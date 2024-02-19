Обзоры Авто 19.02.2024 в 10:00 comment views icon

Первый взгляд на Volvo EX30 в Украине: новый класс – новые клиенты

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Роман Мельниченко

Автор статей, тест-драйвов и обзоров

Первый взгляд на Volvo EX30 в Украине: новый класс – новые клиенты

В случае новинки Volvo EX30 можно много раз говорить слово «впервые». К примеру: впервые встречаем столь компактный кроссовер Volvo. Или вот еще: впервые встречаем столь компактный электромобиль от Volvo. Еще добавлю: впервые встречаем самый динамичный Volvo, который «делает сотню» за 3,6 секунды. Как все это объединилось в одной модели? Сейчас все расскажу!

Новый Volvo EX30: электрический, компактный, современный

Кроссовер Volvo EX30 – это сразу электромобиль. Версий с традиционными бензиновыми или дизельными двигателями внутреннего сгорания нет и не будет. Модель Volvo EX30 построена на платформе SEA, которая используется именно для электрокаров: задний или полный привод, несколько вариантов центрально-расположенного аккумулятора. Подробно о технике расскажу ниже, главное сейчас – зафиксировать сам факт того, что Volvo EX30 изначально является электромобилем. Это его первая изюминка. Вторая особенность кроссовера Volvo EX30 – очень компактные размеры.

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Электрический кроссовер Volvo EX30 имеет длину 4,23 метра (колесная база 2,65 метра); он примерно на 20 см короче относительно уже известного Volvo XС40, который когда-то был самым компактным. Кроме того, стоит отметить дизайн Volvo EX30: новое исполнение фар «молот Тора», двухсекционные фонари с горизонтальными полосками, обозначение модели на задних стойках крыши; обратите внимание на контрастную окраску кузова и крыши. В общей сложности будет предложено пять цветов – но четыре из них сдержанные (черный, белый, серо-зеленый, голубой) и только один (желто-зеленый) должен выглядеть по-молодежному ярким. Кстати, об этом…

По утверждениям представителей Volvo, новинка должна привлечь внимание новой аудитории. Сейчас рассчитывается, что только 30% покупателей будут из уже существующих владельцев Volvo, а 70% покупателей – это будут новые клиенты, которые впервые познакомятся с брендом. Правда, сейчас украинские продажи говорят несколько иное: в год запланировано реализовать 300 кроссоверов Volvo EX30, уже есть потенциальные заказы на четверть партии, большинство клиентов – это существующие владельцы Volvo.

Но посмотрим на статистику через год-два: возможно Volvo EX30 действительно сможет привлечь внимание новой аудитории. К примеру, из числа тех, у кого уже были электрокары Tesla – на что намекает салон с единственным центрально-установленным 12,3-дюймовым дисплеем. В этот дисплей включено все: индикация скорости и движения, карта навигации, настройка электрокара, контроль «климата», включение фар, даже открытие «бардачка».

Ниже экрана находится большая центральная ниша с беспроводной зарядкой. Далее она переходит в центральный подлокотник, завершающийся кнопками управления стеклоподъемниками. Причем впереди кнопок всего две, но добавлен сенсорный переключатель REAR, переводящий эти кнопки в режим управления задними стеклоподъемниками – напоминает электромобили Volkswagen ID-серии. Дисплей вроде Tesla, кнопки вроде Volkswagen; но в таком случае, что здесь от Volvo? Ответ – общая лаконичность.

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Салон электромобиля Volvo EX30 лаконичен, элегантен, я бы даже сказал «воздушно-легкий». По внешней простоте поверхностей много продуманных и удобных решений: всевозможные карманы и ниши для хранения вещей, классные панели дверей с элегантными металлизированными ручками. Сзади места не очень много, однако во время презентации в определенный момент пришлось ехать сзади втроем – и поместились. Багажный отсек предлагает объем 318 литров, предусмотрена нижняя ниша и 7-литровый багажник впереди. В общем, будет предлагаться четыре варианта салона: кожу не найти, а вот теплую шерсть получить можно. По-современному модно используются переработанные материалы; да и сам электромобиль может быть переработан на 95% после завершения жизненного цикла. Кстати, производитель заявляет об уменьшении углеродного следа при производстве на 75% по сравнению с другими моделями. То есть: история про экологию для Volvo – это комплексный подход, а не только номинальная электромобильная техника. Но давайте сейчас уже о технике.

Кроссовер Volvo EX30 на подъемнике и на дороге

Презентация электромобиля Volvo EX30 включала в себя техническую часть, которая оказалась очень интересной. Например, рассказали о двух аккумуляторах и двух типах привода – в сочетании это нам дает три версии электромобиля.

Линейку открывает электромобиль Volvo EX30 Single Motor: задний привод с одним электромотором (200 кВт или 272 л.с.), а также аккумулятор типа LFP емкостью 51 кВтч, обещающий запас хода до 344 км по измерительному циклу WLTP. Следующим шагом выступает кроссовер Volvo EX30 Extended Range: также задний привод, но увеличенный аккумулятор типа NMC имеет емкость 69 кВтч и обещает до 472-480 км запаса хода. Максимальной версией будет Volvo EX30 Twin Motor Performance: полный привод, два электродвигателя общей мощностью 315 кВт (428 л.с.), ускорение до сотни за 3,6 секунды, максимум до 450-460 км.

Помимо разных технических версий, стоит отметить и разные комплектации. Так, электромобиль Volvo EX30 будет доступен в исполнениях CORE, PLUS, ULTRA – каждая версия предусматривает свои колесные диски, больше вариантов окраски кузова и отделки салона, расширение перечня оборудования. Например, максимум для Volvo EX30 можно получить круговой обзор 360, панорамную стеклянную крышу, аудио Harman Kardon, электропривод и подогрев сидений, подогрев руля пр.

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Итак: задний или полный привод, два варианта аккумулятора, тщательно проработанная аэродинамика (Сх=0,28) с гладким закрытым днищем. Различаются даже возможности зарядки: для источников переменного тока (АС) допустимая мощность 11 или 22 кВт; для источников постоянного тока (DC) допустимая мощность составляет 120 или 155 кВт в зависимости от версии электромобиля. Клиренс составляет около 17 см, ожидаем версию Cross Country с увеличенным клиренсом и дополнительными защитными накладками. Максимальная скорость всех версий неизменна (180 км/ч), подвески также не отличаются – впереди и сзади полностью независимые.

Почему особенно остановился на подвесках? Потому что во время короткого тест-драйва именно подвеска оставила максимум впечатлений о себе: приятно комфортный и мягкий электромобиль! Кроме того, отмечу довольно легкий руль. Но остальные нюансы – замеры потребления энергии, реальный запас хода и динамика – оставим для возможного детального обзора.

Однако уже сейчас могу сказать некоторые замечания. Во время движения приходится следить за скоростью не просто «снизу у руля», но и отклонять взгляд вправо на центральный дисплей. Очень просится хотя бы упрощенная приборная панель или проекция информации на стекло. А еще хочется увидеть больше настроек для разных режимов движения, кроме переключателя «One Pedal Drive» в глубинах меню центрального дисплея.

Возможно, это появится уже во время следующего обновления ПО, которое запланировано на весну этого года. К примеру, тогда обещают и украинский язык в меню. Причем все обновления будут происходить «по воздуху», поэтому владельцы Volvo EX30 будут автоматически получать новые функции и возможности электромобиля – и для этого не придется посещать сервис. Кстати, интересная особенность о сервисе: для электромобиля заявлена общая гарантия три года плюс три года сервисного обслуживания (ТО), что уже включено в стоимость. И еще кстати: гарантия на аккумулятор – восемь лет или 160 тысяч километров пробега.

Стоимость Volvo EX30 – от 1,31 млн грн и до…

Наконец последний вопрос – конечно, о стоимости электромобиля. Кроссовер Volvo EX30 начинается в Украине от 1,31 млн грн (около $34,5 тыс.) за версию Volvo EX30 Single Motor в стартовой комплектации CORE.

Вариант с увеличенным аккумулятором и улучшенной комплектацией Volvo EX30 Extended Range PLUS выйдет уже около 1,59 млн грн или $42 тыс. – по-моему, именно этот вариант будет оптимальным. Наконец, самая мощная версия Volvo EX30 Twin Motor Performance в максимальной комплектации ULTRA оценивается минимум около 1,99 млн. грн. или $52,5 тыс.

Старт продаж новинки Volvo EX30 в Украине начинается прямо сейчас, первые клиентские тест-драйвы и выдачи автомобилей запланированы на середину-конец февраля. Надеюсь, что это наша не последняя встреча с электромобилем Volvo EX30 – еще может быть большой обзор, где мы разберем новый кроссовер более подробно. Будет интересно, ведь и сам электромобиль получился интересным!

Volvo EX30

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