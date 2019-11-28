Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio: с утроенной силой

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Реальная конкуренция на рынке дискретной графики идет на пользу как разработчикам, так и потенциальным владельцам новых видеокарт. Первым помогает держаться в тонусе и двигаться вперед, вторым – с максимальной отдачей потратить свои деньги. Наглядный тому пример – усовершенствованные Super-версии популярных моделей линейки GeForce RTX, появившиеся отчасти как ответ на выход новинок AMD. Одним из наиболее интересных апдейтов этой волны стала видеокарта GeForce RTX 2070 Super. К нам на обзор попала неординарная модель линейки – MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio. На что же способна столь габаритная версия с массивной системой охлаждения?

NVIDIA GeForce RTX 2070 Super

Видеокарта GeForce RTX 2070 Super представляет собой ускоренную модификацию GeForce RTX 2070, однако несмотря на схожесть обозначения, куда больше общего она имеет со старшей моделью линейки – GeForce RTX 2080. Принципиальным отличием стало использование графического процессора TU104, вместо TU106 у базовой модели.

Для дальнейшего ускорения GeForce RTX 2070, без замены GPU нельзя было обойтись. В штатном варианте для этой серии уже использовался GPU (TU106-400A) со всеми разблокированными блоками, а сам чип работал на достаточно высоких частотах. Потому появление TU104 в составе Super-модификации было вполне логичным.

GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2070 Наименование кристалла TU104-400A TU104-410 TU106-400A Графическая архитектура Turing Turing Turing Техпроцесс производства 12 нм 12 нм 12 нм Площадь кристалла 545 мм² 545 мм² 445 мм² Количество транзисторов, млрд 13,6 млрд. 13,6 млрд. 10,8 млрд. Тактовая частота GPU 1515/1710 МГц 1605/1770 МГц 1410/1620 МГц Потоковые процессоры 2944 2560 2304 Текстурные блоки 184 160 144 Блоки растеризации 64 64 64 RT-ядра 46 40 36 Тензорные ядра 368 320 288 Память (тип, объем) GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ GDDR6, 8 ГБ Шина памяти 256 бит 256 бит 256 бит Эффективная тактовая частота памяти 14 000 МГц 14 000 МГц 14 000 МГц Пропускная способность памяти 448 ГБ/c 448 ГБ/c 448 ГБ/c Энергопотребление, Вт 215 Вт 215 Вт 175 Вт

В результате количество CUDA-вычислителей увеличилось с 2304 до 2560 (+11,1%), а текстурных блоков – со 144 до 160. Также пропорционально возросло количество аппаратных RT-вычислителей (c 36 до 40) и тензорных ядер – с 288 до 320. Подсистема памяти не изменилась. Для видеокарты используются все те же 8 ГБ скоростной GDDR6, работающей на эффективных 14 000 МГц. 256 битовая шина в таком варианте обеспечивает общую пропускную способность в 448 ГБ/c.

Глядя на таблицу спецификаций, можно говорить о том, что GeForce RTX 2070 Super скорее является несколько облегченной версией GeForce RTX 2080, чем ускоренной GeForce RTX 2070. C последней ее роднит разве что рекомендованная для американского рынка цена в $500 и номинальное позиционирование.

Напомним, что GeForce RTX 2070 Super, а также усиленная младшая модификация – GeForce RTX 2060 Super, были представлены 9-го июля. Всего через два дня после официального запуска Radeon RX 5700/5700 XT. Наверняка это просто совпадение. На самом деле – нет. Такой апдейт линейки GeForce RTX явно несколько смазал появление новинок компании AMD, которая изначально планировала конкурировать с классическими GeForce RTX 2070 и RTX 2060. С появлением Super-версий адаптеров, основному оппоненту пришлось в спешном порядке корректировать ценники для своих продуктов. Но, это уже совсем другая история.

MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio

К запуску GeForce RTX 2070 Super компания MSI представила почти десяток различных модификаций адаптеров этой серии. Производитель предлагает подобные версии в стартовых линейках VENTUS, ARMOR, улучшенной GAMING, а также трехвентиляторных GAMING Trio, которые ранее использовались только для топовых адаптеров с чипами NVIDIA.

Именно в таком дизайне выполнена попавшая к нам на обзор MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio. Конечно видеокарта имеет заводской разгон. Графический процессор получил частотную формулу 1605/1800 МГц, вместо рекомендованной 1605/1770 МГц. Память GDDR6 работает за заданных 14 000 МГц.

В подобном дизайне производитель также предлагает модификацию MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING Z Trio, у которой кроме GPU (1605/1815 МГц) также ускорена локальная память (15 500 МГц), что сейчас встречается крайне редко.

Комплект поставки

Видеокарта предлагается в достаточно крупной коробке, по габаритам скорее характерной для материнской платы. На упаковке масштабные фото устройства и наименование модели.

В комплекте с адаптером предлагается набор документации, диск с драйверами и ПО, а также дополнительный металлический кронштейн для поддержки и надежной фиксации видеокарты в корпусе ПК. Подобные элементы уже не в диковинку для «тяжеловесов», они могут быть полезны особенно во время транспортировки системного блока.

Дизайн и компоновка

Крупные размеры видеокарты – первое, на что обращаешь внимание после распаковки устройства. Да и полтора килограмма веса намекают на то, что имеем дело с нерядовым графическим адаптером.

Модель оснащается массивным кулером серии Tri-Frozr. Габаритный радиаторный блок состоит из двух наборных кассет алюминиевых пластин с оригинальной волнообразной формой профиля, дополнительно увеличивающей площадь рассеивания и позволяющей эффективнее использовать генерируемый вентиляторами воздушный поток.

Для ускорения передачи тепла блоки пронизывают семь никелированных тепловых трубок, одна из которых имеет диаметр 8 мм, остальные – 6-миллиметровые. Для равномерного съема тепла со всей поверхности кристалла графического процессора, в конструкции теплосъемника предусмотрена медная распределительная плита с никелированным покрытием.

Высота пластин также увеличена (22–28 мм), что автоматически делает громоздкой систему охлаждения, лишая шанса обойтись двумя слотами для установки видеокарты. Производитель даже не пытается приуменьшить габариты устройства, вводя в обиход специфические термины вида «2,7-слотовый» или что-то подобное. Для установки видеокарты определенно понадобится три свободных слота.

В профиле пластин имеются специфические дефлекторы, концентрирующие воздушный поток в зонах расположения тепловых трубок.

Ожидаемо MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio использует оригинальную печатную плату с усиленной подсистемой питания. Компоновка стабилизатора предполагает 10-фазную схему (8+2) с эффектными сборками DrMOS. Параметры VRM для графического процессора управляет контроллер MP2888A от Monolithic Power Systems, а двухфазным регулятором напряжения на чипах памяти управляет uP9512P.

Силовые сборки и дроссели через термопрокладки контактируют с основным радиаторным блоком. Для микросхем памяти также предусмотрено дополнительное охлаждение. Отдельная алюминиевая пластина накрывает чипы GDDR6, а также винтами крепится к интерфейсной панели, образуя дополнительное ребро жесткости.

С обратной стороны печатную плату прикрывает алюминиевая плита с разносторонней декоративной шлифовкой. Защитный элемент попутно используется и для оптимизации температурного режима. Термопрокладки в области GPU помогают ускорить отвод тепла от зоны повышенного нагрева на печатной плате. Из интересных опций также можно отметить дополнительные декоративные отверстия на плоскости панели для улучшения вентиляции.

Для обдува радиаторного блока используется три вентилятора осевого типа. Два из них имеют диаметр 100 мм и еще один – 90-миллиметровый. Вентиляторы имеют двойные шарикоподшипники и соответствуют конструкции Torx FAN 3.0, предполагающей особую форму профиля лопастей с изгибом и специфическими насечками. По заявлению разработчиков, такие доработки увеличивают статическое давление без повышения оборотов вентилятора.

В общей конструкции кулера достаточно много мелких нюансов, из которых складывается общее впечатление о внимании разработчиков к деталям. Один из примеров – дополнительный прижимной фиксатор для кабелей, которыми подключаются вентиляторы и подсветка.

Для подсоединения дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъема. В такой конфигурации адаптер может получить до 375 Вт энергии, учитывая возможности слота PCI-E x16. Напомним, что тепловой пакет GeForce RTX 2070 Super – 215 Вт, и в базовой конфигурации видеокарты вполне могут обходиться связкой коннекторов 6+8, но для тюнингованных версий вариант 8+8 вполне ожидаем.

Впрочем, несмотря на определенный заводской разгон MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio, рекомендации к мощности блока питания для системы с этой видеокартой остаются такими же, как и для ПК с референсными GeForce RTX 2070 Super – от 650 Вт.

Разъем NVLink на верхней кромке напомнит о поддержке SLI-связок с двумя видеокартами, при минимальных затратах на синхронизацию. В случае с устройствами на базе чипов с архитектурой Turing коннекторами NVLink ранее оснащались лишь GeForce RTX 2080/2080 Ti, теперь такая опция доступна начиная с GeForce RTX 2070 Super.

MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio имеет дополнительную RGB-подсветку. И здесь ее в достатке. На верхней панели подсвечивается логотип игровой серии с узнаваемым силуэтом дракона. На верхней и нижней кромках передней панели закреплены матированные полупрозрачные сегменты с набором светодиодов. Источники обеспечивают приятное мягкое свечение, которое при необходимости может быть весьма интенсивным.

Для управления подсветкой используется Mystic Light, входящий в состав фирменного комплекса MSI Dragon Center. Здесь доступно два десятка различных режимов, есть возможность синхронизации подсветки с таковой для других компонентов платформы.

На интерфейсной панели размещено четыре видеовыхода: три полноразмерных DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b. Производитель не включил в состав коннекторов специфичный порт USB Type-C с каналом VirtualLink для подключения шлемов виртуальной реальности с помощью одного кабеля, по которому передается и видеосигнал и питание. Если перспектива подключения подобных гарнитур не имеет для вас большого значения, то отсутствие такого разъема – небольшая потеря.

Часть интерфейсной пластины перфорирована для вывода нагретого воздуха за пределы системного блока. Для видеокарты используются вентиляторы осевого типа, а пластины радиатора имеют поперечную ориентацию, потому большой поток наружу здесь не создается, скорее речь о дополнительных вентиляционных отверстиях.

MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio имеет внушительные общие габариты. О трехслотовой компоновке мы уже упоминали, но важно также отметить, что длина видеокарты составляет 328 мм. В подобном случае перед покупкой адаптера точно стоит убедиться, что в корпусе найдется свободное место для такого устройства. Если используется корпус с актуальной просторной компоновкой, то никаких вопросов не возникнет. Внимательнее стоит быть владельцам возрастных моделей с отсеками для 5,25-дюймовых устройств и несъемными корзинами для жестких дисков.

В комплекте с видеокартой металлический кронштейн поставляется также не случайно. MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio весит чуть больше 1,5 кг, потому дополнительная подстраховка не помешает. Здесь же можно вспомнить и о пользе металлической обшивки слотов PCI Express x16.

Нагрев и уровень шума

Для видеокарты реализована технология ZeroFrozr, предполагающая остановку вентиляторов при минимальных нагрузке и нагреве графического процессора. Такой прием нередко используется производителями для видеокарт с крупным радиаторным блоком, однако MSI GeForce RXT 2070 Super GAMING X Trio здесь смогла удивить.

Дело в том, что при пассивном бесшумном режиме охлаждения температура GPU на открытом стенде повышалась всего до 37–38С при 24С в помещении. Напомним, что речь идет о TU104, а не каком-то сверхэкономичном чипе начального уровня. Показатели очень хорошие, сложная конструкция охладителя с размашистым радиатором дает свои плоды.

Под игровой нагрузкой температура GPU повышалась до 65С. При этом скорость вращения вентиляторов не превышала 1200 об/мин. При таких оборотах работа системы охлаждения едва слышна на фоне других компонентов платформы. Например, в нашем случае при стартовых 36 дБА после повышения частоты вращения до заданной, уровень шума увеличился всего до 37,5 дБА. Значения получены с помощью бытового шумомера UNI-T UT353, размещенного в полуметре от видеокарты. В офисных условиях такое отличие сложно уловить на фоне вентиляторов тестового блока питания и процессорного кулера.

Остается лишь повториться, отметив минимальный уровень издаваемого шума. Предположим, что MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio является одной из наиболее тихих GeForce RTX 2070 Super на рынке. Возможно даже самой тихой.

Возвращаясь к полученным телеметрическим показателям, отметим, что GPU в играх автоматически ускорялся до 2010 МГц. Это пиковое зарегистрированное значение, типичными частотами для чипа были ~1930–1970 МГц.

Разгон

MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio изначально имеет заводской разгон GPU, однако любопытно было также определить дополнительный частотный потенциал адаптера.

Видеокарта позволяет увеличить параметр Power Limit до 111%. Используя такую возможность, базовое значение частоты графического процессора удалось повысить с 1605 МГц до 1700 МГц. При этом среднее значение ускорения возросло до 1895 МГц. Хорошие, но не рекордные показатели. Удачность конкретного экземпляра GPU по-прежнему важна. Да и хотелось бы иметь возможность повысить параметр Power Limit до 15–20%. Впрочем, дополнительные 10–20–30 МГц будут важны разве что для соревновательных этапов, на практике такая разница практически не сказывается на производительности.

Напомним, что фактическая частота GPU динамически изменяется в зависимости от характера нагрузки. GPU Boost автоматически ускоряет графический процессор при допустимых значениях температуры и энергопотребления видеокарты. Потому реальная частота чипа может быть заметно выше заявленного среднего значения.

После дополнительного разгона чип ускорялся вплоть до 2070 МГц. Процессор TU104 зачастую берет планку в 2000–2050 МГц, а дальше – как повезет.

Микросхемы памяти также удалось дополнительно ускорить. В данном случае чипы от Micron стабильно работали на эффективных 16 000 МГц, вместо штатных 14 000 МГц. Повышение пропускной способности подсистемы памяти на 14,3% наверняка будет полезно для тяжелых графических режимов.

После дополнительного разгона температура GPU повышалась на пике до 67С, при этом скорость вращения вентиляторов подросла минимально – до ~1250 об/мин. Уровень издаваемого шума практически не изменился. Шумомер регистрировал ~38 дБА.

Производительность 1920×1080

Производительность GeForce RTX 2070 Super мы достаточно подробно изучали во время первого знакомства с адаптером новой линейки. Super-апдейт заметно расширил возможности устройств этой серии. Замена графического процессора с TU106 на TU104 с увеличенным количеством функциональных блоков и повышенные рабочие частоты сказались на количестве fps.

Видеокарты этого класса уже обеспечивают очень комфортную производительность в режиме Full HD с максимальными настройками качества. Более того, GeForce RTX 2070 Super хорошо подходит владельцам игровых мониторов с разрешением 1920×1080 и частотой обновления экрана 144/165 Гц.

Даже с максимальным качеством графики в тяжелых проектах видеокарта зачастую может обеспечить в среднем более 75 кадров/c, а в чуть менее ресурсоемких играх – более 100 кадров/c. В этом случае эффект «144 Гц монитора» можно будет уже ощутить не только в относительно легковесных соревновательных играх.

Сравнивая производительность с таковой для других участников теста, можно отметить стойкое преимущество над Radeon RX 5700 XT. Отличие в количестве кадров разнится от исчезающе малых 5% до вполне ощутимых 20–30%. Справедливости ради нужно отметить, что изначально это не совсем прямые конкуренты. Даже заявленная рекомендованная стоимость модели с чипом Navi 10 на $100 ниже, чем у RTX 2070 Super – $400 vs. $500. Однако в ассортименте AMD все еще нет более производительных устройств. Таковым с натяжкой можно считать Radeon VII, но активный жизненный цикл этой модели уже позади.

В то же время на фоне равной по заявленной цене GeForce RTX 2060 Super, модель RX 5700 XT смотрится вполне неплохо. Однако сейчас нас все же больше интересуют возможности именно GeForce RTX 2070 Super, потому повышаем разрешение картинки и оцениваем результаты.

Производительность 2560×1440

До появления улучшенных Super-версий видеокарт, стартовой моделью для игр в режиме 1440p можно было считать GeForce RTX 2070, однако для таких условий все же очень желательным было усиление позиции. С повышением разрешения нагрузка на GPU значительно увеличивается, также возрастает необходимый объем локальной памяти графического адаптера.

GeForce RTX 2070 Super в целом очень неплохо справляется с играми при разрешении 2560×1440. GeForce RTX 2080 здесь имеет преимущество в 5–10%, но стоит учесть, что в нашем случае используется несколько ускоренная модель этой серии – Founders Edition.

Во многих играх даже при максимальном качестве графики можно получать в среднем более 75 кадров/c. В проектах попроще и 100 кадров/c – не предел. Однако есть и целый ряд игр, в которых при использовании ultra-режимов настроек видеокартам уровня GeForce RTX 2070 Super едва удается получить средние 60 кадров/c. Если захочется улучшить показатели, придется либо смотреть в сторону вдвое более дорогостоящей GeForce RTX 2080 Ti, либо снизить запросы, поигравшись с настройками графики.

После дополнительного разгона MSI GeForce RTX 2070 Super GAMING X Trio производительность видеокарты увеличилась на 5–8%. Такое ускорение уже позволило видеокарте вплотную подобраться к показателям GeForce RTX 2080 Founders Edition, а это значит, что она наверняка обойдет классический вариант RTX 2080 c рекомендуемой частотной формулой. Дополнительный прирост fps здесь есть, но все же он принципиально не меняет ситуацию.

В качестве эксперимента, для наиболее тяжелых проектов мы использовали штатные пресеты и профили с высокими настройками качества графики, вместо максимальных. После таких несложных настроек, количество кадров/c в большинстве случаев увеличилось на 15–30%. Если вы уже успели обзавестись игровым монитором 1440p c частотой обновления 144/165 Гц, то для некоторых игр и такого ускорения может показаться недостаточно. Но подобные вопросы решаются в индивидуальном порядке.

Например, в той же Borderlands 3 неоправданно ресурсоемким эффектом является «объемный туман». Если один лишь этот параметр изменить с высокого качества на среднее, производительность сразу возрастет с 73/63 до 88/74 кадров/c при минимальных визуальных потерях.

Metro Exodus также весьма тяжела при настройках с максимальным качеством графики, да еще и стоит делать скидку на сложную сцену встроенного бенчмарка, с просадками в целом нехарактерными для обычной игры. Если здесь захочется большего в режиме 1440p, то переход на профиль со средним качеством позволит получить уже 101/51 кадров/c.

Долгожданная версия Red Dead Redemption 2 для ПК оказалась достаточно гибкой в плане графических настроек. Конечно, если вам в принципе удалось запустить игру и добраться до соответствующих опций. В нашем случае также не обошлось без стартовых шероховатостей, но наличие встроенного бенчмарка стало аргументом для поиска решений проблемного запуска игры. В режиме Ultra новинка очень ресурсоемка.

Желающим получить стабильные 60+ fps при настройках качества с высоким уровнем детализации NVIDIA рекомендует использовать GeForce RTX 2060 для 1080p и GeForce RTX 2070 Super – для 1440p. Для таких же показателей в 4К понадобится уже GeForce RTX 2080 Ti, но и в этом случае придется поиграться с опциями. К счастью здесь много доступных параметров, потому подобрать сбалансированный режим наверняка получится. Важно не ограничиваться лишь доступными пресетами. В сети уже доступны расширенные гайды для соответствующих оптимизаций.

Rockstar Games активно работает над исправлением многочисленных стартовых нестыковок, которые основательно подпортили первое впечатление от игры. Со своей стороны NVIDIA также пытается улучшить ситуацию. Компания изначально предложила Hotfix-версию драйвера (GeForce 441.34) для устранения возможных подлагиваний у владельцев 4/6-ядерных процессоров при использовании API Vulkan. Эти исправления включены и в актуальную на момент подготовки материала WHQL-версию GeForce 441.41.

Владельцам видеокарт c чипами AMD, имеющим проблемы с Red Dead Redemption 2, тоже стоит обновиться до последней актуальной версии драйверов – Adrenalin 19.11.3.

Трассировка лучей

Разработчики игр активнее пробуют работать с гибридным рендерингом, используя трассировку лучей для различных задач. Метод очень перспективный, и тем, кто раньше освоится в экосистеме DXR, будет проще в дальнейшем оптимизировать свои проекты. Развивать платформу пока NVIDIA приходится в одиночку. Однако AMD также планирует на аппаратном уровне реализовать ускорение просчетов трассировки в будущих графических чипах с архитектурой RDNA 2. Более того, трассировку лучей должны поддерживать и консоли следующего поколения. Запуск продуктов обоих типов ожидается уже в следующем году.

Оценить нюансы гибридного рендеринга пока могут лишь владельцы видеокарт GeForce RTX. Игровых проектов с трассировкой все еще не так много, как хотелось бы, но они появляются. В каких-то играх эффекты лучше ощущаются, в каких-то слабее. Для их реализации требуются значительные вычислительные ресурсы, потому без определенных потерь здесь не обойтись.

Многих наверняка волнует производительность при активации трассировки. Здесь часто можно добиться хороших результатов дополнительными настройками. Где-то отказаться от максимального качества и интенсивности трассировки, где-то подключить DLSS.

Буквально несколько дней назад NVIDIA подготовила рекомендации по сборке системы за ~$1000 с видеокартой GeForce RTX 2060, которая позволяет получить 60+ fps в играх с активированной трассировкой лучей при разрешении Full HD.

Конечно, с видеокартой GeForce RTX 2070 Super можно позволить больше, потому мы немного поэкспериментировали с трассировкой лучей в новой игре Call of Duty Modern Warfare при разрешении 2560×1440. Здесь такой метод рендеринга используется для отображения теней от локальных источников света.

В ряде ситуаций тени действительно становятся более реалистичными или вовсе появляются у тех объектов, у которых их не было изначально. В настолько динамичном шутере на такие нюансы не всегда обращаешь внимание, но если присматриваться, то разница видна.

Конечно активация трассировки лучей сказывается на производительности. После 5-минутной сессии прохождения этапа «Пикадилли» с выключенной трассировкой и общими максимальными настройками качества графики получаем средние 93 кадров/c при минимальных 76 кадрах/c.

С активированной опцией на той же локации производительность увеличивалась до 70/55 кадров/c. То есть fps снижается примерно на 30%. Можно либо смириться, либо компенсировать потери дополнительными настройками. Возможностей здесь тоже достаточно.

Тема трассировки лучей сейчас на слуху. Разработчиков особенно привлекают возможности, которые можно реализовать с помощью такого способа обработки. Некоторые команды пробуют использовать различные ухищрения, позволяющие добиться интересных результатов даже без поддержки аппаратного ускорения в явном виде.

Из недавних примеров – попытка Wargaming использовать трассировку для реализации динамических мягких теней на технике. Для обкатки проекта World of Tanks enCore RT используется технология Intel Embree, позволяющая переложить часть необходимых вычислений на центральный процессор. Масштабы обработки в этом случае сравнительно невелики, но необходимых результатов подобный способ позволяет достичь.

Несколько дней назад компания Crytek представила интересный бенчмарк Neon Noir на основе нового движка CryEngine 5.7. Здесь для реализации отражений используется способ воксельного глобального освещения и в частности Voxel Cone Tracing. Результат выглядит весьма перспективно, несмотря на некоторые визуальные нюансы в виде потери детализации отражения при удалении объекта. Для демо используется API DirectX 11.

Несмотря на то, что в данном случае не используются аппаратные возможности RT-блоков, видеокарты GeForce RTX здесь имеют преимущество. GeForce RTX 2070 Super в режиме 1440p при максимальном качестве трассировке обеспечивает в среднем порядка 70 кадров/c при минимальных 50 кадрах/c.

У нас не было возможности опробовать в этом тесте GeForce RTX 2060 Super, но судя по уже доступным результатам, в Neon Noir она предлагает производительность равную таковой для Radeon RX 5700 XT. Возможно адаптерам AMD удастся улучшить показатели при использовании DirectX 12 или Vulkan, но пока нет сведений о планах Crytek оптимизировать свою разработку под эти API.

Энергопотребление

Энергопотребление ускоренной версии GeForce RTX 2070 Super близко к таковому для GeForce RTX 2080. Это и не удивительно, учитывая использование схожей платформы и GPU в чуть облегченном варианте.

Система с Radeon RX 5700 XT потребляла в среднем на 15–20 Вт больше при идентичных условиях. AMD удалось значительно умерить аппетиты своих видеокарт, не в последнюю очередь благодаря 7-нанометровому техпроцессу, но решения NVIDIA все же здесь имеют некоторый перевес. Особенно если учесть, что производительность GeForce RTX 2070 Super выше.

После дополнительного разгона GPU/памяти с повышением параметра Power Limit, энергопотребление MSI GeForce RTX 2070 Super Gaming X Trio возрастало примерно на 35 Вт. Массивная система охлаждения видеокарты непринужденно справлялась с таким повышением нагрузки.