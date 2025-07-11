Обзор игровой гарнитуры Razer KAIRA: как она звучит и работает на практике

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Компания Raizer имеет классические игровые наушники, которые выпускаются последние лет пять и не собираются останавливаться. Они уже давно стали классикой среди консольных геймеров, но мало известны в Украине. Я говорю о Razer KAIRA, что есть в версиях для Xbox и PlayStation и ПК. Конечно, это не идеальная модель, но она точно заслуживает больше внимания, чем сейчас имеет.

Razer KAIRA Від 3825 грн. Плюсы: аскетичный дизайн без RGB-подсветки; относительно легкий и гибкий корпус; качественные материалы и эргономика; объемное звучание с преимуществом басов и середины; хороший микрофон; достойное время автономной работы; быстрое подключение к консоли в версии для Xbox Купить в EKatalog Минусы: меньше всего подходят для музыки; кому-то не понравится цена; минимальный комплект поставки; в версии для Xbox надо отдельно докупать донгл для ПК и нет фирменного ПО Купить в EKatalog 7.4 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Razer KAIRA

Тип подключения Беспроводной Конструкция Закрытая Материалы корпуса Пластик Диаметр динамика 50 мм Импеданс 32 Ом Частотный диапазон 20 — 20 000 Гц Чувствительность наушников 108 дБ Частотный диапазон микрофона 100 — 10000 Гц Подключение Bluetooth Интерфейс USB Type-C Время автономной работы До 15 часов Габариты 201×184×81 мм вес 290 граммов

Упаковка и комплектация

Razer KAIRA поставляются в коробке в фирменных черно-зеленых цветах бренда с рисунком самой гарнитуры. Внутри находятся сами наушники, кабель USB-C в нейлоновом плетении с колпачками, наклейки и документация.

Дизайн и эргономика Razer KAIRA

Razer KAIRA имеет полностью пластиковый матовый корпус, аскетичный дизайн без подсветки, несъемный микрофон и овальные чашки. Имеем классические полноразмерные наушники закрытого типа. Вес модели составляет 321 грамм.

Конечно, это не мало, но в то же время гарнитура не ощущается на голове большой или тяжелой. Более того, в наушниках часто играл мой восьмилетний сын и даже ему не было ни тяжело, ни дискомфортно от долгих игровых сессий.

На внешней части оголовья видим выгравированную надпись RAZER.

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На внутренней есть утопленная в оголовье мягкая часть из дышащей ткани. Внутри — пена с эффектом памяти.

Овальные чашки выдвижные и поворотные.

На их внешней части, по середине, находится логотип бренда со змеями. Элементы управления наушниками разделили между двумя чашками.

На левой разместили микрофон, порт USB-C для зарядки, кнопку выключения/включения, колесо громкости и кнопку выключения/включения микрофона.

На правой видим кнопку быстрого подключения к консоли Xbox и регулятор громкости чата/игры.

Амбушюры в Razer KAIRA съемные из ткани, а под ними такая пена с эффектом памяти, как и в оголовье.

Игровые наушники хоть и не относятся к топовому сегменту, что видно по цене и полностью пластиковому корпусу, но все же сделаны качественно и из хороших материалов. Оголовье сильно гнется без каких-либо негативных последствий, однако поворотные механизмы чашек уже немного расхлябались, поэтому в будущем возможно, что это станет заметно еще больше.

Razer KAIRA сидят на голове удобно, а находиться в них долгое время комфортно. Универсальная полноразмерная конструкция позволяет носить их не только взрослым, но и детям и подросткам. Также они не будут сильно давить на голову, если она, как у меня немаленькая. Наушники имеют неплохое пассивное шумоподавление, но при этом они не сильно давят на голову.

Тканевые амбушюры, по моему мнению, лучшее решение в любой модели. Потому что летом в них существенно меньше потеют уши, а на шумоподавление это не сильно влияет.

У нас на обзоре оказалась белая версия наушников с черными элементами, а еще есть черная версия с зелеными элементами.

Особенности, звук и микрофон Razer KAIRA

Razer KAIRA получили 50-миллиметровые динамические излучатели Razer TriForce с титановым покрытием диафрагмы и неодимовыми магнитами. Диапазон воспроизведения звука от 20 Гц до 20 кГц. Импеданс 32 Ом, а чувствительность наушников 108 дБ. Частотный диапазон микрофона составляет 100 — 10000 Гц.

Игровая гарнитура имеет ярко выраженные насыщенные басы и мощную середину. Я бы назвал это классическим звучанием игровой гарнитуры и под этим я вообще не имею в виду что-то негативное. Наоборот. При этом высокие частоты тоже на месте, но их меньше всего. Наушники получили хорошую детализацию звучания и позиционирования противника в шутерах.

Это отличный вариант для игр и геймеров, также они без проблем подойдут для просмотра мультимедиа, а вот для музыки я бы их не рекомендовал. Правда, это касается большинства других игровых гарнитур и эта не исключение.

Аудиофилам однозначно не понравятся те самые усиленные басы и выкрученная середина, что при прослушивании музыки искажает треки. Правда, это может быть подходящим вариантом для определенных жанров, где все внимание уходит как раз на басы. Поэтому назвать эту модель универсальной и для всего нельзя.

Микрофон у модели хороший, а главное однонаправленный, а это значит, что окружение почти не слышно. Он немного тихий, но почти не искажает голос, передает его чисто и без чрезмерных шумов. Кажется, что голос также проходит определенный шумопоглощающий фильтр при этом на него накладывается какой-то эффект, что точно идет ему на пользу.

Но точно жаль, что микрофон не съемный и это для кого-то будет справедливым минусом. Но хорошо, что штанга не слишком длинная, гибкая, а на самом микрофоне имеем поролоновый поп-фильтр.

Подключение, ПО и управление

Razer KAIRA для Xbox подключается беспроводным способом к Xbox One, Xbox Series S/X и ПК. Правда, для последнего варианта надо покупать отдельный USB-донгл. Наушники быстро подключаются к консоли, но не работают ни со смартфонами, ни с другими устройствами.

Первое подключение происходит за считанные секунды. Достаточно зажать соответствующую кнопку на правой чашке, а затем на консоли нажать такую же. Далее уже достаточно просто включить наушники при работающем Xbox и они автоматически подключаются. Соответственно никакого отдельного ПО в этом случае нет. Ну, кроме базового приложения в консоли Microsoft для настройки профилей.

Версия Razer KAIRA для PlayStation имеет больше возможностей. В этих наушниках есть классический Bluetooth, поэтому их можно подключать к ПК, смартфонам или планшетам без каких-либо ограничений, а еще в комплекте есть специальный ресивер для подключения к консоли. Также эта версия наушников работает с приложением для смартфонов Razer Audio.

Как видите, Razer KAIRA для Xbox управляется исключительно кнопками на своем корпусе и происходит это легко и удобно. Все они разные по форме и вариантам нажатия, поэтому после первых тестов уже не путаешься. Отдельно отмечу колесо, отвечающее за громкость голосов ваших друзей в группе или в чате и игры. Это очень крутая функция, которую надо иметь всем без исключения игровым наушникам.

Автономный робот Razer KAIRA

Я нигде не нашел информацию о емкости батареи этой гарнитуры. Заявленное время автономной работы составляет до 30 часов. Тестирование показало, что это соответствует действительности, а если держать громкость в основном ниже 50%, то логично можно вытянуть и больше. Такое у меня было, когда я тестировал наушники на прослушивание музыки и в основном слушал ее фоном на низкой громкости.

Конечно, на громкости 80% и более наушники сядут быстрее, чем за 30 часов, потому что обычно заявленное время автономной работы высчитывается при громкости в 50%. Но гарнитура достаточно громкая, поэтому 80% для меня часто было слишком, особенно в шутерах и экшенах.

Опыт пользования

Razer KAIRA производят приятное впечатление во время использования. Кому-то точно не понравится, что они полностью пластиковые без металлической основы, но это частая ситуация в сегменте. Мне нравится их простой дизайн без RGB-подсветки, но при этом производитель показывает, что это игровая модель через свои логотипы и несъемный микрофон. А вот это как раз кому-то не зайдет.

Игровая гарнитура имеет яркое насыщенное звучание, что очень круто ощущается в играх. Позиционирование противников, выстрелы, взрывы, шум двигателя, фоновая музыка — все это звучит объемно, с басами и как надо именно в играх.

Для кино и сериалов наушники тоже подходят, но как я говорил выше, я бы не рекомендовал слушать в них музыку, особенно если вы относитесь к этому очень ответственно. Это чисто наушники для игр и они не пытаются быть универсальной моделью для всего.

Также мне понравился как передает голос микрофон. Конечно, этого будет мало для стримов, но если вы только начинаете, то можно. Также качества передачи голоса более чем достаточно, чтобы общаться с другими игроками из команды.

Упомяну и дополнительную крутилку, которая настраивает громкость голоса в игре. Это крутая штука, если вы часто играете в мультиплеерные или кооперативные игры и вам надо быстро настроить отдельно громкость игры и голосов ваших друзей в команде.

Конечно, все это часто можно делать в меню игры, но гораздо проще сделать это быстро на наушниках, тем более что ситуация может часто меняться, у кого-то громче микрофон, у другого тише, где-то надо, чтобы игра была слышна лучше и тому подобное.

В Razer KAIRA можно сидеть часами и это вообще не создает дискомфорт. Они уже из коробки не сильно давят на голову, а амбушюры из ткани дают «дышать» ушам. Вес тоже относительно нормальный, как и размер. Поэтому я в них играл часами и работал целый рабочий день, уши не болели, голова тоже.

Конечно, звуки окружения не отсекаются полностью в таком случае, да и амбушюры не из экокожи, но этого точно хватает, если вы не сидите где-то на улице или в месте, где прям много людей. Для домашнего использования с некоторыми базовыми вещами на фоне они легко справляются.

У пользователей однозначно будут вопросы к ограниченному подключению именно версии для Xbox, но, по моему мнению, с этим все нормально. Если человек покупает себе наушники под игру на консоли и видит, что он может, а что нет, то это его выбор, ему так надо. Если нужно подключение к ПК, смартфону, или PS5 есть другая версия. Поэтому в целом Razer KAIRA покрывает все имеющиеся варианты подключения, просто для этого надо выбрать версию нужную именно вам.

Цена и конкуренты

Razer KAIRA продается по цене от 3825 гривен. Это точно не бюджетный сегмент, но и не топовый, однако у некоторых могут возникнуть вопросы к цене. Имеем среднюю категорию, хотя для производителя это простые наушники «начального» сегмента. В этой и смежных категориях у гарнитуры очень много известных конкурентов, на которые стоит обратить внимание.

Є Razer BARRACUDA X с ценником от 3750 гривен, это если вы хотите что-то от этого бренда, но существенно универсальнее и со съемным микрофоном. Также есть SteelSeries Arctis 1 Wireless (цена от 3999 гривен), Hator Hypergang 3 USB (цена от 2450 гривен), Hator Phoenix 2 Wireless с ценником от 3620 гривен и Hator Hyperpunk 3 Wireless (цена от 2389 гривен). Обратите внимание и на Logitech G435 (цена от 1820 гривен), Lenovo Legion H600 (цена от 3400 гривен), а если надо что-то более или менее стильное, но доступное, то есть существенно доступнее A4Tech Bloody GR280 (цена от 1387 гривен).

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

7.4 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 8 Минималистичный дизайн с намеком на игровой сегмент. Кому-то не понравится, что микрофон не съемный. Качество сборки, материалы 7 Хороший матовый пластик и конструкция, но поворотные механизмы чашек немного расшатались. Цена 7 Кому-то ценник точно будет высоковат. Качество звучания 8 Как для игровой гарнитуры имеем объемный насыщенный звук, где превалируют низкие и средние частоты. Хорошее позиционирование. Комплектация 7 Минимальный комплект поставки.