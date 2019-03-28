Репортаж с презентации Xiaomi Redmi Note 7 и Mi Play

На прошедшем мероприятии посвященном старту продаж Redmi Note 7 в Украине, представители Xiaomi поделились интересными подробностями о деятельности компании, в том числе и на территории Украины. Редакции ITC.ua удалось также познакомиться и с новым бюджетным смартфоном Mi Play, продажи которого начнутся в апреле. О своем впечатлении, а также некоторых цифрах и фактах речь пойдет в статье далее.

Презентацию открыл региональный директор Xiaomi по странам Европы Тони Чен. В своей речи он поделился определенными достижениями в работе компании.

Так, за 8 лет своего существования, Xiaomi стала самой быстрорастущей по показателям выручки. За все время суммарная выручка составила 15 млрд. долларов, причем 10 из них пришлись на последние 4 года. По словам Чена, по скорости роста дохода, Xiaomi обогнала такие компании как Facebook, Google, Apple и Alibaba.

Из других мировых достижений было отмечено достижение 1-го места на рынке носимой электроники в мире на конец 2018 года. Что неудивительно, с учетом популярности недорого фитнес-трекера Mi Band и доступных смарт-часов под брендом Amazfit.

В сегменте смартфонов компания Xiaomi заняла 4 место в мире, с темпом роста в 32,2%. И одним из главных достижений является первое место Xiaomi по продажам в сегменте смартфонов в Украине по результатам 4 квартала 2018 года.

Не менее интересными оказалась информация о самых популярных категориях товаров. Согласно официальных данных, предоставленных официальным дистрибьютором продукции, первое место занимают смартфоны, на которые приходится 80% всех продаж, за ними идут внешние аккумуляторы, а потом телевизоры. Причем, что касается последних, то наиболее популярной оказалась модель с диагональю экрана в 43 дюйма.

Новые тенденции

Теперь перейдем к смартфонам. Как я уже говорил, на презентации был анонсирован официальный старт продаж Redmi Note 7 и Mi Play. С первым вы уже познакомились благодаря нашему обзору, а второй в скором времени должен попасть в редакцию на тестирование.

Xiaomi продолжает экспериментировать с модельным рядом, развивать его и искать новые пути. Выделение “Redmi” в отдельный бренд это подтверждает. По словам представителей компании, линейка Redmi нацелена на молодую аудиторию пользователей, желающих получить и дизайн, и хорошее оснащение, но без лишних переплат. Xiaomi планирует развивать Redmi как самостоятельную торговую марку в дальнейшем, но пока что название компании и слово “Redmi” — понятия неразрывные.

Нельзя не отметить и расширение двух основных линеек Redmi и Mi в новые ценовые сегменты. Если ранее линейка Redmi считалась бюджетной, в нее входили только доступные смартфоны, рассчитанные на широкую аудиторию, то теперь к ней относятся смартфоны, по своим характеристиками являющиеся средним классом. Доказательством этому стало использование в Redmi Note 7 процессора Qualcomm Snapdragon 660, неплохой камеры и дисплея, которые ранее были характерны для более высокой ценовой категории. По сути, верхний ценовой сегмент смартфонов Redmi занимает теперь то место, в котором раньше находились модели линейки Mi — Mi 8 Lite, Mi 6x и производные последнего на Android One.

Линейка Mi также пополнилась новой моделью и новым ценовым сегментом, который она занимает. Согласно позиционированию Xiaomi, ранее в Mi входили флагманские решения Mi 8/Mi 9, дизайнерские смартфоны серии Mi Mix и фаблеты Mi Max. Все они занимают более высокую ступень в модельном ряду компании не только по уровню оснащения, качеству исполнения, но и цене. Теперь, в ней появился новый представитель — Mi Play, являющийся самым недорогим устройством в этой линейке. По всей видимости это связано с отделением Redmi в отдельный бренд и в компании посчитали, что под брендом Xiaomi Mi должно продаваться и бюджетное устройство.

В общем и целом картина модельного ряда Xiaomi ясна: есть два направления Redmi и Mi, в каждом есть представители низшего, среднего и высшего ценовых сегментов. Каждое из них развивается и наполняется представителями новых, для этих линеек, категорий. Для полноты картины пока не хватает флагманского решения под брендом Redmi и ультрабюджетного смартфона с надписью Mi на задней крышке. Но, уверен, что это не за горами.

Первое знакомство с Xiaomi Mi Play

На мероприятии также была возможность познакомиться с Redmi Note 7 и новым Mi Play. И если рассказывать о первом в очередной раз смысла нет, то поделиться своим впечатлением о втором смартфоне стоит. Напомним, Mi Play поступит в продажу в начале апреля по цене 4699 грн за модификацию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Разумеется, полноценным знакомством это назвать нельзя, но определенный интерес он представляет. Во-первых, его размер. При диагонали дисплея в 5,8 и тонких рамках позволяет назвать Mi Play действительно компактным смартфоном. Ниже на фотографии вы можете увидеть разницу в размерах между 6,3-дюймовым Redmi Note 7 и Mi Play.

Еще одним интересным моментом является использование нового процессора MediaTek PЗ5. Конечно, от процессоров этого чипмейкера трудно ожидать чудес в производительности и энергоэффективности, но тестирование покажет. Вполне может быть, что P35 окажется удачным бюджетным процессором.

На стенде была представлен пока что единственный экземпляр Mi Play и он работал под управлением китайской версии MIUI. Но даже в таком виде можно было оценить как минимум быструю и плавную работу интерфейса. В продажу смартфон должен поступить на глобальной прошивке.