PC-версия Red Dead Redemption 2 вышла, и даже GeForce RTX 2080 Ti не способна потянуть ее в 4K на ультра настройках графики [Обновлено: ошибки и способы их решения]

Считанные часы назад состоялся горячо ожидаемый релиз PC-версии нашумевшего вестерна Red Dead Redemption 2. Игра доступна в Rockstar Games Launcher, Epic Games Store и Humble Store, тогда как релиз в Steam — только через месяц.

ПК-версия Red Dead Redemption 2 отличается поддержкой высоких разрешений и HDR, увеличенной частотой кадров и дальностью прорисовки, а также предлагает дополнительный контент для сюжетного режима, в том числе оружие, лагеря, карты сокровищ и контракты.

Red Dead Redemption 2 is now available for PChttps://t.co/0LKxmTYU2o pic.twitter.com/Awa15z5Q4F

— Rockstar Games (@RockstarGames) November 5, 2019