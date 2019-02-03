Resident Evil 2: что ж так страшно-то, а?

Даже не верится, что с того дня, когда Клэр и Леон впервые переступили порог полицейского участка Ракун-сити, спасаясь от наводнивших улицы ходячих мертвецов, прошло больше двадцати лет. В Capcom решили отпраздновать это событие по всем правилам и подготовили поклонникам действительно королевский подарок.

Resident Evil 2 Жанр Survival horror

Платформы PC/PlayStation 4/Xbox One

Разработчик Capcom

Издатель Capcom

Сайт residentevil2.com

По-хорошему, этот обзор стоило бы начать с истории о том, каким страшным и атмосферным был оригинал, после чего в обязательном порядке озвучить вопрос в духе — удалось ли римейку не упасть в грязь лицом? Только тут у нас одна проблема, напугать Resident Evil 2 могла разве что только очень впечатлительного игрока. Она была атмосферной, да, отлично держала в напряжении, заставляла осторожничать и шевелить извилинами, но вот страх…

Сложно спорить с тем, что первая встреча с лизуном вызывала дрожь, да и побег от крокодила в канализации запоминался надолго, но давайте будем откровенны, неповоротливые зомби хоть и убивались с трудом, но и особой опасности не несли, даже в относительно узком коридоре увернуться от них было проще пареной репы. Собственно, одна из прелестей неторопливого Resident Evil 2 образца 1998 года заключалась как раз в дилемме, которую она ставила перед игроком — выстрелить или прокрасться мимо, сохранив драгоценные патроны? Именно за этот своеобразный геймплей игру и любили, в промежутках между многочисленными головоломками приходилось просчитывать каждый свой шаг наперед — убивать врагов в определенных местах, организовав себе таким образом спокойные маршруты для перемещения по локации, запоминать местоположение оставленных в живых противников, выбирать подходящий момент для сохранения (ленты для печатных машинок не бесконечные же). Собственно, после того как Capcom объявила, что римейк делается с нуля, а статичную камеру сменит вид от третьего лица, у многих возник вопрос — не превратится ли таким образом игра в стандартный шутер про зомби?

К счастью, этого не произошло, с первых минут становится понятно, что новый Resident Evil 2 делали с огромной любовью к оригиналу. Несмотря на то что разработчики изменили порядок некоторых событий и добавили несколько нововведений, покадрово воспроизведенных сцен здесь более чем достаточно, чтобы чувствовать себя как дома. И что самое невероятное — игра стала даже лучше.

Выбор героя никуда не делся, Клэр Редфилд и Леон Кеннеди исследуют Ракун Сити независимо друг от друга, лишь иногда встречаясь в кат-сценах, так что по-хорошему проходить игру нужно два, а то и все четыре раза, ведь как только вы заканчиваете игру за одного персонажа, для другого открывается режим “повторного прохождения”, позволяющий узнать, чем занимался Леон, пока вы играли за Клэр, и наоборот. Напоминает сценарии А и В из оригинала, хотя различия теперь не такие кардинальные как раньше, и это, пожалуй, единственный заслуживающий внимания минус игры. И тем не менее, повторное прохождение интересно — у каждого из героев свой набор оружия, каждый в какой-то момент сворачивает с общего пути, отправляясь исследовать доступные только ему локации, и встречает уникальных персонажей.

Выглядит Resident Evil 2 отлично, за современную картинку отвечает RE Engine, знакомый нам по седьмой части. Благодаря ему декорации сами по себе вызывают мурашки, а Леон, Клэр и горстка остальных выживших обзавелись замечательной лицевой анимацией. Лицевая анимация зараженных тоже впечатляет, но замечательным это шевеление разлагающейся плоти назвать сложно, “отвратительная” — более подходящее слово.

Кстати, о зараженных: если вы думаете, что раньше их было сложно убивать, то вы глубоко заблуждаетесь. После здешних тварей о врагах из оригинальной Resident Evil 2 вспоминаешь чуть ли не с умилением. Ходячие трупы стали ощутимо опаснее и умнее, они без проблем переживают пять-шесть попаданий в голову из пистолета, выстрелы в корпус и вовсе игнорируют, и даже с отстреленными ногами продолжают упорно ползти за игроком. При ходьбе зараженные раскачиваются и сотрясаются в конвульсиях, что делает прицельную стрельбу довольно сложной, а упав на пол, они никак не обозначают, действительно ли они умерли или просто прилегли перевести дух. Помните лужи крови, расплывавшиеся под мертвым врагом в оригинале? Забудьте. Теперь каждое тело придется проверять ножом, рискуя быть схваченным, иначе остается шанс того, что “мертвый” враг придет в себя и выскочит на вас из-за угла в самый неподходящий момент. Большинство дверей для них, кстати, больше не помеха, в чем я убедился на собственном горьком опыте. Опасней стали и собаки, они слишком резвые, чтобы спокойно расправляться с ними в ближнем бою, а вот лизуны неожиданно безобидны, если вы, как любой адекватный человек, крадетесь по наводненному зомби полицейскому участку, а не носитесь с ружьем наперевес.

Дилемма “стрелять или бежать”, вопреки опасениям, осталась, даже в первом акте боезапаса едва хватает на то, чтобы избавиться от большинства врагов и чувствовать себя в относительной безопасности, дальше проблемы только усугубляются. Небольшой совет тем, кто будет играть в первый раз — приберегите огнемет и зажигательные гранаты на биолабораторию, без них там будет совсем тяжко.

Одним словом, состояние перманентного стресса не то что не пропало, оно усилилось многократно. Раньше, во время пробежек по статичным задникам, достаточно было стрелять куда-то в сторону противника и вы гарантированно попадали, теперь же приходится целиться, постоянно оглядываться и контролировать окружение. Особенно после появления Мистера Х. Чертов бессмертный титан носится с невероятной для его размеров скоростью и преследует игрока по всему полицейскому участку. Грохот его приближающихся шагов вызывает одно-единственное желание — бежать в ужасе куда глаза глядят, и пеняйте на себя, если вы поленились и не зачистили здание от монстров до того, как эта безэмоциональная машина смерти начала свою охоту. Во всем участке есть всего две комнаты, в которых можно от него укрыться, и поверьте мне, он сделает все, чтобы вы до них не добрались. Собственно, после этого кошмара уже ничего не страшно, даже поселившиеся в канализационных водах взрослые формы зараженных G-вирусом способны вызвать разве что чувство брезгливости.

Resident Evil 2 не просто не уступает оригиналу — это хрестоматийный пример того, как нужно делать римейки. Она самобытна ровно настолько, чтобы интересно было играть даже тем, кто версию 1998 года прошел вдоль и поперек, и в то же время ни на шаг не отходит от канона, чтобы ни в коем разе не обидеть даже самого ревностного фаната. Это переосмысление классики, и переосмысление, близкое к идеалу. Так получается, когда игру возрождают не халтурщики, натягивающие текстуры высокого разрешения на архаичный движок, а люди, которые любят то, что делают. Я честно пытался найти у игры минусы, но большинство из них тянут максимум на придирки. Да, Клэр и Леон порой смахивают на видавших виды спецов, которым зомби и прочая нечисть не в новинку. Они чертыхаются, когда очередной ходячий труп игнорирует четвертое попадание в голову или начинает подниматься с пола после того, как в него всадили всю обойму, но стойко продолжают двигаться вперед, навстречу еще большему кошмару, без малейшего намека на панику или хотя бы серьезный испуг. Да, отличий между прохождениями могло бы быть и побольше. Да, Capcom бессовестно переиспользует одни и те же модели зомби по несколько раз. Да, хотелось бы получать какую-то обратную связь при попадании по врагу — то голова зараженного лопается с первого же попадания промеж глаз из пистолета, то вы успеваете дважды перезарядить ствол, пока гад наконец-то сдохнет, но все это такие мелочи для игры, которая даже бесконечный бэктрекинг умудряется сделать интересным. Браво, Capcom, как насчет того, чтобы повторить это чудо с первой и третьей частями?