Zenbook 15 UX533FD – обзор ноутбука ASUS

Новая линейка ноутбуков Zenbook, которую компания ASUS показала на выставке IFA, заметно отличается от предыдущей. Сегодня мы расскажем о 15,6-дюймовой модели из этой серии под индексом UX533FD. Ноутбук примечателен не только обновленным дизайном, но и тем, что имеет тонкий корпус, а также дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q.

Дизайн

Несмотря на обновленный дизайн, даже первого взгляда на ноутбук достаточно чтобы понять, что это ASUS Zenbook. Стиль компании узнается достаточно легко, особенно если посмотреть на крышку дисплейного блока с фирменными концентрическими кругами. Кроме этого, Zenbook 15 UX533FD выполнен в фирменном темно-синем цвете, при этом логотип производителя и верхняя часть рабочей поверхности золотистые.

Ноутбук имеет относительно небольшие габариты, как для модели с 15,6-дюймовым экраном. Толщина составляет всего 17,9 мм, и это не печатная машинка, а производительный, в какой-то мере даже игровой девайс. В целом, размеры стали меньше из-за того, что экран занимает 92% верхней крышки и фактически размеры сравнимы с 14-дюймовыми ноутбуками. Вы только вдумайтесь: боковая рамка 3 мм, верхняя — 6,4 мм, а нижняя — 4,5 мм. В целом выглядит действительно впечатляюще.

При этом клавиатура в Zenbook 15 UX533FD полноразмерная с тремя уровнями подсветки и цифровым блоком, который не будет лишним для тех, кто часто работает с цифрами. Сама по себе клавиатура удобная, но к ней нужно будет немного привыкнуть, так как ход клавиши здесь 1,4 мм. Тачпад крупный, с поддержкой жестов, он отлично распознает позиционирование пальцев. В итоге Zenbook 15 UX533FD отлично подходит в качестве рабочего инструмента, набирать на нем большие объемы текста не составит труда.

Одной из особенностей устройства являются петли ErgoLift, благодаря которым угол открытия ноутбука составляет 141 градус, но при этом нижняя часть поднимается над плоскостью на 3 градуса, что позволяет улучшить забор воздуха для системы охлаждения и приподнять внешние динамики. Звучат последние вполне хорошо, есть запас по громкости, но замечания типичные — недостаточно низких частот. При этом для просмотра фильмов их достаточно.

Несмотря на небольшую толщину c разъемами в модели все отлично. На левой боковине есть один порт USB 3.1 Type-A и аудиоразъем, на правой — порт для зарядки, HDMI, один USB 3.1 Type-A, USB Type-C 3.1 второго поколения, но без поддержки Thunderbolt, а также SD кард-ридер.

Дисплей

Как видно из названия ASUS Zenbook 15 UX533FD оснащен 15,6-дюймовым экраном. Тестовая конфигурация имеет глянцевый Full HD дисплей, но есть еще версия с антибликовым покрытием, а также конфигурации с 4K разрешением как в глянцевом, так и в антибликовом исполнении.

Если говорить субъективно, то Full HD — это оптимальный выбор, так как не все приложения для Windows умеют работать с высокими разрешениями. В противном случае придется увеличивать масштаб системы.

Яркость меняется в пределах от 12 до 222 кд/м2, а контрастность 1 к 747. Цветовой охват шире треугольника sRGB, а температура и гамма близки к эталонным значениям. Калибровка дисплея отличная. Картинка сочная и контрастная. Углы обзора близки к максимальным. Общие впечатления от дисплея положительные.

Аппаратная платформа

ASUS Zenbook 15 UX533FD может быть оснащен одним из двух процессоров Intel Core i5-8265U или Intel Core i7-8565U.

К нам на тест приехала конфигурация с процессором Intel Core i7-8565U, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Max-Q с 2 ГБ GDDR5 и 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4.

Производительность твердотельного накопителя Western Digital PC SN520 объемом 512 ГБ высокая. В Crystal Disk Mark он выдает результат даже немного выше чем указано в характеристиках.

В качестве Wi-Fi модуля используется Intel Wireless-AC 9560, который обеспечивает соединение по схеме 2х2 в соответствии со стандартами 802.11a/b/g/n/ac (в том числе 802.11 Wave 2).

Несмотря на то, что ноутбук тонкий он все же оснащен дискретной видеокартой, но тут нужно уточнить, что NVIDIA GeForce GTX 1050 с приставкой Max-Q будет уступать в производительности GTX 1050. С другой стороны в ультрабуках ранее вообще не было производительных видеокарт.

В FIFA 18 можно с удовольствием играть даже на максимальных настройках графики ибо fps будет всегда больше 60-ти. Более серьезным испытание стала игра Far Cry 5, которая при высоких настройках графики и сглаживании TXAA выдает от 22 до 30 fps.

Как видим, назвать ASUS Zenbook 15 UX533FD игровым ноутбуком можно с некой оговоркой. Но как для такого тонкого устройства производительность отличная, с его помощью можно решать ресурсоемкие задачи, включая обработку фото и монтаж видео.

Нагрев и стабильность работы

В повседневном использовании, а именно, работе с браузером и документами система охлаждения работает совсем тихо, практически бесшумно.

В тесте AIDA System Stability Test максимальная температура довольно быстро доходит до 90-93 градусов, но спустя пару секунд опускается до 70-80 градусов и больше не поднимается, при этом процессор не троттлится, но система охлаждения работает на всю мощность и громко.

Автономность

ASUS Zenbook 15 UX533FD в повседневном, офисном использовании при около максимальной яркости можно рассчитывать на 9 часов работы, в то время как производитель говорит о 16 часах автономности. Проверить это в тесте PCMark 8 не удалось, скорее всего из-за того, что у нас на обзоре предпродажный образец. Вполне возможно, что в финальных версиях автономность будет соответствовать заявленной.