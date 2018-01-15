Обзор Sony Xperia XA1 Plus

Что нельзя отнять у смартфонов Sony — это узнаваемость. Они так долго не меняют дизайн своих устройств, что, пожалуй, все к этому привыкли. Сегодня мы расскажем о их новом смартфоне среднего ценового диапазона — Sony Xperia XA1 Plus.

Смартфоны и мобильные телефоны на Линейка Sony Xperia XA1 Plus Моделей в линейке: 4 Диапазон цен: 8 610 − 11 816 грн

Внешний вид и эргономика

Долгое время смартфоны Sony сохраняют свой обособленный дизайн. Кому-то он кажется устаревшим и скучным, кто-то наоборот любит их за то что их несложно узнать и они не выглядят китайскими. Все это относится и к XA1 Plus. Но без нюансы в плане в плане удобства использования не обошлось.

Телефон слишком вытянутый и имеет большой нижний свес, потому даже имея большую ладонь пользоваться им неудобно. При этом аппарат скользкий, а с учетом того, что его постоянно нужно перехватывать, пользоваться им без чехла не очень удобно. Благо, что боковые отступы у экрана минимальные. При этом случайных нажатий не будет — боковина закруглена.

Все механические клавиши находятся на правой боковине: «качелька» регулировки громкости, сканер отпечатка пальцев совмещенный с клавишей включения и двухпозионная клавиша камеры. Даже мне, с моей большой ладонью и длинными пальцами, неудобно пользоваться клавишей регулировки громкости во время разговора. Зачем ее установили так высоко — непонятно.

Совмещение клавиши включения с со сканером отпечатков пальцев — тоже не самое лучшее решение. Например, чтобы посмотреть время вам нужно приложить тот палец, который не «забит» в сканер, иначе телефон разблокируется и понадобится еще раз нажать на клавишу, чтобы его заблокировать. Согласитесь — это неудобно. При этом сканер работает хорошо и в большинстве случаев распознает отпечаток быстро и с первого раза.

Лоток для двух SIM-карт формата nanoSIM находится под заглушкой по соседству со слотом для карт памяти. Если вы захотите поменять SIM-карту либо карту памяти, либо просто его откроете, то телефон перезагрузится. Если честно, то я отвык от такого.

Sony Xperia XA1 Plus оснащен разъемом USB Type-C, но скорость передачи данных соответствует USB 2.0.

Дисплей

Размер дисплея — 5,5 дюймов. Он выполнен по технологии IPS и имеет Full HD разрешение. Защитное стекло хорошо противостоит царапинам, так как за время тестирования их не появилось. Олеофобное покрытие присутствует. На улице изображение на экране немного выцветает, но при этом остается читаемым.

Яркость меняется в пределах от 33 до 452 кд/м², а контрастность составляет 1 к 893. Минимальная яркость очень высокая — если захотите в темноте почитать на телефоне книгу перед сном, то дисплей будет сильно ярко светить, из-за чего на глаза будет избыточная нагрузка.

Стандартная калибровка экрана не лучшая. Цветовая температура высокая, а это говорит о том, что цвета на экране холодные. Гамма тоже далека от эталонного значения 2,2.

Традиционно, на смартфонах Sony можно настроить баланс белого.

Производительность

Sony Xperia XA1 Plus оснащен четырехъядерным процессором MediaTek Helio P20. Это уже весьма старый процессор, который не способен удовлетворить тех пользователей, которые активно играют на телефоне и используют его на всю катушку.

Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ (есть версии с 3 ГБ), а пользовательской 32 ГБ, с возможностью расширения за счет использования карт памяти.

При этом интерфейс работает плавно и весьма шустро. Сама оболочка хорошо знакома тем, кто хоть раз пользовался смартфонами Sony. На данный момент аппарат работает под управлением Android 7.0 Nougat, но для него обещано обновление до Android 8.0.

Мультимедийный динамик один, находится на нижнем торце. Он громкий, но на максимальной громкости ощущается нехватка низких частот. Разговорный динамик громкий и четкий. А вот жалобы на работу шумоподавления есть. При разговоре у оживленной дороги собеседник отчетливо слышит шум от дороги.

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 3430 мАч. Этого достаточно для того, чтобы смартфон смог работать до двух дней при небольшой нагрузке и один день у тех, кто активно пользуется социальными сетями. Время автономной работы в тесте PCMark Work 2.0 при яркости равной 200 кд/м² составило 8 часов.

Следует отметить, что смартфон заряжается далеко не от каждого блока питания. От быстрой зарядки Xiaomi он упорно не хотел заряжаться. А вот обычные БП с параметрами 5В/2А подходят. Это следует учитывать во время использования смартфона.

Камеры

Sony Xperia XA1 Plus оснащен основной камерой на 23 Мп. Сенсор имеет размер 1/2,3 дюйма. Максимальное разрешение записи видео — Full HD (30 кадров/с). Фронтальная камера на 8 Мп.

Тестовый аппарат еще раз доказывает, что качество фотографий на смартфонах Sony уже давно не лучшее.

Агрессивная работа шумодава сводит приводит к тому, что снимки получаются с плохой детализацией, а при 100% увеличении так и вовсе чаще всего выглядят как каша.