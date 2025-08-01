Обзор TWS-наушников Anker Soundcore Liberty 5: действительно лучше конкурентов?

В начале 2025 года мы делали обзор TWS-наушников в начале 2025 года Anker Soundcore Liberty 4 Pro. С тех пор известный аудиобренд уже успел выпустить еще одну внутриканальную модель средней категории под названием Anker Soundcore Liberty 5. Наушники получили функцию активного шумоподавления, пространственное звучание Dolby Audio и еще несколько различных приятных особенностей. Но одним из главных бонусов, по моему мнению, стала функция настройки звука под предпочтения каждого пользователя. Мы уже протестировали их несколько недель, а в обзоре ниже как всегда поделимся впечатлениями, приятными моментами, недостатками и другими нюансами.

Anker Soundcore Liberty 5 Від 3265 грн. Плюсы: стильный и удобный дизайн, хорошая посадка; есть система активного шумоподавления; универсальное звучание с акцентом на басы и верхние частоты; есть возможность подстраивать звук под себя; есть поддержка кодека LDAC; быстрая и беспроводная зарядки; есть влагозащита IP55; хорошая автономность; удобное и полезное приложение; есть возможность одновременного подключения к двум устройствам; адекватная цена Купить в Elmir.ua Минусы: нет регулировки режимов ANC; не практичная глянцевая часть внутри кейса; определенные проблемы с привыканием к открыванию кейса Купить в Elmir.ua 8.7 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Anker Soundcore Liberty 5

Тип наушников Внутриканальные Тип подключения Беспроводной, True Wireless Излучатели 9,2 мм, динамические Частотный диапазон 20-40000 Гц Сопротивление 17 Ом Версия Bluetooth Bluetooth 5.4 Поддержка кодеков SBC, AAC, LDAC Управление Сенсоры нажатия Поддержка Multipoint Є Регулировка громкости Є Микрофоны Есть, 6 штук Шумоподавление ЕСТЬ, АНК Защита от влаги ЕСТЬ, IP55 Зарядка USB Type-C, беспроводная зарядка, быстрая зарядка, быстрая зарядка Аккумулятор наушника 60 мАч Аккумулятор кейса 580 мАч Автономность До 12 часов, до 48 часов с кейсом Совместимость Android, iOS, ПК Вес наушников 4,6 грамма Вес кейса 48 граммов

Упаковка и комплектация

Anker Soundcore Liberty 5 поставляются в небольшом белом боксе с рисунком самих наушников.

Внутри находим следующий набор: наушники и зарядный кейс, документация, кабель USB-C, набор из пяти пар силиконовых амбушюров плюс одна пара уже установлена на наушниках. То есть имеем расширенный набор, потому что обычно подобные наборы имеют меньше размеров (S, M, L или XL), а здесь еще добавили XS, XXS и XL. Подобное количество амбушюр было и у предшественника Anker Soundcore Liberty 4 Pro.

Дизайн и эргономика Anker Soundcore Liberty 5

Anker Soundcore Liberty 5 получили квадратный кейс с закругленными углами и необычную для этого сегмента, конструкцию выдвижной крышки. Нажимая большим пальцем она скользит вверх, открывая сами наушники. Корпус — матовый пластик.

На задней части разместили порт USB-C для зарядки.

Сверху на кейсе мы видим логотип Anker Soundcore, а сразу под крышкой находится светодиодный индикатор в виде полоски. Его наличие и удобство для пользователя сложно переоценить, но об этом мы поговорим ниже.

Под крышкой видим глянцевый пластик. Здесь находятся наушники и кнопка сброса настроек.

Наушники Anker Soundcore Liberty 5 весят 4,6 грамма каждый и имеют в основном классический форм-фактор с длинными ножками и бочкообразным корпусом. Материал корпуса наполовину глянцевый и матовый. На внешней стороне наушников видим маленький логотип бренда, компенсационные отверстия и три микрофона. На внутренней стороне ножек разместили надписи L и R, а также пару контактов для зарядки. Вместо сенсорной панели здесь используются боковые датчики нажатия, которые есть в Apple Airpods.

Заявлено о защите именно наушников по стандарту IP55. Это значит, что они не боятся пыли, влаги, дождя, брызг или пота. То есть эта модель подходит для активного отдыха, путешествий и занятий спортом.

На обзоре в ITC.ua оказалась синяя версия наушников, но в продаже также есть белый, розовый и черный варианты.

Особенности Anker Soundcore Liberty 5

Аудиоустройство оснащено 9,2-миллиметровыми динамическими драйверами. Заявлены также двойные усилители для усиленных низких частот. Частотный диапазон новинки составляет 20 Гц — 40 кГц (Hi-Res Audio). Заявленное сопротивление 17 Ом.

TWS-наушники Anker Soundcore Liberty 5 поддерживают популярные кодеки SBC, AAC, а также LDAC. Правда, в последнем случае имеется функция Multipoint, то есть одновременное подключение к нескольким устройствам работать не будет. Это частая особенность многих наушников с поддержкой этого кодека, поэтому здесь дело не только в этой модели.

Наушники имеют функцию активного шумоподавления ANC 3.0. Если он активен, то наушники прекрасно заглушают почти все звуки окружения, за исключением некоторых громких и резких звуков. Также здесь есть «прозрачный» режим, когда одновременно прекрасно слышно и музыку и окружение. Также можно просто выключить оба режима, однако регулировать интенсивность каждого режима нельзя.

Качество шумоподавления хорошее, но это точно не лидер рынка. Например, у тех же Sony оно реализовано лучше. Правда, это, наверное, лучшие модели в шумоподавлении среди TWS-наушников, поэтому на них надо равняться. Но ждать подобного от каждого бренда точно не стоит.

Есть поддержка Dolby Audio, функции Preference Test и HearID 4.0. В первом случае пользователю надо пройти небольшой тест, где он несколько раз выбирает звук, который ему нравится больше, а после этого наушники предлагают новые настройки звучания. Во втором, на основе немного более длинного теста устройство анализирует уши пользователя, и их возможности слышать определенные частоты. По завершению система подстраивает звук именно под ваш слух.

Подключение, приложение и управление

Anker Soundcore Liberty 5 работают по Bluetooth 5.4. При открытии крышки смартфона рядом автоматически предлагают подключиться к наушникам и сделать первые настройки. То есть вам не надо лезть в меню Bluetooth и там руками подключать аудиоустройство.

Сила и качество соединения хорошие, пробивает две толстые стены, но в этом случае лучше не поворачиваться спиной к подключенному устройству, потому что иногда бывают подвисания звука.

Также сила соединения уменьшается если применен кодек LDAC. Здесь лучше быть ближе к источнику сигнала, потому что часто звук глючит даже через стену. Однако это не минус именно этих наушников, а общая проблема LDAC при работе со всеми аудиоустройствами, которые его поддерживают. По крайней мере из тех, что тестировал я. Наверное, здесь все же важно качество звучания, а не качество соединения, поэтому приоритет отдается первому.

Anker Soundcore Liberty 5 работают с фирменным приложением Soundcore. Это современная, понятная и удобная программа, у которой есть только один недостаток — отсутствие украинского языка.

Через приложение можно контролировать состояние аккумуляторов наушников и кейса, переключаться между режимами шумоподавления, искать наушники, активировать режим LDAC или игровой режим, пользоваться встроенным эквалайзером и готовыми пресетами и тому подобное. Последние действительно меняют характер звука, но я все же рекомендую пользоваться упомянутыми выше функциями Preference Test или HearID 4.0.

Также через приложение обновляется прошивка наушников (за две недели теста апдейтов было аж два), здесь есть подменю с разновидностями белого шума, поддержка и подробные инструкции по использованию. Так же здесь можно посмотреть настройки управлением наушников через сжатие и изменить их при необходимости.

Базово здесь стоят следующие настройки:

Одно сжатие левого или правого наушника — пауза/воспроизведение, принять звонок.

Двойное сжатие левого или правого наушника — следующий и предыдущий трек.

Длительное сжатие левого или правого наушника — переключение режимов шумоподавления.

Звук и микрофон Anker Soundcore Liberty 5

Anker Soundcore Liberty 5 — универсальные современные TWS-наушники со звучанием для всех. Можно сказать об усилении низких и высоких частот, но в зависимости от выбранного пресета или индивидуальных тестов звучания оно действительно кардинально меняется в лучшую сторону.

Например, из коробки для меня звучание было плосковатым с сильным акцентом на басы, но мне не хватало напора, мощности, которую дает середина. Да, конечно, я слышал хорошую детализацию, густые и насыщенные низкие частоты, усиленные верхние, но все же звук был не прям чтобы мой. После прохождения тестов звучание поменялось и стало существенно лучше именно для меня. Добавилась середина, как будто немного прикрутили высокие, стало больше объема и т.д.

Кстати, именно средних частот больше всего не хватает этой модели в базовом звучании и хорошо, что эквалайзером, пресетами и имеющимися функциями их можно добавить и подкрутить, конечно, насколько это возможно.

Универсальность Anker Soundcore Liberty 5 делает их доступными для прослушивания всех жанров музыки, тем более с индивидуальными настройками под каждого. Я слушал в них тяжелый рок и металл, танцевальную музыку, украинский поп и тому подобное. Однако все же, наверное, они больше подходят для рок-музыки, танцевальных жанров, рэпа, хип-хопа.

Качество микрофонов Anker Soundcore Liberty 5 неплохое. Заявлено об использовании искусственного интеллекта, который «чистит» звук голоса, усиливает его и убирает шум. В реальности качество передачи голоса действительно хорошее, почти не чувствуется роботизированности, но при этом шумоподавление отличное.

Автономная работа

В каждом наушнике Anker Soundcore Liberty 5 встроенный аккумулятор на 60 мАч, а в кейсе есть батарея на 580 мАч. Заявлено о 12 часах работы на одном заряде без активного шумоподавления и о 48 часах с использованием зарядки кейса. Если же активировать режим ANC, то автономность самих наушников упадет до 8 часов, а автономность с кейсом до 32 часов. На полную зарядку наушников с кейсом уходит до 3 часов. Но есть быстрая зарядка, что за 10 минут дает 5 часов прослушивания музыки. Также есть беспроводная зарядка, что очень круто.

В реальности я пользовался наушниками две недели по 2-4 часа с лучшим кодеком и на громкости 50%+. В начале третьей недели кейс полностью разрядился, а у наушников было еще по 40% заряда. То есть автономность здесь действительно замечательная, даже с активным ANC.

Опыт пользования Anker Soundcore Liberty 5

Мне в целом нравятся аудиоустройства Anker Soundcore. Мне импонирует их стиль и одновременная простота, технологичность, адекватная цена и качественное звучание. Новенькие Liberty 5 не стали исключением.

Мне понравился квадратный дизайн кейса и отъезжающая крышка. Но с этим у меня возникли проблемы — надо запомнить положение логотипа Soundcore, чтобы открывать крышку в нужном месте. Это кажется легким, потому что внизу находится светодиодный индикатор. Но когда вы берете наушники в руки он не работает и его практически не видно. Первые дни я не все никак не мог это сделать, поэтому постоянно тыкал пальцами с неправильной стороны и часто не мог сразу отодвинуть крышку.

Хорошо что они сделали аж четыре разноплановых цвета, чтобы точно понравилось всем, или по крайней мере большинству. Имеющийся синий мне нравится, а еще белый. Также отмечу, что на корпусе вообще не видно следов пользования или пыли, а вот внутри, там где глянцевая часть, как раз отпечатков и пыли видно много.

Anker Soundcore Liberty 5 прекрасно сели в мои уши. Это внутриканальная модель, которая подойдет большинству пользователей. А если что-то не так, то в комплекте есть аж шесть пар амбушюр разных размеров, поэтому вы с высокой вероятностью найдете размер под себя.

Наушники не выпадали при ходьбе, при занятиях спортом и прошли тест на жевание. Конечно, иногда их надо поправлять, но в целом они прекрасно сидели в моих ушах.

Отдельно отмечу имеющиеся датчики, которые надо нажимать по бокам. Здесь нет привычной сенсорной панели. Конечно, это требует привычки, если вы не перешли с Airpods, где такая штука уже давно. Привыкание происходит очень быстро, а главное, что здесь вообще невозможны любые случайные нажатия, переключение треков и тому подобное. Также прикольно, что в приложении даже можно регулировать силу нажатия.

Отмечу наличие сенсоров, отслеживающих положение наушников. Это удобная штука, которая обычно есть только во флагманских моделях. То есть если вы вытащили любой наушник, то музыка или видео на YouTube ставится на паузу. Вставили его обратно и пауза снимается.

Производитель также сделал полезным упомянутый выше узкий светодиодный индикатор на передней части кейса. Дело в том, что он предоставляет информацию по состоянию заряда кейса и наушников. Когда открываете кейс, чтобы положить наушники и кладете, например, первым левый, то левая сторона индикатора мигает белым. Это значит, что заряд наушника в норме. Тоже происходит с правым. А если заряд мал, то мигает красным. Также индикатор мигает красным, но посередине, если мало зарядки именно в батарее кейса.

По моему мнению, это очень удобная мелочь, которая улучшает пользование наушниками и впечатления от этого. Именно подобные детали и делают гаджеты приятными и полезными для пользователей, а еще показывают, что разработчики думают о них.

Цена и конкуренты

Anker Soundcore Liberty 5 продаются по цене от 3265 гривен, однако в большинстве крупных сетей ценник наушников составляет 3999 гривен. По моему мнению, прайс точно адекватный, но в этом среднем сегменте TWS-наушников у модели много достойных конкурентов. Правда, она точно не пасет среди них задних, а даже наоборот.

Если хотите что-то немного серьезнее, но также от Anker, то есть Soundcore Liberty 4 Pro с ценником от 4750 гривен. Также обратите внимание на новые Realme Buds Air 7 Pro (цена от 3280 гривен), а с ними на Huawei FreeBuds 6i с ценником от 2588 гривен, OnePlus Buds 4 (цена от 3040 гривен), JBL Tune Beam 2 с ценником от 2570 гривен, OPPO Enco Air4 Pro (цена от 2219 гривен) и Sony WF-C710N с ценой от 3799 гривен.

8.7 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Превосходные показатели автономной работы. Даже с активной системой шумоподавления. Дизайн, эргономика 8.5 Компактный квадратный дизайн кейса с выдвижной крышкой и полезным светодиодом, классические наушники с длинной ножкой. Функции 9 Есть активное шумоподавление и «прозрачный» режим, правда, их нельзя подстраивать. Также есть замечательные функции, адаптирующие звук под конкретного пользователя. Цена 8.5 Адекватный ценник среднего сегмента. Качество звучания 8.5 Универсальное качество звучания с акцентом на низкие и высокие частоты. Средние так себе, но их можно подтянуть замечательными пресетами и имеющимися функциями улучшения звука. Комплектация 8.5 Расширенная комплектация с шестью парами амбушюров.