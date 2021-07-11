«Радянський Ігровий Автомат Баскетбол» – спогади дитинства





Я побачив цю гру майже випадково, та купив навіть не вагаючись. По-перше, вона коштує як горнятко кави десь у центрі Києва, по-друге, я теж обожнював свого часу саме цей ігровий автомат. Зустрічайте «Радянський Ігровий Автомат Баскетбол» – гра не нова, але варта що менш згадування.

«Радянський Ігровий Автомат Баскетбол» Жанр симулятор

Платформи Windows, macOS, Linux

Мови англійська, українська, російська

Розробник Ігор Каралаш

Видавець Ігор Каралаш

Сайт Steam

«Радянський Ігровий Автомат Баскетбол» або Soviet Arcade Machine Basketball – це гра-експеримент Ігора Каралаша з Івано-Франківська, така собі проба пера у Unreal Engine 4. Розробка ігор для Ігоря поки ще хобі, яке він поєднує з основною роботою, але яким хоче невдовзі займатися серйозно.

Тобто, це справді лише експеримент, гравцю доступна маленька кімната, у якій усього два інтерактивних елемента – ноутбук на столі, за допомогою якого можна змінити налаштування, та той самий впізнаваний автомат з футуристичним пластиковим куполом над ігровим майданчиком.

Як автор гри, так и автор цього тексту добре знають, що усі ігрові автомати часів СРСР – це вкрадені, розібрані та перероблені моделі західних та японських компаній. Радянський «Баскетбол» – це не що інше як Sega Basketball, що був виготовлений у 1966 р. У 70-х «переосмысление» з’явилося у СРСР й пропрацювало у радянських та пострадянських «аркадах» до початку XXI сторіччя.

Автор статті грав на ньому у 70-80-х, автор гри – вже на початку 2000-х. Тобто кожен у своєму дитинстві. Ніякої ностальгії по СРСР тут нема, хіба що ностальгія по безтурботності, коли єдиною проблемою було «де дістати ще більше 15-копієчних монет».

«Радянський Ігровий Автомат Баскетбол» — дуже проста гра. Тут можна протистояти штучному інтелекту або живому гравцю по Мережі, але в останньому випадку треба шукати друга та купувати дві гри разом з ним, бо продажі «Баскетбола» рахуються хіба що на десятки. А ось з керуванням, як на мене, щось не те. Автор пропонує затискати кнопку миші, щоби посилювати кидок, але у реальності сила кидка залежала не від часу натискання, а від сили, що дає зовсім іншу динаміку. Тобто у реальності «Баскетбол» була однією з небагатьох ігор для двох гравців, та ще й дуже динамічною та агресивною, а у віртуальному варіанті вона вийшла, як на мене, занадто повільною.

Але я спіймав себе на думці, що у ВР, у комплекті з іншими класичними аркадними автоматами, Sega Basketball, тобто справжній Sega Basketball та інші ігри, виглядали би дуже цікаво. На жаль, отримати ліцензії на виробництво такої гри майже неможливо. Про ВР думав й Ігор Каралаш, але побачивши невелику зацікавленість у грі з боку користувачів Steam, вирішив залишити проєкт так, як є.

Оцінки та переліку плюсів та вад не буде, тут нема що оцінювати. Але я не жалкую витрачених 40 грн., спогади дитинства того варті.