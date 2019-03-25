Смартфон Redmi Note 7 представлен в Украине, продажи стартуют уже завтра по сниженной цене в 5555 грн (версия 4/64 ГБ)

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Как и было обещано, буквально только что в рамках специального мероприятия компания Xiaomi представила в Украине долгожданный бюджетный смартфон Redmi Note 7. Его продажи в украинской рознице стартуют уже завтра, 26 марта. Уточним, что речь о глобальной версии Redmi Note 7.

В Украине смартфон Redmi Note 7 будет предлагаться в трех цветах корпуса — классический черный, а также градиентные синий и красный.

Как отмечалось выше, первая (ограниченная) партия в официальном интернет-магазине компании Алло, являющейся официальным дистрибьютором Xiaomi в Украине, с 15:00 26 марта будет предлагаться по сниженной цене — 5 555 грн за модификацию с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Рекомендованная розничная цена для этой версии — 5 999 грн. Позже в продажу поступят базовая версия Redmi Note 7 с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти и топовая версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, рекомендованные украинские цены на эти версии — 5 499 грн и 6 999 грн соответственно.

Характеристики Redmi Note 7 с момента анонса в Китае два месяца назад ничуть не изменились — экран диагональю 6,3 разрешением 2340х1080 пикселей, сдвоенная основная камера с датчиками 48 Мп и 5 Мп, селфи-камера на 13 Мп, SoC Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятор емкостью 4000 мА·ч с технологией быстрой зарядки Quick Charge 4.

Источник: Mi Ukraine