Обзор TWS-наушников Redmi Buds 3 Pro

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Китайский бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, выпустил беспроводные TWS-наушники Redmi Buds 3 Pro. Производителем заявлена поддержка беспроводной зарядки, оснащение системой гибридного шумоподавления, наличие сенсорного управления и защита по стандарту IPX4. Наушники также получили привлекательный ценник и, учитывая функциональный набор, потенциально могут рассчитывать на статус «народных». В этом обзоре мы посмотрим на сильные и слабые стороны новинки.

Комплектация Redmi Buds 3 Pro

Гарнитура поставляется в симпатично оформленной коробке из твердого картона. Вместе с наушниками и зарядным кейсом в упаковке пользователь найдет три пары силиконовых амбушюр разного размера. Также в комплект входит документация и кабель Type-C.

Дизайн и эргономичность

Наушники Redmi Buds 3 Pro представлены в двух цветовых решениях: черном и светло-сером.

Как и другие версии TWS-наушников, эта гарнитура нуждается в «родном» чехле. Этот кейс обеспечивает наушники питанием, а также используется для хранения гаджета.

Его габариты относительно небольшие: 65×48×26 мм. Кейс сделан из пластика, с матовым немарким покрытием, приятным на ощупь. Заметных проблем с качеством сборки и материалами нет. Крышка плотно прижимается и намеки на люфт отсутствуют. На нижней части корпуса находится единственная кнопка, которая предназначена для подключения гарнитуры. В посадочных местах внутри кейса видны контакты для зарядки наушников. А сам кейс для этого оснащен портом USB Type-C.

Сами наушники имеют компактные размеры и смотрятся в ушных раковинах аккуратно. Их вес составляет приблизительно 4,9 грамма.

На корпусе наушников есть отверстия разных микрофонов: обратной связи, вызовов и отслеживания внешнего шума. Также присутствует окошко оптического датчика, который реагирует на извлечение наушника и ставит музыку на паузу. На внешней стороне находится глянцевая сенсорная панель для управление гарнитурой. Дизайнеры оформили поверхность оригинально, она переливается под разными углами и хорошо смотрится. Дискомфорта при использовании не наблюдалось, Redmi Buds 3 Pro удобно сидят в ушах. Но эргономичность — дело индивидуальное и следует проверить посадку перед приобретением.

Стоит также учитывать конструктивные особенности. Redmi Buds 3 Pro — не вкладыши, и использовать их в качестве гарнитуры на целый день может быть неудобно.

Подключение и функциональность

Redmi Buds 3 Pro поддерживают синхронизацию по протоколу Bluetooth 5.2. Для сопряжения с новым устройством нужно зажать единственную кнопку на корпусе чехла и наушники перейдут в режим подключения. Гарнитура не имеет приложения для настройки и обновления. При синхронизации с некоторыми смартфонами производителя, пользователя встретит окно для быстрого подключения с информацией про текущий заряд каждого из наушников и кейса. Но большинству владельцев придется подключать их обычным способом, через меню Bluetooth.

В гарнитуре используется технология активного шумоподавления с двумя микрофонами. Один отслеживает внешний шум, а второй применяется для обратной связи. Есть и третий микрофон, который сосредоточен на передаче голоса при разговоре.

Стоит отметить наличие защиты уровня IPX4. Устройство можно взять с собой, если вы собрались на пробежку в плохую погоду, но погружать Redmi Buds 3 Pro в воду нельзя.

Наушники могут быть подключены одновременно к двум устройствам, работающим на разных платформах.

Звучание Redmi Buds 3 Pro

В формировании звука принимает участие композитный 9-миллиметровый драйвер. Он обеспечивает неплохое качество звука, но не создает широкую инструментальную сцену. Низкие частоты мощные и энергичные, а вот средние и высокие оказались не очень детальные.

Для своего ценового диапазона наушники звучат вполне неплохо и рядового пользователя не разочаруют, но чего-то особенного ожидать не стоит.

Проблем с синхронизацией аудио и видео, а также каких-то помех за время тестирования не было, передача звука стабильная, почти без задержки. Запаса громкости хватало, редко приходилось поднимать уровень до 80%.

В шумной обстановке режим ANC справляется со своими задачами. И делает он это не хуже, чем скажем, один из бюджетных конкурентов, который оказался под рукой — Huawei Freebuds 4i.

Для отдельных смартфонов Xiaomi и Redmi заявлен адаптивный режим, который автоматически переключает ANC в зависимости от окружающей обстановки, модели производитель не уточняет. Наушники оснащены режимом двойного отслеживания внешнего шума, который позволяет слышать посторонние звуки без необходимости извлекать их из ушей. Из личного опыта использования гарнитур подобного типа, могу сказать, что дискомфорт при общении с рядом стоящим собеседником в аналогичных режимах все-таки есть. Амбушюры, перекрывая ушной канал, мешают нормально воспринимать речь, особенно если человек обращается в маске. Но воспринимать окружающую обстановку в небезопасных ситуациях такой режим поможет.

При общении через микрофон, собеседник хорошо разбирает речь. За это отдельное спасибо разработчикам, в недорогих наушниках такое встретишь нечасто. Устройством можно пользоваться как полноценной гарнитурой. При этом качество передачи голоса не сильно падает, если на пользователе надета зимняя шапка.

Как уже упоминалось ранее, управление у наушников сенсорное. Двойной тап отвечает за паузу, воспроизведение трека и принятие звонка. Тройной тап переключает треки и сбрасывает вызов. Удержание пальца на сенсорной панели переведет в режим «прозрачности» или уберет посторонний шум.

Автономность Redmi Buds 3 Pro

Производителем заявлена продолжительность работы до 6 часов на одном заряде. А кейс с батареей емкостью 470 мА•ч, продлевает это время до 28 часов. Естественно, этих показателей можно добиться при идеальных условиях энергосбережения: неактивный режим шумоподавления, уровень звука 50%, режим кодирования AAC, благоприятные факторы окружающей среды.

Новинка поддерживают быструю зарядку. А приятной неожиданностью в оснащении недорогого устройства и одной из основных «фишек» стала поддержка беспроводной зарядки стандарта Qi.