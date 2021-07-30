Анонс Radeon RX 6600 XT — видеокарта для 1080p-гейминга за 380 долларов

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Утром 30 июля AMD в рамках восьминутной онлайн-трансляции Where Gaming Begins Part 4 анонсировала видеокарту Radeon RX 6600 XT на 7-нм GPU Navi 23. Ее характеристики полностью соответствуют утечкам, которые появились накануне.

Radeon RX 6600 XT — новая самая доступная видеокарта в актуальном семействе Radeon RX 6000 (Navi 2X) с архитектурой RDNA 2-го поколения. Она расположится на ступеньку ниже Radeon RX 6700 XT, предназначена для игры в разрешении 1080p и способна достигать более 150 fps в современных AAA-играх.

Графический чип AMD Navi 23, послуживший основой Radeon RX 6600 XT, содержит 2048 потоковых процессоров, 32 блока Ray Accelerators, отвечающих за ускорение трассировки лучей, 32 Мбайт кэша Infinity Cache и 128-разрядную шину памяти, посредством которой он сообщается с 8 гигабайтами GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц и пропускной способностью 256 Гбайт/с.

Базовая частота GPU — 2359 МГц, повышенная — 2589 МГц. Потребляя 160 Вт, карта требует подключения 8-контактного кабеля PCI-E. Для вывода изображения предусмотрено три разъема DisplayPort 1.4 и один HDMI 2.1.

В собственных тестах AMD сравнивает Radeon RX 6600 XT с RTX 3060 (12 ГБ), заявляя превосходство в современных играх примерно на 15%. Но здесь стоит учитывать, что это результаты без трассировки лучей и суперсэмплинга на нейросетях (DLSS 2.0 и Super Resolution) — в этих направлениях «красные» пока отстают от «зеленых» визави. К тому же, рекомендованная цена RTX 3060 ниже — $329. По сравнению с предшественниками RX 5600 XT и RX 5700 производительность выросла в 1,4-1,7 раз.

Официальные тесты производительности Radeon RX 6600 XT

Подробные технические характеристики Radeon RX 6600 XT в сравнении с Radeon RX 6700 XT и моделями прошлого поколения Radeon RX 5600 XT / 5500 XT приведены в таблице ниже.