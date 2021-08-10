Прошлое, настоящее и будущее смартфонов с гибкими экранами





Появление смартфонов с гибким экраном стало настоящим прорывом в категории мобильных устройств, представив, кроме уникального внешнего вида, еще и расширенную функциональность. В 2019 году ряд производителей показали свое видение таких устройств, но в большинстве своем это были прототипы или очень нишевые модели. Тем не менее, они перестали относиться к разряду фантастики, как было еще 5 лет назад, и активно развиваются. Уже 11 августа компания Samsung покажет третье поколение таких аппаратов, которое должно вывести их на новый уровень удобства использования и прочности. Поэтому я решил вспомнить, с чего начинались аппараты с гибкими экранами, как они развивались, и к чему в итоге пришли.

Мечты о гибкой электронике

В 2006 году во время выставки MWC голландская компания Polymer Vision удивила посетителей, анонсировав устройство Readius. Модель должна была стать чем-то средним между телефоном и электронной книгой. Для достижения этой цели производитель использовал гибкий E-Ink экран с диагональю 5 дюймов, который сворачивался в корпус, что позволяло складывать его до размеров типичного на тот момент моноблочного телефона — 115x57x21 мм.

Операционная система устройства полагалась на ресурсы процессора ARM11 с частотой 400 МГц, довольно производительного решения на тот момент. Кроме этого, Readius мог работать в сетях 3G и обладал базовыми возможностями по работе с электронной почтой и RSS-лентами. Он также умел воспроизводить музыкальные файлы, подкасты, аудиокниги, в нем было несколько встроенных игр и даже карты! Тем не менее основной фокус Polymer Vision Readius был на электронных книгах, и разработчики не учли очень много нюансов, например, они не добавили в устройство возможность вводить текст.

Как бы там ни было, исправить все недочеты у Polymer Vision не вышло. В 2008 году компания объявила о готовности начать поставки Readius, но подоспевший всемирный экономический кризис помешал этому сбыться. В итоге в 2009 году компанию продали за $17,7 млн тайваньской корпорации Wistron. После этого проект Readius был окончательно закрыт, но вошел в историю как самая близкая к реализации попытка выпуска телефона с гибким экраном в конце 2000-х.

Другие производители, среди которых гигант того времени Nokia, не спешили с реализацией идеи телефона с гибким дисплеем, понимая, что технологии еще не готовы. В 2008 году компания представила амбициозный концепт Nokia Morph, выставив его в качестве экспоната в Музее современного искусства в Нью-Йорке. Это была совместная разработка Nokia и Кембриджского университета, которая должна была показать перспективность нанотехнологий в создании смартфонов будущего.

Тогда разработчики проекта даже заявляли, что необходимые технологии для реализации Nokia Morph могут быть готовы уже через 7 лет, то есть к 2015 году. Как мы сейчас знаем, с нанотехнологиями в производстве смартфонов в этом ключе не сложилось.

Хотя Nokia в своем прогнозе ошиблась не полностью, технологии гибких экранов действительно начали активно развиваться и в 2013 году на выставке CES компания Samsung провела их первую демонстрацию. По своей структуре новый тип дисплея был похож на OLED того времени, только вместо стекла использовалась специальная полимерная пленка. Она позволяла сделать экран гибким и при этом обеспечивала для него очень высокую прочность при сгибании.

Во время презентации Samsung произвела на выставке настоящий фурор, но на тот момент компания еще не была готова начать выпускать устройства с гибкими дисплеями. Тем не менее основа для их появления наконец-то была заложена.

Смартфоны с гибкими дисплеями становятся реальностью

Первые коммерческие смартфоны с гибкими экранам выглядели как живое свидетельство того, что при должном усилии любую фантастику можно превратить в реальность, но они не были достаточно хороши.

В апреле 2019 года компания Samsung анонсировала Galaxy Fold, смартфон стал первым складным устройством с гибким экраном от А-бренда и главным кандидатом на превращение этой категории девайсов в массовую. Разработчики учли многие нюансы, которые касаются использования гибкого дисплея. 7,3-дюймовый экран в нем складывался во внутрь корпуса, что позволяло обеспечить дополнительную защиту, а в сложенном состоянии можно было использовать внешний 4,6-дюймовый дисплей. Кроме этого, в Samsung хорошо поработали над программным обеспечением, использовав преимущества крупного экрана для многозадачности и заручившись поддержкой Google, а также сторонних разработчиков.

Тем не менее полноценный релиз новинки пришлось отложить из-за нюансов в конструкции. Например, в области шарнира дисплей приподнимался, что оставляло достаточные зазоры для попадания под экран крупных частичек пыли, которые могли привести к его повреждению, а защитная пленка на дисплее выглядела как транспортировочная, и при попытке ее снять матрица выходила из строя. В Samsung стойко приняли этот вызов и отложили релиз аппарата, продажи которого должны были стартовать в конце апреля 2019 года.

На исправление проблем компания потратила все лето, зазоры сверху и снизу шарнира были закрыты, основа гибкого дисплея была усилена, а края защитной пленки спрятали под рамками экрана. Это позволило Samsung уже в сентябре выпустить смартфон в продажу. Я провел с ним несколько недель, и уже тогда эта концепция показалась мне вполне жизнеспособной. Тем более, что в Samsung действительно отлично поработали над программным обеспечением, что делало использование складного форм-фактора с гибким дисплеем оправданным.

В том же 2019 году Huawei представила складной смартфон Mate X. Он получил конструкцию с экраном, который складывается на внешнюю часть корпуса, но компания хорошо поработала над конструкцией шарнира. Это позволило сделать устройство в сложенном состоянии довольно тонким – всего 11 мм. В разложенном виде оно могло предложить пользователю 8-дюймовый дисплей, а в сложенном два экрана с диагональю 6,6 и 6,38 дюйма.

К сожалению, выход Mate X пришелся на развертывание против Huawei санкций со стороны США, и его глобальный запуск сначала отложили, и в итоге он попал в продажу в Китае только в конце 2019 года, так и не добравшись до глобального релиза. Но уже через несколько месяцев компания показала его обновление, в котором было реализовано несколько доработок.

Также под конец 2019 года был представлен смартфон с гибким экраном Motorola Razr, который должен был возродить легендарную «раскладушку» компании, но в современной интерпретации. Аппарат получили 6,2-дюймовый гибкий pOLED экран с разрешением 2142х876 точек, процессор Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Смартфон хвалили за компактные размеры и ретро-дизайн, но при высокой стоимости он имел не очень производительную платформу, а батарея 2510 мАч не могла обеспечить хороший уровень автономности.

Как видно, первая волна гибких смартфонов оказалась не без недостатков, но количество заинтересованных в этой категории производителей оставляло надежду, что следующие поколения гибких девайсов не заставят себя долго ждать.

Новый класс устройств

Собственно, так и вышло, 2020 год, несмотря на пандемию коронавируса, ознаменовался выпуском нового поколения смартфонов с гибкими экранами, которое во многом превосходило предшественников.

Как я уже упоминал, буквально через несколько месяцев после поступления в продажу первой версии, компания Huawei анонсировала обновление своего складного смартфона, получившего название Mate Xs. В новой модели она улучшила защиту экрана, доработала шарнир, систему охлаждения и обновила платформу, использовав более производительный процессор Kirin 990 и операционную систему Android 10.

Еще одной новинкой начала 2020 года стал складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip, компания вернулась к этому форм-фактору, но в отличие от Motorola, которая делала ставку на ретро, новинка получила современный дизайн и позиционировалась в качестве имиджевого решения.

В аппарате использовался 6,7-дюймовый гибкий сенсорный Dynamic AMOLED экран с разрешением 2636х1080 точек, а также внешний 1,1 дюймовый дисплей. Но самое главное, конструкция Galaxy Z Flip значительно превосходила предыдущие решения в этом классе. Матрица получилась более прочной за счет использования нового материала со стеклом, но также была улучшена и защитная пленка. В целом аппарат стал одним из признаков взросления категории смартфонов с гибкими экранами.

К осени 2020 года компания Motorola представила Razr 5G, обновленную версию предыдущей модели. Она сохранила форм-фактор и дизайн предшественника, но стала производительнее, обзавелась поддержкой 5G, улучшенным набором камер и более емким аккумулятором. Производитель устранил большинство недостатков, но самое главное, он заметно снизил стоимость, установив ее на уровне $999. Это означало, что складные смартфоны смогут быстрее начать конкурировать c традиционными моноблочными по цене.

Главным анонсом среди смартфонов с гибкими экранами в 2020 году несомненно стал Galaxy Z Fold 2, аппарат получил более крупный внешний дисплей, внутренний гибкий экран вырос до 7,6 дюймов, его разрешение увеличилось до 2208×1768 точек, а частота обновления до 120 Гц. Кроме этого, компания усилила как его основу, так и саму матрицу, использовав специальное стекло, поверх которого установлена прочная полимерная пленка.

Шарнир в конструкции был переработан, он уменьшил зазор между половинками дисплея, и теперь мог фиксировать его в любой степени раскрытия. По сравнению с первой версией Fold нововведения в Z Fold 2 выглядели, как серьезное взросление продукта, который при снижении цены может перейти в категорию более массового.

В целом 2020 год ознаменовался становлением смартфонов с гибкими экранами в качестве нового класса устройств. Производителям удалось решить часть «детских болезней», программное обеспечение для складного форм-фактора стало лучше, а сами дисплеи прочнее.

Чего ждать от смартфонов с гибкими экранами в ближайшем будущем?

Ожидания от нового поколения аппаратов с гибкими дисплеями можно перечислять очень долго. Но, пожалуй, главных в ближайшее время будет несколько. Во-первых, это использование покрытия экранов, которое бы хорошо противостояло появлению царапин и защищало матрицу.

Еще в 2018 году компания Corning анонсировала разработку гибкого стекла, использовав наработки из своего ультратонкого стекла Willow, которое представили в 2013 году с перспективой развития для складных устройств, но в основном оно применяется в решениях для интерьеров. Первые прототипы компании имели толщину всего 0,1 мм и могли создавать изгиб с радиусом 5 мм. Компания рассчитывала, что в перспективе сможет создать еще более гибкое и прочное стекло, способное защищать экран от царапин и повреждений. Пока оно все еще находится в разработке, но есть надежда на прорыв в этой области в будущем.

Во-вторых, одним из востребованных нововведений в смартфонах с гибким экраном является защита от воды и пыли. Она стала неотъемлемой частью флагманских устройств и до сих пор не была реализована в моделях с гибкими экранами из-за особенности конструкции. Тем не менее, с текущим развитием технологий это вполне реально, и есть надежда, что она появится в этом классе устройств уже в скором времени.

Ближайшая презентация гибких смартфонов пройдет уже 11 августа, ожидается, что компания Samsung покажет, как минимум две новые модели, и будет интересно посмотреть, насколько они соответствуют этим ожиданиям.