Персоны в автомобильном бизнесе: Мате Римак, Rimac Automobili





Его часто называют «вторым Илоном Маском», однако Мате Римак при рассказе о себе вспоминает другого «гения электричества» – Никола Теслу. И очень гордится, что живет в тех же местах, где обитал Тесла: современная Хорватия. А еще гордится тем, что ему удалось создать настоящий электрический гиперкар, воплощение своей юношеской мечты, и одну из наиболее передовых компаний в мире электромобилей. Спустя десятилетие, кажется, что все было просто. Но это не так.

Кто такой Мате Римак?

Основатель компании Rimac Automobili: производителя электрических гиперкаров из Хорватии. История компании Rimac Automobili – это история Мате Римака. Но история Мате Римака – это больше, чем история Rimac Automobili.

Началом можно считать 2006 год, когда Мате Римак (или Мате Римац, Mate Rimac) придумал перчатку-клавиатуру для управления компьютером – это было лишь одно из нескольких его изобретений. Но, пожалуй, самое известное на тот момент: перчатка-изобретение подарила ему не только определенную долю славы, но и уверенность в своих силах. А дальше начались юношеские увлечения и любительские гонки, для которых в 2006 был куплен первый автомобиль – BMW 3-серии Е30. Пару гонок на пределе да молодежный задор привел к фатальным последствиям: взорвался мотор. Тогда Мате Римак принял решение не ремонтировать автомобиль, а переделывать его в электромобиль – таким образом, совместив сразу несколько своих увлечений: жажду к гонкам, интерес к электрокарам, страсть к инновациям.

Вместе с друзьями он прямо в гараже превращал свой автомобиль в электромобиль. При отсутствии какого-либо финансирования кроме собственных денег, постройка достойного электрокара заняла не один год. Если изначально (примерно в 2007-2008 гг.) электрокар с громким названием Rimac e-M3 Green Monster проигрывал всем и вся, то уже в 2010-2011 гг. он начинает побеждать в соревнованиях по драг-рейсингу. И даже больше: электромобиль Rimac e-M3 Green Monster установил мировой рекорд по времени прохождения дистанции в четверть мили. Но главная суть даже не в рекордах, а в том, что работа над Rimac e-M3 Green Monster привела к мысли и желанию создать свой оригинальный электрокар. Именно тот, который мы сегодня знаем как Rimac Concept_One. А собирать его должна собственная компания Rimac Automobili, основанная в 2009 году. Да, именно так: в основе компании Rimac Automobili лежали юношеские мечты, сломанный автомобиль, друзья и гараж – все ровно так, как начинали многие известные компании 100 лет назад.

Вкратце: Мате Римак родился 12 февраля 1988 года в Ливно, (тогда – Босния и Герциговина, Югославия). В 1991 году семья переехала в Германию; однако в 2002-м они вернулись в Загреб (сегодня – Хорватия). История компании Rimac Automobili в целом началась с юношеской мечты Мате Римака о создании идеального, динамичного, быстрого электромобиля. И привела его образованию компании, наработками которой заинтересовались даже представители Porsche (фото здесь и ряд других – Rimac Automobili).

Чего он достиг в прошлом?

Красивая легенда гласит о том, что Rimac Automobili и Rimac Concept_One были созданы энтузиастом своего дела, электрокар дебютировал осенью 2011 года и сразу привлек к себе массу внимания. Все так и было. Но только с внешней стороны.

А внутри компании (в 2009-2010 гг. – скорее «внутри компании друзей», чем «компании по производству») были только наброски на бумаге на тему будущего электрокара. Общий знакомый свел Мате Римака с инвесторами из Абу-Даби, они заинтересовались эксклюзивным продуктом, запросили цену и сроки постройки электромобиля. Как отмечает сам Мате Римак, тогда он по незнанию и наивности сказал сумму, которая казалась ему велика. А оказалось, что она катастрофически занижена. Да еще и сроки: переговоры проходили в начале 2011 года, временем дебюта первого электромобиля Rimac Concept_One назначили Автосалон во Франкфурте осенью 2011-го…

Первый электромобиль был построен в срок и таки отпраздновал свой дебют во Франкфурте. Но за ним стояло пять месяцев производственного ада: никто из известных поставщиков не хотел делать штучные детали (ручки и фары, детали шасси, пр.), приходилось практически все создавать самостоятельно «на коленке». В последний месяц перед дебютом электромобиля у Мате Римака банально закончились деньги, был риск элементарного отключения электроэнергии для его компании. Порой приходилось ночевать на полу в сборочном цехе – да просто потому, что не успевали. Вместе с тем, Мате Римак продумывал каждый ключевой элемент своего электромобиля и находил лучшие решения – тяговые аккумуляторы, электромоторы, силовые и управляющие блоки. В итоге электромобиль Rimac Concept_One был готов в срок, инвесторы из Абу-Даби были довольны и… предложили переехать в Эмираты – это оказалось их новое условия для финансирования компании.

Как признается Мате Римак, возможно тогда он сказал самое важное слово «нет» в своей жизни. Это слово «нет» стало началом очередных проблем для компании, но также стало началом и очередного витка развития: компания Rimac Automobili отныне была больше ориентирована не столько на производство готового электрического гиперкара, сколько на разработку и производство высокотехнологичных решения для электромобилей. Благо, определенные наработки и популярность уже были – спасибо Rimac Concept_One.

Вообще-то первым электромобилем Мате Римака стал Rimac e—M3 на базе BMW (который, к слову использовался еще несколько лет для тестов различных систем и разработок). А вот первым электромобилем компании Rimac Automobili стал Rimac Concept_One. Главное, что получил Мате Римак от этих двух электрокаров – это наработки, идеи, мысли для будущего развития. Что, в итоге, позволило переориентировать компанию Rimac Automobili с производства готовых электромобилей в разработчика компонентов для электромобилей.

И чего ждать от него в будущем?

После 2011 года у Мате Римака и его компании была популярность, но особо не было денег – как он сам вспоминает: «порой в начале одного месяца у меня не было достаточного запаса денег на зарплату своим работникам в конце этого же месяца».

Да и других проблем хватало. Помните историю о том, как Ричард Хаммонд разбил электрокар Rimac? Кто-то скажет: ха, отличная реклама! Но только не для маленькой компании, которая выпускает штучные электромобили ценой в миллион евро. Мате Римак признается – тогда один вечерний телефонный звонок обрисовал три недели проблем. Выплатит ли страховая компания деньги? Что с будущими контрактами? Ведь «на носу» была договоренность о сотрудничестве с крупным китайским производителем аккумуляторов. Разбирательство ситуации потребовало подготовки 29-страничного отчета, из которого можно узнать, что инцидент произошел на скорости 210 км/ч и это был последний проезд электрокара – вот уже свезло…

Однако все осталось в прошлом. Сегодня Мате Римак делает ставку на инжиниринг, разработки, технологии для других производителей автомобилей или электромобилей. И имеет в этом успех. Компания Rimac Automobili предлагает полный цикл услуг: от первоначальной компьютерной разработки – до изготовления отдельных компонентов или даже готового прототипа электромобиля. Среди заказчиков Rimac Automobili числятся как производители штучных эксклюзивных автомобилей (McLaren, Koenigsegg), так и довольно крупные компании (Porsche, которая выкупила часть акций Rimac Automobili, да и другие бренды Группы Volkswagen в целом). Мате Римак отмечает, что сегодня 90% деятельности его компании сосредоточены на разработках для сторонних заказчиков и лишь 10% – для себя. Но эти 10% приводят к появлению таких электрических гиперкаров, как Rimac C_Two: одновременно и «лицо компании», и «витрина технологий», и «тестовый полигон» для инноваций.

Самое современное творение Rimac Automobili – электрокар Rimac C_Two, который служит примером сразу нескольких ключевых направлений работы компании: электромоторы и привод, тяговые аккумуляторы, силовая электроника и управление, проработка аэродинамики. Кроме того, компания сегодня огромное внимание уделяет системам автономного вождения, а также разработке новых цифровых интерфейсов и методов управления автомобилем/электромобилем.

Кстати, Мате Римак справедливо отмечает, что главная проблема электромобилей – это аккумуляторы. По его словам, эффективность современных электромоторов по соотношению «мощность/масса» уже достигает показателей форсированных двигателей гоночных автомобилей Formula-1. При этом электромоторы обеспечивают максимальный крутящий момент с первого оборота, просты в контроле и управлении, довольно компактны. Поэтому окончательная победа электромобилей и электрифицированных автомобилей зависит только от темпов развития аккумуляторов. И можно быть уверенным, что Rimac Automobili обязательно будет в числе передовых разработчиков.

Вообще, история Rimac Automobili и Мате Римака – это вдохновляющая история про силу и веру. Компания, которая была создана в гараже «на коленке», в далеко не самой автомобильной стране Хорватии, без поддержки огромных корпораций, а просто как мечта одного человека и его друзей. Мате Римак своим примером доказывает, что мечту можно превратить в реальность – для этого достаточно иметь светлую голову на плечах и работать, не покладая рук.