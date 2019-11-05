PC-версия Red Dead Redemption 2 вышла, и даже GeForce RTX 2080 Ti не способна потянуть ее в 4K на ультра настройках графики [Обновлено: ошибки и способы их решения]

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Считанные часы назад состоялся горячо ожидаемый релиз PC-версии нашумевшего вестерна Red Dead Redemption 2. Игра доступна в Rockstar Games Launcher, Epic Games Store и Humble Store, тогда как релиз в Steam — только через месяц.

ПК-версия Red Dead Redemption 2 отличается поддержкой высоких разрешений и HDR, увеличенной частотой кадров и дальностью прорисовки, а также предлагает дополнительный контент для сюжетного режима, в том числе оружие, лагеря, карты сокровищ и контракты.

Red Dead Redemption 2 is now available for PChttps://t.co/0LKxmTYU2o pic.twitter.com/Awa15z5Q4F — Rockstar Games (@RockstarGames) November 5, 2019

Но вот что забавно: ни одна из актуальных игровых видеокарт NVIDIA, в том числе флагманская GeForce RTX 2080 Ti, не сможет потянуть игру в разрешении 4K при 60 к/с на ультра настройках графики.