Обзор видеокарты MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC: 8 гигабайтов «хватит» всем

В этом месяце выход видеокарт RTX 5060 сопровождала целая дымовая завеса интриг и тайн. Обзоры и сравнения оказались под табу благодаря банальному отсутствию драйверов. Но наконец-то пришло время внимательно посмотреть, что же так упорно «скрывала» от нас NVIDIA. Встречайте, сегодня на редакционный обзор пожаловала MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC.

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC Від 17 223 грн. Плюсы: прирост на 25% CUDA-ядер и память GDDR7; эффективное охлаждение благодаря TWIN FROZR 10; поддержка DLSS 4. Купить в Elmir.ua Минусы: 8 Гб видеопамяти; PCIe 5.0 x8. Купить в Elmir.ua 8 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

Интерфейс PCI-E Gen 5 x16 (использует х8) Техпроцесс 4 нм Графический процессор GB206 Пропускная способность памяти 28 Гб/с Объем VRAM 8GB GDDR7 Шина памяти 128-bit Потоковых процессоров 4608 Выходы 3 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Разъем питания 1 х 8-контактный Энергопотребление 155 Вт Рекомендованный БЖ 550 Вт Дополнительно TWIN FROZR 10 Габариты 248 x 135 x 41 мм вес 649 граммов Занимает места 2 slots

Тестовый стенд

Для тестирования MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC была собрана система на платформе AM5, которая может похвастать превосходным уровнем производительности для большинства геймеров. Основой стал процессор Ryzen 7 9800X3D, который обеспечивает высокую вычислительную мощность без «узких мест» для GPU

Конфигурация системы:

Комплектация, внешний вид и охлаждение MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC прибыла на редакционный обзор в компактной фирменной коробочке. Что и неудивительно, ведь перед нами двухвентиляторная версия, призванная уместиться даже в небольшие корпуса.

Распаковывая MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, кроме самой видеокарты в антистатическом пакете, можем найти разве что документацию. Никаких дополнительных аксессуаров не предусмотрено. Невысокий вес — всего 649 граммов не требует дополнительной опорной ножки.

Дизайн карты в фирменном стиле MSI Gaming OC ставит акценты на агрессивные линии и RGB-подсветку, которая стала почти обязательной для любого продукта в этом сегменте. Корпус выполнен из прочного пластика с металлическими вставками.

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Питание видеокарты происходит с помощью надежного и проверенного десятилетиями восьмипинового коннектора. Это очень правильное решение, ведь NVIDIA понимает, что абсолютное большинство представителей целевой аудитории вряд ли имеют в запасе новые блоки питания с разъемом 12VHPWR.

Система охлаждения TWIN FROZR 10 состоит из медной контактной пластины, тепловых трубок Core Pipes и двух вентиляторов STORMFORCE, которые обеспечивают хороший баланс между эффективностью и уровнем шума. Их мы протестируем позже

Рабочая производительность и архитектура в рабочем режиме

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC базируется на чипе GB206, который также используется в модели 5060 Ti. Этот кристалл площадью 181 мм² вмещает 21,9 миллиарда транзисторов, хотя в этой версии активированы не все ресурсы — количество ядер уменьшено на 17% по сравнению с более мощной моделью

В итоге мы имеем 3840 CUDA-ядер, 30 потоковых мультипроцессоров (SM), 30 RT-ядер четвертого поколения и 120 Tensor-ядер пятого поколения. Это обеспечивает прирост на 25% по сравнению с RTX 4060, что теоретически обещает соответствующий рост производительности в растровых вычислениях.

Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, что обеспечивает пропускную способность 448 ГБ/с. Это на 65% быстрее, чем у предыдущего поколения. Однако объем памяти вызывает вопросы, ведь 8 ГБ в 2025 году выглядит как компромисс, особенно для игр с высокими требованиями к текстурам

К тому же интерфейс шины PCIe 5.0 x8 добавляет еще один уровень ограничений, особенно для пользователей со старыми системами на PCIe 3.0, где производительность может существенно проседать. Теоретическая вычислительная мощность MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC составляет 19 TFLOPs, что заметно ниже 24 TFLOPs у 5060 Ti.

Архитектура Blackwell, на которой базируется MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, является эволюционным шагом для Nvidia, хотя в этом конкретном случае мы видим скорее осторожный подход, чем прорыв

Память GDDR7 является дополнительным преимуществом, но ее объем в 8 ГБ ограничивает потенциал в задачах, которые требуют большого видеобуфера, особенно в рендеринге или задачах связанных с нейросетями. Именно поэтому видеокарта так и не смогла полностью пройти тест генерации десяти изображений в Amuse на высоком качестве

Интерфейс PCIe 5.0 x8 вызывает определенные беспокойства, ведь даже на современных системах это может создавать так называемый «ботлнек», а на более старых платформах с PCIe 3.0 производительность будет падать еще больше.

В рабочих задачах, таких как редактирование видео или 3D-моделирование, MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC показывает себя как середняк, способный справиться с базовыми нагрузками, но не более. В Blender видеокарта набирает 3685 баллов, это чуточку меньше, чем RTX 4060 Ti. Однако поигравшись с разгоном можно выровнять ситуацию и даже вырваться вперед. В D5 Render отставание от RTX 5060 Ti составляет около 20%.

Игровая производительность MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

Переходя к игровой производительности, MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC демонстрирует смешанные результаты. В тестах на разрешении 1080p карта показывает среднюю частоту кадров, которая часто колеблется на уровне RTX 3060 Ti или 3070. Например, в Clair Obscur: Expedition 33 мы получили 56 кадров в секунду без DLSS, что на 20% быстрее RTX 4060. Но не будем забегать вперед и пройдемся по актуальным игровым проектам.

К сожалению, S.T.A.L.K.E.R. 2 оказался несколько нестабильным во время тестирования, при использовании драйверов NVIDIA 576.52. При QuadHD с использованием DLSS наблюдались такие же самые артефакты, которые перед этим я фиксировал в обзоре видеокарты RTX 5060 Ti.

В принципе в Зону Отчуждения и ходят для того, чтобы найти артефакты, поэтому ничего удивительного. В режиме без DLSS и генератора кадров MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC демонстрирует нам 43 FPS, что на 26% больше, чем у модели предыдущего поколения — RTX 4060.

S.T.A.L.K.E.R. 2 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Разница, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 100 93 74 +26 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 49 43 34 +26 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – ON 125 123 104 +18 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator – OFF 69 61 47 +30

На FullHD у нас почти эталонные 60 кадров в секунду, в то время, как у RTX 4060 оверлей показывает всего лишь 47 FPS. Помощь DLSS и генератора кадров позволяет MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC еще больше вырываться вперед, увеличивая количество кадров вдвое, но и 4060 пересекает без проблем отметку в 100 кадров в секунду Поэтому с помощью нейротехнологий у обеих видеокарт с этим нет проблем в разрешении FullHD. Единственная проблема — количество видеопамяти, что иногда приводит к проблемам в стабильности кадров. В игре Indiana Jones and the Great Circle также не обошлось без сюрпризов. Почему-то у MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC некорректно работал генератор кадров. Именно поэтому сложилась такая интересная ситуация, что при использовании DLSS плюс FG, RTX 4060 показала даже на +15% больше кадров. Причина кроется в некорректной работе самой игры.

Indiana Jones and the Great Circle RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Разница, % QuadHD, Ultra, DLSS – OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OF 78 74 61 +21 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, Framegenerator – x4, Path Tracing – OFF 207 92 70 +31 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 227 112 132 -15 FullHD, Ultra, TAA, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 97 113 91 +24

Indiana Jones очень требовательна к объему видеопамяти, поэтому мы можем поиграть разве что на средних настройках качества. Если 8 гигабайт видеопамяти «с натяжкой» хватает уже сейчас, то что же будет через год-два, когда количество таких проектов будет только увеличиваться?

Cyberpunk 2077 RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Разница, % QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – Middle 44 39 28 +39 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 163 142 64 +122 FullHD, Ultra, DLSS — OFF, Framegenerator – OFF, Path Tracing – OFF 72 66 49 +35 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, Framegenerator – ON, Path Tracing – OFF 263 252 114 +121

Cyberpunk 2077 первым начал поддерживать новую модель DLSS 4. В этой игре у нас кратный отрыв от предыдущего поколения благодаря поддержке Transformer. Разница при использовании нейротехнологий в некоторых режимах составляет более 100%.

Если брать «чистую производительность», то в этом случае MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC превосходит RTX 4060 на 28-49% в зависимости от выбранного разрешения

Silent Hill 2 Remake всегда был «крепким орешком», но в отличие от Индианы Джонса, игра требовательна не столько к видеопамяти, сколько к видеопроцессору. Тем не менее поиграть можно не только в FullHD, но и QuadHD на эпических настройках, причём с комфортом, если использовать DLSS и генератор кадров.

Half-Life 2 RTX все еще находится в режиме демонстрации, поэтому требовать от него какой-то оптимизации не приходится. Здесь наблюдается странная ситуация, когда RTX 4060 в чистом быстродействии продемонстрировала даже больше кадров, чем новая модель. Но как только мы включаем помощь суперсемплинга, и кадровой генерации, то разница становится больше, чем 2 раза по сравнению с RTX 4060. В том числе улучшается качество изображения, хотя и не во всех сценариях.

В Plague Tale Requiem можно с комфортом поиграть не только при FullHD, но и в QuadHD. Причем с частотой на 31% больше, чем на RTX 4060.

Avowed (RT — ON) RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Разница, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 123 141 69 +104 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 56 29 24 +21 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON) 216 137 102 +34 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) 85 55 40 +38 Oblivion RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 4060 Разница, % QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 72 67 58 +16 QuadHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 30 27 23 +17 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (x4) – ON + RT High) 101 99 84 +18 FullHD, Ultra, DLSS + Framegenerator (OFF) + RT High 40 42 34 +24

Avowed благодаря поддержке DLSS X4 поднимает счетчик кадров почти до небес — 141 кадр в секунду в QuadHD. Превосходный результат, которым не могут похвастаться видеокарты, поддерживающие суперсемплинг предыдущего поколения.

А вот разница в Oblivion уже не такая существенная. В среднем она составляет порядка 19-20% и коррелирует с количеством вычислительных ядер.

Новая жемчужина французского геймдева — Clair Obscur: Expedition 33 доступна для комфортного прохождения в QuadHD на высоких настройках. Естественно, придется приправить круассаны настройка суперсэмплинга. В награду вы получите 72 FPS

Причем изображение с DLSS значительно лучше, чем рендеринг в родном разрешении и использование TAA

Clair Obscur: Expedition 33 RTX 5060 RTX 4060 Разница, % QuadHD, High, DLSS – ON 72 60 +20 QuadHD, High, DLSS (OFF) 43 36 +19 FullHD, High, DLSS — ON 94 83 +13 FullHD, High, DLSS — OFF 67 56 +20 Doom: The Dark Ages RTX 5060 RTX 4060 Разница, % QuadHD, High, DLSS – ON 94 75 +25 QuadHD, High, DLSS (OFF) 52 41 +27 FullHD, High, DLSS — ON 253 133 +90 FullHD, High, DLSS — OFF 72 60 +20

В ураганном и беспощадном Doom: The Dark Ages мерзкие импы будут отлетать от вашего щита со скоростью 74 кадра в секунду. А в FullHD так вообще вас ждут киберспортивные 253 FPS. Игра отлично оптимизирована, но чувствительна к пропускной способности интерфейса видеопамяти.

Ну и в завершение нужно провести настоящее крещение огнем, чтобы ответить на самый главный вопрос. Потянет ли видеокарта Crysis 3 Remastered? В отличие от предшественницы — RTX 5060 показала себя с самой лучшей стороны, как в FullHD, так и в QHD. Причем разница нередко была двукратной

Игра оказалась очень чувствительной к скорости видеопамяти. Современная GDDR7 помогла уверенно проходить даже самые сложные моменты игры с наименьшими задержками. Чего не скажешь про RTX 4060.

Энергопотребление, шум и нагрев MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC

Несмотря на двухвентиляторное исполнение температуры MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC оказались довольно умеренными. Температура ядра не переходила отметку в 60 градусов по Цельсию. Немножко горячее оказалась видеопамять — 66°C.Обороты вентиляторов не поднимались выше 1500 оборотов в минуту, поэтому шумовой фон никак не выделялся по сравнению с самой системой.

Шумометр при этом зафиксировал около 32 дБ, а бэкплейт нагревался до 38 °C. Энергопотребление в самых ожесточенных игровых схватках составляло около 134 Вт, а в режиме ожидания на рабочем столе — 12 Вт. При отсутствии серьезной загрузки вентиляторы останавливаются.

Опыт использования

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, карта справляется с большинством современных игр на 1080p, обеспечивая приемлемую производительность для киберспортивных тайтлов или нетребовательных игровых проектов

С другой стороны, ограничение в 8 ГБ видеопамяти постоянно напоминает о себе в обоих поколениях, особенно когда вы пытаетесь повысить разрешение или включить трассировку лучей. В таких случаях текстуры могут просто не загружаться, что иногда приводит к размытому изображению

В одном из моих десктопов установлена проверенная сотнями виртуальных боев MSI RTX 4060 Ventus. Она стабильнее работает с моим любимым оффлайновым генератором изображений — Fooocus, а также дружит с PhysX х32.

В целом, опыт использования карты зависит больше от личных ожиданий: если мы ищем бюджетное решение для легких игр, она может подойти. Но для более амбициозных задач ее возможности быстро исчерпываются. В идеале видеокартам RTX 5060 подошло бы хоть 12 Гб GDDR7 для минимальной перспективы.

Мне без лишних проблем удалось разогнать MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC, получив дополнительных 8-9% производительности. Какой-то большой потребности в этом нет, но все же, такая возможность есть.

Цены и конкуренты

MSI GeForce RTX 5060 8G Gaming OC доступна по цене от 17 223 гривен, что на 17-20% выше цены RTX 4060. На первый взгляд, это выглядит как приличное предложение, особенно если сравнивать по соотношению цена/кадр. Однако, если учесть конкурентов, таких как Radeon RX 7800 XT с 16 ГБ памяти, преимущество RTX 5060 становится менее очевидным, перед которой она будет значительно уступать в QuadHD из-за ограничения памяти. Можно, конечно, приобрести MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G GAMING TRIO OC с 16 гигабайтами видеопамяти, получив таким образом уверенность, что даже через несколько лет карта все еще будет иметь запас производительности. Но доплата в почти 10 тысяч гривен — убийственный антиаргумент при ограниченном бюджете.

На горизонте также появляются новые конкуренты, в частности Radeon RX 9060 XT, что обещает конфигурации с 8 и 16 ГБ памяти. А также Intel Arc B580 которая может составить серьезную конкуренцию по соотношению цена/производительность. В этом контексте RTX 5060 выглядит как продукт, рискующий быстро устареть, особенно если AMD предложит более привлекательные решения по аналогичной цене.

8 /10 Оценка ITC.ua Рабочая производительность 7 Видеопамяти не хватает для корректной работы оффлайновых нейросетей. Игровая производительность 8 На 25% быстрее RTX 4060 на 25%. Энергоэффективность, шум 9.5 Тихая и прохладная видеокарта. Цена 7.5 Цена далека от рекомендованной.