Обзор смартфона vivo Y19





Компания vivo прошлым летом начала официально продавать свои смартфоны в Украине. Преимущественно vivo делает акцент на среднем и бюджетном сегментах, хотя текущий флагман NEX 3 тоже получился очень даже интересным. У нас на обзорах уже побывали недорогие vivo V17, vivo V15 Pro. Герой сегодняшнего обзора — среднебюджетный vivo Y19. Смартфон интересен довольно доступной ценой, наличием большого аккумулятора, тройной основной камерой и NFC.

Комплект поставки

vivo Y19 поставляется в белой коробке с кучей красивой полиграфии. Внутри — сам смартфон, блок питания, кабель MicroUSB, защитная плёнка (сразу наклеена), документация, инструмент для извлечения лотка и простенький защитный бампер.

Дизайн и материалы vivo Y19

По всей видимости, при разработке дизайна vivo Y19 в компании руководствовались сделать внешний вид максимально “массовым”, что вполне логично, учитывая популярную ценовую категорию. Смартфон действительно выглядит очень “привычно” по современным меркам. Большой экран с каплевидным вырезом и сравнительно небольшими рамками спереди (утверждается, что занимает 90.3% панели) и глянцевая переливающаяся крышка сзади. Из стекла сделана только передняя панель.

Весь корпус у смартфона пластиковый, включая и боковую рамку. Она стилизована под металл, но взяв смартфон в руку сразу чувствуется, что это — пластик. Хотя стоит отметить, в руке он ощущается надёжно и не выскальзывает. Рамка преимущественно обтекаемой формы и плавно “перетекает” в заднюю панель. На боковинах есть продольное углубление, а верхний и нижний торцы — немного “срезанные”.

Компоновка функциональных элементов на торцах стандартная. Кнопка питания и сдвоенная кнопка управления громкостью находятся справа, слева — лоток. Верхний торец лишён чего-либо полезного, а снизу разместились микрофон, внешний динамик, разъём 3,5-мм для наушников и MicroUSB. Хотелось бы Type-C, но для недорогого смартфона простительно. Да и кабель MicroUSB найдётся в каждом доме.

Задняя панель пластиковая, с переливающейся окраской. В нашем случае — «весеннего бирюзового» цвета, который визуально практически белый с переливами. Такой вариант более практичен с эстетической точки зрения: отпечатки пальцев и мелкие царапины на нём не бросаются в глаза. В качестве альтернативы существует чёрный вариант. Акценты и окантовка золотистые. На самой панели размещён сканер отпечатков пальцев и основная камера в левом верхнем углу.

Основная камера тройная, расположена вертикально. Самую малость выпирает за пределы смартфона, но это дело полностью компенсируется при использовании бампера.

Дисплей

В vivo Y19 установлен большой IPS-дисплей с диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340х1080 (FullHD+), пиксельная плотность составляет 395 ppi. vivo его гордо называет Halo FullView. Отдельных режимов цветопередачи в настройках не предусмотрено. Есть только возможность отрегулировать цветовую температуру. Также есть режим чтения (фильтр синего) и тёмная тема интерфейса. Что неплохо, но не настолько полезно, как в AMOLED-экранах.

Визуально это — типичный неплохой по качеству IPS-экран с хорошими углами обзора и приятной естественной картинкой. Максимальная яркость составляет 382,49 кд/м², а статическая контрастность — 1048:1. Цветопередача очень неплоха: график цветового охвата почти совпадает с цветовым пространством sRGB. Цветовая температура немного выше эталонной из-за небольшого переизбытка синего:

Разблокировка vivo Y19

Из средств безопасности в смартфоне присутствует распознавание лица вледальца фронтальной камерой и старый добрый ёмкостный сканер отпечатков пальцев на задней панели. Работает он как положено: быстро и точно. Расположен тоже вполне удобно, с точным попаданием проблем не возникало.

Распознавание лица реализовано на уровне большинства современных недорогих смартфонов: вполне работоспособно, но не слишком безопасно. Хотя скорость работы очень неплохая.

Платформа и производительность

В vivo Y19 установлен процессор MediaTek Helio P65 MT6768. Это — 12-нанометровый восьмиядерный процессор, который предназначен для смартфонов среднего и бюджетного сегментов. Он включает два ядра ARM Cortex-A75 с тактовой частотой до 2 ГГц и шесть ARM Cortex-A55 с максимальной частотой 1,7 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G52 с частотой 820 МГц. Оперативной памяти — 4 ГБ стандарта LPDDR4X. В бенчмарках смартфон демонстрирует не самые высокие, но вполне соответствующие своему классу результаты.

При реальном использовании никаких проблем с производительностью не наблюдается. Оболочка работает шустро, без фризов и притормаживаний, как и все популярные приложения. Игры — не самая сильная сторона смартфона, но в целом, всё вполне играбельно. Смартфон работает стабильно при максимальных нагрузках. Ближе к концу стресс-теста Throttling Test было кратковременное падение производительности до 90%, всё остальное время производительность выше. В среднем — около 131,000 GIPS.

Набор беспроводных интерфейсов порадовал: есть двухдиапазонный Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC (с поддержкой Google Pay), GPS и FM-тюнер. Смартфон доступен только в одной конфигурации: 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Лоток позволяет установить и 2 SIM-карты, и MicroSD, так что выбирать не придётся. Поддерживаются карты до 256 ГБ.

Интерфейс и ПО

vivo Y19 работает на ОС Android 9 Pie с фирменной оболочкой Funtouch OS версии 9.2. Как и у многих китайских производителей, оболочка не предполагает отдельного меню приложений, только рабочие столы. Слева от “домашнего” экрана располагается “Smart Launcher” с прогнозом погоды и различной полезной информацией. Поддерживаются различные темы оформления, разные стили значков и разные варианты сетки главного экрана.

Для навигации можно использовать либо привычную панель кнопок, которая настраивается по собственным предпочтениям. Либо включить жестовое управление. Из важных и не очень привычных особенностей — две шторки а-ля iOS. Верхняя — только для уведомлений, нижняя — с регуляторами яркости, громкости, переключателями и “Центром быстрого доступа”, в который можно закинуть до 8 быстрых действий. К примеру, прокладка маршрута домой в Google Maps, быстрое создание напоминания на завтра и так далее. С одной стороны, компания объясняет нижнюю шторку тем, что на большом экране так удобнее, не нужно тянуться. В теории — логично. На деле — привыкнуть так и не удалось: за Wi-Fi и прочими штуками продолжаешь лезть в верхнюю шторку.

В остальном всё довольно привычно: диспетчер приложений в виде карусели карточек с возможностью разделения экрана, ряд фирменных приложений и утилит типа игрового режима, облачного хранилища, музыкального плеера, детского режима, диспетчера файлов и так далее.

Камера vivo Y19

В смартфоне установлена тройная тыльная камера. Основной модуль имеет разрешение 16 МП, диафрагма — f/1.78, есть фазовый автофокус. Оптической стабилизации нет, что ожидаемо учитывая ценовую категорию. Вторая камера сверхширокоугольная на 8 мегапикселей с диафрагмой f/2.2. Третья — макрокамера на 2 мегапикселя, f/2.4. Две дополнительные камеры лишены автофокуса. Для ультраширика это не критично, с макро же сложнее. “Попасть” на нужный объект — не самая тривиальная задача. А учитывая низкое разрешение, использование для этой цели основной камеры и кропа выглядит логичнее.

Приложение выглядит довольно привычно: переключение режимов сделано стандартным методом. На главный экран вынесены все основные настройки, включая HDR и настройки работы вспышки. Но немного странно, что на главный экран не вынесен переключатель камер. Есть только кнопка 2х зума. Учитывая отсутствие телевика, это — фактически просто кроп с основной камеры. А переключение камер и режим размытия заднего фона вынесены в круглую кнопку в углу экрана.

Основная камера снимает неплохо при достаточном количестве света. Радует цветопередача и детализация, по большей части правильно выставляется баланс белого. Вечерние фотографии слабоваты: появляется цифровой шум и существенно снижается детализация. Чёткое фото получить можно при определённых стараниях. Но только без движущихся объектов в кадре: HDR камера делает очень неспешно.

Сверхширокоугольная камера терпимо снимает днём, вечером же очень “шумит” и для получения чёткой фотографии стоит использовать что-то в качестве фиксированного упора.

Как уже написано выше, пользы от макрокамеры в данном случае мало и не уверен, что в реальной жизни её будут использовать часто. Но, при хорошем освещении можно что-то снять.

Автономность

За автономность vivo Y19 отвечает внушительный аккумулятор на 5000 мА*ч. Если не гонять слишком много в тяжёлые 3D-игры (для которых смартфон не очень подходит), то одной зарядки без проблем хватит на 2 дня работы. В тесте батареи PC Mark продемонстрировал очень внушительный результат чуть более 14 часов.

Смартфон поддерживает быструю проводную зарядку на 18 Вт, соответствующее ЗУ есть в комплекте. Полностью смартфон заряжается около 2 часов. Смартфон также можно использовать в качестве пауэрбанка для зарядки других устройств. Но для этого, само собой, нужен будет переходник OTG.