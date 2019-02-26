Обзор ультрапортативного ноутбука ASUS ZenBook 14 UX433FN

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Актуальная линейка ноутбуков ASUS ZenBook была представлена ещё в прошлом году, но всё никак не доберётся до украинских магазинов. У нас уже была возможность познакомиться с моделями ZenBook 13 и 15, а теперь пришло время средней, 14-дюймовой модели ASUS ZenBook 14 UX433FN, которая имеет много общего с самой компактной 13-й, но будет более интересна тем, кому экран 13,3 дюйма кажется слишком маленьким.

Комплект поставки

В комплекте с ZenBook 14 поставляется всё самое необходимое. Помимо самого ноутбука, в коробе можно будет найти компактное зарядное устройство, защитный чехол в виде конверта, USB-адаптер Ethernet и документацию.

Дизайн, материалы и особенности конструкции

Несмотря на регулярные изменения и нововведения в конструкции и внешнем виде ноутбуков ZenBook, линейка всё равно остаётся узнаваемой. Фирменный стиль сохраняется и уже хорошо знакомая металлическая крышка с концентрической шлифовкой вокруг логотипа узнаётся моментально. Весь корпус сделан из металла. Он не отличается минимальной толщиной, основной акцент сделан на уменьшение рамок по периметру экрана и, как следствие, линейных габаритов.

И результаты очень порадовали. Экран занимает 92% площади верхней крышки (у 13-дюймовой модели этот показатель ещё более впечатляющий, 95%), благодаря чему ноутбук получился компактным. Рамки NanoEdge тонкие со всех сторон.

Последние пару лет основной расцветкой линейки ASUS ZenBook стал тёмно-синий цвет с золотистыми акцентами (хотя более «классические» серебристые и чёрные тоже есть). ASUS ZenBook 14 UX433FN также получил фирменную сине-золотистую расцветку. Золотистым акцентом в данном случае стала полоса в верхней части рабочей поверхности с логотипом линейки.

Ещё одно интересное конструктивное решение — шарнир ErgoLift, который используется в ультрапортативных ноутбуках ASUS с прошлого года. Он позволяет открыть ноутбук на угол 140°, а нижняя часть поднимается на 3°. Благодаря этому улучшается забор холодного воздуха системой охлаждения, а клавиатура располагается более удобно. Ноутбук без проблем открывается одной рукой, а дисплей фиксируется надёжно в нужном положении.

Нижняя крышка также сделана из металла, на ней расположены прорезиненные ножки, вентиляционные отверстия и стереодинамики. Разобрать ноутбук можно, но смысла в этом особого нет: всё кроме SSD распаяно на плате, да и самостоятельная замена накопителя лишит владельца гарантии.

Ноутбук отлично собран, все детали максимально подогнаны друг к другу. Используется прочный сплав: нигде ничего не прогибается и не поддаётся скручиванию. При этом, ноутбук весит 1.19 кг, что для 14-дюймовой металлической модели очень неплохо. У нас на обзоре вариант со стеклянным покрытием дисплея, конфигурация с матовым весит чуть меньше: 1.09 кг.

Разъёмы

Не самый тонкий корпус имеет свои достоинства: ASUS ZenBook 14 получил ряд полноразмерных портов, что избавит от необходимости постоянно носить с собой док-станцию. Слева есть отдельное проприетарное гнездо для блока питания, HDMI, USB 3.1 (до 10 Гбит/с) и USB Type-C 3.1 Gen 2, почему-то без поддержки Thunderbolt.

На правой грани находится 3.5-мм аудиоразъём, USB 2.0 и слот для карт памяти microSD:

В целом, наличие полноразмерных портов радует, но всё-таки хотелось бы видеть максимально функциональный Type-C с поддержкой Thunderbolt и зарядки.

Дисплей

В ZenBook 14 установлена 14-дюймовая IPS матрица с разрешением 1920х1080, вариантов с разрешением побольше не предусмотрено. FullHD вполне достаточно для такой диагонали. Варианты есть со стеклянным и матовым покрытием. У нас был стеклянный. В целом не смертельно, но блики разумеется присутствуют. Благо производитель представляет выбор.

ASUS заявляет, что толщина рамки составляет 2,9 мм по бокам, 3,3 мм внизу и 6,1 мм над экраном, а сам дисплей занимает 92% от всей площади поверхности. Веб-камера с микрофонами и инфракрасными датчиками размещена на привычном месте, над экраном. Вместо сканера отпечатков пальцев ASUS решила использовать технологию сканирования лица с помощью тех самых инфракрасных датчиков.

Замеры показали, что максимальная яркость дисплея составляет около 306 кд/м2, а статическая контрастность — 913:1. Цветовой охват практически совпадает с цветовым пространством sRGB, а сам экран немного уходит в синие оттенки.

Визуально экран очень хорош: запаса яркости достаточно, углы обзора максимальные, картинка приятная.

Платформа, производительность и звук

Ноутбук получил новый четырёхъядерный 14-нанометровый процессор Intel Core i7-8565U семейства Whiskey Lake. Это — «косметическая» замена прошлого Core i7-8550U семейства Kaby Lake Refresh. Техпроцесс и архитектура остались прежними, тактовая частота немного увеличилась: 1,8 ГГц и до 4,6 ГГц в режиме Turbo Boost. Поддерживается 8 потоков HyperThreading, кэш — 8 МБ. К интегрированной графике Intel UHD Graphics 620 добавилась скромная дискретная GeForce MX150 с 2 ГБ видеопамяти GDDR5. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ LPDDR3 2133 МГц. Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11 AC (2×2) и Bluetooth 5.0.

В попавшей к нам на обзор топовой конфигурации ASUS ZenBook 14 установлен SSD-накопитель на 1 ТБ производства Samsung с интерфейсом NVMe PCIe 3.0×4. Накопитель очень быстрый:

Ноутбук демонстрирует вполне прогнозируемую высокую производительность, как для ультрапортативного ноутбука. Для типичного рабочего использования в поездках или офисе мощности более, чем достаточно.

Несмотря на наличие дискретной видеокарты GeForce MX150 не делает ноутбук игровым, это всё-таки скромное решение. Хотя и мощнее встроенной графики. Но поиграть на ней действительно можно. Последние игры вполне играбельны на низких настройках графики, а во что-нибудь попроще можно играть и с комфортными 50-60 к/сек:

В обычном рабочем режиме работу системы охлаждения не слышно и ощутимого нагрева нет. При максимальной нагрузке вентилятор охлаждения уже издаёт шум, но его нельзя назвать громким или раздражающим. На него обращаешь внимание только в полной тишине. В начале запуска теста процессор разогревается до 75°, после чего температура падает до 70° и держится дальше на этой отметке, троттлинга не наблюдается. Но сам корпус ноутбука ощутимо греется в верхней части клавиатуры и над ней. Хотя такой эффект достигается только при искусственной максимальной нагрузке. В реальных задачах такого не наблюдается.

Встроенные стереодинамики ноутбука размещены в передней части нижней панели ноутбука и звучат вполне неплохо. Громкости и качества достаточно для просмотра фильмов в поездке, но для музыки они не слишком подходят. Для подстройки звука есть фирменная утилита с предустановленными настройками и эквалайзером.

Клавиатура и тачпад

В ASUS ZenBook 14 используется клавиатура со стандартной для компактных ноутбуков раскладкой и вполне комфортным ходом клавиш 1,4 мм. Никаких неожиданностей по расположению кнопок нет: оба Shift длинные, одноэтажный Enter и уменьшенный по высоте верхний ряд кнопок, который заканчивается кнопкой питания:

Есть подсветка с тремя уровнями яркости. У нас был образец без кириллических символов, так что равномерность подсветки оценить сложно. Хотя в современных ноутбуках с этим обычно проблем нет.

Более интересен в ноутбуке тачпад. Он совмещён с сенсорной цифровой панелью, такое решение компания называет NumberPad. При включении все символы подсвечиваются. При этом, работает одновременно и в режиме «бухгалтерской» клавиатуры, и классического тачпада.

С более привычной точки зрения, размеры тачпада средние, покрытие стеклянное, чувствительность на хорошем уровне. Пользоваться удобно, мультитач и жесты поддерживаются.

Автономность

ASUS утверждает, что встроенный аккумулятор 50 Вт*ч может обеспечить до 14 часов автономной работы. Конечно же эти цифры несколько идеализированы.

Но и в реальности ноутбук демонстрирует очень неплохое время автономной работы. В рабочем режиме с постоянным подключением к сети и работе с браузером, текстовыми документами и фоторедакторами и яркостью 50% ноутбук выдержал приблизительно 8 часов.