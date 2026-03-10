Тест-драйв Toyota Corolla Cross: в поиске индивидуальности

Обновленная Toyota Corolla Cross для Украины — это та самая «правильная» Corolla, которая наконец-то посмотрела в зеркало, подтянула подвеску, прокачала гибрид и выглядит теперь как настоящий кроссовер, а не просто Corolla на каблуках.





Всю неделю общения с Toyota Corolla Cross меня не покидало желание найти в этом кроссовере что-то специфическое, что расскажет мне о ее характере. Однако за это время мне так и не удалось выделить что-то особенное. По моему мнению, есть машины, которые пытаются быть кем-то другим или имеют яркую индивидуальность. А есть такие, которые просто эволюционируют. Тихо, упрямо и очень по-японски делают свое дело и остаются простыми, знакомыми и без лишних понтов. Именно такой является обновленная Toyota Corolla Cross.

Она выглядит и ведет себя спокойно, будто знает что-то важное об этом мире. И у нее есть на это основания. Потому что перед нами не просто еще один компактный кроссовер, а достаточно продуманная техническая конструкция, которую в Toyota доказывали годами, пока она не стала почти инженерным рефлексом.

Подтяжка с перевоплощением

Когда-то обычная Toyota Corolla была тем автомобилем, который покупали головой и сделали самой продаваемой моделью в мире. Спокойная, рациональная, надежная, как старые швейцарские часы. Но потом кто-то в Тойоте, очевидно, посмотрел на это все и понял: а что, если сделать ее трендовой, ведь люди хотят сидеть выше, видеть дальше и иметь чуть больше пространства вокруг себя. Так родилась Corolla Cross.





В итоге Toyota Corolla Cross выглядела так, будто дизайнерам сказали подтянуть седан, но они немного увлеклись и сделали даже не универсал повышенной проходимости, а почти дотянули ее до RAV4. Получился небольшой, но немного бесхарактерный кроссовер с большой черной решеткой и простоватыми фонарями.

И если первая версия выглядела как подкачанная допингами Corolla с раздутой решеткой радиатора, то версия 2025 года наконец-то выглядит так, будто она здесь главная. Добавили больше агрессии и четких линий. Вместо сплошной «бороды» теперь элегантная сотовая решетка в цвет кузова, которая не только выглядит лучше, но и оптимизирует поток воздуха к радиатору и гибридному контуру.

Светотехника тоже пошла на курсы самообразования: появились новые LED-фары с адаптивным дальним светом AHS — машина сама «вырезает» встречные авто выключая частицы светового пучка, чтобы ты не превращалась в мобильный прожектор ненависти для всего потока. Самое приятное, что работает матричное освещение даже в городе, где во время блэкаутов спасает пешеходов от невнимательности водителя — мало кто может этим хвастаться

Переработанные задние фонари Toyota Corolla Cross теперь с небольшими аэродинамическими «плавниками», которые стабилизируют поток воздуха позади кузова и уменьшают завихрения — мелочь, но в мире аэродинамики они экономят топливо и шум. Машина в целом выглядит собранной и уверенной, как будто она уже давно знает, как вести себя на дороге.

Габариты Toyota Corolla Cross остаются неизменными и вписываются в формат легкой парковки, если бы не большой капот, что немного доставит дискомфорта новичкам. Здесь длина около 4460 мм, ширина — 1825 мм, высота — 1620 мм. Колесная база 2640 мм соответствует стандартам между В- и C-SUV, где вроде и компактно, но задним пассажирам оставили немного пространства.

Меньше шика, больше удобства

Внутри был главный вопрос к рестайлу, почему все такое эргономичное, но не интересное. Toyota похоже до сих пор оставила стиль для других моделей, а здесь сохранила классическую компоновку, некоторые клавиши из 2000-х, кнопки климата, крутилки для температуры, но… Центр-консоль переделали: сделали шире, появился больший блок, нормальная площадка под смартфон и даже две, а также улучшенная беспроводная зарядка, которая теперь осторожнее относится к перегревам.

Появился новый и более удобный в хвате селектор КПП и нормальные подстаканники, которые не воюют с коленом и не пытаются облить тебя кофе на повороте

Мультимедиа наконец-то доросла до XXI века: теперь 10,5-дюймовый HD-экран с Toyota Smart Connect, более быстрый процессор с беспроводным Apple CarPlay и Android Auto, причем Android наконец-то перестал быть «пасынком» потому что скорость подняли, по словам Toyota, в полтора раза (не скажу, потому что не пробовала ее с Android). Панель приборов теперь всегда цифровая на 12,3 дюйма, без этих полу аналоговых компромиссов, как раньше были на базовых версиях.

Материалы на уровне классического крепкого среднего класса: мягкая верхняя часть панели, жесткий, но аккуратный пластик ниже, ткань или комбинированные сиденья в зависимости от комплектации. Все материалы Toyota Corolla Cross подобраны по структуре и цвету. Сразу видно, что здесь раздражаться будет нечему, как и восхищаться. В салоне удобно, легко устроиться и мгновенно привыкаешь к особенностям компоновки. Есть подогревы передних кресел и руля, двухзонный климат, неплохая акустика и улучшенная обивка руля.

Можно придираться только к клавишам включения подогрева «аля привет из 2000-х», или этим кнопкам регулировки громкости под монитором вместо удобной крутилки. Невозможно привыкнуть и к громкой работе шторки панорамы, которая может вызвать панические атаки, потому что звуком напоминает жуткое гудение «шахеда».





Еще один тихий апгрейд — шумоизоляция. В 2025-м Cross получил дополнительные демпфирующие материалы в зоне стыка крыши, усиленный шумопоглотитель в районе задних воздуховодов и трехслойный внутренний щиток панели приборов на старших комплектациях. Если коротко: в дождь и на трассе салон перестал звучать, как барабан в школьном оркестре. Плюс включения двигателя уже почти не слышно, если он не заряжает батарею, потому что в это время он гудит не хуже генератора под нагрузкой.

Пространство с акцентом на стабильность

В дорестайле сзади уже было неплохо: спинка заднего дивана имела регулировку наклона, ноги не сжимало до онемения, а для головы оставалось достаточно пространства. Багажник так и оставил свои 390 л, плоский вход и нормальную высоту загрузки. В обновленной версии Toyota Corolla Cross сохранили преимущества и добавили более продуманную организацию пространства: дополнительные ниши, Type-C разъемы для задних пассажиров и лучшую вентиляцию второго ряда.

Да, пол со сложенными сиденьями все еще не идеально ровный, но в обмен ты получаешь умную компоновку гибридной батареи без серьезного похищения багажника. Для семейного кросса — это достойный компромисс.

Гибрид, который не просит внимания

Самое интересное в Toyota Corolla Cross скрывается под капотом. Это знакомый 2.0-литровый M20A-FXS: бензиновая рядная «четверка» с циклом Аткинсона, 16 клапанов, DOHC, Dual VVT-i (впуск — VVT-iE, выпуск — VVT-i). В паре с электромотором и компактной гибридной батареей, комплект выдает суммарные 197 л.с. и демонстрирует разгон до 100 км/ч за 7,6 с.

Это уже пятое поколение тойотовских гибридов. И если когда-то такие установки были больше про экологию, то теперь они стали еще и про характер и экономию. В предыдущей Corolla Cross с этим же 2,0-литровым гибридом чувствовалось, что мотор иногда «поет громче, чем едет» — на самом деле это классика старых e-CVT. В рестайле инженеры перепрошили алгоритмы: теперь обороты лучше синхронизируются с реальным разгоном, а ощущение гула заметно меньше и слышно лишь в режимах активного разгона на трассе.

Благодаря тому что это электронно управляемый планетарный редуктор, где роли распределения усилия одновременно выполняют ДВС, электромотор и набор шестерен, разгон происходит плавно, незаметно для водителя и без лишних усилий на любой скорости. Не спортивно, не агрессивно, но очень уверенно. Как человек, который знает свою работу и не нуждается в аплодисментах.





По цифрам имеем реальные 5,5 л/100 км в смешанном цикле в украинских реалиях и вполне реалистичные 6+ л на трассе, если не злоупотреблять правой ногой и обгонами.

Для Украины официально предлагают передний привод (2WD) поэтому не стоит ожидать от повышенного «универсала» поведения внедорожника. Хотя клиренс в 160 мм позволяет значительно увереннее чувствовать себя на разбитых, как наша нервная система, дорогах киевщины. И при правильном подходе этот кроссовер способен на большее чем казалось. А на нашем асфальте Corolla Cross играет роль золотой середины: подвеска не превращает ее в «диван на колесах», но и не пытается выбить из тебя все воспоминания о предыдущих отношениях на каждой яме.

Я всегда немного подозрительно отношусь к машинам, которые слишком громко заявляют о своих технологиях. Хорошая инженерия, как правило, работает тихо. Именно поэтому платформа TNGA-C, на которой построена Toyota Corolla Cross, мне нравится. На ней же стоят и другие модели Toyota, и за годы она доказала, что может быть и жесткой, и комфортной, и предсказуемой — три черты, которые редко уживаются в одном автомобиле.

Передняя подвеска здесь классическая MacPherson, но задняя — полноценная многорычажная. И для кроссовера этого класса это, честно говоря, приятная роскошь. Машина благодаря этому не просто глотает неровности, а делает это с определенным достоинством, будто асфальт для нее не проблема, а просто фон.





В 2025-м Toyota не изобретала велосипед, а лишь улучшает то, что есть: базовую геометрию не трогали, но поработали над демпферами и настройками ESP. И руль ведет себя типично для Toyota: легкий в городе, чуть тяжелее на скорости, без особой обратной информации на пределе, но понятный и предсказуемый. Никаких перекосов в сторону драйва или мягкости. Такой баланс не вызывает желания критиковать, но и хвалить здесь не за что. Управляемость заточена на комфортное перемещение, понятное поведение.

Есть один момент, который я люблю в гибридах Toyota больше всего: ты трогаешься со светофора, и город вдруг становится тише. Машина скользит вперед на электротяге, будто кто-то немного приглушил звук окружающего мира. Двигатель просыпается только тогда, когда это действительно нужно. В городском ритме Corolla Cross иногда ведет себя так, будто бензиновый мотор для нее лишь запасной план. И это очень странное, но приятное ощущение.

Хрупкая поддержка

И еще в Toyota по-взрослому относятся к безопасности и если когда-то это были отдельные функции, которые работали немного неуклюже, то сейчас это постоянная и надежная поддержка на каждом шагу, как лучшая подруга. Она всегда предупредит, скорректирует и сообщит.





В Toyota Corolla Cross комплект Toyota Safety Sense последнего поколения: адаптивный круиз-контроль с удержанием дистанции и стоп-энд-го в пробках, автоматическое торможение с обнаружением пешеходов и велосипедистов, система удержания в полосе и ассистент центрирования в полосе. Последнюю считаю полезной, но не сейчас, потому что с этим количеством ям и достаточно навязчивым поведением системы вы непременно окажетесь в какой-то затруднительной ситуации.

Конечно, здесь есть камера, но только заднего обзора и качества посредственной и дополнена парктрониками по кругу. Однако хотелось бы больше увидеть за стоимость почти в 36 тыс. евро.





Выводы и позиционирование

Сидя на парковке перед тем, как отдать ключи от Toyota Corolla Cross меня наконец осенило: индивидуальность этой модели именно в ее унификации. В способности быть как домашние тапочки: удобной, простой, понятной, привычной. Это такая высшая школа инженерного искусства до которой не доросли даже некоторые европейцы не то что китайцы. Быть такими не как все и не меняться под тренды — только Toyota может себе позволить такое без потери уровня продаж и репутации.

И когда ты паркуешь свою Corolla Cross рядом с конкурентами, они как будто собираются на большой «гибридный съезд». И каждый из них не просто сосед по стоянке, а почти персонаж с собственной историей.

Во-первых, рядом часто возникает Nissan Qashqai. Тот самый, что как электромобиль в теле кроссовера. В отличие от более классического Toyota-гибрида, в Qashqai бензиновый двигатель работает фактически только как генератор, а не как традиционный тяговый агрегат и ты это чувствуешь: он тянет так плавно и бесшумно, что кажется будто ты уже в будущем, где все авто электрические, а заправки давно в прошлом. Но под этим футуристическим слоем скрывается чуть более сложная электронная логика, и это не всегда так просто прочитать с первого взгляда.





Рядом на этом же уровне может стоять Honda HR‑V с гибридной установкой e:HEV — немного другой характер. Это едва ли не электромобиль. Он демонстрирует образцовый баланс между бензиновым сердцем и электротягой. HR-V можно назвать более драйвовым спутником. Его гибридная философия похожа на Toyota, но с другой музыкой внутри.

И если сравнивать с этими двумя, Corolla Cross выглядит как немного другого статуса японец. Она скорее внимательный партнер на каждый день: экономная там, где нужно, сдержанно элегантная там, где это важно, и неприхотливая там, где другие могут проявлять характер. Это немного как друг, который всегда с тобой, когда надо проехать сотню километров без лишних мыслей о заправке или трансмиссии.





ПЛЮСЫ: экономичность, практичность, удобство, комфортная подвеска, приятное управление, безопасность и ассистенты, матричный свет.

МИНУСЫ: качество материалов, дизайн, громкость коробки еще слишком высока.

Технические характеристики Toyota Corolla Cross Hybrid 200 Premium