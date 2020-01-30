Обзор TWS-наушников Razer Hammerhead True Wireless





Компания Razer давно развивает направление персонального аудио и в первую очередь известна в качестве производителя игровых наушников. Тем не менее, у неё есть линейка Hammerhead, которая включает в себя как проводные, так и беспроводные модели не столько для игр, сколько для музыки. Самым новым её дополнением стали полностью беспроводные наушники Razer Hammerhead TrueWireless, в которых производитель обещает качественный звук, низкие задержки и защиту от влаги. Давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Комплект поставки Hammerhead True Wireless

Наушники поставляются в картонной коробке в фирменных цветах Razer, внутри которой также можно найти кабель USB Type-C в тканевой оплётке, пару силиконовых накладок, зарядный кейс, а также верёвку с креплением, чтобы носить его на руке.

Дизайн

Hammerhead True Wireless – это наушники-вкладыши с дизайном в популярном сейчас формате корпуса с излучателями, переходящими в «ножки». В последних также находится электроника, что позволяет сделать сами излучатели компактнее.

Но в Razer решили немного изменить эту конструкцию, сделав «ножки» короче и слегка увеличив корпус динамиков. Благодаря этому Hammerhead True Wireless в ушах выглядят компактнее, чем Apple AirPods и Huawei FreeBuds 3, впрочем, это может сказаться на удобстве использования для ряда пользователей, поэтому перед покупкой эту модель стоит попробовать на себе.

В моём случае всё было хорошо, Razer Hammerhead True Wireless отлично легли в ушную раковину, а специальные силиконовые насадки на излучателях обеспечили отличную фиксацию. Это первые наушники-вкладыши, в которых я смог выйти на пробежку, и они не вываливались из ушей. Но ещё раз отмечу, что эта модель может подойти не всем из-за более крупных излучателей, чем обычно можно встретить в наушниках такого формата.

В дизайне Hammerhead True Wireless превалирует фирменный стиль Razer с чёрным матовым пластиком и небольшими глянцевыми вставками на внешней стороне корпуса, на которые нанесён логотип компании. Они также служат для управления наушниками, так как реагируют на касание. И с одной стороны, хочется похвалить такое решение за отзывчивость, так как сенсор «отвечает» на команду буквально с одного касания, но с другой, случайных нажатий никто не отменял, поэтому иногда воспроизведение стартует уже в тот момент, когда достаёшь наушники из кейса.

В целом же, Razer Hammerhead True Wireless выглядят симпатично, сделаны из добротного матового пластика, а также имеют защиту от влаги IPX4, что позволяет заниматься в них спортом.

Зарядный кейс Hammerhead True Wireless

А вот что в этой модели сделано не так добротно, как того хотелось бы – это зарядный кейс. Он тоже сделан из матового пластика и в целом смотрится неплохого, но у него очень хлипкая крышка, которая шатается и скрипит при сдавливании.

А виной всему желание Razer сделать так, чтобы крышка кейса надёжно крепилась к его корпусу с помощью магнита, и пользователь мог носить наушники с собой на руке с комплектным шнурком. Для этого нужно было максимально облегчить крышку, поэтому в отличие от всего остального кейса в ней используется довольно тонкий пластик.

В остальном, вопросов к кейсу нет, он оснащается световым индикатором и портом USB Type-C для подзарядки.

Подключение

Наушники оснащаются модулем Bluetooth 5.0 и могут подключаться к Android устройствам с версией операционной системы не ниже 8.0 и iOS не ниже 11. Для первого соединения необходимо нажать и несколько секунд подержать пальцы на сенсорных панелях на обратной стороне корпуса излучателей. К сожалению, это придётся делать с определённой периодичностью, так как наушники не поддерживают быстрого переключения между разными устройствами. В итоге, если надо переключиться с ноутбука на смартфон, то сначала нужно отключить их от первого и уже тогда подключать ко второму, иначе соединение не будет установлено.

Razer Hammerhead True Wireless поддерживают только кодеки SBC и AAC, к сожалению, aptX и aptX HD производитель не добавил. Впрочем, это не мешает наушникам нормально работать с большинством устройств, которые поддерживают Bluetooth. Но есть несколько исключений, для которых в Razer сделали специальный режим совместимости, обеспечивающий стабильную передачу данных. К ним относится MacBook Pro с macOS 10.15, смартфоны Huawei на Android 10, Meizu Pro 7 Plus и Redmi Note 4.

Включить режим совместимости можно в приложении Hammerhead True Wireless, которое доступно для Android и iOS. В нём также можно поменять настройки эквалайзера, но их всего три, без возможности отрегулировать вручную. В остальном, приложение необходимо только для того, чтобы посмотреть обучающую инструкцию.

Стоит отметить, что ещё на коробке наушников Razer указывает на минимальные задержки в передаче данных между источником звука и наушниками, и как показало практическое использование – это действительно так. Как на компьютерах, так и на смартфонах задержка звука во время воспроизведения минимальная. Особенно хорошо это заметно во время просмотра видео. Также Hammerhead True Wireless не теряют соединение между самими наушниками, что иногда случается в TWS-наушниках.

Звук и микрофон

Razer Hammerhead True Wireless оснащаются 13 мм драйверами, поддерживают частотный диапазон от 20 Гц до 20 кГц, сопротивление 32 ± 15% Ом и громкость 91 ± 3 дБ. В реальном использовании эти характеристики позволяют наушникам создавать довольно широкую сцену с хорошим запасом громкости. Но основной упор в них делается на высокие и низкие частоты, из-за чего середина немного проседает. Но в целом звучание, как для такой компактной модели, впечатляет. В Hammerhead True Wireless не хватает разве что активной системы шумоподавления.

Оба наушника оснащаются всенаправленными микрофонами, которые расположены на внешней стороне «ножек». Поэтому в ветреную погоду или в очень шумных местах использовать Hammerhead True Wireless в качестве гарнитуры не очень комфортно. Но в остальном, она более-менее нормально передаёт звук.

Автономность Hammerhead True Wireless

Встроенные аккумуляторы обеспечивают наушникам около 4 часов воспроизведения, а встроенная в кейс батарея на 275 мАч добавляет им ещё 12 часов работы. Для подзарядки Razer Hammerhead True Wireless с 0 до 100% понадобится подержать их в кейсе 1,5 часа. Сам кейс при этом заряжается через порт USB Type-C, производитель вкладывает в комплект с наушниками соответствующий кабель в тканевой оплётке, но вот блока питания там нет.