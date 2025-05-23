Обзор Technics EAH-AZ100: TWS-наушники, которые вас удивят

У японцев из Technics есть все возможности для покорения рынка TWS-наушников. Этот известный аудиобренд, который сейчас принадлежит Panasonic, выпускает качественные беспроводные наушники. И они создают конкуренцию популярным решениям от Sony. Например, новая флагманская модель Technics EAH-AZ100 получила уникальные динамические драйверы с добавлением магнитной жидкости, в них адекватное приложение и серьезный звук. Но хватит ли всего этого для уничтожения конкурентов? Узнаем в этом обзоре.

Technics EAH-AZ100 Від 12 999 грн. Плюсы: стильный дизайн и компактная конструкция; качественное и универсальное звучание; защита от влаги IPX4; магнитная жидкость в драйверах; есть активное шумоподавление и «прозрачный» режим, который можно настраивать; одновременное подключение до трех устройств; длительное время автономной работы; удобное приложение; достойный комплект поставки Купить в Comfy Минусы: высокая цена; очень много известных конкурентов Купить в Comfy 8.4 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Technics EAH-AZ100

Тип наушников Внутриканальные Тип подключения Беспроводное, Bluetooth 5.3 Поддержка кодеков SBC, AAC, LDAC, LC3 Управление Сенсорный Микрофоны Є Активное шумоподавление ЕСТЬ, АНК Датчики снятия наушников Є Защита от влаги ЕСТЬ, IPX4 Совместимость Android, iOS Зарядка USB Type-C, беспроводное Qi Автономность До 10 часов на одном заряде с шумоподавлением и кодеком AAC, до 7 часов с LDAC и ANC, кейс дает дотаточно 28 и 18 часов соответственно Вес наушников 5,9 грамма каждый Вес кейса 48 граммов

Упаковка и комплектация

Technics EAH-AZ100 продаются в небольшом квадратном боксе с картонной оберткой. На ней видим фотографию наушников, название и различную техническую информацию.

Внутри основного бокса находится кейс с наушниками, документация и инструкция, короткий кабель USB-C и набор из пяти пар сменных амбушюр разного размера. Они удобно размещены в картонной форме.

Дизайн и эргономика Technics EAH-AZ100

Корпус Technics EAH-AZ100 пластиковый, но его текстура визуально напоминает металл. Особенно верхние части из рифленого глянцевого пластика, но большая часть — матовый пластик.

Сенсорные панели самих наушников имеют классическую для Technics плоскую круглую форму, с характерными концентрическими кольцами и логотипом бренда — сдержанно, но узнаваемо. Вес одного наушника Technics EAH-AZ100 составляет всего 5,9 грамма, а кейс весит 48 граммов.

Кейс компактный и плоский, поэтому легко помещается даже в маленький карман джинсов. На крышке разместили золотой логотип Technics. На передней панели видим светодиод, информирующий о заряде, на задней панели есть порт USB-C для зарядки, а на дне расположена различная техническая информация о наушниках. Внутри кейса все просто и функционально: два посадочных места с контактами, без лишних кнопок и всюду глянцевый пластик.

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На верхней части корпуса наушников заметны решетки, под которыми размещены микрофоны, отвечающие за активное шумоподавление. На внутренней стороне наушников находятся контактные площадки для зарядки, маркировка левого и правого вкладышей, дополнительные микрофоны и инфракрасные сенсоры, которые автоматически ставят музыку на паузу, если вынуть один из наушников из уха.

Посадка в ушах не слишком глубокая, это видно сразу, поэтому в начале я был уверен, что они будут у меня выпадать. Но это вообще не так. Относительно легкий вес и удачная эргономика сделали свое дело, поэтому Technics EAH-AZ100 очень надежно сидят в ушах, не выпадают, когда я хожу, бегаю или занимаюсь физическими упражнениями. Да и вообще, в них комфортно находиться часами, они нигде не давят, не трут, не мулят в ушах.

Technics EAH-AZ100 имеют влагозащиту по стандарту IPX4. Это позволяет использовать их во время тренировок, под дождем и тому подобное.

У нас на обзоре оказалась серебряная версия наушников, но также есть более классическая черная. Мне больше нравится первая, но уверен, что и на черные найдутся свои ценители.

Особенности, звук и микрофон

Technics EAH-AZ100 получили 10-миллиметровые динамические драйверы с магнитной жидкостью (Magnetic Fluid Drivers). Производитель заявляет, что это существенно снижает искажения передачи звука буквально по всему заявленному диапазону частот. А он здесь составляет 20 — 40000 Гц.

Из поддерживаемых кодеков имеем SBC, AAC, LDAC, LC3. Также наушники умеют работать с голосовыми ассистентами Apple Siri и Google Assistant.

У новинки есть датчик, который видит, когда вы их снимаете и ставит видео или музыку на паузу. Также подвезли активное шумоподавление и «прозрачный» режим. И если первый просто хорошо работает и не более, то последний даже можно детально регулировать руками через приложение в реальном времени. Это очень удобная функция, позволяющая подкручивать или приглушать звук в зависимости от ситуации, или места, в котором вы находитесь.

Technics EAH-AZ100 имеют уравновешенное, спокойное и универсальное звучание — без ярко выраженных подъемов или провалов в низах или верхах. Самое приятное впечатление оставляет замечательная детализация. Наверное, это благодаря той самой системе с магнитной жидкостью, о которой я упоминал выше.

Звук наушников чистый и точный, с хорошо проработанной сценой. Верхние частоты звучат естественно и без резкости, поэтому никакого лишнего жужжания здесь не слышно. Средние тоже не подкачали, а вот басов меньше всего, поэтому мне понравился «Динамический» пресет в настройках, который немного добавляет низких частот и подтягивает под это все остальное. А если вам и этого будет мало, то есть два отдельных усиления низких частот, но второй, по моему мнению, перебор.

В общем, Technics EAH-AZ100 производят впечатление максимально универсальных наушников для всего, что мне также напомнило модели от Sony. В зависимости от жанра или типа занятий, прослушиваете ли вы музыку, самые разные жанры, или смотрите фильм, эти наушники можно подстроить под эту задачу и они будут звучать отлично. Меньше Technics EAH-AZ100 зайдут фанатам басов, но и для них здесь есть аж три пресета.

Как для TWS-наушников микрофоны здесь хорошие. Они громко и четко передают голос и почти вообще не искажают его. При этом алгоритмы имеющегося ИИ Voice Focus AI неплохо убирают фоновые шумы, поэтому в целом имеем качественный объемный голос не из бочки и не роботизированный, а это редкость для этого класса наушников.

Подключение и управление

Technics EAH-AZ100 подключаются к устройствам по Bluetooth 5.3. Как только вы открываете крышку кейса, то на ближайшем телефоне появляется окно с призывом подключиться к наушникам. Не надо лезть в раздел Bluetooth и самому искать эти наушники.

Эти TWS-ки умеют подключаться к трем устройствам одновременно. Правда, за это придется заплатить недоступностью кодека LDAC, потому что он доступен только с одним устройством. Поэтому здесь каждый выбирает для себя собственные приоритеты.

Новинка работает с фирменным приложением Technics Audio Connect. Визуальный стиль приложения кому-то может показаться простецким, но мне он больше напоминает аскетизм под ретро. А главное, что здесь много функций, но при этом ограниченное количество разделов и подменю, поэтому разобраться в приложении просто и легко.

Главный экран Technics Audio Connect показывает уровень заряда каждого наушника отдельно и кейса. Также здесь есть пункты с режимом шумоподавления, где его можно регулировать под себя, буквально на ходу меняя уровень этого самого заглушения. Также есть эквалайзер и готовые пресеты. Советую слушать на стандартном, или на Динамическом, о котором я упоминал выше. По крайней мере эти два понравились мне больше всего, но кому-то также точно зайдет усиление басов.

Не забыли про настройки жестов и сенсорного управления. Последнее можно перепрограммировать, или оставить как есть, что я и сделал. В этом случае будет доступна следующая схема управления:

Одно касание к правому или левому наушнику — воспроизведение музыки, ответ на звонок или пауза;

Двойное прикосновение к правому наушнику — переключение треков;

Двойное прикосновение к левому наушнику — изменение громкости;

Длинное прикосновение к правому наушнику — активация голосового ассистента;

Длинное касание к левому наушнику — переключение между режимом «прозрачности» и активным шумоподавлением.

В других разделах программы можно активировать голосовые подсказки и сделать это на украинском. Да и в целом приложение поддерживает соловьиный язык, что редкость для подобных программ. Также есть цифровые инструкции, активация улучшенного звучания, или можно выбрать приоритет надежности подключения. Еще дают настроить нужный именно вам размер амбушюр, подстроить качество голоса в микрофоне и даже прослушать результат.

Автономный робот Technics EAH-AZ100 Автономный робот Technics EAH-AZ100

Заявлено, что Technics EAH-AZ100 работают до 10 часов на одном заряде с ANC, а с кейсом это 28 часов. Но это с базовым кодеком ААС. Если вы балуетесь с LDAC, то это время падает до 7 часов и 18 часов с кейсом.

На практике у меня получилось больше, потому что я слушаю музыку фоном во время работы. Использовал их с ANC и LDAC, громкость обычно была 20-30%, но иногда что-то слушал на 70-80% когда не работал. Во время таких сессий наушники садились почти за 8 часов. То есть их реально без проблем хватало на полный рабочий день. Если в среднем слушать музыку на 50%, при которых и рекомендуется слушать музыку, то получатся заявленные 7 часов.

Полная зарядка наушников с кейсом занимает 2,5 часа. Также здесь есть быстрая зарядка, поэтому 15 минут дают полтора часа прослушивания музыки. Не забыли и о беспроводной Qi-зарядке. Она, конечно, медленнее, поэтому полный цикл зарядки занимает более 3 часов.

Опыт пользования Technics EAH-AZ100

Technics EAH-AZ100 мне очень понравились, но и оно понятно, потому что наушники флагманские. Как раз странно, если бы что-то было не так, но таких моментов для меня не оказалось.

Мне зашел их дизайн, особенно в серебряном цвете, сами наушники оказались очень эргономичными и «сели» в мои уши как родные, а кейс очень компактный и помещается буквально всюду.

Понравился звук. И хоть я фанат басов, но хорошо, что они здесь не выпирают по умолчанию, но их можно добавить. Хуже, когда базово низких частот много, так как они перебивают остальные, да и исправляется это не так качественно.

Звучание наушников универсальное, поэтому можно рекомендовать их буквально всем и для всего. Technics EAH-AZ100 подходят для классической музыки и рока, для видео на YouTube или сериалов на MEGOGO. Я прекрасно слушал в них KOROLOVA, Mastodon и новый альбом Sleep Token, Coheed and Cambria и «Палиндром» и одинаково получал удовольствие от звучания. Но, конечно, для каждой из этих задач лучше менять пресеты.

Здесь хорошее шумоподавление, но кажется оно все же немного хуже, чем у Sony, потому что громкие звуки, особенно на высоких частотах, глушит не так хорошо, как хотелось бы. Зато со всеми остальными заглушениями наушники справляются прекрасно.

А вот настройка «прозрачного» режима в реальном времени через специальное колесо очень крутое. Можно подстроить этот режим под свои потребности именно сейчас, а потом легко подкрутить больше или меньше уже под другие.

Прикольным в использовании является сенсор, который следит за расположением наушников. Если вы сняли один — видео на YouTube или песня ставятся на паузу. Очень удобная штука, но это присуще всем флагманским моделям.

Technics EAH-AZ100 — внутриканальная модель, поэтому я знал, что они будут сидеть в ушах как минимум нормально. Но оказалось, что они будто созданы для моих ушей, потому что сели идеально с базовыми амбушюрами. Наушники легко прошли тест на хождение и занятия спортом, а главное — тест на жевание. Во время еды их вообще не надо ни разу поправлять, по крайней мере в моем случае.

Если сильно трясти головой, то, конечно, рано или поздно они выпадут. Также понятно, что у всех разные уши и у кого-то может быть другая ситуация. Но для этого в комплекте есть много разных размеров амбушюр, поэтому я думаю вы найдете нужные для себя.

Цена и конкуренты

Technics EAH-AZ100 продаются по цене от 12 999 гривен. По моему мнению, они точно стоят этих денег, но я понимаю, что для многих это будет очень дорого, тем более есть много серьезных конкурентов. Да и некоторые из них даже стоят дешевле. Поэтому цена, наверное, самая большая проблема для этих наушников.

Например, самый очевидный, по моему мнению, конкурент Sony WF-1000XM5 продаются в крупных официальных магазинах по цене 10 999 гривен. Также можно взглянуть в сторону предшественника Technics EAH-AZ80мало отличаются, но стоят от 8700 гривен.

Еще есть JBL Tour Pro 3 (цена от 9570 гривен), Sony LinkBuds Fit с ценником от 6300 гривен, Apple AirPods Pro 2nd gen (цена от 7800 гривен), Huawei FreeBuds Pro 4 с ценой от 7120 гривен, Google Pixel Buds Pro 2 (цена от 7549 гривен) и Sennheiser Momentum True Wireless 4 с ценой от 7099 гривен.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8.5 Хорошая автономность, тем более с активным шумоподавлением. Дизайн, эргономика 9 Стильный дизайн и компактный формфактор. Программное обеспечение 8.5 Аскетичное и понятное приложение со многими функциями. Функции 9 Есть активное шумоподавление и «прозрачный» режим, который можно настраивать в реальном времени. Цена 6.5 Это точно не малый ценник, тем более есть известные конкуренты дешевле. Качество звучания 9 Качественное, детализированное, универсальное звучание. Кому-то будет мало басов, но они добавляются пресетами. Комплектация 8.5 Комплект с большим количеством дополнительных амбушюр.