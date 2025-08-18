Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC: доступные технологии для неприхотливого геймера

Так сложилось, что линейка видеокарт GeForce RTX50 столкнулась с очень высокими ожиданиями потенциальных покупателей. Особенно это касалось среднего и high сегментов. Однако на этот раз NVIDIA еще и добавила новую видеокарту для экономных геймеров, которые не готовы платить все деньги мира за свое хобби. Поэтому встречайте, на редакционном обзоре сегодня MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC, которая имеет все шансы занять свое место в экономных десктопах.

Технические характеристики

Интерфейс PCI-E Gen 5 x16 (использует х8) Техпроцесс 5 нм Графический процессор GB207 Пропускная способность памяти 20 Гб/с Объем VRAM 8GB GDDR6 Шина памяти 128-bit Потоковых процессоров 2560 Выходы 3 x DisplayPort v2.1b 1 x HDMI v2.1b Разъем питания 1 х 8-контактный Энергопотребление 130 Вт Рекомендованный БЖ 550 Вт Дополнительно DUAL-FAN THERMAL DESIGN Габариты 197 x 120 x 41 мм вес 491 грамм Занимает места 2 slots

Тестовый стенд

Для тестирования MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC мы подготовили бодрый десктоп на платформе AM5, которая уже успела стать «золотым стандартом» геймерской производительности благодаря процессору Ryzen 7 9800X3D.

Конфигурация системы:

Комплектация, внешний вид и охлаждение MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC

Видеокарта приехала в небольшой глянцевой коробке с приятной цветовой гаммой, которая сочетает стиль MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC и фирменные черты NVIDIA. Все вместе весит всего 827 граммов, что и неудивительно, ведь перед нами решение для экономных геймеров.

Комплектация продукта довольно простая, что типично для этого сегмента. Внутри коробки вы найдете видеокарту с защитными колпачками на разъемах и инструкцию пользователя. Никакой ножки не предусмотрено, ведь 491 грамм веса вряд ли навредит вашему PCI-E. Отсутствие избыточных аксессуаров ставит точку в понимании приоритетов производителя. Ведь он ориентируется на потребителя, который знает, что именно ему нужно, без избыточных декоративных элементов.

Дизайн MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC демонстрирует сдержанную эстетику. Корпус изготовлен из матового пластика, задняя пластина — также.

MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC оснащена двумя вентиляторами TORX Fan 5.0, которые, по заявлениям производителя, разработаны для оптимизации и стабилизации воздушного потока. Благодаря специальной форме лопастей, вентиляционная система работает эффективно даже под высокой нагрузкой. Также по доброй традиции присутствует технология Zero Frozr, способствующая снижению уровня шума, когда вентиляторы автоматически останавливаются при низких температурах.

Компактные размеры (197 мм в длину, 120 мм в высоту и 41 мм в толщину) позволяют установить карту даже в небольших корпусах

Как и в старшей модели (MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC) питание происходит путем проверенного десятилетиями восьмипинового коннектора. Поэтому владельцам старых блоков питания, несовместимых с 12VHPWR, можно не волноваться.

Рабочая производительность и архитектура в рабочем режиме

С технической точки зрения, новая архитектура поддерживает современные API, а для тех, кто работает с AI-сценариями и машинным обучением не будет лишней поддержка Tensor-ядер для ускорения вычислений. Кроме того, в наличии кодек NVENC.

8 ГБ памяти GDDR6 пока что хватает для большинства непрофессиональных сценариев работы. GeForce RTX 5050 — пока что единственная карта в семействе Blackwell, которая использует стандарт памяти предыдущего поколения.

Также стоит помнить о дополнительном ограничении — всего лишь восемь линий PCIe 5.0. Поэтому у пользователей со старыми материнскими платами на PCIe 3.0 может уменьшиться производительность. Об этом можно более подробно почитать в сравнение платформ AM4 и AM5.

При обработке очень больших проектов, ограничения по объему VRAM может ощущаться, особенно если вы работаете с большими 3D-сценами, видеоматериалами высокого разрешения или выбираете высокие настройки качества в локальных генераторах изображений вроде Fooocus, Invoke или Amuse. Однако для большинства стандартных задач этот аспект не станет существенной проблемой.

Рабочие частоты GPU, в сочетании с хорошей совместимостью с софтом и хорошей энергоэффективностью позволяют использовать эту карту как для нетребовательных обычных задач, так и в режиме непрофессиональной расширенной рабочей нагрузки

Игровая производительность MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC

Последний раз десктопную видеокарту с индексом «хх50» мы видели еще в трехтысячном поколении. И хотя NVIDIA RTX 3050 анонсирована еще в 2022 году, у нее уже к тому времени была версия с 8 гигабайтами GDDR6. Не вижу большой проблемы в использовании именно этого типа видеопамяти ведь, вся новая линейка AMD, в том числе топовая среди «красных» — Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE также использует GDDR6.

С точки зрения геймера ограничение объема видеопамяти, а не ее тип является наиболее критичным. Тем более, что генерация кадров (MFG) также не прочь полакомиться ее долей. Поэтому владельцам видеокарт с 8 гигабайтами видеопамяти придется снижать игровые пресеты и качество текстур, чтобы добиться приемлемого количества кадров.

Так вот, посмотрим, как MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC ведет себя в играх по сравнению с RTX 4060 и RTX 5060. И начнем, как обычно, с S.T.A.L.K.E.R. 2. Благодаря DLSS и генератору кадров блуждать по Зоне Отчуждения удастся даже в разрешении QuadHD, не говоря уже о FullHD.

А вот сторонникам классической растеризации придется тяжело. Ведь в FullHD без помощи «нейроулучшителей» мы получаем лишь 46 кадров в секунду, а в QuadHD — 32 к/с.

Однако учтите, что это ультранастройки, и если подвинуть импровизированный переключатель влево, то ситуация будет значительно лучше. Разница с NVIDIA RTX 4060 колеблется от 2 до 6% в зависимости от режима.

Indiana Jones and the Great Circle продолжает насмехаться над видеокартами с небольшим количеством видеопамяти. Несмотря на то, что NVIDIA RTX 5050 поддерживает DLSS 4 и Multiframe Generation, из-за нехватки памяти мы можем включить только DLSS. А вот на генерацию кадров места уже не хватает, поэтому игра никак не реагирует на ее включение.

Несмотря на это, в QuadHD с DLSS мы можем поиграть с частотой 61 кадр в секунду и 91 FPS в FullHD.

А вот с Cyberpunk 2077 у новой видеокарты все просто замечательно. Благодаря поддержке DLSS 4 и мультигенерации кадров MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC уверенно перегоняет NVIDIA RTX 4060 во всех режимах. Вот что значит новые технологии.

Поколдовав с настройками можно добиться высокого и стабильного фреймрейта даже в QuadHD.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered оказался очень требовательным к мощности графического чипа — 2560 потоковых процессоров не вселяют уверенности, поэтому разрыв с NVIDIA RTX 4060 здесь колеблется от 17,5 до 39%. Не спасает даже MFG x4.

Clair Obscur: Expedition 33 доступна для комфортного прохождения будущим владельцам MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC. Она нетребовательна к количеству видеопамяти, занимая примерно 5,5 гигабайт при FullHD и 6,5 гигабайт в QuadHD. Поэтому места нам здесь хватает с запасом.

В Clair Obscur: Expedition 33 MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC примерно на 9% слабее, чем NVIDIA RTX 4060. Но баланс сил изменился с началом поддержки мультигенерации кадров в режиме х4. Поэтому после этого NVIDIA RTX 5050 вырвалась вперед. Спасибо разработчикам!

Грубый и бессердечный к врагам — Doom: The Dark Ages в то же время является достаточно лояльным к компьютерному «железу». В режиме классической растеризации лидерство все еще удерживает NVIDIA RTX 4060 с отрывом 15-20%, но вряд ли вы будете играть таким образом.

Помощь Multiframe Generation опять же меняет расклад сил. И при FullHD MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC перегоняет представителя прошлого поколения на 36%.

Энергопотребление, шум и нагрев MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC

Одним из значимых преимуществ MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC является ее энергоэффективность. TDP в 130 Вт позволяет использовать карту даже в системах с ограниченной мощностью блока питания, хотя производитель рекомендует использовать на 550 Вт, что явно с большим запасом.

Благодаря усовершенствованной системе охлаждения с двумя вентиляторами TORX Fan 5.0, карта держит температуру в пределах 70-75 °C даже во время интенсивных игровых сессий. Если же вы хотите больше тишины, то при 53% оборотов в жаркое лето самым горячим местом останется видеопамять — она будет нагреваться до 83 °C. Шумометр намерял около 36 дБ в таком режиме.

Технология Zero Frozr позволяет останавливать вентиляторы при низких нагрузках, что в первую очередь обеспечивает бесшумную работу, а также сохраняет ресурс ваших вентиляторов. В режиме ожидания карта потребляет примерно 13 Вт.

Опыт использования

За неделю пользования MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC не вызвала никаких нареканий. Если бы я был ярым геймером, то конечно бы меня расстроила ситуация, когда видеопамяти не хватает, чтобы включить MFG — получается парадокс. В таблице можно увидеть, сколько места в VRAM занимают современные игры.

Игра FullHD, Гб QuadHD, Гб S.T.A.L.K.E.R. 2 6.97 7.25 Indiana Jones and the Great Circle 7.62 7.75 Cyberpunk 2077 7.2 7.4 Oblivion 7.18 7.25 Clair Obscur: Expedition 33 5.77 6.47 Doom: The Dark Ages 7.35 7.5

Мы в упор приближаемся к отметке, после которой начнутся статоры и фризы. Но для большинства нетребовательных геймеров такое положение вещей все еще приемлемо. В целом ситуация напоминает, как в 2016 году NVIDIA выпустила GTX 1060 3GB и 6GB. И версия с большим количеством памяти до сих пор используется для гейминга, хотя прошло уже целых 9 лет! Мораль проста — памяти много не бывает.

Цены и конкуренты

MSI GeForce RTX 5050 8G VENTUS 2X OC можно приобрести по цене от 12 290 гривен. Учитывая ее возможности, стоимость очень демократичная и если сравнивать с другими вариантами, то видеокарта выглядит довольно привлекательно, ведь она демонстрирует результаты, схожие по производительности с MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC, но с некоторыми преимуществами благодаря использованию новейшей архитектуры и улучшенной технологии DLSS 4.

Также стоит вспомнить, что NVIDIA RTX 4060 поддерживает PhysX x32, с которой новое поколение 5000-й серии уже не может работать. Поэтому, если это критично для ваших игровых проектов прошлого, то старые карты все еще остаются неплохим вариантом.

Однако основным конкурентом остаются также Asus Radeon RX 7600 Dual EVO OC и определенные модели от Intel Arc по типу Sparkle Intel Arc B580 TITAN OC, которая уже была на нашем редакционном обзоре. Она может похвастаться большим объемом видеопамяти, которая добавляет перспективы для QuadHD гейминга.

Если вам нужно немного больше производительности, то можете доложить несколько тысяч гривен и купить MSI GeForce RTX 5060 8G GAMING OC. Он предлагает более бодрую производительность, лучшие температуры, но поставляется с таким же количеством видеопамяти.

8.5 /10 Оценка ITC.ua Рабочая производительность 7.5 Ограничена количеством VRAM Игровая производительность 8.5 Почти паритет с NVIDIA RTX 4060 Энергоэффективность, шум 9 130 Вт при максимальной нагрузке Цена 9 Адекватная стоимость за актуальные возможности