PC-версия Red Dead Redemption 2 вышла, и даже GeForce RTX 2080 Ti не способна потянуть ее в 4K на ультра настройках графики [Обновлено: ошибки и способы их решения]
Считанные часы назад состоялся горячо ожидаемый релиз PC-версии нашумевшего вестерна Red Dead Redemption 2. Игра доступна в Rockstar Games Launcher, Epic Games Store и Humble Store, тогда как релиз в Steam — только через месяц.
ПК-версия Red Dead Redemption 2 отличается поддержкой высоких разрешений и HDR, увеличенной частотой кадров и дальностью прорисовки, а также предлагает дополнительный контент для сюжетного режима, в том числе оружие, лагеря, карты сокровищ и контракты.
Red Dead Redemption 2 is now available for PChttps://t.co/0LKxmTYU2o pic.twitter.com/Awa15z5Q4F
— Rockstar Games (@RockstarGames) November 5, 2019
Но вот что забавно: ни одна из актуальных игровых видеокарт NVIDIA, в том числе флагманская GeForce RTX 2080 Ti, не сможет потянуть игру в разрешении 4K при 60 к/с на ультра настройках графики.
По официальным данным NVIDIA, GeForce RTX 2080Ti позволит запустить игру в режиме 4K при 60 к/с на средне-высоких настройках графики. На высоких настройках при разрешении 2560x1440p понадобится RTX 2070 SUPER, а для разрешения 1920x1080p подойдет и RTX 2060.
В Red Dead Redemption 2 на ПК будет около 40 настроек. Их высокий уровень в режиме 4K@60fps сможет обеспечить специальный драйвер, который производитель выпустил накануне — благодаря внесенным оптимизациям разрешение 3264x1836p или 2880x1620p будет масштабироваться до 4K.
Для установки Red Dead Redemption 2 нужно скачать 109 ГБ данных, а полноценная игра займет на диске примерно 150 ГБ.
Дополнено: Как оказалось, с ПК-версией Red Dead Redemption 2 не все гладко — игроки массово жалуются на разные вылеты и разного рода ошибки. На форуме Reddit активно обсуждает самые распространенные проблемы и коллективно ищут способы их решения.
У одних пользователей игра не запускается в фирменном лаунчере от Rockstar, другие сталкиваются с зацикленным обновлением, а те, кому все же удалось включить игру испытывают разного рода трудности, включая зависание на этапе загрузки и проблемы, связанные с оптимизаций.
Сейчас одна из наиболее распространенных ошибок — выскакивающее после запуска окно «Red Dead Redemption 2 exited unexpectedly» (Игра вылетела по непредвиденной причине). По словам пользователей, игра вылетает даже в «безопасном режиме» для запуска со сниженными настройками графики.
Аналогичные сообщения появляются и при попытках запустить сюжетную кампанию во внутриигровом меню и даже при запуске бенчмарка производительности.
Говоря о проблемах по части оптимизации, игра то не нагружает систему, то перегружает. То есть, налицо очевидные проблемы с распределением нагрузки.
Rockstar пока никак не отреагировала на жалобы, не говоря уже об оперативном выпуске патча, но, похоже, на Reddit уже разобрались сами.
В большинстве случаев помогает отключение антивируса или добавление папки с игрой в «белый список». Иногда помогает банальная перезагрузка. Для решения проблемы с бесконечной загрузкой советуют отключить облачные сохранения и обновления в лаунчере Rockstar. Некоторым помогло подписание файлов игры через настройки того же лаунчера (упоминается некий патч на 4 ГБ, который загружается в ходе проверки)
Владельцам ПК с видеокартами Nvidia при падении FPS рекомендуют переключить API с Vulkan на DirectX 12.
Источник: NVIDIA