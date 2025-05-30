Обзор TWS-наушников Sennheiser Accentum Open: открытая посадка, фирменный звук

У нас уже были на обзоре внутриканальные наушники Sennheiser Accentum True Wireless и большие накладные Accentum Wireless. А недавно немцы представили новые вкладыши Sennheiser Accentum Open, которые уже оказались под пристальным оком ITC.ua. Посмотрим на что они способны, как звучат, выпадают ли и расскажем о многих других особенностях свеженьких TWS.

Sennheiser Accentum Open Від 3988 грн. Плюсы: компактный размер кейса и современный экостиль; универсальное сбалансированное звучание; есть быстрая зарядка; есть влагозащита IPX4; адекватная цена Купить в Comfy Минусы: нет приложения; не лучшая автономность; не универсальная эргономика Купить в Comfy 7.8 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Sennheiser Accentum Open

Тип наушников Вкладыши Излучатели Динамические, 11 мм Частотный диапазон 25-15000 Гц Чувствительность 109 дБ Подключение Беспроводное, True Wireless Совместимость Android, iOS, ПК Версия Bluetooth 5.3, радиус действия 10 метров Поддержка кодеков AAC, SBC Управление Сенсорный Микрофоны Есть с шумоподавлением, два на каждом наушнике Защита от влаги ЕСТЬ, IPX4 Емкость батареи наушников 35 мАч Емкость батареи кейса емкость батареи кейса 400 мАч Автономность До 6 ч в режиме прослушивания, до 28 ч с зарядным кейсом Зарядка USB Type-C Вес наушника 4,35 грамма Вес кейса 29 граммов

Упаковка и комплектация

Упаковкой модели Sennheiser Accentum Open максимально компактная, потому и кейс миниатюрный.

Внутри минибокса видим кейс с наушниками на картонной вставке, кабель USB-C, документацию и руководство пользователя.

Дизайн и эргономика Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open получили очень компактный трапециевидный кейс из матового пластика. На передней панели видим логотип производителя.

На дне разместили порт USB-C для зарядки и индикатор состояния.

Внутренняя часть кейса также из матового пластика, но здесь уже есть и некоторые глянцевые элементы.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Сами же наушники Sennheiser Accentum Open имеют достаточно длинную ножку, а их материал — матовый пластик.

На корпусе видим контакты для зарядки, датчики, закрытые решеткой динамики, микрофоны, сенсорную панель на внешней части ножек, крошечные логотипы Sennheiser и надписи L и R.

У нас на обзоре оказалась версия наушников в кремово-молочном цвете, а есть еще черный вариант.

В первом цвете на кейсе и наушниках вообще не видно ни пыли, ни других следов пользования, но в черном возможно все будет иначе.

Sennheiser Accentum Open получили защиту от влаги IPX4. Это означает, что наушникам не страшен дождь, пот или любая другая влага, однако опускать их в воду и купаться в них нельзя.

Особенности Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open — беспроводные вкладыши с 11-дюймовыми динамическими драйверами. Заявленный частотный диапазон составляет 25 — 15000 Гц, чувствительность 109 дБ. Частотный диапазон встроенного микрофона 100 — 10000 Гц. Наушники поддерживают два популярных кодеки AAC и SBC.

Из-за конструкции здесь нет активного шумоподавления, поэтому вы всегда будете слышать окружение и разговоры рядом. Люди даже часто берут подобные вкладыши именно из-за возможности не вытаскивая наушников из ушей общаться с кем-то, кто рядом.

Sennheiser Accentum Open получили сенсорное управление на внешней стороне ножек. А еще здесь есть датчики, которые контролируют состояние наушников. Если вы вытягиваете один, то музыка или видео ставятся на паузу. Вставляете обратно и трек или ролик автоматом продолжаются. Очень удобная штука, которая есть далеко не во всех моделях имеющейся ценовой категории.

Подключение, приложение и управление

Sennheiser Accentum Open имеют модуль Bluetooth 5.3. Подключение происходит быстро, а само оно надежное. Однако при первом подключении к телефону все же придется лезть в настройки Bluetooth, там находить и подключаться к наушникам — на экране не будет появляться автоматом запрос на подключение, как это бывает в более дорогих моделях.

TWS-наушники имеют функцию Multipoint, поэтому могут одновременно подключаться к двум устройствам и быстро переключаться между ними. Например, это может быть ноутбук и смартфон, а переключение, например, когда вам кто-то звонит на телефон, а вы подключены к лэптопу, происходит буквально за несколько секунд.

У производителя есть приложение Sennheiser Smart Connect, но на момент выхода обзора программа не видит наушники. Возможно, это связано с тем, что они новые, и просто еще не успели добавить, и просто еще не успели добавить. Но скорей всего, производитель решил пойти самым простым путем и просто продавать их без поддержки ПО.

Именно для вкладышей это частая практика, тем более в доступном сегменте. Конечно, для кого-то это точно будет минусом и они будут правы. А кто-то вообще не пользуется подобными приложениями, поэтому будет все равно.

По поводу сенсорного управления, то команды здесь есть следующие:

Один тап по левому или правому наушнику включает музыку, видео или ставит на паузу. Также можно отвечать на звонки.

Двойной тап по левому или правому наушнику переключает треки вперед или назад. А еще так можно положить трубку.

Тройной тап по левому наушнику включает функцию смарт-паузы.

Если провести вверх или вниз по левому или правому наушнику то можно сделать соответственно громче или тише. Это же касается громкости разговора во время звонка.

Звук и микрофон Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open имеют приятное универсальное и сбалансированное звучание. Его нельзя охарактеризовать выделением каких-то частот, хотя, наверное, середины все же больше всего, но только немного. А еще она достаточно детализирована.

В то же время имеем акцентированные низы, но это понятно, потому что их надо усиливать из-за конструкции наушников. Они не сидят глубоко в ухе, как внутриканальные, поэтому создать мощные басы не получится. Но можно их немного усилить, чтобы хоть как-то компенсировать этот момент.

Также выделяются высокие частоты. Они, наверное, проработаны здесь лучше всего, поэтому общее впечатление положительное.

Sennheiser Accentum Open можно смело рекомендовать под все жанры музыки, для видео на YouTube или сериалов на Netflix. Звук громкий, но не жужжит на максимуме, когда нужно выделяется бас (например, танцевальная музыка), где это надо слышим высокие частоты (например, классическая музыка), голоса в фильмах четкие, а взрывы и экшн сцены объемные.

В то же время надо понимать и помнить, что это вкладыши. Здесь не будет такого звука, как это может быть во внутриканальных моделях. Особенно это касается басов.

Микрофон у наушников очень адекватный и даже почти не искажает голос. Он просто не режет звуки окружения, поэтому их тоже слышно, но и голос громкий и хорошо передается. Поэтому для звонков по работе, для дистанционного обучения или для простого общения по телефону этого более чем достаточно.

Автономная работа Sennheiser Accentum Open

Sennheiser Accentum Open имеют аккумуляторы на 35 мАч в каждом наушнике и батарею на 400 мАч в кейсе. Заявлено о 6 часах работы на одном заряде и до 28 часов работы с кейсом. Также есть быстрая зарядка — 10 минут дают 1,5 часа работы. Полное время зарядки составляет один час.

В моем случае наушники как раз проработали 6 часов, но я слушал музыку в основном на громкости 20-30% фоном во время работы и не часто добавлял громкости до 80-90% во время занятий спортом. То есть если вы слушаете музыку не фоном, а как обычно, то вряд ли дотянете до 6 заявленных часов, но думаю 5 точно будет.

Опыт пользования

Sennheiser Accentum Open мне понравились. У них реально крошечный кейс, который легко помещается где угодно, хотя сами наушники нормального размера.

Радует, что сенсорные панели не срабатывают при каждом поправлении наушников, а реально только реагируют на конкретные тапы.

Также хорошо работает датчик, которые отвечает за распознавание местонахождения наушников. Если снял один, то он сразу ставит на паузу, надел — запускает ролик или трек. Но также были приколы, когда он так делал, но наушники были в ушах. Просто они почти выпадали уже, поэтому он, наверное, думал, что уже выпали и ставил на паузу. Тут прикол не в датчике, а в несоединении моих ушей с наушниками.

Звучание очень адекватное, даже басы неплохо прорезаются. Конечно, как для вкладышей и этой категории цен. Также стоит понимать — чем лучше наушники прислонены к ушам, тем лучше звук, поэтому попробуйте примерить их где-то до покупки. Или возможно у вас уже была подобная модель и вы знаете подходят ли они вам.

Это вкладыши, а не внутриканальные TWS-наушники, поэтому их посадка будет хуже, потому что это такая конструкция и это нормально. В подобном случае все всегда индивидуально, кому-то они сядут, как родные, а у кого-то будут выпадать при малейшем движении.

А еще сразу отмечу, что чем больше ваши уши, тем хуже подобные вкладыши теоретически будут в них сидеть. И наоборот. На примере Sennheiser Accentum Open объясню почему именно.

Из моих немаленьких ушей наушники достаточно легко выпадали при ходьбе и занятиях спортом, но все же на это нужны были действия и активные движения, или мотание головой. У меня были опыты с гораздо худшей посадкой вкладышей и не раз. То есть сидят далеко не идеально, но и не выпадают от каждого движения.

А у моей жены маленькие ушки, поэтому наушники держались в них прекрасно, не хуже чем внутриканальные, а может даже лучше. Потому что их держал этот ушной хрящ, буквально со всех сторон, поэтому жене было очень сложно вытрясти их из ушей. Наушники вообще не выпадали у нее, когда она активно двигалась, гуляла или занималась спортом.

Цена и конкуренты

Sennheiser Accentum Open продаются по цене от 3988 гривен. Прайс адекватный, но и конкурентов в этом сегменте хватает. Поэтому давайте посмотрим, что предлагает рынок вкладышей.

Конечно, есть Apple AirPods 4но их ценник стартует от 5088 гривен. В этом сегменте популярны Samsung Galaxy Buds3 (цена от 3250 гривен), а еще есть серьезный вариант Marshall Minor IV с ценником от 3270 гривен. Не забываем о JBL Tune Flex 2 (цена от 2700 гривен) и Xiaomi Buds 5 (цена от 2929 гривен). А если хочется что-то максимально доступное, однако более или менее адекватное, то есть Realme Buds T01 с ценником от 525 гривен.

7.8 /10 Оценка ITC.ua Автономность 7 Нормальная, но не самая лучшая автономность. Дизайн, эргономика 8.5 Стильный экодизайн и компактный формфактор. Функции 8 Есть быстрая зарядка и сенсоры, которые отслеживают положение наушников. Цена 8 Просто адекватная цена. Качество звучания 8 Сбалансированное универсальное звучание. Комплектация 7.5 Базовый комплект с кабелем.