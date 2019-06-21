Первый взгляд на новую Mazda3: хорошо, но дорого





Встречайте новое поколение Mazda3 – одна из самых популярных моделей класса, бестселлер компании, «народный» автомобиль. Или все эти титулы уже в прошлом? Ведь новинка поднимается на вершину класса в вопросах яркого дизайна, отделки салона, уровня оснащения – но также и в вопросах цене: от 676 тыс. грн. Знакомимся с новинкой Mazda3 в формате «первого взгляда».

Четвертая «тройка»: когда меньше значит больше

Если верить представителям компании, то четвертое поколение Mazda3 создано по принципу «less – is more» (т.е. «меньше значит больше» или «чем проще – тем лучше»). Этот подход сразу заметен в дизайне: автомобиль лишился различных ребер и линий-штамповок, преимущество отдано плавным неразрывным поверхностям. Но впечатление «примитивной простоты» обманчиво: здесь сложные формы боковин, крыльев, дверей – поверхности буквально перетекают одна в другую, создавай необычный рисунок отражений и теней. Такой дизайн понимаешь не сразу, к нему нужно привыкать. Особенно этим отличился хэтчбек, который оказался и вовсе неожиданно «смелым»: чего только стоит черная окантовка решетки радиатора, задние фонари с округлыми вырезами в бампере, новый фирменный серо-голубой цвет «Polymetal Gray», крупная задняя стойка с переходом в массивное крыло.

Хэтчбек Mazda3 смелый в своем облике, он ставит вопрос ребром: «любить или ненавидеть». На всех версиях – двойной выхлоп: классно выглядит! Однако пока для всех версий в Украине заявлены только вот такие 16-дюймовые колеса: скромно выглядят… Объем багажника хетча – 431 л.

На этом фоне седан Mazda3 воспринимается классическим и понятным – строго выделены три объема кузова: капот, салон, багажник. Решетка радиатора имеет традиционную хромированную окантовку. Задние фонари растянуты по горизонтали, но не требуют вырезов в бампере. С учетом большей длины кузова (седан 4,66 м против 4,46 м у хэтчбека), в итоге данный автомобиль выгляди более сбалансированным по дизайну. Остальные размеры у седана и хэтчбека схожи: ширина – почти 1,8 м, высота – 1,44 м, колесная база – 2,73 м.

Седан более элегантный, сдержанный, гармоничный. Да и багажник больше – 482 л. Если подводить итоги в целом, то новинка Mazda3 уже успела завоевать награду Red Dot за дизайн: вполне заслужено.

Аналогичный подход «less – is more» прослеживается в салоне. Первый взгляд запоминает обычные округлые формы передней панели. Но второй выделяет ряд интересных деталей: вокруг водителя – подобие кокпита с дефлекторами вентиляции, блок «климата» и вентиляция пассажира искусно замаскированы в недрах передней панели, новый руль сделан настолько утонченным, будто прибыл к нам из мира «премиальных немцев».

Кроме руля запоминается зона около рычага АКПП: селектор-шайба и дополнительные кнопки для управления системой мультимедиа. Новое поколение Mazda3 предлагает и новое поколение приборной панели: теперь с цветным ЖК-дисплеем в центральной части. Вот такими деталями Mazda3 создает более «дорогое» впечатление о себе: будто делает шаг над конкурентами и стремится стать мостиком между «народными марками» и «премиумом».

Салон создает впечатление дорогой вещи: качественные материалы, искусная деталировка. Настоящие «жемчужины интерьера» – новый руль и дефлекторы вентиляции. Плюс хорошее оснащение: ЖК-панель приборов с цветным экраном, новая система мультимедиа с 8,8-дюймовым дисплеем. Круто! Но насколько крута техника под капотом?

Минус «два литра», плюс дизель

А вот здесь все не так однозначно: автомобиль построен с использованием архитектуры Skyactiv-Vehicle, которая является основой для будущих автомобилей компании. Все следует эволюционному развитию: в несущем кузове – увеличена доля высокопрочных сталей, производитель обещает значительное уменьшение вибраций и шумов, появилось новое поколение системы G-Vectoring Control Plus, которая теперь научена подтормаживать колесами для управления вектором тяги. Однако есть и минусы. Во-первых, автомобиль лишился задней многорычажной подвески. Хотя, поверьте, при нынешнем уровне развития технологий можно и заднюю торсионную балку в С-классе научить ехать так, как раньше ездили только «многорычажки», при этом получив более выносливую и простую в ремонте подвеску. Во-вторых, новинка лишилась 2-литрового бензинового мотора. Точнее, на смену двигателю Skyactiv-G 2.0 должен был прийти мотор Skyactiv-X с технологией воспламенения от сжатия – он обещает высокую мощность бензинового двигателя и экономичность дизельного мотора. Но не в Украине, где качество топлива может плавать от заправки к заправке. В качестве компенсации у нас появился 1,8-литровый турбодизель Skyactiv-D: 116 л.с. и 270 Нм, расход 4,6-5,5 л в смешанном цикле (замеры NEDC и WLTP). Альтернатива – уже известный бензиновый 1,5-литровый мотор Skyactiv-G: 120 л.с. и 153 Нм, расход 5,7-6,4 л в смешанном цикле (замер NEDC или WLTP, кузов седан или хэтчбек). Оба мотора для Украины доступны только в паре с 6-ст. «автоматом», привод на передние колеса.

А вот где новинка только приобрела – так это в оснащении разными технологиями. Добавились полностью новые системы: контроль состояния водителя и предупреждение о перекрестном движении впереди, экстренное торможение теперь возможно и при распознавании велосипедистов. Плюс обновленный адаптивный «круиз», поддержание рядности, контроль «слепых зон» зеркал заднего вида, предупреждение о перекрестном трафике сзади. Плюс круговой обзор, адаптивные светодиодные фары, музыка BOSE на 12 динамиков…

Новинка приобрела парочку систем для безопасности, также доступен круговой обзор на четыре камеры, светодиодные адаптивные фары, аудиосистема BOSE с красивыми «премиальными» решетками динамиков. Но, конечно, за все надо платить…

И вот здесь мы подходим к самому большому вопросу Mazda3 – цена. Для Украины не предлагают совсем уж базовые версии, даже стартовая комплектация STYLE включает светодиодные фары, 2-зонный «климат», легкосплавные колеса, проекционный дисплей, камеру заднего вида, систему мультимедиа MZD Connect. Однако и минимальный прайс – от 676 тыс. грн. (почти $26 тыс.) за версию с 1,5-литровым бензиновым мотором: это сразу возносит Mazda3 к вершине ценового диапазона С-класса. За дизельный мотор придется доплатить 80 тыс. грн., за следующую комплектацию EXCLUSIVE (комплекс систем безопасности i-ACTIVSENSE, адаптивные фары, круговой обзор) – доплата 54 тыс. грн. На вершине модельной гаммы – седан с дизелем 1,8 л в комплектации PREMIUM: кожаный салон, подрулевые лепестки «автомата», аудио BOSE. И ценник 840 тыс. грн. или почти $32 тыс.

Как едет Mazda3, что с расходом и динамикой, а если сравнить бензин и дизель? На эти вопросы у меня пока ответов нет: тест-драйв Mazda3 запланирован аж на август, зато сразу в двух версиях – разные кузова, разные моторы. Возможно, к тому времени о классе езды Mazda3 вы мне расскажете раньше, чем я вам: клиентские тест-драйвы новинки Mazda3 стартуют по всей дилерской сети Mazda уже с сегодняшнего дня, 21 июня.