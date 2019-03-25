Xiaomi также представила в Украине смартфон Mi Play, его продажи стартуют в апреле по цене 4699 грн

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Одновременно с долгожданным бюджетным смартфоном Redmi Note 7 компания Xiaomi на сегодняшней презентации представила на украинском рынке еще и самую доступную модель линейки Mi. Конечно же, речь о смартфоне Xiaomi Mi Play, дебютировавшем в Китае в конце прошлого года.

В Украине Xiaomi Mi Play будет предлагаться в версии с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Купить смартфон Xiaomi Mi Play у нас можно будет уже в следующем месяце по рекомендованной цене 4699 грн. На выбор будет два цвета: классический черным и градиентный синий.

Смартфон Xiaomi Mi Play оснащен экраном диагональю 5,84 дюйма разрешением 2280х1080 пикселей с каплевидным вырезом и функцией защиты глаз. Основной служит 12-нанометровая SoC MediaTek Helio P35 (восьмиядерный CPU ARM Cortex-A53 с частотой до 2,3 ГГц и GPU PowerVR GE8320 с частотой 680 МГц), которая по производительности примерно соответствует 14-нм SoC Snapdragon 632. Основная камера представлена тандемом сенсором разрешением 2 и 12 Мп, причем последний характеризуется крупными пикселями размером 1,25 мкм. Фронтальная камера разрешением 8 Мп может применяться для разблокировки по лицу. Емкость аккумуляторной батареи смартфона составляет 3000 мА·ч, поддержки быстрой зарядки нет, как и модуля NFC. Слотов для карт – два, можно установить либо две SIM, либо одну SIM и microSD. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели.

Со всеми подробностями о характеристиках смартфона Xiaomi Mi Play вы можете ознакомиться в нашем анонсе.

Источник: Mi Ukraine