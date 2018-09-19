Обзор телевизора Samsung QE55Q8CNAUXUA

Изогнутые экраны становятся все более распространенными среди компьютерных мониторов, однако у бытовых телевизоров такая особенность встречается все еще нечасто. Одной из подобных «выгнутых» моделей и является новинка – 55-дюймовый QLED-телевизор Samsung QE55Q8CNAUXUA.

Дизайн

Линейка Q8 находится посередине между флагманской серией Q9 и более бюджетной Q7 (все три при этом относятся к топовой категории QLED-телевизоров). При этом, если у Q9 и Q7 экраны плоские, то у Q8, как уже говорилось выше, он изогнутый – в остальном модели во всех трех линейках внешне выглядят очень похожими.

Дизайн предельно минималистичен – черная поверхность экрана ограничена тонкой алюминиевой линией (после включения становится заметно, что вокруг изображения есть небольшая черная рамка, «прячущаяся» за защитным стеклом – толщиной она всего 5 мм, что при диагонали в 55″ практически не замечается). Логотип компании размещен на маленькой неприметной плашке снизу под экраном по центру — для зрителя она кажется не висящей в воздухе, а располагающейся «поверх» ножки (причем благодаря такому же цвету и чуть меньшей ширине она визуально с ней почти сливается).

Подставка также выполнена в духе минимализма – это чуть изогнутая металлическая трубка (с таким же радиусом кривизны, что и у самого экрана) меньше 2 см диаметром, экран к ней крепится V-образной ножкой, в которую можно упрятать дата-кабель.

Да, на тыльной стороне имеется один-единственный фирменный разъем, ниша с которым почти полностью закрывается подключенным коннектором. Все же интерфейсные разъемы, а также блок питания, вынесены в отдельный блок One Connect. Он представляет собой прямоугольник из черного глянцевого пластика средних размеров, у которого сзади можно найти полный набор интерфейсов: разъемы для подключения спутниковой и кабельной антенн, слот для подключения модуля условного доступа, раскодирующего платные каналы, 4 порта HDMI, цифровой аудиовыход, Ethernet-порт и, на боковой грани, 3 порта USB 2.0, один из которых способен запитать внешний жесткий диск. Также имеются беспроводные подключения – по Wi-Fi и Bluetooth.

Решение с внешним модулем на первый взгляд кажется несколько странным – все-таки толщина корпуса у этого телевизора хоть и небольшая, но вполне достаточная для того, чтобы разместить всю вынесенную в отдельный блок электронику в самом телевизоре. Однако это позволило кардинально решить вопрос с пучком подключенных непосредственно к телевизору кабелей и сделать тыльную сторону максимально «чистой» — единственный кабель, идущий от модуля к телевизору, настолько тонкий (и при этом в прозрачной изоляции), что кажется удивительным, как он может использоваться для передачи не только всех данных, но и питания.

Особенно эффектно такое решение с одним малозаметным кабелем смотрится в случае настенного крепления телевизора.

Пульт ДУ

В комплекте с телевизором идет премиумный пульт ДУ One Remote Control – он совсем небольшой, в металлическом корпусе и с минимальным количеством кнопок. В руке пульт лежит хорошо, утолщение в нижней части (где прячутся два аккумулятора AAA) удобно ложится в ладонь, основные кнопки («Домой», «Назад», Play, регулировка громкости) находятся в пределах досягаемости большим пальцем без перехватывания пульта, кольцо (выполняющее роль 4-позиционного джойстика) благодаря чуть объемной форме без проблем нащупывается вслепую. Также здесь есть специальная кнопка для запуска Ambient Mode (своего рода «скринсейвер») и микрофон для голосового управления. Отметим, что «кнопки» громкости и переключения каналов — на самом деле «качельки» и работают на отклонение вверх-вниз, а не только на нажатие.

One Remote Control является универсальным пультом – это значит, что его можно «обучить» управлять и другой техникой, а не только самим телевизором; в настройках ТВ можно найти соответствующий пункт, который по шагам проведет пользователя через эту процедуру.

Функциональность

В качестве умной оболочки в этой модели используется собственная Smart -платформа на базе ОС Tizen, которая отличается очень простым и удобным интерфейсом. Все сервисы и приложения представлены в виде «двухленточного» меню, которое выводится в нижней части экрана поверх текущего контента. Выбор в основной нижней ленте какой-либо пиктограммы раскрывает подменю этого пункта в верхней ленте — например, список фильмов и сериалов в сервисе Netflix, рекомендованное видео в YouTube, наиболее востребованные параметры при переключении на пункт «Настройки» и т.д. Дополнительные приложения можно установить в разделе Apps, также пользователь может редактировать содержимое ленты по своему вкусу (перемещать или полностью удалять ненужные приложения ).

Чтобы не любоваться огромным черным прямоугольником на стене, когда телевизор выключен, можно воспользоваться фирменным режимом Ambient, в котором на экран выводятся различные картины, ваши личные фотографии или динамические «скринсейверы». Пользователь даже может сфотографировать стену и использовать ее в качестве фона, сделав телевизор «прозрачным».

Работает Smart TV быстро и плавно, такой способ представления позволяет быстро получить доступ к нужным службам без необходимости длительного перелистывания экранов или прокручивания бесконечных меню.

Кроме управления с помощью пульта ДУ, телевизор поддерживает и голосовое управление – пользователь может запускать различные сервисы и получать ответы на простые запросы вроде «погода на сегодня».

Встроенный медиаплеер позволяет воспроизводить медиаконтент из локальной сети по DLNA, а также с подключенных по USB накопителей. Он поддерживает формат H265, умеет проигрывать 10-битное видео и видео с расширенным динамическим диапазоном (HDR), позволяет переключать аудиодорожки и текстовые субтитры, естественно, без труда справляется с 4K-контентом. Производительности системы хватает для того, чтобы плеер без малейших притормаживаний воспроизводил самое «тяжелое» видео, которое было в нашей коллекции (~160 Мбит/с).

При подключении внешнего источника сигнала телевизор распознает тип устройства и производит соответствующие настройки для выбранного видеовхода – например, при использовании ТВ в качестве компьютерного монитора он создает отдельную пиктограмму приложения в основном меню (так что у пользователя нет необходимости каждый раз обращаться к меню «Источники» и там переключаться на соответствующий HDMI). Заодно мастер настройки автоматически выбирает корректные пропорции изображения, так что рабочий стол показывается «пиксель в пиксель», без оверскана (и необходимости исправления этого недостатка вручную). Правда, для «ПК» в телевизоре доступны только два видеорежима из четырех («Стандартный» и «Динамический»), так что если вы планируете использовать его для просмотра кинофильмов, то в настройках лучше переключить тип устройства на «проигрыватель Blu-ray». Говоря о подключении к компьютеру, стоит упомянуть наличие игрового режима – в нем отключаются оптимизаторы изображения, за счет чего удается значительно снизить время отклика и повысить «отзывчивость» в видеоиграх. Также в этом режиме скрывается включение технологии адаптивной частоты AMD FreeSync – так что его вполне можно использовать в качестве игрового монитора, причем не только с компьютером, но и с консолями Xbox One.

Качество изображения

В Samsung QE55Q8CNAUXUA используется 10-битная 55-дюймовая QLED-панель с 4K-разрешением и подсветкой на основе квантовых точек – Quantum Dot. Также в линейке Q8 имеются модели с диагоналями 65″ и 75″. Как уже говорилось в самом начале, экран в этой линейке изогнутый, радиус кривизны – 4200R (4,2 метра); с расстояния уже в пару метров эта особенность перестает бросаться в глаза и наоборот, способствует большему «погружению» в происходящее на экране.

«Подсветка Quantum Dot» означает, что вместо традиционных светофильтров здесь применяется тонкая пленка с нанесенными на ней квантовыми точками (мельчайшими полупроводниками, светящимися под воздействием слабого облучения LED-светодиодов). Это позволяет добиться большего цветового охвата и более высокой контрастности; более подробно об этой технологии можно прочитать в нашем материале «Квантовые точки: ЖК-технология обретает новое дыхание».

Для обычного SDR-контента в настройках телевизора доступны 4 предустановленных видеорежима: «Динамический», «Стандартный», «Обычный» и «Кино». Для киносеансов, разумеется, лучше всего подходит режим «Кино» — он предлагает приятную, чуть тепловатую картинку с мягкими полутонами, с хорошей (но без излишеств) насыщенностью, с точной цветопередачей и хорошей проработкой деталей как в светлых участках изображения, так и в тенях. Цветовой охват при этом эмулирует пространство sRGB – в итоге цвета выглядят мягко и естественно, но не так ярко, как в остальных режимах, где телевизор демонстрирует все возможности Quantum Dot, в частности, 100%-ный охват DCI-P3.

Цветовой охват, график цветовой температуры и кривая гаммы по шкале яркости, режим «Кино»:

«Стандартный» и «Обычный» довольно близки – это подчеркнуто яркие режимы, с несколько холодноватым оттенком изображения, однако в «Стандартном» заметно занижена гамма, из-за чего тени выглядят более бледными и плоскими — в «Обычном» они явно насыщеннее, что придает изображению дополнительный объем и глубину.

Цветовой охват, график цветовой температуры и кривая гаммы по шкале яркости, режим «Обычный»:

Samsung QE55Q8CNAUXUA поддерживает расширенный динамический диапазон, причем двух стандартов – HDR10+ и HLG. У телевизора есть сертификат Ultra HD Premium 1500 – это означает полное соответствие всех необходимым условиям (10-битный цвет, охват больше 90% DCI-P3 и т.д.), а также максимальную яркость на уровне 1500 кд/м² — это один из самых высоких показателей у современных телевизоров.

Видеорежимы для HDR-контента носят те же названия, что и у обычного видео, но с приставкой «HDR». Для максимального «вау-эффекта» перед гостями лучше всего запустить один из специальных демонстрационных роликов в режиме «Динамический» (или переключиться в настройках в «выставочный режим» и дождаться запуска официального демо, наглядно показывающего все преимущества этого телевизора). Для спокойного же просмотра кинофильмов мы бы рекомендовали опять-таки использовать режим «Кино» как предлагающий наиболее точные цвета и сбалансированные настройки, способствующие длительному комфортному просмотру. Впрочем, фильмы в нем порой начинают выглядеть как обычный SDR-контент – не то чтобы это было плохо, но если вы хотите увидеть подчеркнутый HDR-эффект, то лучше переключиться в «Стандартный» или «Обычный» (в HDR отличия между ними минимальны), где он выражен гораздо более сильно, но при этом не вносит каких-то серьезных искажений в картинку.