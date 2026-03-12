NVIDIA GTX 1080 Ti против RTX: последняя ошибка Дженсена Хуанга

Прошло почти десять лет с тех пор, как рынок ПК выглядел совсем иначе: без трассировки лучей, без DLSS и без бесконечных ИИ-технологий в каждой презентации. Именно в ту эпоху на сцену вышла GeForce GTX 1080 Ti — один из самых мощных и известных флагманов своего времени. В 2026 году, она уже давно стала легендой вторичного рынка, но интересный вопрос остается открытым: способна ли почти десятилетняя видеокарта вместе с доступными б/у компонентами составить основу полноценного игрового ПК за 10 тысяч гривен в прошлом и справиться с современными играми в бурную эпоху ПК-гейминга?





Иногда в технологической индустрии появляются продукты, которые сами себе создают проблему, вот настолько они удачны. Именно такой стала NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, выпущенная в 2017 году. Архитектура Pascal тогда достигла почти идеального баланса производительности, энергоэффективности и цены (аккурат до первого майнингового бума!), а флагманская модель оказалась настолько мощной, что на долгие годы закрыла потребности геймеров в обновлении видеокарты. В некотором смысле это можно назвать «последней ошибкой Дженсена Хуанга». Компания создала видеокарту, которая старела слишком медленно. Даже спустя почти десятилетие GTX 1080 Ti продолжает запускать современные игры с приличной частотой кадров.

Прошло почти десятилетие. На рынке давно господствуют видеокарты с аппаратной трассировкой лучей, DLSS вырос до четвертой версии, а новые видеокарты стоят иногда дороже целого бюджетного игрового компьютера. А что уж говорить о ценах на оперативную память и SSD?

На вторичном рынке старые флагманы до сих пор живут собственной жизнью. И именно там GTX 1080 Ti превратилась в настоящий феномен. Бывший топ теперь можно найти по цене в два раза меньше условных RTX 4060/5050.





Это и порождает интересный вопрос: можно ли в 2026 году собрать игровой ПК примерно за 10 тысяч гривен? Да, мы это уже делали!

Чтобы проверить это на практике, мы собрали максимально честную «народную» конфигурацию из компонентов, которые легко найти на вторичном рынке. В центре системы — легендарная Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition. Компанию ей составляет проверенный временем Ryzen 7 2700, 16 ГБ DDR4-памяти и бюджетная плата на чипсете B450. Не топ, не новинка, но вполне реалистичная сборка, которую может повторить почти каждый читатель ITC.ua.

Естественно, для тестов мы немного «схитрили» с накопителем. Систему установили на старенький SATA, но современные игры запускали с NVMe SSD на 1 ТБ, чтобы избежать узкого места в виде медленного диска. В реальной жизни большинство пользователей поступило бы примерно так же.

В этой статье мы посмотрим, на что способна GTX 1080 Ti в 2026 году, проверим систему в синтетических тестах и, что важнее, в современных играх. Хватит ли старому флагману сил без DLSS и генерации кадров? Можно ли комфортно играть в «народный» 1080p? И главное, а действительно ли ПК по цене одной современной видеокарты может оставаться полноценной геймерской машиной?

Конфигурация тестового ПК

Процессор AMD Ryzen 7 2700 Материнская плата Asus PRIME B450M-A Видеокарта Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition Оперативная память Samsung DDR4 16 ГБ (2×8 ГБ) 2666 МГц Накопитель (система) Kingston SSDNow KC300 120 ГБ Накопитель (игры) Samsung 980 NVMe M.2 1 ТБ Блок питания XILENCE Red Wing 700W Корпус GIGABYTE Poseidon

Ryzen 7 2700 когда-то был почти топом для массового сегмента: 8 ядер, 16 потоков, неплохой запас для многопоточных задач и довольно адекватный ценник на вторичном рынке. В 2026 году он уже не выглядит скоростным монстром, но для видеокарты уровня GTX 1080 Ti в большинстве игр его все еще достаточно.

Asus PRIME B450M-A — типичная бюджетная плата эпохи Ryzen 2000. Никаких дизайнерских радиаторов или PCIe 5.0. Зато стабильная работа, поддержка широкого спектра процессоров AM4 и доступность на вторичном рынке.

Оперативная память у нас — 16 ГБ DDR4-2666 от Samsung. Сегодня это уже минимум для игр, но для системы такого класса вполне достаточно. Два модуля по 8 ГБ позволяют работать в двухканальном режиме, что особенно важно для процессоров Ryzen первого и второго поколения.

Главная звезда этого эксперимента — Zotac GeForce GTX 1080 Ti AMP Extreme Core Edition. В свое время эта модель была настоящим монстром: массивная система охлаждения, заводской разгон и производительность, которая позволяла комфортно играть в 1440p и даже 4K. Даже сегодня 11 ГБ видеопамяти выглядят неожиданно актуально.

Систему установили на старенький Kingston KC300 SATA SSD на 120 ГБ — типичный сценарий для бюджетного ПК. Но современные игры запускали с NVMe-накопителя Samsung 980 на 1 ТБ, чтобы избежать долгих загрузок и микрофризов.





Блок питания — Xilence Red Wing 700W. Не самый известный бренд среди энтузиастов, но вполне рабочее решение для такой системы. GTX 1080 Ti не из тех видеокарт, которые можно запитать от офисного блока на 400 Вт, поэтому запас мощности тут точно не помешает.

Корпус GIGABYTE Poseidon — настоящая легенда начала 2000-х: простой, но практичный Mid-Tower, который предлагает достаточную вентиляцию для даже горячих видеокарт с базовыми вентиляторами. Хороший пример сбалансированного корпуса своего времени.

Рабочая производительность

Перед тем как перейти к играм, стоит посмотреть на «сухие цифры» синтетических бенчмарков. Они хорошо показывают общий баланс системы, ее сильные и слабые стороны. Для тестов использовали стандартный набор бенчмарков. Тот, что и для редакционных обзоров.

Бенчмарк Результат Speedometer 3.1 15.2 WebXPRT 4 213 Google Octane 2.0 Plus 54 252 Google Octane 2.0 Plus Multi Core 612 388 Geekbench Single 1076 Geekbench Multi 5211 Geekbench Open CL 84878 Geekbench Vulkan 67908 CPU-Z Single 371.5 CPU-Z Multi 4013.4 3DMARK Steel Nomad — 3DMARK Time Spy Extreme — 3DMARK Speed Way — 3DMARK Port Royal 2580 3DMARK CPU Profile (Max threads) 4228 Cinebench R23 Single 940 Cinebench R23 Multi 7917 Cinebench 2024 Single 59 Cinebench 2024 Multi 482 Blender CPU 4.5.0 116.83 Blender GPU 4.5.0 887.26 Corona Benchmark 2 709 681 RAM read MB/s 39 887 RAM write MB/s 339 222 SSD read MB/s 3525.73 SSD write MB/s 2745.94

Результаты браузерных тестов (Speedometer, WebXPRT и Octane) показывают типичный уровень производительности системы на базе Ryzen второго поколения. В повседневных задачах, таких как работа с веб-приложениями, офисными сервисами или десятком вкладок в браузере, ПК чувствует себя вполне комфортно. Это не рекордные цифры по меркам 2026 года, но для системы из компонентов 7-10 летней давности они выглядят абсолютно рабочими.





Ryzen 7 2700 набирает 940 баллов в Cinebench R23 Single и почти 8000 в Multi. Результат, который приблизительно соответствует бюджетным шестиядерникам.

В Geekbench ситуация подобная: 1076 баллов у Single и 5211 у Multi. Это не тот уровень, который демонстрируют новые процессоры, но для видеокарты класса GTX 1080 Ti такого CPU более чем достаточно.





Графические тесты Geekbench также показывают интересную деталь: 84 тысячи баллов в OpenCL и почти 68 тысяч в Vulkan. Для видеокарты архитектуры Pascal это довольно приличный результат, который хорошо объясняет, почему GTX 1080 Ti до сих пор способна запускать современные игры с высокими настройками графики.

Отдельно стоит упомянуть 3DMark Port Royal, где система набрала 2580 баллов. Это тест с трассировкой лучей, и результат здесь скорее символический: Pascal не имеет аппаратной поддержки RT-ядер, поэтому производительность в таких сценариях ограничена.

Стоит также отметить, что часть тестов 3DMark (Steel Nomad, Time Spy Extreme и Speed Way) завершилась ошибкой. Причина довольно проста: эти бенчмарки ориентированы на более новые графические API и функции, которые не поддерживаются архитектурой Pascal. И это еще раз напоминает, что GTX 1080 Ti — продукт своей эпохи.





В Blender GPU видеокарта набирает 887 баллов. В CPU-рендере Blender результат 116.83 выглядит значительно скромнее, но для восьмиядерного процессора 2018 года это ожидаемо.

В итоге имеем не быструю систему по современным меркам, но хорошо сбалансированную. Процессор обеспечивает достаточный многопоточный запас, SSD не создает узких мест, а видеокарта до сих пор демонстрирует производительность, которая когда-то принадлежала к топовому сегменту. И именно это объясняет, почему в реальных играх результаты могут оказаться куда более интересными, чем можно было бы подумать, глядя лишь на цифры бенчмарков.

Битва поколений ПК

Чтобы понять, насколько далеко продвинулась индустрия за почти десятилетие, мы сравнили нашу «народную» сборку с полностью современной системой среднего класса. Конфигурация ПК выглядит так:

Процессор AMD Ryzen 5 7500X3D 4.0 ГГц (96 МБ, Zen 4, 65 Вт, AM5) Материнская плата GIGABYTE B650M D3HP AM5 Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti Windforce 16 ГБ GDDR7 Накопитель GIGABYTE Gen4 4000E 3D NAND 1 ТБ M.2 Оперативная память DDR5 32GB (2x16GB) 6000 MHz Ripjaws S5 G.Skill Корпус AeroCool P300C-G-BK-v1 (Minitower) Охлаждение ID-Cooling FROZN A620 Pro SE Блок питания AeroCool 700 Вт VX Plus Stealth

Стоимость такой системы — 74 299 гривен, то есть примерно в семь раз дороже нашего экспериментального ПК с GTX 1080 Ti.

Бенчмарк ПК за 10 тыс. гривен Современный ПК Разница Speedometer 3.1 15.2 34.5 ~2.3× WebXPRT 4 213 335 ~1.6× Geekbench Single 1076 2491 ~2.3× Geekbench Multi 5211 11 977 ~2.3× Geekbench OpenCL 84 878 150 746 ~1.8× Geekbench Vulkan 67 908 141 694 ~2.1× CPU-Z Single 371 605 ~1.6× CPU-Z Multi 4013 5148 ~1.3× Cinebench R23 Single 940 1805 ~1.9× Cinebench R23 Multi 7917 13 844 ~1.7× Blender GPU 887 4314 ~4.8× 3DMark Port Royal 2580 10 365 ~4×

Даже поверхностный взгляд на цифры показывает очевидную вещь: современная система значительно быстрее практически во всех сценариях. Но интересные детали скрываются в соотношении результатов.





Ryzen 5 7500X3D примерно в 2-2,3 раза быстрее в однопоточных задачах, чем Ryzen 7 2700. Это типичный результат эволюции архитектур: между Zen+ и Zen 4 лежит несколько поколений IPC-улучшений, новые техпроцессы и значительно более высокие частоты.

В многопоточных тестах разница чуть меньше — около 1,7-2×. Это логично: старый Ryzen имеет 8 ядер и 16 потоков, поэтому даже в 2026 году он способен держаться более-менее достойно. В GPU-задачах современная RTX 5060 Ti примерно в 2-5 раз быстрее, в зависимости от теста. Например, в Blender GPU разница почти пятикратная.





Еще более показателен 3DMark Port Royal. Система с RTX 5060 Ti набирает более 10 тысяч баллов, тогда как GTX 1080 Ti — лишь 2580. Так как современные видеокарты созданы с прицелом на трассировку лучей и AI-вычисления.

DDR5-6000 также добавляет системе скорости. Пропускная способность памяти здесь превышает 59 ГБ/с, тогда как DDR4-2666 в нашей бюджетной сборке обеспечивает порядка 40 ГБ/с. SSD-накопители демонстрируют меньшую разницу: примерно 4 ГБ/с против 3,5 ГБ/с, но в повседневных задачах это почти незаметно.





Современная система быстрее приблизительно:

в 2× в CPU-задачах

в 2-3× в большинстве GPU-тестов

в 4-5× в тяжелых рендер-нагрузках

Но стоит она примерно в 7 раз дороже! Именно поэтому старый ПК выглядит настолько привлекательно с точки зрения соотношения цены и производительности. Он не может конкурировать с новым «железом» в абсолютных цифрах, но для своего бюджета демонстрирует неожиданно сильные результаты.

По сути, эти две системы иллюстрируют две разные философии гейминга в 2026 году. Первая — это максимально бюджетный подход. Покупаешь старый флагман на вторичном рынке, добавляешь проверенный временем Ryzen и получаешь систему, которая все еще способна запускать современные игры в 1080p. Вторая — современный mid-range ПК. Он значительно быстрее, поддерживает трассировку лучей, DLSS, новые API и будет иметь в разы длиннее запас прочности.

Игровая производительность

Главная интрига этого эксперимента проста: способна ли GeForce GTX 1080 Ti в 2026 году тянуть современные игры, и не просто запускать их, а обеспечивать комфортный фреймрейт. Тестировали систему в разрешении 1920×1080, так как это наиболее реалистичный сценарий для бюджетного ПК такого уровня. Во многих случаях приходилось использовать современные методы масштабирования, ведь старый флагман не имеет доступа к DLSS, но умеет работать с FSR, TSR и другими универсальными апскейлерами.





В свеженьком Resident Evil Requiem мы получили 65 FPS без какого-либо апскейлинга. И это на высоких настройках графики. Это один из тех случаев, где старая архитектура Pascal демонстрирует свою силу: оптимизированные движки Capcom традиционно хорошо работают даже на старших видеокартах.

Результаты оказались значительно интереснее, чем можно было ожидать от видеокарты почти десятилетнего возраста. В S.T.A.L.K.E.R. 2 система демонстрирует 94 FPS с пресетом Epic и TSR в режиме Quality. Для столь требовательной игры это очень достойный результат. Frame Generation здесь заметно помогает поднять плавность, хотя базовая производительность также остается достаточной для комфортной игры.

В польском хорроре Cronos: The New Dawn с пресетом High, с FSR 4 Quality и генерацией кадров, система демонстрирует в среднем 78 FPS в разрешении 1080p. Очень и очень солидно.

Не менее приятно удивил High on Life 2. С пресетом Very High и FSR Balanced игра работает на уровне 88 кадров в секунду. Для быстрого шутера это означает практически полностью плавный геймплей. Но не без артефактов от генерации кадров. На скриншотах это выглядит страшновато, однако в динамике ситуация куда лучше.

Похожая ситуация наблюдается в демке Pragmata и Stellar Blade. Обе игры работают примерно на уровне 57-58 FPS при очень высоких настройках и нативном рендеринге. В реальном геймплее это ощущается как стабильные 60 кадров с редкими просадками. Для ПК за условные 10 тысяч гривен результат выглядит почти сюрреалистично. Генерация кадров выключена в обоих тайтлах.

Интересно ведет себя The Outer Worlds 2. С пресетом Very High и FSR Balanced система демонстрирует 59 FPS. Тут видно, что апскейлинг становится ключевым инструментом для старых видеокарт: без него FPS был бы заметно ниже и неиграбельным.

The Witcher 3 на Ultra+ пресете с включенным Hair Works тоже не стал серьезной помехой. Фреймрейт держится на уровне 56 FPS с включенным TAUU и, конечно, без генерации кадров.

Единственной игрой, где система действительно начала чувствовать возраст видеокарты, стал Code Vein 2. Даже с FSR и очень высокими настройками FPS остановился на отметке 37 кадров в секунду. Играть можно, но запаса производительности уже почти нет, и для стабильного геймплея придется либо снижать настройки, либо использовать более агрессивный апскейлинг и генерацию кадров.

В целом картина выглядит довольно оптимистично. В большинстве современных игр GTX 1080 Ti в 1080p обеспечивает 55-90 FPS и на почти максимальных настройках. Для видеокарты 2017 года это почти фантастический результат.

Плюс, GeForce GTX 1080 Ti демонстрирует стабильные температуры. В среднем в играх они держатся на уровне 58-65 °C, а на пике достигает 67 °C. Во время стресс-теста FurMark показатели поднимаются сильнее: средняя температура составляет 66 °C, а Hot Spot — до 81 °C, что тоже остается в пределах безопасной эксплуатации.

И тут стоит упомянуть еще одну причину такой выносливости — 11 ГБ видеопамяти. В современных играх это часто позволяет избежать проблем с текстурами и микрофризами, которые уже давно преследуют многие бюджетные GPU с 8 ГБ VRAM. Поэтому NVIDIA неожиданно возвращает на полку самую неожиданную легенду среди массовых видеокарт — GeForce RTX 3060.

Заключение

Эксперимент с ПК за примерно 10 тысяч гривен оказался гораздо интереснее, чем можно было ожидать в начале. На бумаге эта система выглядит как типичный музейный экспонат: процессор Ryzen второго поколения, DDR4-память с не слишком высокой частотой и видеокарта, которой уже почти десять лет. Но реальность оказалась куда приятнее.

Главная причина — GeForce GTX 1080 Ti. Эта видеокарта в свое время была настолько мощной, что даже спустя девять лет она не превратилась в откровенный антиквариат. В современных играх в разрешении 1080p она способна выдавать 55-90 FPS, если грамотно использовать апскейлинг вроде FSR или TSR. Некоторые проекты вообще работают на нативном разрешении без серьезных компромиссов.

Еще один фактор долголетия — 11 ГБ видеопамяти. Сегодня это выглядит почти иронично: многие современные бюджетные видеокарты имеют лишь 8 ГБ VRAM, и именно из-за этого часто упираются в текстурные ограничения. Старый флагман Pascal таких проблем почти не испытывает.

Процессор Ryzen 7 2700 тоже показал себя с неожиданно хорошей стороны. Да, в синтетических тестах он уже заметно уступает современным процессорам, но в реальных играх его восьми ядер и шестнадцати потоков достаточно.

Конечно, идеализировать такой ПК не стоит. Архитектура Pascal не поддерживает аппаратную трассировку лучей, а DLSS, на минуточку, одну из ключевых технологий современного ПК-гейминга, приходится заменять универсальными апскейлерами. Некоторые новые бенчмарки и графические функции просто недоступны для этой платформы.

Впрочем, если смотреть на ситуацию с практической точки зрения, то картина получается довольно оптимистичной. ПК за условные 10 тысяч гривен способен запускать большинство современных игр с высокими настройками в 1080p, и для многих экономных геймеров этого более чем достаточно.

Поэтому ответ на главный вопрос статьи оказался довольно простым. Выжить на ПК за 10 тысяч гривен в 2026 году является вполне реальной задачей. И если в вашем системном блоке до сих пор живет GTX 1080 Ti, то спешить с апгрейдом, возможно, еще рановато.