Тест-драйв Opel Insignia: Джокер на колесах





Настоящий флагман Opel. Настоящий туз в рукаве. Если по итогам первого знакомства я в этом сомневался, то по итогам второй встречи – уже нет. Модель Opel Insignia имеет явно непростой характер, но все-таки это запоминающийся характер. Что хорошего и плохого есть в Opel Insignia? Все ответы найдете в детальном обзоре.

Позиционирование Opel Insignia

Модель Opel Insignia – представитель D-класса, который (согласно последней моде) изрядно вырос в размерах: 4,9 м в длину. Таким образом, Opel Insignia второго поколения не просто закрывает нишу D-класса, но также на полшага заходит в сегмент «Е-класс для народа». В предшественниках текущей модели Opel Insignia, конечно, назову первое поколение модели. Но еще обязательно вспомню Vectra, Omega, Sigma из прошлого: помните такие модели?

Первое поколение Opel Insignia дебютировало в 2008 году – тогда автомобиль был велик, но все-таки укладывался в рамки D-класса. Второе поколение модели дебютировало в конце 2016 года (уже как версии 2017 МГ): новинка заметно выросла в размерах, из гаммы исчез кузов «седан» – остался только лифтбек и универсал. В статье представлен лифтбек Opel Insignia Grand Sport с турбодизелем 2,0 л 170 л.с. в комплектации Innovation.

Как едет?

По мотору – это «Puncher». Данное слово пошло от слова «Punch» (удар) и в начале 2000-х нередко использовалось в британской авто-прессе для описания тяги турбодизелей, которые тогда были свободны от многочисленных экологических удавок. Затем пришло будущее-настоящее, дизели стали более чистыми – но также и более «зажатыми» по своему рабочему диапазону и количеству выдаваемой тяги. Однако турбодизель Opel Insignia будто возвращает нас в недалекое прошлое: он готов тянуть, рвать, кромсать от малейшего чиха и внезапно дернувшееся правой ноги водителя! Причем хорошая плотная тяга приходит уже на 1,7-2 тыс. об/мин и дальше не скисает вплоть до 4-х тысяч. Автомобиль хорош не столько в «абсолюте» по цифрам мощности/момента и разгона до «сотни», сколько своими реакциями да простотой взаимопонимания с водителем по управлению разгоном. Сколько нажимаешь на педаль акселератора – столько получаешь отдачи от мотора, без малейшего промедления и эко-заминок. Про 8-ступенчатый «автомат» и тормоза даже не вспоминаю: они просто четко делают свою работу – без замечаний, а именно так, как того ждешь. Но вспоминаю желание автомобиля поворачивать: в меру острый и тяжелый руль служит почти идеальной связью между вашими руками и передними колесами, огромное черное тело на деле оказывается удивительно подвижным, крены минимальные. Кратко: Opel Insignia – один из самых «драйверских» автомобилей в своем классе!

Кстати, а еще слово «Puncher» можно перевести как «отбойный молоток». И снова в точку. Поскольку расплата за хорошую управляемость ожидаема: жестковатая подвеска, которая не прочь взбрыкнуть на очередной ямке или тыкнуть водителя и пассажиров на бугорке. Отчасти это можно списать на типично немецкий характер, когда автомобили затачивают под ровные дороги и скоростные автобаны. Отчасти могут быть виноваты летние шины (давление проверял, тест-драйв пришелся на осень): думаю, более гражданское «лето» или мягкая «зима» могут сделать автомобиль комфортнее. Но от постоянного зуда и мелких вибраций двигателя никакие шины не спасут. А еще Opel Insignia оказывается довольно шумным автомобилем – пожалуй, самым шумным в своем классе: заметное гудение-рычание мотора, шум колес снизу, свист воздуха в стойках. Наконец, доходит до смешного – откровенно звучного щелканья реле указателей поворотов: последний раз такой отчетливый и дребезжащий «щелк» я слышал лишь в бюджетных автомобилях.

Стремительный силуэт скрадывает почти 5-метровую длину: Opel Insignia выглядит легко, собрано, динамично. И едет также: отличная тяга мотора и готовность к ускорениям, похвальная маневренность и «живой» характер на ходу. Расплата – комфорт подвески. АКПП по последней эко-моде всегда стремится уйти к более высоким передачам, что «проваливает» обороты мотора, вызывая низкочастотный гул и мелкие вибрации. Но при малейшем намеке на ускорение «автомат» мигом сбрасывает передачи и дает моторы быстро набрать обороты. Жаль, здесь недостает «спорт»-режима, который мог бы сделать поведение Opel Insignia еще более динамичный, попутно убрав ранние переключения АКПП вверх. При заявленном разгоне 0-100 км/ч за 8,9 секунд, автомобиль может поехать быстрее – мои лучшие попытки давали 8,6 секунды.

Интересно: при «драйверском» характере и жестковатой подвеске, модель Opel Insignia слабо тянет на статус «бизнес-кара» или «автомобиля для семьи», правда? Но салон убеждает в обратном. Роскошная коричневая перфорированная кожа, особенно в комбинации с черным окрасом и многоспицевыми дисками, удорожает эмоциональное восприятие Opel Insignia в 3,5 миллиона раз (ну примерно). Передняя панель сплошь и рядом использует мягкие округлые линии в оформлении – все подчеркнуто очень «мягко». Причем это слово касается и высококачественных отделочных материалов. Но также все еще «марко»: нижняя часть центральной консоли, зона около рычага АКПП, парочка кармашков – все это буквально залито черным глянцем. Надо рассказывать про отпечатки пальцев и затирание со временем?

А ведь к остальным пунктам салона не придраться. Передние AGR-сиденья феноменально удобны, диапазоны настроек огромны, руль сам ложится в руки. Вспоминая Opel Grandland X: здесь также есть подогрев, но уже нет ощутимых токопроводящих нитей. Зато есть панель приборов с ЖК-дисплеем, удобный отдельный блок «климата», 8-дюймовый сенсорный дисплей с простым меню, но отличным функционалом (расскажу ниже). Плюс есть завидный простор для задних пассажиров: много места для ног, отличный запас по ширине. Даже динамичный скос крыши не стал помехой – при посадке необходимо пригнутся под дверной проем, но внутри места над головой вдоволь, отчасти благодаря удачному наклону спинки сиденья. Багажник неплох объемом (490 л) и организацией: есть лоток в подполье, крючки для сумок, кнопка складывания сидений. Но больше всего радует огромный погрузочный проем – ведь перед нами не классический седан, а более универсальный лифтбек! Легко поместится даже стиральная машина или большой телевизор (и не спрашивайте меня, откуда я это знаю).

Салон великолепен всем (ну разве, что кроме массива глянцевой отделки): хорошие материалы, приятный дизайн, красивая кожа, удобные сиденья, простор во всех направлениях. Запоминаются детали: удобный руль, комбинированные приборы с ЖК-дисплеем, аккуратный блок «климата». Сзади просторно, среди бонусов – не только ожидаемый подлокотник и дефлекторы вентиляции, но также подогрев сидений и пара USB-портов: приятно! Багажник хорош объемом и погрузочным проемом, вместо запасного колеса – ремонтный комплект и лоток для мелочи; версии с 17-дюймовыми колесами получают традиционную «запаску».

Есть ли инновации?

Второе поколение Opel Insignia построено на платформе E2XX, разработанной еще Opel-GM. Здесь все привычно: несущий кузов, независимая подвеска МакФерсон спереди, независимая 5-рычажная подвеска сзади. В тестовом автомобиле установлен 4-цилиндровый 2-литровый турбодизель, который работает вместе с 8-ступенчатым «автоматом» (традиционная гидромеханическая АКПП), и приводит передние колеса. Использование новых высокопрочных сталей и оптимизация «всего и вся» позволила существенно облегчить автомобиль, даже невзирая на увеличение габаритов: -175 кг относительно прошлого поколения, из которых -40 кг пришлось на облегчения самого кузова. Среди других интересных деталей – отмечу наличие в гамме Opel Insignia версии с полным приводом. Такой автомобиль получает дифференциал Twinster X, который умеет перераспределять тягу между правым/левым колесом – в итоге реализовано управление вектором тяги в поворотах.

Еще одной особенностью автомобиля являются фары IntelliLux LED: «умная» адаптивная светодиодная оптика, которая умеет подстраивать световой пучок под условия движения. К примеру, на трассе при езде с высокой скоростью – луч света становится более узкий, но освещает дорогу дальше. При езде в городе – свет более широкий, так лучше освещена обочина. В виражах световой луч поворачивается вправо/влево. А если есть встречный или попутный автомобиль – он «вырезается», чтобы не допустить ослепления водителя.

В целом: есть ощущение, что автомобиль Opel Insignia наполнен самыми современными технологиями, но старается не «грузить» ими своего владельца. Так, смотришь на центральную консоль и видишь там обычный сенсорный 8-дюймовый дисплей. Однако внутри него можно найти не только управление радио и телефоном, не только штатную навигацию, но также круговой обзор на четыре камеры или поддержку технологий Apple CarPlay и Android Auto. В салоне нет лишних рычажков и переключателей. Но вот на спице руля расположены кнопки управления адаптивным «круизом», а рядом приютилась кнопка автоматического переключения дальнего/ближнего света. Панель приборов выполнена комбинированной – имеются как традиционные стрелочные приборы, так и цветной дисплей: последний дает несколько форматов вывода информации – все на усмотрение водителя. А еще отдельного упоминания заслуживают передние сиденья: здесь предусмотрены подогрев и вентиляция, имеется массаж поясницы, даже есть регулировка валиков боковой поддержки, будто в породистом спорт-купе.

Удивительно, как Opel Insignia ненавязчиво подает свое передовое оснащение: круговой обзор, радио и навигация, подключение смартфона, ЖК-дисплей в комбинации приборов, адаптивный круиз-контроль – все это присутствует. И даже больше: к примеру, уникальные для класса передние сиденья – с вентиляцией, массажем спины, регулировкой боковых валиков, AGR-сертификацией (немецкая ассоциация профилактики и лечения проблем позвоночника). Но что входит в базу, а что является опцией? Читайте дальше!

Цены и конкуренты Opel Insignia

Автомобиль Opel Insignia в Украине доступен в одном типе кузове Grand Sport (лифтбек), с тремя моторами (один бензиновый и пара дизелей), с передним или полным приводом, в двух фиксированных комплектациях, заказных опций нет – итого получается три варианта.

Старт дает версия Opel Insignia Enjoy Pack: система стабилизации, шесть подушек безопасности, круиз-контроль, пакет Opel Eye 1 (контроль рядности, распознавание пешеходов, контроль дистанции до впередиидущего автомобиля), подогрев руля, подогрев передних сидений, 2-зонный «климат», тканевая отделка салона «Milano», AGR-кресло водителя, 7-дюймовый сенсорный дисплей в передней панели, 3,5-дюймовый дисплей в комбинации приборов, датчики света и дождя, 17-дюймовые колесные диски, светодиодные фары IntelliLux, пр. Минимальная цена Opel Insignia с бензиновым мотором 1,5 л (165 л.с.), 6-ст. АКПП, в комплектации Enjoy Pack – от 676 тыс. грн. или $27 тыс.

На уровень выше расположена комплектация Innovation, где добавлено следующее: пакет Opel Eye 3 с адаптивным «круизом» и функцией автоматического торможения, мониторинг слепых зон зеркал заднего вида, ОРС-руль с подогревом, 8-дюймовый сенсорный дисплей в салоне, камеры кругового обзора, система считывания дорожных знаков, передние спортивные AGR-сиденья с функциями вентиляции и массажа спины, электропривод настроек сиденья водителя и память настроек, отделка коричневой перфорированной кожей «Siena Umber», 18-дюймовые колесные диски, подогрев задних сидений, пр. Цена Opel Insignia с дизелем 2,0 л (170 л.с.), передним приводом, 8-ст. АКПП, в комплектации Innovation – от 895 тыс. грн. или чуть меньше $36 тыс. Именно таковым являлся тестовый автомобиль, представленный в статье, плюс доплата за цвет «металлик» (13 тыс. грн.) – итого 908 тыс. грн. или $36,3 тыс.

На вершине гаммы находится Opel Insignia с полным приводом, 210-сильным мотором, расширенной комплектацией Innovation: к примеру, добавляется проекционный дисплей (Head-Up), беспроводная зарядка смартфонов, пара USB-портов сзади. Такой автомобиль обойдется в сумму от 1,025 млн. грн. или почти $41 тыс.

Впервые я знакомился с Opel Insignia во время общей презентации модельного ряда Opel на примере серого автомобиля с полным приводом и 210-сильным мотором. Признаться, тестовый черный автомобиль воспринимается едва ли не лучше: при 170 «лошадях» и с передним приводом он едет на уровне ТОП-версии, его коричневый салон выглядит дороже, а разница в оснащении незаметна – комплектации Innovation все равно очень хороша. Думаю, именно такая версия (дизель 170 л.с., передний привод, Innovation) станет основой продаж модели Opel Insignia. Но смущает большой зазор между относительно стартовой бензиновой версии – около $9 тыс., разные моторы, разные комплектации. Явно недостает промежуточных вариантов (мотор/комплектация) и возможности поштучного заказа опций. А еще хотелось бы видеть спорт-версии GSi как вершину модельного ряда.

Конкуренты хорошо знакомы: Volkswagen Passat, Toyota Camry, Mazda6, Peugeot 508, Ford Mondeo, SKODA Superb. И здесь я не буду сходу разбирать каждого конкурента, а лучше распишу два пункта, которые мне кажутся крайне интересными. Во-первых, в данном классе «выжили» только самые сильные игроки. Помните такие автомобили, как Nissan Primera, Suzuki Kizashi, Renault Laguna, Toyota Avensis, Citroen C5? А ведь в прошлом они были, причем разменяли порой не одно поколение. Во-вторых, при жесточайше конкуренции казалось бы, нужно иметь идеальный со всех сторон автомобиль. Но нет! Выжившие игроки сегмента как раз и отличаются тем, что имеют свой, явно-выраженный характер.

Так, Toyota Camry – это про надежность и комфорт, хотя в последнем поколении автомобиль стал еще и поехал неплохо. Напротив, Mazda6 – пришла к нам как «драйверс-кар для водителя», но повзрослела, стала комфортнее и тише, плюс ценник гуманный. Космический Peugeot 508 исповедует схожие ценности, добавляет дизельный мотор и интересное оснащение, но заставляет жертвовать простором салона и комфортом подвески. «Классик» Volkswagen Passat – это удивительный союз традиционности в дизайне и ультрасовременных технологий, что в итоге дает нейтрально-удачный характер. И так далее по другим моделям: каждый автомобиль имеет свой стиль, свои плюсы и минусы – которые, в итоге, привлекают или отталкивают покупателей.

Соперников немного, но они крайне сильны. После первой презентации я не мог найти и понять место Opel Insignia среди конкурентов. Теперь могу. Да, Opel Insignia далеко не идеальный автомобиль в рамках своего класса, но у него есть характерные плюсы – и, соответственно, возможность привлечь своих клиентов: простор салона, тяговитый турбодизель, удобство и размер багажника.

Стоимость содержания Opel Insignia

Городской расход топлива в обычных условиях постоянно находился у отметки 8,5-9 л на 100 км пробега. При большом количестве пробок и/или динамичной езде расход возрастал примерно до 10 л на 100 км, при пустых дорогах и плавном стиле езды – удавалось получить 7,5-8 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч расход составлял 5,5-6 л на 100 км, при скорости 110-120 км/ч – расход поднимался до 6,5-7 л на 100 км пути.

Гарантия на автомобиль – три года или 100 тыс. км в зависимости от того, что наступит ранее. Сервисное обслуживание следует проводить через каждые 15 тыс. км или раз в год. Стандартное ТО обойдется в 3,8 тыс. грн., расширенное ТО оценивается в 6-6,2 тыс. грн. Цены на автомобиль указаны по состоянию на ноябрь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность

Цикл краш-тестов Euro NCAP завершился для Opel Insignia максимальной «5-звездочной оценкой». Причем слабая сторона были лишь одна: удар сзади и повышенные нагрузки (оранжевая зона, средний уровень защиты) на шеи пассажиров второго ряда сидений. Остальные испытания и условия – фронтальные или боковые удары, защита головы, груди, ног – сплошь завершились с обозначениями зеленого (хорошая защита) или желтого цвета (достаточная защита). Похвальная стабильность результатов!

В итоге

Объективно – я должен поставить этому автомобилю оценку 7/10: есть ряд замечаний для его класса и на фоне сильных конкурентов. Но субъективно – автомобиль запомнился: роскошным дизайном и салоном, тягой мотора, неожиданной легкостью и подвижность в управлении. А важнее всего, что модели Opel Insignia проявился свой характер. Вопрос лишь в том – сходится он с покупателем или нет. Поверьте: это будет непростой вопрос для клиентов. Но хочется верить, что Opel Insignia найдет фанатов, которые по достоинству оценят все плюсы автомобиля. А главное – наличие пусть непростого, но оригинального характера.

Плюсы:

+ Интересно едет: живая динамика, легкое и точное управление

+ Умеет ненавязчиво подавать современные технологии

+ Просторный и удобный салон, большой багажник с легким доступом

Минусы:

— Для своего класса – «грубоват»: жестковата подвеска, мало звукоизоляции, вибрации мотора…

— Нужен более широкий выбор комплектаций, версий, моторов, опций – нужен выбор цен

Технические характеристики Opel Insignia GS 2.0 170 АКПП-8

Кузов – хэтчбек (лифтбек), 5 мест

Габариты – 4,9 х 1,86 х 1,45 м

Колесная база – 2,83 м

Багажник – от 490 л (5 мест) до 1450 л (2 места)

Грузоподъемность – 607 кг

Минимальная снаряженная масса – 1613 кг

Мотор – турбодизель, R4, 2,0 л

Мощность – 170 л.с. при 3750 об/мин.

Крутящий момент – 400 Нм при 1750-2000 об/мин.

Удельная мощность и момент – 105 л.с. на 1 т; 248 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 8-ст. «автомат» (традиционная гидромеханическая АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 8,9 с

Максимальная скорость – 223 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,1 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,7 л на 100 км

Страна производства – Германия

Минимальная цена автомобиля – от 676 тыс. грн. или $27 тыс.

Цена тестового автомобиля – около 908 тыс. грн. или $36,3 тыс.

Шины тестового автомобиля – Bridgestone Turanza T005 245/45R18