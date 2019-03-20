Xiaomi Mi 9: топовый процессор и обновленная камера

Компания Xiaomi продолжает выпускать смартфоны, которые в пару раз дешевле флагманов А-брендов, а в производительности им ничуть не уступают. При этом они неплохо выглядят, оснащаются хорошими экранами и камерами. В этот раз Xiaomi Mi 9 может порадовать новейшим процессором Snapdragon 855, новой камерой от Sony с разрешением 48 МП, широкоугольным объективом и сканером отпечатков пальцев под экраном. В сегодняшнем обзоре мы познакомимся с устройством поближе и посмотрим, как себя показывают все новшества в повседневной работе.

Комплектация и первые впечатления

Базовая версия смартфона получила привычный комплект поставки: с Xiaomi Mi 9 есть зарядное устройство со съемным кабелем, «скрепка», переходник для наушников, силиконовый чехол и документация. Отдельно есть комплектации с другой коробкой, в которой заодно будет индукционная станция, как в случае с Mi MIX.

Настройка дактилоскопического датчика сопровождается предупреждением, что с защитными пленками или стеклами он может не сработать. Тем пользователям, для которых подобные аксессуары являются необходимостью, это может слегка усложнить жизнь. Но при использовании фирменных пленок проблем быть не должно. Еще в начале использования может немного раздражать выскакивающее после установки каждого приложения окно «проверки безопасности», которое сопровождается рекламным баннером (проверку можно отключить, но изначально она будет и может немного раздражать). В остальном ничего другого при настройке гаджета на себя не обратило внимание.

Дизайн и удобство использования

Оформление у Xiaomi Mi 9в чем-то напоминает предыдущую модель, но разных отличительных мелочей тоже хватает. Например, вырез экрана теперь не повторяет такой от iPhone, а сделан в форме «капли/слезы». Сканер отпечатков пальцев переехал под стекло. Это делает смартфон похожим на OnePlus 6T. Выступ камер сзади стал заметно больше и теперь включает в себя три объектива. А из стандартных расцветок остался только черный цвет. Выбор дополняют два градиентных варианта в стиле Huawei — Ocean Blue и Lavender Violet. Как и в прошлый раз, есть модель с прозрачной задней крышкой, где сделан муляж «начинки» смартфона.

Размер корпуса и вес практически не поменялись: 157,5×74,67×7,61 мм, 173 грамма. Неизменными остались и материалы корпуса, где лицевая и задняя панели сделаны из стекла, а рамка из алюминия. Ощущения от использования, соответственно, тоже будут такими же, как от прошлогодней модели. Тем, кто планирует обновить Mi 8, тут привыкнуть придется только к блоку камер, который ощутимо выступает над корпусом (даже комплектный чехол не прикроет его полностью).

В размещении элементов управления, кроме сканера отпечатков пальцев, других перестановок нет. Но есть и дополнения. Так, на левой грани, которая раньше пустовала, появилась кнопка вызова голосового ассистента (в глобальной версии, естественно, Google Assistant). На нее можно задать другую функцию (и дополнительную по двойному нажатию). Такое мы видели у Mi MIX 3. Еще одним бонусом стал инфракрасный датчик для управления бытовой электроникой. С довольно старыми телевизорами LG и Philips он справился без проблем.

В глобальном смысле ничего кардинально нового от использования такого смартфона не будет. Благодаря хорошим материалам и отличной сборке, ощущения остаются действительно приятные, но выступ камер лично мне очень не понравился. Правда, с учетом всех возможностей и в целом невысокой цены всего смартфона, это довольно мелочные претензии. Явно стоит сразу позаботиться о хорошем чехле, ведь большой стеклянный смартфон все еще легко повредить. Не лишним будет вспомнить, что защиты от воды и пыли у Mi 9 все еще нет.

Дисплей Xiaomi Mi 9

Увеличение диагонали экрана практически незаметное — 6,39 дюйма против 6,21 в Mi 8. «Слеза» в верхней части практически не мешает, а рамки я бы не назвал большими. В этом плане у Xiaomi Mi 9 нет ничего экстравагантного или оригинального (форма выреза мне все время напоминала о OnePlus 6T). Плотность пикселей равна 403 ppi, что в свою очередь формируется из разрешения 2340×1080 точек. Соотношение сторон 19.5:9 уже вошло в привычку, игры не «заступают» за вырез, но с видео стандартный выбор — растянуть картинку или мириться с боковыми рамками.

AMOLED-матрица производства Samsung тут показывает немного перенасыщенную картинку при предустановленном профиле, но в настройках есть вариант отображения цветов (Standart), которые будут более приближены к натуральным. В любом из этих случаев экран выглядит красиво и вносить какие-то кардинальные изменения не хочется. А тем, кто таки захочет что-то подправить, предоставляется возможность немного подкорректировать цвета.

Предустановленный профиль:

Standart:

В помещении смартфон показал максимальный уровень подсветки на уровне 420 кд/м², но под солнечными лучами этот показатель должен быть выше, а сам экран отлично читается. Работа датчика освещения не заставляла часто обращать на себя внимание, а для вечера есть весьма приятный фильтр синих оттенков. С сенсором тоже все хорошо. В дополнении есть и ряд неплохих заставок для заблокированного экрана и темное оформление системного интерфейса.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Если Mi 8 сканировал лицо владельца с помощью инфракрасных датчиков, то в Xiaomi Mi 9 этим занимается только фронтальная камера. Безопасность и удобство использования от этого пострадали. В темноте такой способ практически не поможет, большие очки станут преградой, а о проблемах с безопасностью предупреждают сразу при включении. Правда, «открыть» смартфон с помощью фотографии или видеозаписи со свои лицом у меня так и не получилось, в отличии от, например, Samsung Galaxy S10. Хотя стоит отметить, когда условия позволяют, разблокировка происходит действительно быстро. Еще смартфон обращает внимание на закрытые глаза и не даст доступ к рабочему столу, пока пользователь их не откроет.

Оптический датчик под экраном тоже проигрывает на фоне емкостного. Для начала, его позиция не имеет тактильного отклика, к ней нужно привыкать. Срабатывает датчик чаще всего быстро, но иногда потребует немного задержать палец, либо немного его сместить, если сразу по нему не попасть. Опыт получился абсолютно таким же, как и в случае с упомянутым OnePlus 6Т, где модель использования точь в точь повторяет здешнюю.

Привычные емкостные датчики на задней панели или в кнопке под экраном, по субъективным ощущениям, все же пока остаются более удобными.

Звук

Что еще отличает Mi 9 от смартфонов, с которыми компания пытается конкурировать, это динамик. Основной задействуется сам, без помощи разговорного. С ростом диагонали экранов все же больше хочется иметь звук с обеих сторон картинки при просмотре видео, а Xiaomi Mi 9 так не может. При этом сам динамик неплох. Звучит он немного похуже тех, которые есть у топовых конкурентов, но все равно довольно качественный и подойдет даже для музыки.

Гарнитуры в коробке нет, как нет и привычного разъема для наушников. Правда, есть переходник с USB-C на 3.5 мм Jack, а фирменные гарнитуры не так и дорого стоят. Правда, мои арматурные Ultimate Ears и вакуумные Monster звучат с Xiaomi Mi 9 довольно тихо, без характерного для них запаса громкости. Хотя, музыку воспроизводят приятно.

Разговорный динамик громкий и с его помощью можно без проблем расслышать собеседника на шумной улице. Микрофон же улавливает много посторонних звуков, которые система шумоподавления не «отрезает».

Производительность и ПО

Одна из основных вещей, на которые опирается Xiaomi Mi 9 — производительность. Все же за действительно лояльную стоимость пользователь получит топовые комплектующие. Выглядит конфигурация так: Qualcomm Snapdragon 855 с Adreno 640, 6/8 оперативной памяти с накопителем емкостью 128 ГБ, либо 12/256 ГБ в топовой версии. Слота для карт памяти нет. Популярной в гонке технологий поддержки 5G пока тоже нет, но наверняка позже выйдет отдельная модель Xiaomi Mi 9, которая таки будет поддерживать и эти частоты. Приемник Wi-Fi работает со стандартом ac (хотя у конкурентов уже появляется ах), есть Bluetooth версии 5.0 и NFC. Из прошлой модели сюда перешел и двухдиапазонный GPS.

Само собой, быстродействие у Xiaomi Mi 9 на высшем уровне. Синтетические тесты это лишний раз подтвердят (3DMark, например, даже до запуска «спойлерит», что Mi 9 превзойдет большинство смартфонов в этом тесте). Сложно представить, зачем нужен весь этот запас производительности, ведь и предыдущие модели справляются не хуже с теми же играми, но гикам наверняка будет приятно от одного только факта наличия такой мощности у смартфона.

И естественно, прямо из коробки пользователя ждет Android 9 с MIUI 10.2.12. Довольно интересным новшеством в оформлении системы являются динамические обои, которые меняют освещение четырьмя вариантами в зависимости от времени суток. Как ранее упоминалось, есть и черный вариант оформления системных меню, что очень кстати для AMOLED-экрана, да и лично мне больше нравится, чем привычные светлые раскраски. В остальном найти принципиальные изменения будет сложно.

А вот без проблем в работе системы не обошлось. Для начала, вероятно, не все приложения сразу будут работать (например, Asphalt 9 нельзя установить из Google Play, но это единственное исключение, которое попалось мне). Периодически лаунчер перезагружался, а некоторые функции системы могли работать с ошибками (например, Reading mode мог не выключиться утром, а ночью на заблокированном экране отображать стандартный режим). Вероятно, с ближайшими обновлениями это исправят, но пока придется терпеть мелкие неприятности и ошибки в работе.

Автономность Xiaomi Mi 9

Установленный в смартфоне аккумулятор емкостью 3300 мА•ч для такого крупного экрана и корпуса в целом, не выглядит чем-то большим. А топовый процессор ко всему может быть прожорливым, если его нагрузить. В тесте автономности PCMark результат оказался довольно неплохим — 10 часов 11 минут. В реальном использовании цифры будут заметно меньше, особенно если пользователь любит игры. В моем привычном режиме использования батареи хватало на 5-6 часов работы экрана в день.

Очевидно, что без быстрой зарядки тоже не обошлось. Комплектный блок питания полностью зарядит батарейку за 1 час 15 минут. В топовых комплектациях в коробке будет и индукционная зарядка, которая тоже поддерживает Fast Charge.

Камеры Xiaomi Mi 9

Еще одним важным обновлением стали камеры, где в блоке на «спинке» устройства поместились три разные сенсора. Основной это 48-мегапиксельный Sony IMX586 c диафрагмой ƒ/1.75. Дополняют его телефото камера с разрешением 12 МП (ƒ/2.2) и широкоугольная камера с 16 МП (ƒ/2.2). Неплохой комплект для такой стоимости смартфона.

В обычном режиме основной сенсор снимает в разрешении 12 МП, но есть отдельный режим для 48-мегапиксельных снимков. Результат ожидаемо очень хороший. Камера отлично передает цвета и детали, штатный AI не делает фотографии хуже и его можно оставить включенным, а для приемлемого кадра не нужно много попыток. HDR можно оставить в автоматическом режиме. Словом, над камерой действительно хорошо поработали и она ведет себя предсказуемо.

Тут же есть и запись видео вплоть до 4К с 60 FPS. Стабилизация у нее не лучшая даже при более низком разрешении, с этим немного сложнее. Зато есть замедленная съемка до 960 FPS.

Пример записи видео в 4К:

Пример замедленной съемки (960 FPS):

Что любят фанаты Mi, это возможность установки различных портов Google Camera. Правда, попавшиеся мне ранние порты я бы не назвал стабильными. Снимают они неплохо, но нельзя сказать, что «родное» приложение сильно проигрывает ему. Тем более ночной режим, которым прославилось приложение от Pixel, есть и без этого, еще и работает хорошо. Так что пока можно не тратить время на сторонние камеры и пользоваться обычной. К этому стоит добавить, что портированные приложения не умеют работать с «шириком». В галерее каждый второй снимок сделан на Google Camera:

Телефото-камерой можно делать неплохое приближение. В условиях слабого освещения смартфон сам выберет между «телевиком» и кропом основной камеры. Как я говорил в предыдущих обзорах, это не самая востребованная функция, но редко она может очень кстати пригодиться. К тому же, этот модуль задействован в создании портретных снимков. По сравнению с другими модулями, «телевик» немного пересвечивает картинку.

Боке, как у прошлых моделей, все еще хорошо получается. Даже в сложном освещении можно получить очень неплохое размытие фона. В своем ценовом сегменте еще нужно поискать смартфон, который сможет хоть как-то потягаться с такими результатами.

Появление широкоугольных камер в смартфонах прилично добавляет креативных возможностей. С такой линзой можно делать классные кадры с эффектом Fish-eye. Но этому модулю нужно хорошее освещение, вечером ему сложно уловить достаточно света, снимки выходят темноватыми. Зато благодаря довольно правильному размещению камеры, пальцы практически не попадают в кадр, как это более вероятно в случае с Samsung Galaxy S10.

Фронтальная камера получила разрешение 20 МП и светосилу ƒ/2.0. Она непривередлива к внешним условиям, способна поместить несколько человек и также умеет неплохо «замылить» фон. Она тоже работает с режимом AI, который можно оставить включенным.

С работой приложения проблем нет. Тут сразу в настройках стоит выключить водяной знак, которым смартфон будет помечать каждый снимок. В остальном вряд ли придется часто обращаться в раздел настроек, ведь все необходимое выведено к «видоискателю». А для любителей мануального управления, никуда не пропал режим Pro.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Производительность; камеры; экран; быстрая зарядка; сборка и материалы корпуса; цена Минусы: Функции идентификации по лицу и сканер отпечатков пальцев стали хуже, чем в прошлой модели; все еще нет защиты от воды и пыли; нет стереодинамиков; проблемы с ПО и реклама в «родных» приложениях Вывод: Xiaomi Mi 9 оснащен топовыми комплектующими и это хорошо чувствуется в работе. Смартфон способен делать отличные снимки в любых условиях, у него приятная внешность и качество сборки. При этом несмотря на не самое высокое разрешение, экран отлично себя зарекомендовал в повседневном использовании. Батареи хватает на день работы, а когда нужно, ее можно довольно быстро зарядить. Но что не понравилось, так это один основной динамик, ухудшившиеся по сравнению с Mi 8 возможности разблокировки, да и погружать смартфон под воду все еще нельзя. Технические характеристики Xiaomi Mi 9 6/128GB Blue

14 999 − 14 999 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 9.0 (Pie) + MIUI 10 Оперативная память, ГБ 6 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты Nano-SIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 855 + GPU Adreno 640 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,84 Аккумуляторная батарея Li-ion, 3300 мАч (несъемная) Диагональ, дюймы 6,39 Разрешение 2340х1080 Тип матрицы AMOLED PPI 403 Датчик регулировки яркости + Другое дисплей с вырезом-каплей, защитное стекло Gorilla Glass 6 Gen, яркость 600nit (HBM) / 430nit (Typ), контрастность 60000: 1, 256-ступенчатый режим защиты глаз, покрытие против отпечатков пальцев, поддержка HDR-дисплея Основная камера, Мп 48 (f/1,75), 12+16 (f/2,2) Видеосъемка 4К 60/30 к/с, 1080Р 60/30 к/с, 720З 30 к/с, 1080Р 120/240/960 к/с, 720Р 120/240/960 к/с Вспышка + Фронтальная камера, Мп 20 (f/2,0) Высокоскоростная передача данных GPRS/EDGE/3G/LTE Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 Ггц/5 ГГц), WiFi Direct, WiFi Display, WiFi 2x2 MIMO Bluetooth 5.0 (AAC/LDAC/aptX/aptX-HD) GPS + (Galileo, ГЛОНАСС, Beidou, A-GPS) IrDA + FM-радио нет данных Аудиоразъем 3,5 мм NFC + Интерфейсный разъем USB 2.0 (Type С) Размеры, мм 157,5х74,67х7,61 Вес, г 173 Защита от пыли и влаги - Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса металл Тип клавиатуры экранный ввод Еще сканер отпечатков пальцев встроенный в экран, сканер лица, поддержка быстрой зарядки, беспроводная зарядка, датчик расстояния, акселерометр, гироскоп, электронный компас

Редакция выражает благодарность магазину «Алло» за предоставление Xiaomi Mi 9 на обзор