкие кадры. Это касается как основной, так и телефото камеры.

Снимки на широкоугольную камеру при хорошем освещении:

Снимки на телефото камеру при хорошем освещении:

При ухудшении освещения детализация падает, но переключение основной камеры на диафрагму f/1.5 позволяет пропускать на матрицу больше света, так что снимки, как для смартфона, получаются хорошими. Телефото камера в таких условиях справляется заметно хуже.

Снимки на широкоугольную камеру при плохом освещении:

Снимки на телефото камеру при плохом освещении:

Фронтальная камера в Galaxy Note9 8-мегапиксельная с автофокусом, сенсором 1/3.6″ и диафрагмой f/1.7.

Звук Galaxy Note9

Компания Samsung одна из немногих продолжает выпускать флагманские смартфоны с 3,5 мм разъёмом для наушников и Note9 не стал исключением. Кроме этого, он поддерживает Bluetooth 5.0 и возможность одновременного подключения сразу двух пар беспроводных наушников. Звучит аппарат хорошо, громкость регулируется в пределах 15 делений, на 9-10 звук уже довольно громкий, так что для желающих сделать ещё громче будет запас. Наушники AKG, которые идут в комплекте с Galaxy Note9 — всё ещё лучшее из того, что можно получить в комплекте со смартфоном.

Внешних динамика теперь два, один совмещён с разговорным и находится над дисплеем, а второй расположен на нижней грани корпуса. Играют они громко, как для смартфона, но им не хватает объёмности, в этом плане сказываются небольшие размеры.

Автономность

В Galaxy Note9 установлен аккумулятор на 4000 мАч, заметное улучшение по сравнению с Note8, в котором была батарея на 3300 мАч. И нельзя не отметить, что автономность новой модели действительно стала выше. При 20 минутах звонков в день, активном использовании почты, мессенджеров, социальных сетей, камеры и до 30 минут просмотра YouTube, смартфон спокойно работает 1,5 дня. При этом даже очень интенсивное использование позволяет не заряжать аппарат до конца дня. Это подтверждается и тестом PCMark, под нагрузкой с яркостью дисплея 200 кд/м2 Galaxy Note9 выдерживает 11 часов 21 минуту.

При этом несмотря на то, что батарея в Note9 больше, чем в GalaxyS9+ (4000 мАч против 3500 мАч), заряжаются они от комплектного блока питания одинаково быстро – 1 час 40 минут. За 10 минут смартфон заряжается с 0 до 14%, а за 30 минут – до 38%.

Кроме этого, GalaxyNote9 поддерживает быструю беспроводную зарядку.