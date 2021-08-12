



Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. В материале ПК месяца (август 2021) мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

За прошедшее время заметно подешевели 4-ядерные процессоры Intel. Core i3-10100F (4/8; 3,6/4,3 ГГц) опять можно приобрести за эквивалент $100. Примерно за эти же деньги предлагается и Core i3-10105F (4/8; 3,7/4,4 ГГц). При прочих равных дополнительные 100 МГц – аргумент в пользу старшей модели. Напомним, что обновленные процессоры семейства Core i3 были представлены одновременно с чипами Core i5/i7/i9 11-го поколения, но в отличие от последних, младшие семейства не были переведены на новую архитектуру Cypress Cove, а по-прежнему относятся к семейству Comet Lake.

В нынешней печальной ситуации с видеокартами заметно повысилась ценность процессоров с интегрированным видеоядром, вне зависимости от производительности встроенной графики. По этой причине Core i3-10100/10105 стоят сейчас порядка $170, то есть примерно на 70% дороже версий с отключенным GPU. Потому в случае с базовыми платформами покупать процессор со “встройкой” в ожидании снижения цен на видеокарты оказывается довольно накладно. В наших конфигурациях предполагается возможность играть сразу после сборки системы, потому изначально ориентируемся на более доступные версии процессоров без интегрированной графики.

Снижение цен на чипы Core i3 позволит выровнять ситуацию со стоимостью платформ на базе компонентов Intel и AMD. Более доступные CPU позволяют выделить чуть больший бюджет на покупку материнской платы. С недавнего времени это имеет принципиальное значение для систем на базе «синих». Напомним, что для даже для базовых решений на LGA1200 мы начали рекомендовать материнские платы на Intel B560. Стартовые модели на этом чипсете стоят от $100. Но это как раз тот случай, когда имеет смысл доплатить. Модели на данном PCH уже позволяют разгонять оперативную память, а дополнительная пропускная способность нередко ощутимо сказывается на итоговом количестве fps. Возможность вместо базового для Core i3 режима DDR4-2666 использовать DDR4-3200 или даже DDR4-3600 дорогого стоит. Привычным для платформы AMD вещам теперь могут порадовать себя и почитатели продуктов Intel с ограниченным бюджетом.

Процессорную позицию на платформе AMD закрывает Ryzen 5 1600 (6/12; 3,2/3,6 ГГц). Возрастной 6-ядерник игры не испортит. В очередной раз обратим внимание на то, что нам необходима модификация AF, которая выполнена на усовершенствованном 12-нанометровом кристалле, аналогичном тому, что применяются для Ryzen второго поколения с архитектурой Zen+. Напоминать об этом приходится по той простой причине, что на рынке после почти годичного перерыва в продаже вновь появились Ryzen 5 1600 c индексом AE в артикуле. Эти CPU относятся к чипам первой волны и основаны на 14-нанометровых кремниевых пластинках с меньшим частотным потенциалом.

С момента выхода июньского выпуска «ПК месяца» ситуация с видеокартами, увы, кардинально не изменилась. В июле можно было наблюдать определенные проблески, дающие надежду на хотя бы частичное снижение стоимости графических адаптеров, но к августу темпы замедлились, а некоторые позиции и вовсе снова начали повышаться в цене. По этой причине стартовым вариантом для базовой игровой конфигурации остается GeForce GTX 1650 4 ГБ. Модели этой серии по-прежнему предлагаются за баснословные для их игровых возможностей $330–360. GeForce GTX 1650 SUPER фактически исчезли из продажи, а очень достойные для этой категории GeForce GTX 1660 6 ГБ «подешевели» до $500. В хорошие времена такой суммы было почти достаточно для сборки всего системного блока базовой категории. Теперь так.

Оптимальный игровой ПК

По-прежнему имеем плохую доступность розничных версий Core i5-11400F (6/12; 2,6/4,4 ГГц). В продаже появились Tray-варианты, но и в этом случае количество предложений ограничено, а стоимость составляет порядка $220. С учетом того, что версия Core i5-11400 (6/12; 2,6/4,4 ГГц) с активированной графикой подешевела до $230, нет никакого резона гоняться за чипами с отключенным видеоядром. Сэкономить толком не получится, а «встройка», глядишь и пригодится когда.

Самый доступный CPU, который в принципе подходит для оптимальной конфигурации – Core i5-10400F (6/12; 2,9/4,3 ГГц). За $175 мы получаем вполне боеспособную модель с отличным соотношением цена/производительность. В начале лета стоимость чипа повышалась до $200+, но некоторый откат повышает его привлекательность для самых экономных. В очередной раз обратим внимание на Core i5-10600KF (6/12; 4,1/4,8 ГГц) за ~$210. Самая доступная актуальная модель для тех, кто хочет поэкспериментировать с разгоном на платформе Intel. Хотя для ручного форсажа понадобится материнская плата на Intel Z490/Z590 (от $170), тогда как в базовом варианте мы ориентируемся на модели с чипсетом Intel B560.

В рейтинге популярности процессоров на hotline.ua первое место удерживает Ryzen 5 3600 (6/12; 3,6/4,2 ГГц). Позиция этой модели не случайна, однако отметим, что количество предложений по данному CPU за последние пару месяцев заметно снизилось, а наиболее востребованной оказалась tray-модификация чипа без штатного кулера. Нам уже достаточно давно хотелось освежить процессорную позицию AMD, но альтернатив в ценовой категории ~$200 производитель фактически не предлагает.

Совсем недавно в продаже в Украине появились анонсированные еще на июньской Computex 2021 чипы Ryzen 5 5600G (6/12; 3,9/4,4 ГГц). Интересные гибридные модели с вычислительными ядрами на базе Zen 3 и встроенной графикой на едином кристалле. Рекомендованная цена 6-ядерного APU – $259, но фактические стартовые ценники ожидаемо оказались повыше – порядка $330. А этом уже совсем рядом со стоимостью Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц), который, кстати, за последнее время поднялся на вторую позицию в рейтинге популярности центральных процессоров. Новый APU бесспорно хорош, если использовать ресурсы встроенной графики, но для игровой системы с дискретной видеокартой «чистый» CPU предпочтительнее как минимум из-за вдвое большего объема кеш памяти L3. Потому если уж обновлять процессор для этой категории систем, то на Ryzen 5 5600X.

Несколько снизились в цене видеокарты первой линии для оптимальных игровых конфигураций. Отправной точкой здесь остаются GeForce RTX 2060 6 ГБ, которые сейчас предлагаются за $600–650. Более привлекательные для этого класса систем GeForce RXT 3060 12 ГБ стоят порядка $800. То есть даные модели примерно на 25% дороже GeForce RTX 2060 6 ГБ, но и на 20% производительнее последних. В этом случае базовая модель RTX имеет чуть лучшее соотношение цена/производительность, но GeForce RTX 3060 снимает вопрос о потенциальном недостатке объема локальной видеопамяти и увеличивает количество столь недостающих в этой категории кадров/c.

В конце июля была представлена Radeon RX 6600 XT 8 ГБ на базе компактного графического процессора Navi 23 с активными 2048 вычислителями. Видеокарта оснащается 8 ГБ памяти GDDR6 с эффективными 16 000 МГц, при этом для адаптера используется 128-битовая шина, а итоговая пропускная способность составляет 256 ГБ/с. Относительно невысокую ПСП должен компенсировать дополнительный буфер Infinity Cache объемом 32 МБ. Заявленный тепловой пакет видеокарты (TDP) – 160 Вт. Компания AMD позиционирует Radeon RX 6600 XT как решение среднего класса, идеальное для игр в режиме Full HD. Здесь основным оппонентом из ассортимента NVIDIA представляется GeForce RTX 3060 12 ГБ. Разработчики уверяют, что преимущество Radeon RX 6600 XT над последней составляет до 15%, но, судя по первым результатам независимых источников, результаты новинки AMD несколько скромнее.

В режиме Full HD она действительно опережает RTX 3060, но зачастую отличие составляет порядка 10%. При использовании 1440p преимущество снижается до ~5%, а в режиме 4К выходит вперед уже решение NVIDIA. Но это показатели усредненные. Традиционно многое будет зависеть от используемых во время тестирования проектов. С учетом того, что это все же в первую очередь решение для 1080p, можно говорить, что на рынке появилась очень любопытная альтернатива.

Если говорить о важном – о деньгах, то рекомендованная стоимость базовых версий Radeon RX 6600 XT составляет умилительные $379. Только представьте себе возможность купить видеокарту такого уровня за указанную сумму. Пусть даже с наценкой в 20–30%. Неплохо, правда? Возвращаемся в реальность и видим ожидаемые розничные ценники в $850–900. Будем надеяться, что это стартовый ажиотаж, а цена видеокарт со временем будет снижаться, попутно сказываясь и на стоимости основного оппонента – GeForce RTX 3060 12 ГБ. Судя по первым отзывам, Radeon RX 6600 XT имеет относительно скромные показатели хэшрейта (~30 Mh/s на Ethash) и это хороший звоночек для тех, кто хочет наконец-то купить себе видеокарту для игр.

Прогрессивный игровой ПК

Тому кто не успел на очень приятные июньские распродажи Core i7-10700K (8/16; 3,8/5,1 ГГц), когда данную модель можно было купить за $320, за этот же CPU в августе уже придется заплатить как минимум $360. Но и в этом случае 8-ядерник Intel 10-о поколения остается хорошим выбором даже для прогрессивной игровой платформы. Если все же хочется получить максимум, выжав несколько дополнительных кадров/c в режиме Full HD, придется смотреть в сторону Core i7-11700K/KF (8/16; 3,6/5,0 ГГц). Производительность чипов с обновленной микроархитектурой действительно выше, но их энергопотребление также возросло, да и розничных ценник хотелось бы видеть пониже.

В контексте прогрессивной игровой платформы нас пока полностью устраивают возможности Ryzen 5 5600X (6/12; 3,7/4,6 ГГц). Старшая 8-ядерная модель – Ryzen 7 5800X (8/16; 3,8/4,7 ГГц)– предложит тот же уровень производительности, а потому нет большой необходимости наращивать вычислительный потенциал и попусту греть воздух. Если же вычислительные ядра CPU используются для каких-то рабочий задач и дополнительный ресурс эффективно можно использовать, то покупка Ryzen 7 5800X за ~$450 будет оправданной. Конечно мы также не отбрасываем естественного желания изначально закрыть вопрос c покупкой процессора, даже если сейчас это выглядит как покупка на перспективу. Учитывая количество ядер/потоков (8/16) в чипах основных игровых консолей нового поколений, очевидно, что разработчики больше внимания будут уделять вопросам оптимизаций параллельного исполнения кода.

Вместе с Ryzen 5 5600G на рынке также появился и новый гибридный 8-ядерник AMD – Ryzen 7 5700G (8/16; 3,8/4,6 ГГц). Но, как и в случае с оптимальной конфигурацией, для прогрессивной игровой системы мы рекомендуем процессоры без интегрированной графики.

На рынке наконец-то начали появляться топовые адаптеры с майнерскими ограничениями. Например LHR-модификации GeForce RTX 3080 10 ГБ предлагаются уже за ~$1500–1600. Да, это еще не те цены, которые хотелось бы видеть, но с учетом того, что полновесные модели стоят ~ $2500, это очень заметный прогресс. Версии со сниженной производительностью майнинга зачастую имеют в названии модели аббревиатуру LHR (Lite Hash Rate). В каталоге подобные версии также несложно распознать по соответствующему ценнику. В любом случае, это майнерам нужно волноваться на счет того, чтобы случайно не выбрать LHR-версию для своих специфических задач. На производительность в играх модификациях никак не влияет, потому всем остальным можно ориентироваться на цену.

Если вы отдаете предпочтение видеокартам с чипами AMD, то сейчас вполне актуальной альтернативой может быть Radeon RX 6800 XT 16 ГБ, которую также уже можно найти за эквивалент ~$1600.

Владельцам 4К-мониторов стоит внимательнее присмотреться к GeForce RTX 3080 Ti 12 ГБ. “Титановая” модификация получила заметное ускорение и в играх фактически не уступает топовой модели GeForce RTX 3090 24 ГБ. Конечно за такое удовольствие сейчас придется выложить ~$1850, но это примерно на $1000 дешевле стоимости нынешнего графического флагмана NVIDIA.

На этот раз ссылки на игровые консоли мы оставлять не будем. Если вы для себя уже все решили, то знаете, где искать наиболее выгодное предложение – hotline в помощь.