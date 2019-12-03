Первый взгляд на Opel Corsa: три версии новинки – в поисках лучшей





Первый тест-драйв Opel Corsa, проходящий в Хорватии, знаковый для производителя: как люди примут автомобиль, который является одним из финансовых «столпов» бренда и одной из основ модельного ряда Opel? Ведь за 37 лет выпущено более 13,7 млн автомобилей, новинка Opel Corsa шестого поколения должна продолжить успех популярного семейства. Ожидания высоки! Сможет ли автомобиль их оправдать? Пробуем понять «на первый взгляд».

Новинка Opel Corsa – это действительно новинка?

Да, это так. Автомобиль Opel Corsa шестого поколения вырос в длину до 4,06 м (предшественник насчитывал 4,02 м), построен на полностью новой платформе СМР, разработанной в рамках Группы PSA, и предполагает использование совместных двигателей. К примеру, 3-цилиндрового 1,2-литрового бензинового турбо-мотора с обозначением «Direct Injection Turbo» (читайте PureTech Turbo): 100 л.с. и 205 Нм или 130 л.с. и 230 Нм. Причем эти двигатели отныне могут работать в паре с современным «автоматом» ЕАТ8: опция для 100-сильного мотора, стандартно для 130-сильной версии. Также в гамме модели предусмотрен 102-сильный 1,5-литровый турбодизель и 75-сильный бензиновый 1,2-литровый атмосферный двигатель в паре с 5-ступенчатой «механикой», как самая базовая версия модели.

Но самое главное в новинке Opel Corsa – это даже не платформа, моторы, коробки, и «вот этот вот все», а облегчение конструкции и передовые технологии. Производитель называет Opel Corsa самым технологически-продвинутым автомобилем за всю историю данного семейства.

Полное название автомобиля звучит, как Opel Corsa F – буква указывает нам на шестое поколение модели. Первенец семейства Opel Corsa A был презентован в далеком 1982 году. Всего за 37 лет производства модели выпущено более 13,7 млн автомобилей: в нынешнем модельном ряду Opel семейство Corsa – рекордсмен по длительности производства, количеству поколения модели, объемам продаж. А теперь – еще и самый современный автомобиль марки.

Новое поколение модели стало длиннее прежнего, но легче: «минус» 108 кг в сравнимых версиях модели и знаковая отметка «меньше тонны» (лишь 980 кг) для самой базовой версии модели. Облегчения удалось достичь благодаря использованию высокопрочных сталей в конструкции кузова (-40 кг), что параллельно положительно сказалось на жесткости силовой структуры (+15% к показателям предшественника). Новые 3-цилиндровые моторы позволили выиграть еще 15 кг относительно прошлых 4-цилиндровых аналогичной мощности, также 10 кг сэкономили на измененных сиденьях в салоне автомобиля. Облегчение конструкции важно и для улучшения ездовых повадок автомобиля, и для снижения расхода топлива. Последнему пункту также способствует аэродинамика: в ход пошла тщательная проработка переднего бампера и заднего спойлера, гладкое днище с аэро-пластинами, активные жалюзи решетки радиатора. В итоге производитель гордится коэффициентом Cd 0.29, называя Opel Corsa F одним из самых аэродинамичных автомобилей в классе.

А главная техно-революция для Opel Corsa – пожалуй, матричные светодиодные фары IntelliLux LED (рассказывал на примере Opel Insignia): никогда прежде данная оптика не предлагалась на модели В-класса, но вот теперь предложена. Матричные фары IntelliLux LED умеют подстраивать световой луч под условия на дороге, «вырезать» встречные и попутные автомобили (чтобы не ослеплять их водителей), автоматически переключаться с ближнего на дальний свет и обратно, пр. Также они потребляют на 80% меньше электроэнергии: к примеру, для ближнего света достаточно 17 Вт против 72 Вт в обычных фарах.

После почти однообъемных моделей Opel Corsa C и Opel Corsa D, новинка Opel Corsa F снова выполнена в формате традиционного хэтчбека В-класса: явно выделено два объема – моторный отсек и пассажирский салон. Автомобиль построен на новой платформе, огромное внимание уделялось аэродинамике и облегчению, впервые в данном классе предложены адаптивные фары IntelliLux LED. Длина выросла до 4060 мм (+39 мм), ширина равна 1745 мм, высота составляет 1433 мм: новинка стала ниже предшественника на 48 мм, да и кресло водителя расположено на 28 мм ниже. Колесная база – 2538 мм. Автомобиль заметно «присел» и стал выглядеть более спортивно, динамично, собранно. Но как все это скажется на внутреннем просторе?

Новый салон: больше дисплеев и массаж сидений

Мне нравится салон Opel Corsa F: одновременно современная и классическая передняя панель, верхний ярус отделан мягким пластиком, удобный фирменный Opel-руль, широкие диапазоны регулировок кресла. Жаль, на фото ниже не могу показать все детали – к примеру, блок «климата»: ведь все тестовые автомобили были с кондиционером. А еще – все тестовые автомобили был оснащены цветным ЖК-монитором вместо привычных приборов. Пусть справа/слева от него большие пластиковые зоны, да тахометр выполнен в виде «слепой» полоски в нижнем левом углу, зато водителю предложено несколько вариантов отображения информации: подсказки навигации, скорость и «круиз», бортовой компьютер, настройки радио. Нашлось место и для 10-дюймового сенсорного дисплея, который аккуратно вписан в центр передней панели: Opel Corsa F удалось избежать всеобщей «планшетизации» салонов.

Помимо крупных дисплеев, внутри радуют и другие «приветы» от автомобилей более высоких классов: массаж спины, адаптивный круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона. Внутри не создается впечатления «бюджетника», здесь приятно находится, это полноценный европейский автомобиль. Только маленький. Ведь главное замечание к салону – теснота сзади: немного места для головы и коленей, небольшой проем задний двери. А вот багажник хорош: в стандартном 5-местном варианте его объем достигает 309 л (+24 л), при сложенных задних сиденьях – 1081 л.

Внутри Opel Corsa F понравится любителям «классики»: центральный дисплей аккуратно вписан в переднюю панель, в руки ложится удобный руль, пальцы сами находят блок вентиляции. Передние сиденья хороши диапазоном регулировок (а в версии GS Line – еще и своей формой), но сзади тесновато: все-таки перед нами автомобиль В-класса. Но если говорить о дополнительном оснащении – то вполне взрослый: ЖК-дисплеи, массаж сидений, подогрев руля, адаптивный «круиз», камера заднего вида со 180-градусный обзором и прорисовка кругового обзора, поддержка Android Auto и Apple CarPlay, контроль рядности Lane Keep Assist…

Тест-драйв Opel Corsa F: 100 «лошадей» и МКПП, 130-сильный GS Line, дизель 1,5 л – кто лучше?

Мое знакомство с новинкой Opel Corsa F началось с серого автомобиля: 100 «лошадей», МКПП, комплектация Elegance. Название явно намекает на суть автомобиля – сдержанная элегантность и небольшие акценты на роскоши: к примеру, хромированная отделка «подоконников» или вышеописанные сиденья с массажем. Автомобиль пытается выдержать тонкую грань, балансирую на грани «оптимальной достаточности»… ну в принципе, всего: внешнего дизайна, отделки салона, ездовых повадок, мощности мотора. В итоге характер получается уж слишком правильно-нейтральным. Подвеска аккуратно пружинит на неровностях, тихо в колесных арках. Руль не досаждает тяжестью – он просто легко крутится, позволяя задавать желаемое направление движения, но не пробуждает страсть в поворотах.

Однако мотор хорош. Признаться, я впервые получил возможность проехать на 1,2-литровом турбо-моторе, причем далеко не в самой мощной версии: лишь 100 л.с. мощности и 205 Нм момента. Но теперь охотно верю в обещание инженеров «95% тяги доступны в диапазоне 1500-3500 об/мин»: мотор отлично тянет снизу, легко выкручивается до 4-4,5 тыс. об/мин, смешно и звучно рычит, но мало вибрирует. Порой можно не обращать внимания стрелку на подсказчика передач, требующего переключится вниз – даже на 1,5 тыс. об/мин двигатель «вытянет» легкий автомобиль. Можно не обращать внимания на стрелку вверх – и «покрутить» мотор в свое удовольствие для быстрого разгона. А можно обратить внимание, сделать все по рекомендациям, ехать максимально плавно – и привезти около 7 л «на сотню». Трансмиссия также хороша: честностью переключений, подбором передаточных числе, легкостью педали сцепления. В замечания могу записать лишь крупный рычаг неопределенной формы – я бы предпочел классический «шарик». Ну и снова вспомнил тахометр: на автомобиле с МКПП, даже с таким «гибким» мотором, все равно нужно следить за оборотами – а это неудобно.

Серая Opel Corsa Elegance дает нейтрально-правильный характер: тяговитый и экономичный мотор, довольно мягкая подвеска и легкий руль, хорошая комплектация. Но эмоций недостает. А еще недостает «автомата».

Все нахожу в Opel Corsa GS Line. Уже внешностью «подогретая» версия новинки заметно отличается: собственный передний бампер (взгляните на «противотуманки»), черная глянцевая отделка вместо хрома на боковинах, оригинальный колесные диски, второй вариант заднего спойлера – явно, более развитый для надежного прижима. Да и салон оформлен по всем канонам жанра: красный декор на передней панели, сиденья с более заметной боковой поддержкой. Странно, но претендуя на статус топ-модели, версия Opel Corsa GS Line в некоторых деталях оснащения уступает предыдущему автомобилю: к примеру, здесь есть подрулевые лепестки, но нет подогрева руля – неужели это взаимоисключающие пункты?

Зато есть 8-ступенчатая АКПП и 130-сильный мотор. И пусть на бумаге показатели не будоражат сознание, но этой мощности уже достаточно, чтобы появилось желание иногда погонять себе в удовольствие. Особенно при «спорт»-настройках системы Drive Mode: передача в АКПП – пониже, настройки руля – тяжелее, отзывчивость на педаль акселератора – резче. А жестковатая подвеска есть всегда. Да, это я пишу после тест-драйва в Хорватии, и потому даже боюсь представить, как данная подвеска поведет себя у нас. Но пока дорога хороша – «подогретая» версия Opel Corsa GS Line бодрит: активно разгоняется и резво поворачивает. Она заряжает даже синтетическим звуком мотора, льющегося из динамиков в салоне автомобиля. «Ах обмануть меня не трудно, Я сам обманываться рад»: имея под капотом 3-цилиндровик, слушаешь рык в стиле V6 с кастомным выхлопом. Попутно этим же рыком заглушается и шум колес по время езды, хотя размерность колес на Opel Corsa Elegance и Opel Corsa GS Line одинаковы – значит, тишину или шум в колесных арках определяет модель покрышек…

Opel Corsa GS Line сейчас выступает в роли топ-модели (130 л.с. и 230 Нм, 0-100 км/ч за 8,7 секунды, максимум 208 км/ч): GSi и OPC-версии не заявлены и не факт, что вообще будут. Заметные визуальные отличия во внешности и в салоне вполне соответствуют изменениям в характере: автомобиль играет пусть не в «заряженный хот-хэтч», но хотя бы в «подогретый». И вполне успешно – он «едет», разгоняется, поворачивает, звучит. При этом щелчком селектора Drive Mode новинку Opel Corsa GS Line можно превратить в автомобиль «на каждый день»: с плавной работой АКПП и экономичным двигателем. Да, жестковатая подвеска и шумные колеса останутся, но это справедливая плата за эмоции.

В самом конце тест-драйва удалось немного прокатится и на дизельной версии Opel Corsa: этакое факультативное задание. Понял, что если бы пропустил – то и немного потерял. Турбодизель на 1,5 литра (102 л.с. и 250 Нм) немного вибрирует, наполняет салон едва заметным низкочастотным гулом, разгоняет автомобиль в среднем темпе, да в принципе находит общий язык с подбором передач в 6-ступенчатой «механике». Комфорт подвески и управляемость примерно, как в сером автомобиле Opel Corsa, с которого начинал. Да и в целом: дизельный автомобиль – это не про разгон, управляемость, радость от вождения. Дизельная версия Opel Corsa – это про итоговые цифры расхода 3,7 л на 100 км на дисплее бортового компьютера.

Однако данный автомобиль все-таки дал пищу для размышлений. Я удивился тому, насколько сейчас невелика разница в тяге между турбодизелем и современным бензиновым мотором, даже малообъемным. Ранее турбодизели буквально покоряли тягой на фоне бензиновиков. Теперь этого нет: показатели крутящего момента почти сравнялись, а если прибавить более широкий рабочий диапазон бензинового мотора, да отнять необходимую доплату за дизель… Словом, я не удивлен, что доля дизеля снижается, а бензина – растет.

Дизельная версия Opel Corsa – это все про экономичность: мне запомнились реальный цифры бортового компьютера 3,7 л на 100 км, а вообще «паспорт» обещает и того меньше – вплоть до 3,2 л на 100 км в смешанном цикле. Но самой бережливой с точки зрения цены 1 км пробега будет, конечно, электрическая версия Opel Corsa—e: мощность электромотора 100 кВт, аккумулятор 50 кВтч, запас хода 337 км (WLTP). Ждем старта продаж электрокара уже в 2020 году. Тогда же – к середине 2020-го – подоспеют и другие инновации для Opel Corsa F: ключ-смартфон, система удержания автомобиля в центре своего ряда, пр.

Новинка Opel Corsa F: когда в Украине?

В середине 2020 году. Признаться, даже спустя пару дней после тест-драйва, я в раздумьях – прямо, как Opel Corsa F на финальном фото: что ждет этот автомобиль у нас? С одной стороны: Украина – страна тотальной любви к седанам-переросткам и компактным кроссоверам. С другой стороны: ряд европейских хэтчей В-класса вполне успешны и популярны. Хочется верить, что Opel Corsa F станет одним из таких примеров – ведь задатки есть: дизайн и оснащение, современные моторы, широкий выбор версий. Одним словом: ждем!