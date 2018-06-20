По следам Computex 2018: фотопопурри со стендов ASUS

Ежегодная тайваньская выставка Computex традиционно становится площадкой для анонса новых IT-продуктов, демонстрации оригинальных концептов и устройств, которые на локальных рынках зачастую начинают появляться лишь ближе к началу очередного учебного сезона. Самые масштабные экспозиции уже привычно разворачивает компания ASUS. К домашнему мероприятию производитель готовится особо щепетильно и ответственно, вынося на общее обозрение не только готовые продукты, но и самые смелые эксперименты разработчиков. О многих знаковых новинках компании на Computex 2018 мы уже рассказывали подробнее, теперь в экспресс-режиме пробежимся по стендам, предметно фокусируясь на попадающих в кадр устройствах.

Моноблоки (all-in-one)

На стендах компании можно было видеть целую линейку новых моноблочных систем all-in-one. Наиболее интересный экспонат — ASUS Zen AiO 27 (Z272).

Модель с 27-дюймовым экраном с безрамочным дизайном. Предлагается два варианта дисплея с разрешением 4К и Full HD. Заявленный цветовой охват в 100% sRGB подсказывает, что для моноблока используются IPS-панель. Системные компоненты размещены в относительно массивной подставке. Из любопытных особенностей – беспроводная зарядка стандарта Qi мощностью 7,5 Вт. Чтобы подзарядить смартфон, достаточно просто положить его на корпус моноблока.

ASUS Zen AiO 27 (Z272) могут оснащаться экономичными версиями десктопных 6-ядерных процессоров Core i7-8700T/Core i5-8400T с тепловым пакетом 35 Вт. Графика – GeForce GTX 1050 4 ГБ, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 и гибридные связки накопителей, в которых кроме SSD также могут использоваться Intel Optane. Система предлагает порт Thunderbolt 3 для подключения скоростной периферии.

На выставочных стендах также были представлены модели ASUS Vivo AiO 27 (V272), ASUS Vivo AiO 24 (V241) и ASUS Vivo AiO 22 (V222). Моноблоки имеют более привычные классические формы с очень тонкими рамками экрана (NanoEdge). 27- и 21,5-дюймовые модели были впервые показаны на январской выставке CES 2018. ASUS Vivo AiO 24 (V241) в свою очередь была представлена еще в прошлом году, но производитель модернизировал и эту версию.

Для всех систем используются экономичные мобильные процессоры Intel Core 8-го поколения U-серии (до 15 Вт). Моноблоки оснащаются экранами с разрешением Full HD, а также дискретной графикой начального класса. Для V272 предусмотрены GeForce MX150, V241 довольствуются GeForce 930MX, а V222 получит GeForce MX110 (она же – 920MX). Объем оперативной памяти – 8–16 ГБ, конфигурации накопителей могут включать жесткие диски, SSD или гибридные связки.

Десктопы

В формате классических десктопов первую скрипку на стендах ASUS играл ROG HURACAN (G21). Оригинальный консолеподобный ПК с откидной боковой стенкой с магнитным фиксатором для улучшения охлаждения компонентов.

В топовой конфигурации система может оснащаться процессором Core i7-8700, видеокартой GeForce GTX 1080 и ОЗУ объемом 32 ГБ. Материнская плата на базе Intel H370 позволяет подключать скоростные накопители M.2 NVMe, а в корпусе предусмотрено по одному посадочному месту для SATA-устройств формата 2,5” и 3,5”.

Пожалуй, несколько неожиданно было увидеть в системе такого класса оптический привод, но и ему нашлось место в 13-литровом корпусе ROG HURACAN (G21). Игровая платформа использует весьма производительные компоненты, потому для их питания нужен источник соответствующей мощности. Для ПК предусмотрена пара внешних БП по 180 Вт каждый, тогда как для конфигурации с GTX 1080 будет использоваться связка блоков 180+230 Вт.

На Computex 2018 тайваньский производитель также показал игровую настольную систему ASUS TUF GAMING FX10CP. Это первый полноформатный десктоп, представленный в рамках линейки TUF. Процессорную позицию занимают 6-ядерные Core i7-8700 или Core i5-8400, что касается графики, то здесь на старте предлагаются решения начального игрового уровня – GeForce GTX 1050 или GT 1030. Оперативная память – до 32 ГБ DDR4-2666. Накопители – жесткий диск на 1 ТБ или связка с SSD объемом 128–512 ГБ SATA. Опционально ПК будут поставляться с модулем Wi-Fi 802.11ac для беспроводной связи. Оптический привод оказался обязательным элементом системы, хотя есть ощущение, что в 2018 году это устройство использовалось разработчиками как элемент внешнего декора.

Нестареющая классика всегда остается актуальной, а реальный интерес к системе определит фактическая розничная цена.

На демонстрационных стеллажах компании можно было заметить десктоп, собранный на базе материнской платы ASUS TUF X470-PLUS GAMING в стилизованном корпусе под устройства линейки TUF от Cooler Master. Выставочный экспонат был интересен тем, что для него использовался представленный в конце апреля процессор AMD Ryzen 5 2400GE. Это экономичная версия десктопного APU с интегрированной графикой Vega 11. Вместо штатного для чипов Raven Ridge теплового пакета в 65 Вт, эта модель довольствуется TDP в 35 Вт. Подобные версии все же скорее будут использоваться с платформами компактных форматов, тогда как в полноразмерном корпусе с жидкостной системой охлаждения и блоком питания на 750 Вт такой набор выглядит неестественно. Но, сделаем скидку на демонстрационный сеттинг.

Компактный «бочонок радости» готовит производитель профессионалам, работающим с графикой и видео. Система ASUS Mini PC ProArt PA90 с оригинальным дизайном корпуса будет оснащаться процессорами Intel Core 8-го поколения, графикой NVIDIA Quadro, а также поддерживать Intel Optane. Подробных спецификаций ASUS пока не раскрывает, акцентируя внимание на необычной цилиндрической форме корпуса и эффективной тихой системе охлаждения.

Компоненты

В рамках Computex 2018 также был представлен мощный блок питания для десктопных систем – ASUS ROG THOR. 1200-ваттный БП соответствует стандарту 80 Plus Platinum, поддерживает настраиваемую подсветку AURA Sync RGB и оснащен OLED-экраном с индикацией текущего энергопотребления системы.

Соответствие «платиновой» спецификации говорит о высоком КПД блока. В частности при нагрузках, соответствующих 20/50/100% от общей мощности, коэффициент полезного действия БП должен превышать 90/92/89%.

Блок имеет хорошую элементную базу с японскими емкостями и массивные ребристые радиаторы. Для обдува предусмотрен 135-миллиметровый вентилятор с лопастями Wing-Blade для увеличения воздушного потока. При минимальной нагрузке вентилятор останавливается и блок работает бесшумно.

Мониторинг фактического энергопотребления ПК – полезная опция, особенно для тех, кто привык экспериментировать со своей системой. Экран размещен на боковой панели блока, потому значения всегда будут хорошо видны если используется корпус с прозрачной стенкой.

Конечно ASUS ROG THOR актуален в первую очередь для производительных конфигураций с несколькими видеокартами, все же очень велик запас мощности. Из приятных особенностей можно отметить 10-летнюю гарантию производителя, а вот особо интересующая ориентировочная стоимость нового БП пока не раскрывается.

Оба ключевых разработчика GPU для игровых видеокарт – NVIDIA и AMD – все еще не представили графические процессоры следующего поколения. Производители адаптеров не акцентировали внимания на устройствах этой категории, хотя, при желании посмотреть на возрастные видеокарты, их можно было найти на стендах.

Демо-зоны традиционно были усыпаны материнскими платами, правда совсем свежих новинок, показанных впервые, все же было не так много – не сезон. Незадолго до начала выставки Computex 2018 компания AMD представила обновленный чипсет AMD B450 для платформы Socket AM4. Отличий от предшественника AMD B350 не так много. Чуть лучшая экономичность, поддержка усовершенствованного авторазгона XFR2 Enhanced и технологии гибридных связок накопителей StoreMI. Особо полезная опция – гарантированная работа с чипами Ryzen 2-го поколения без перепрошивки BIOS.

Ключевые производители материнских плат успели подготовить свои новинки на AMD B450. ASUS представила модели PRIME B450-PLUS и PRIME B450M-A. В рамках игровой линейки появились платы ROG STRIX B450-F GAMING и компактная ROG STRIX B450-I GAMING, которые, увы, не попали в наш объектив.

В то же время сложно было не заметить вереницу разноплановых материнских плат линейки TUF Gaming. «Военная» тематика все более тесно переплетается с игровым искусством, потому такая комбинация не вызывает лишних вопросов. Костяк серии составляют ходовые модели среднего класса на базе популярных чипсетов.

Попутно отметим, что производители различных смежных компонентов (системы охлаждения, память, блоки питания, корпуса) предлагают свои варианты устройств, стилизованных под TUF для сборки тематических ПК.

Внимательные читатели наверняка обратили внимание на стикеры с подписями «Support Intel Core i7-8086K» рядом с материнскими платами для LGA1151. Таким способом производители решили дополнительно обозначить появление особенного CPU.

Шестиядерный Core i7-8086K был представлен Intel по случаю 40-летнего юбилея процессора 8086. Чип функционально ничем не отличается от топовой модели Core i7-8700K (3,7/4,7 ГГц, $359), за исключением более агрессивной частотной формулы. Для знакового CPU используется комбинация 4,0/5,0 ГГц. Разблокированный множитель позволяет не ограничиваться даже на таких значениях. Судя по всему, для юбилейных чипов используются хорошие кристаллы с повышенным частотным потенциалом, а вот о чем можно говорить наверняка, так это об увеличившейся стоимости. Core i7-8086K оценен производителем в $425. Новая лимитированная модель выпущена ограниченным тиражом, причем 8086 экземпляров разыграют среди участников лотереи из очень ограниченного количество стран. Увы, энтузиастам из Украины придется рассчитывать не на удачу, а на свой кошелек.

Периферия и аксессуары

Выставка Computex 2018 стала площадкой для запуска целого набора игровой периферии от ASUS. В частности производитель здесь представил мышку ASUS ROG Gladius II Wireless. Проводная версия после теста в целом оставила хорошие впечатления, а беспроводный вариант может понравится тем, кого сковывают любые механические ограничители.

Новинка позволяет использовать как радиоинтерфейс в диапазоне 2,4 ГГц с помощью дополнительного USB-ресивера, так и Bluetooth. Кроме того сохраняется возможность посадить мышку на провод.

Для беспроводной версии используется оптический сенсор с максимальным разрешением 16 000 dpi. Любопытно, что даже при работе от батареи можно настраивать RGB-подсветку и использовать синхронизацию AURA Sync. Правда открытым остается вопрос об автономности мыши в таком режиме. Стоимость новинки не указывалась, но если учесть, что классическая модель в розничной продаже предлагается примерно за $95, беспроводная версия наверняка будет подороже.

На снимках видно, что ASUS ROG Gladius II Wireless вполне комфортно ютится на оригинальной игровой поверхности. Ковер ASUS ROG Balteus Qi – еще одна новинка июньской Computex 2018. На RGB-подсветке по периметру площадки (370×320 мм) мы уже даже не будем акцентировать внимание (15 диодов, AURA Sync). Массивная поверхность интересна наличием области для беспроводной подзарядки устройств, поддерживающих стандарт Qi. На время усердной «рабочей сессии» за игровым ПК смартфон можно расположить в правом верхнем углу площадки, где размещен соответствующий передатчик. Мощность зарядки не указывается, но если учесть, что коврик подключается к системе по USB 2.0, то наверняка речь идет максимум о 5 Вт. Увы, подзарядить таким же способом ROG Gladius II Wireless не получится, а идея ведь хорошая.

Ассортимент устройств серии ROG также пополнился внешним жестким диском ROG FX HDD. Этакий накопитель «на стиле» в анодированном алюминиевом корпусе с рублеными гранями и шлифованными поверхностями. Оригинальная особенность представленной модели – дополнительная RGB-подсветка специального узора с возможностью синхронизации AURA Sync. Производитель особо подчеркивает, что это первый в мире внешний накопитель с такой функциональностью. Он же пока и единственный. Вполне себе вариант для тех, кто целенаправленно собирает «full set» в стиле ROG.

Для подключения 2,5-дюймового HDD используется USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), заявлена поддержка шифрования AES 256-бит, в комплекте будет предлагаться ПО для создания резервных копий данных. Можно лишь добавить, что в линейке ROG FX HDD будут доступны модели объемом 1 ТБ и 2 ТБ (EHD-A1T/EHD-A2T).

Военизированной игровой серии ASUS TUF GAMING тоже подвезли свежую периферию. Производитель предложил полноразмерную клавиатуру ASUS TUF GAMING K5 с клавишами мембранного типа Mech-brane, которые по ощущением напоминают работу «механики». Модель имеет защиту от пролитой жидкости (до 60 мл), отрабатывает одновременное нажатие 24 кнопок и оборудована подсветкой с пятью настраиваемыми зонами. Отметим, что в левый верхний угол выведен блок кнопок регулировки громкости и активации подсветки. Модель весьма габаритная из-за интегрированной подставки под запястья, снижающей нагрузку во время длительных игровых сессий.

В комплект к клавиатуре разработчики предлагают мышку ASUS TUF GAMING M5. Симметричная проводная модель, оснащенная оптическим сенсором Pixart PAW3327 с разрешением до 6200 dpi. Переключатели OMRON на 50 млн. кликов, настраиваемая подсветка, встроенная память для хранения профилей и вот это вот все. Выглядит неплохо, для владельцев ладоней средних размеров вполне может прийтись по душе и лечь в руку.

Для имеющего уши производитель предлагает гарнитуру ASUS TUF GAMING H5 c 50-миллиметровыми излучателями ASUS Essence, стальным регулируемым оголовьем, поворотными амбушюрами и виртуальной многоканальностью (7.1).

Завершая с устройствами линейки TUF GAMING, отметим и первый игровой ноутбук серии – ASUS TUF GAMING FX504. Для этой модели используются уже новые чипы Core i5/i7 8-го поколения H-серии. Графика в ассортименте – GeForce GTX 1050/1050Ti/1060, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (2×SO-DIMM) и различные связки накопителей. Из портов отметим пару USB 3.0, один USB 2.0, полноразмерный выход HDMI и розетка Ethernet.

Разрешение экрана – Full HD, при этом могут использоваться различные матрицы. В топовом варианте панель предлагает охват 94% NTSC, частоту обновления 120 Гц и отклик 3 мс.

На стенде ASUS наше внимание также привлек портативный аккумулятор ASUS ZenPower Pro PD. По заявлению производителя, это самая легкая и компактная модель, поддерживающая быструю зарядку устройств согласно Power Delivery 3.0. Емкость встроенной батареи — 13 600 мАч (14,4 В), при этом максимальная мощность передачи энергии при быстрой зарядке может составлять до 45 Вт. Порт Type-C предлагает режимы 5В/3A;9В/3A;15V/3A;20V/2,25A. Через порт Type-A отдача только в режиме 5В/2,4 А. Время зарядки самой батареи зависит от источника – от 4,5 часов при 20В/1,5А, до 8 часов при 5В/2А.

ASUS ZenPower Pro PD весит 315 г, из дополнительных опций отметим наличие светодиода, причем производитель уверяет, что в режиме фонарика на полном заряде аккумулятор может работать до 5 дней.

Идея подключения мощных десктопных видеокарт к компактным ноутбукам находит отклик у все большего числа пользователей. В сотрудничестве с InWin разработчики ASUS подготовили внешний модуль ASUS XG Station Pro. Блок в алюминиевом корпусе относительно компактен, при этом сохраняет стиль и не будет выглядеть инородным телом даже в офисном антураже. Модуль позволяет использовать полноразмерные видеокарты, оснащенные 2,5-слотовой системой охлаждения. Для дополнительного охлаждения адаптера внутри предусмотрена пара 120-миллиметровых вентиляторов, а для питания используется внешний 330-ваттный БП.

Для подключения ASUS XG Station Pro необходима система с полноценным портом Thunderbolt 3. Это один из ограничителей широкого распространения устройств такого рода. Для синхронизации данных с внешним GPU необходима высокая пропускная способность интерфейса с малыми задержками, потому, увы, без Thunderbolt здесь пока никак.

Знакомясь с дисплейными новинками производителя, мы как-то упустили из виду интересный аксессуар с незатейливым названием Bezel-Free Kit. Это специальные переходники, позволяющие скрадывать стыки между экранами в конфигурациях с несколькими мониторами. Устройства представляют собой своеобразные линзы, выполненные из прозрачного термопластика (полиметилметакрилат). Чтобы получить максимально качественную картинку, важно выдерживать габариты и угол сопряжения экранов, а также учитывать толщину рамок используемых мониторов. По этой причине Bezel-Free Kit пока не универсальное устройство, предлагаемые модификации будут иметь перечень поддерживаемых экранов.

Оценивая предложенный на выставке ассортимент устройств ASUS, очевидно, что производитель делает большой акцент на игровых системах и периферии. Этот сегмент по-прежнему остается одним из наиболее динамично развивающихся, а потому приоритетным для многих участников рынка ПК. Тайваньской компании здесь есть что предложить, причем производитель не гнушается в особых случаях обращаться за помощью к производителям специализированного оборудования и совместная работа дает хорошие результаты. ASUS расширяет ассортимент устройств, осваивая новые для себя сегменты. Здоровая конкуренция еще никому не мешала, потому ожидаем представленные новинки для тестов, чтобы поделиться уже практическим опытом их использования.