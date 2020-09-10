Ryzen 3 3100/3300X vs. Сore i3-10100: игровые процессорные старты





С появлением в продаже новых процессоров Ryzen 3 семейства Matisse и Core i3 линейки Comet Lake, именно эти чипы можно считать оптимальным вариантом для игровых систем начального уровня. Универсальные 4-ядерные модели с поддержкой многопоточности и довольно высокими рабочими частотами предлагают очень хорошее соотношение цена/производительность. Сегодня мы проведем прямое сравнение Ryzen 3 3100/3300X и Core i3-10100, рассмотрев сильные и слабые стороны, а также особенности участников теста.

Intel Core i3-10100

Несмотря на то, что процессоры Intel Core 11-поколения используют уже хорошо знакомую архитектуру Skylake, важным отличием этих чипов от предшественников стала поддержка технологии многопоточности Hyper-Threading (HT) для всех CPU, предлагаемых под брендом Core. Это справедливо и для новых Core i3, которые теперь имеют функциональную формулу 4/8, позволяя обрабатывать до восьми потоков данных одновременно.

В контексте игровых платформ именно поддержки HT очень не хватало предшественникам. 4-ядерные модели откровенно потерпали в тяжелых проектах. Владельцы таких чипов нередко сталкивались с периодическими фризами и проседаниями fps в самые неподходящие моменты. Теперь же вероятность таких ситуаций пусть и не исключена, но значительно снижена.

К нам на тестирование попала самая доступная модель из серии новых 4-ядерников Intel для десктопов – Core i3-10100. Процессор имеет частотную формулу 3,6/4,3 ГГц, получил 6 МБ кеш-памяти L3 и укладывается в рамки теплового пакета 65 Вт.

Чипы для LGA1200 внешне мало в чем отличаются от процессоров для LGA1151. Уменьшение толщины кристалла для Comet Lake-S компенсируется утолщением теплораспределительной крышки, потому визуально чипы очень схожи с предшественниками. Конечно есть отличие в количестве контактных площадок и расположении направляющих ключей, но принципиальной разницы нет. И это скорее плюс, потому как позволяет сохранить совместимость с креплением систем охлаждения для LGA115x. Важная опция для тех, кто делает апгрейд, а не собирает ПК с нуля.

Core i3-10100 имеет интегрированную графику Intel UHD 630. Здесь без прогресса в сравнении с видеоядром чипов предыдущего поколения, но сам факт наличия видеоядра – очевидное достоинство процессора. Прежде всего это возможность при необходимости обходиться без дискретной видеокарты.

Процессор получил двухканальный контроллер памяти DDR4, при этом номинальный поддерживаемый режим – DDR4-2666. Для платформы Intel это важная особенность, к которой мы еще вернемся.

Для чипа, конечно же, заблокирован множитель на повышение базовой частоты. Любопытно, что Intel в принципе пока не предлагает Core i3 с индексом «К», которые позволили бы поиграться с разгоном. Возможно сказывается недостаточный спрос на подобные модификации прошлого поколения. Ну, еще бы. Ведь цены таких версий вплотную подбирались к таковым для базовых Core i5.

Рекомендованная цена Core i3-10100 – $122, но розничная стоимость несколько выше. В Украине этот процессор предлагается за ~$140. Хотелось бы видеть более низкие ценники у стартовой модели новой линейки Core i3, однако условная Core i3-10100F с отключенной интегрированной графикой пока еще не представлена производителем.

Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X

Несмотря на то, что 7-нанометровые чипы AMD были представлены уже более года назад, младшими носителями архитектуры Zen 2 до недавнего времени оставались процессоры Ryzen 5. Разработчики предпочитали закрывать нижний ценовой сегмент заметно подешевевшими решениями прошлых поколений и такая стратегия работала вполне успешно. Однако аккурат к выходу новой платформы основного оппонента, AMD все же решилась и для категории $100+ предложить процессоры семейства Matisse.

Новая линейка Ryzen 3 представлена двумя моделями – Ryzen 3 3100 (3,6/3,9 ГГц) и Ryzen 3 3300X (3,8/4,3 ГГц). Оба представляют собой 4-ядерные чипы с поддержкой многопоточности, объемом кеш-памяти L3 в 16 МБ и тепловым пакетом 65 Вт. Для процессоров используется та же чиплет-структура, что у старших моделей Matisse. Под крышкой спрятаны две кремниевые пластинки – 8-ядерный кристалл CCD с половиной деактивированных блоков, а также I/O-чиплет с контроллером памяти, PCI-E и периферийной обвязкой.

Предложенные модели имеют немалую разницу в рабочих частотах – 200–400 МГц. Однако еще более важным отличием Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X является то, что процессоры несколько разнятся по внутренней структуре. В случае с младшей моделью на CCD-кристалле отключены по два вычислительных ядра в блоках CCX, также в каждом из них активно по 8 МБ кеш-памяти третьего уровня. Тогда как для Ryzen 3 3300X используется компоновка с одним полновесным CCX и общими 16 МБ L3. В подобной конфигурации очевидно будут ниже задержки межъядерного взаимодействия. Используя такой подход, разработчики наверняка хотели максимально эффективно задействовать доступные 7-нанометровые кристаллы. Возможные производственные дефекты различных локализаций не мешают пустить в дело кремниевые пластинки.

AMD не ограничивает возможности разгона чипов Ryzen, оставляя открытым процессорный множитель. Конечно оверклокерские фривольности здесь сдерживает общий частотный потенциал Matisse, но все же возможность по своему усмотрению использовать ресурс CPU никогда лишней не будет.

Двухканальный контроллер памяти позволяет штатно использовать модули до DDR4-3200 общим объемом 128 ГБ. Особых ограничений по эффективной частоте нет, но после режимов DDR4-3600/3733 ухудшается латентность подсистемы памяти из-за особенностей взаимосвязи контроллера и системной шины Infinity Fabric.

Ryzen 3 3100/3300X представляют собой классические CPU без встроенного графического ядра. Здесь акцент на производительности вычислительных блоков. Для работы системы обязательно необходима дискретная видеокарта. Что же касается остальной системной обвязки, то здесь никаких упрощений в сравнении со старшими моделями семейства. В частности чипы поддерживают шину PCI Express 4.0, позволяя на совместимых платах (AMD B550/X570) использовать видеокарты и SSD с интерфейсом нового стандарта.

Рекомендованная цена для Ryzen 3 3100 – $99, Ryzen 3 3300X оценена разработчиком в $120. Как видим, старшая модель по заявленной стоимости очень близка к таковой для Core i3-10100. Что же касается фактических значений в локальной рознице, то это порядка $120 для Ryzen 3 3100 и около $150 для Ryzen 3 3300X. При этом стоит отметить некоторые проблемы с доступностью старшей модели в Украине.

Платформы

Спустя три месяца после запуска новой десктопной платформы Intel наконец стабилизировались цены на материнские платы с разъемом LGA1200. Базовые модели на Intel H410 предлагаются уже от $70, платы на более функциональном Intel B460 можно выбирать, располагая суммой в $90–100. Стоимость существенно колеблется в зависимости от оснащения устройства.

Для наших экспериментов использовалась плата ASUS PRIME B460-PLUS с розничной ценой порядка 3300 грн. (~$120). Среднебюджетная модель формата ATX на чипсете Intel B460 предлагается с базовым комплектом поставки (руководство, заглушка, два кабеля SATA и крепление M.2), имеет на борту два разъема M.2 для подключения накопителей и оснащена дополнительным охлаждением основной группы элементов VRM.

Используются стандартные для относительно недорогих моделей гигабитный сетевой контроллер Realtek RTL8111H и звуковой кодек Realtek ALC887. Любопытная опция ASUS PRIME B460-PLUS – слоты PCI, реализованные с помощью дополнительного моста PCI-E–PCI (ASMedia ASM1083). Причем на плате аж два PCI-разъема. Владельцы раритетной периферии наверняка будут в восторге, но такая опция окажется полезной не для всех. Это стоит учитывать при выборе конкретной модели платы.

Для тестовой платформы на Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X мы использовали номинально равнозначную, хотя и несколько более дорогостоящую модель – ASUS PRIME B550-PLUS (~$140, 3800 грн.). Максимально доступные системы на Socket AM4 можно оснащать платами на относительно недавно представленном чипсете AMD A520, но более оснащенные устройства на AMD B550, кроме расширенной функциональности также привлекают поддержкой шины PCI Express 4.0. Да, встроенного контроллера этого стандарта у чипсета нет, тем не менее, платы позволяют использовать процессорные линии PCI-E 4.0 для подключения видеокарты, а также одного M.2-накопителя.

Еще одна полезная опция – гарантированная поддержка процессоров Ryzen следующего поколения. Это касается, как уже анонсированного семейства гибридов Renoir (Ryzen 4000G), так и будущих производительных чипов Vermeer с архитектурой Zen 3. Поддержка последних после поднявшейся волны негодования обещана и платам на AMD B450/X470, но возможно реализована она будет по остаточному принципу и лишь при должном желании конкретного производителя. Тогда как модели на AMD A520/B550/X570 гарантированно получат соответствующие прошивки для работы с новыми APU/CPU.

Что касается непосредственно ASUS PRIME B550-PLUS, то здесь ощущается определенное функционально преимущество над моделью с разъемом LGA1200. Это более оснащенный блок стабилизации питания с охлаждением всех силовых сборок, наличие портов USB 3.2 Gen2 (один из них – Type-C), большее количество USB на интерфейсной панели, расширенный блок подключения акустики с оптическим выходом S/PDIF. Плата также позволяет использовать два M.2-накопителя, один из которых может соответствовать PCI-E 4.0. Также можно отметить металлическую обшивку основного слота PCI Express x16.

Несмотря на то, что плата имеет тот же набор контроллеров для проводной сети и звуковой подсистемы, что и у ASUS PRIME B460-PLUS – Realtek RTL8111H и Realtek ALC887, модель для платформы AMD в целом лучше оснащена, но и стоит она дороже.

Работа с оперативной памятью

Перед оценкой производительности процессоров, уделим немного внимания работе чипов с оперативной памятью. Как мы уже упоминали, при использовании материнских плат на массовых чипсетах Intel, процессоры ограничиваются заявленным штатным режимом работы ОЗУ. Для всех чипов Core i3 семейства Comet Lake это DDR4-2666. Процессоры прекрасно работают и с куда более скоростными наборами, но, увы, это возможно лишь на платах с топовым чипсетом Intel Z490. Используя же модель на Intel B460, предельным оказывается DDR4-2666, можно варьировать лишь формулу таймингов. Для теста мы использовали скоростной комплект DDR4-3600 G.Skill Trident Z Royal Gold 2×8 ГБ (F4-3600C16D-16GTRG) c формулой задержек 16-16-16-36.

Увы, но на плате с Intel B460 комплект ожидаемо работает лишь как DDR4-2666. Даже несмотря на ограничения чипсета, процессоры Intel имеют эффективную кольцевую шину и контроллер памяти с низкой латентностью, потому итоговые результаты в AIDA64 очень даже неплохи. Хорошая пропускная способность отлично сочетается с низкими задержками. Что любопытно, после обновление прошивки платы со стартовой 0603 до актуальной 1402 задержки в работе памяти несколько увеличились – с 53 до 58,9 нс.

Для сравнения приведем результаты замеров процессора Ryzen 3 3300X с памятью, работающей в режиме DDR4-2666 и аналогичной формулой таймингов (16-16-16-36). Как видим, задержки в работе с ОЗУ заметно выше. Кроме того, как и у остальных чипов семейства Matisse с одним CCD на подложке, у Ryzen 3 несколько снижена скорость записи. В типичных приложениях зачастую гораздо важнее скорости чтения из памяти, но факт есть факт.

Впрочем, в комбинации Ryzen 3 + AMD B550 есть возможность улучшить показатели подсистемы памяти. Например, мы использовали тестовый комплект в штатном для него режиме – DDR4-3600, 16-16-16-36. В этом случае почти на треть подросли все транcферы, а задержки снизились с 83 до 65 нс.

Ryzen 3 3100 показал схожие результаты на абсолютных показателях чтения/записи/копирования, но задержки в работе с памятью были на 5 нс больше, чем у старшей модели. Обратим внимание и на несколько увеличившиеся тайминги в работе с кеш-памятью L3, хотя полученные скоростные показатели здесь даже чуть выше, чем у Ryzen 3 3300X.

Разгон

Платформа на базе Core i3-10100 и платы с чипсетом Intel B460 максимально непригодна для оверклокерских экспериментов. Мало того, что процессорный множитель заблокирован на повышение, так еще и материнская плата в принципе не позволяет регулировать множитель, базовую частоту или даже выбрать режим работы памяти выше рекомендованного для конкретного CPU. Конечно в этом случае речь о разгоне вовсе не идет. Связка используется исключительно в штатном режиме.

C процессорами Ryzen 3 ситуация принципиально иная. Возможности разгона здесь есть, но вот частотный потенциал не так велик. Особенно когда речь идет о старшей модели Ryzen 3 3300X.

В экспресс-режиме тактовую частоту чипа удалось повысить до 4300 МГц при нагрузке на все вычислительные блоки. Достижение весьма скромное, если учитывать, что уже в штатном режиме эта модель автоматически ускоряется до 4150–4200 МГц при полной нагрузке (кодирование видео, рендеринг), а в однопоточных задачах одно ядро может динамически разгоняться даже до 4350 МГц. То есть в подобных ситуациях возможен даже минимальный регресс.

Частотный потенциал Ryzen 3 3100 находится на том же уровне, хотя в этом случае полученный прирост производительности будет несколько выше. Но в целом от разгона новых Ryzen 3 не стоит ожидать многого. Процессоры изначально работают на достаточно высоких частотах. В случае с Ryzen 3 3300X разработчики выжали почти максимум от кремниевой пластинки в используемой конфигурации.

Конфигурация тестового стенда

Процессор AMD Ryzen 3 3100, Ryzen 3 3300X AMD, www.amd.com Intel Core i3-10100 ELMIR.UA, www.elmir.ua Материнская плата ASUS PRIME B460-PLUS (Intel B460), ASUS PRIME B550-PLUS (AMD B550) ASUS, www.asus.ua Оперативная память G.Skill Trident Z Royal Gold 2×8 ГБ (F4-3600C16D-16GTRG) G.Skill, www.gskill.com Видеокарта GeForce RTX 2080 Founders Edition NVIDIA, www.nvidia.com Накопитель Kingston A2000 500 ГБ (SA2000M8/500G) Kingston Technology, www.kingston.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Во время оценки производительности процессоров использовался указанный ранее комплект оперативной памяти DDR4-3600 (16-16-16-36). В случае с платформой Intel двухканальный набор работал в максимально допустимом режиме – DDR4-2666, при тех же таймингах. Из-за подобных ограничений производителя не должна страдать конкурирующая сторона, которая позволяет использовать более скоростные модули ОЗУ не только в комплекте с топовыми платами. Чтобы удовлетворить академический интерес сравнения процессоров в равных условиях, на диаграммах также представлены результаты замеров производительности Ryzen 3 3300X с памятью в режиме DDR4-2666.

Перед началом тестов обобщим основные технические характеристики участников.

Ryzen 3 3300X Ryzen 3 3100 Core i3-10100 Семейство Matisse Matisse Comet Lake-S Технология производства 7+12 нм 7+12 нм 14 нм Количество ядер/потоков 4/8 4/8 4/8 Частотная формула 3,8/4,3 ГГц 3,6/3,9 ГГц 3,6/4,3 ГГц Объем кеш-памяти L2 4×512 КБ 4×512 КБ 4×256 КБ Объем кеш-памяти L3 16 МБ 16 МБ 6 МБ Поддержка памяти DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-2666 Процессорный разъем Socket AM4 Socket AM4 LGA1200 Интегрированная графика — — Intel UHD 630 Разблокированный множитель + + — Тепловой пакет 65 Вт 65 Вт 65 Вт Рекомендуемая цена $120 $99 $122 Ориентировочная розничная цена ~$155 ~$120 ~$140

Практические тесты мы начали с популярных утилит, оценивающих возможности процессоров в рендеринге сцен – Cinebench R15 и Cinebench R20. В обоих случаях ситуация очень схожа. Ryzen 3 3300X уверенно лидирует как в многопоточном, так и в однопоточном режимах. Примерно 8% ему уступает Ryzen 3 3100, а замыкающим в этих дисциплинах оказывается Core i3-10100. При этом старшей модели Ryzen 3 он уступает порядка 20%. И это достаточно тревожный звоночек для чипа Intel, учитывая равное количество ядер/потоков, а также схожесть рабочих частот.

Попутно отметим некоторый прирост производительности в мультипоточном режиме при разгоне Ryzen 3 3300X, тогда как в однопоточном, наоборот, видны потери.

Примерно 25%-ное преимущество над Core i3-10100 получил Ryzen 3 3300X и во встроенноме тесте архиватора 7-Zip 19.0. Здесь не так сильно от лидера отстал Ryzen 3 3100. Увеличение пропускной способности памяти сказывается, но разницу между решениями Intel и AMD нельзя лишь на это списать.

Еще более интересна ситуация в тесте WinRAR 5.91, который 4-ядерник от Intel попросту провалил. Архиватор зачастую очень чутко относится к возможностям подсистемы памяти. В данном случае очевидно также сказывается серьезное отличие в объемах кеш-памяти L3. Также стоит отметить показатели Ryzen 3 3100, которые на ~12% выше таковых для Core i3-10100, но в то же время младшая модель заметно уступает Ryzen 3 3300X. Возможно это как раз тот случай, когда на результат ощутимо влияет структурная компоновка, которая различна у обеих моделей Ryzen 3.

В тестах с рендерингом сцен в Blender, Corona и Fryrender имеем очень схожие результаты. Core i3-10100 очень близок в этих дисциплинах к показателям Ryzen 3 3100, уступая Ryzen 3 3300X порядка 10–15%.

Несколько хуже выглядит чип Intel в тесте V-Ray Benchmark 4.10.07. Для построения сцены процессору Core i3-10100 требовалось почти на четверть больше времени, чем Ryzen 3 3300X. И даже младшая модель Ryzen ушла в 10%-ный отрыв.

Процессоры AMD также лучше справились с задачей транскодирования фрагмента 4К-видео в HandBrake при использовании кодека H.264.

Строг к оценке возможностей Core i3-10100 оказался и PassMark PerformanceTest 10, отмерив предательски малое количество баллов в синтетическом наборе внутренних тестов.

Судя по расшифровке, столь значительный итоговый отрыв обеспечили этапы с поиском простых чисел и обработка алгоритмов шифрования (AES, SHA256 и ECDSA).

Еще один составной тест процессоров – GeekBench – также регистрирует преимущество Ryzen 3 над Core i3 как в однопоточном, так и в мультипоточном режимах.

А вот результаты процессорной части из теста 3DMark Time Spy оставляют надежду на то, что это не будет игра в одни ворота. Core i3-10100 удалось даже опередить Ryzen 3300X с памятью DDR4-2666. Перевод ОЗУ в режим DDR4-3600 заметно улучшает показатели чипа AMD, а даже сравнительно небольшой дополнительный разгон увеличивает отрыв от Core i3. Но это уже камень в огород Intel, которая осознанно блокирует использование скоростных комплектов оперативной памяти на платах с чипсетами Intel H410/B460/H470. Такая возможность была бы очень кстати, особенно на фоне не просто обострившейся конкуренции, а в условиях, когда долевому лидеру рынка приходится выступать в роли догоняющего.

Игры

Для оценки производительности процессоров в играх мы использовали видеокарту GeForce RTX 2080 Founders Edition в штатном режиме. Чтобы несколько уменьшить зависимость результатов от возможностей графического адаптера, во всех случаях использовались настройки с высокими, но не максимальными настройками качества графики. На диаграммах представлены результаты со средним значением кадров/c, а также показателями редких событий (1% Low).

В представленных проектах ситуация очень схожа. Зачастую Core i3-10100 и Ryzen 3 3300X с памятью DDR4-2666 показывают практически равные результаты с минимальным преимуществом одного либо другого чипа. При использовании памяти DDR4-3600, старшая модель Ryzen 3 уверенно выходит вперед. Возможно при таком ускорении работы ОЗУ за ней последовал бы и Core i3, но узнать это могут только владельцы материнских плат на Intel Z490.

Ryzen 3 3100 в этом наборе занимает последнюю позицию. В целом средний fps ощутимо ниже, чем у старшей модели (10–15%). Возможны также ситуации, когда разница будет превышать 20% (например, F1 2019). Также в некоторых проектах есть заметные отставания по показателю редких событий. При этом отметим, что здесь представлены показатели чипа Ryzen 3 3100 лишь с памятью DDR4-3600, а с DDR4-2666 производительность CPU дополнительно снизится.

В целом для игровых платформ начального уровня вполне можно рекомендовать Ryzen 3 3300X, тогда как младшую модель – Ryzen 3 3100 – скорее стоит рассматривать лишь в случае нехватки бюджета на сборку ПК.

Core i3-10100 для системы такого класса также вполне подходит, особенно если есть какие-то личные предпочтения. Кольцевая шина и хороший контроллер памяти с низкой латентностью помогают чипу в игровых дисциплинах вполне достойно держаться на фоне новых Ryzen 3 3000. Однако Intel все же стоило бы подумать над выпуском условной версии Core i3-10100F с отключенной интегрированной графикой, которая получила бы более доступный ценник. При равной стоимости с Ryzen 3 3300X аргументов «за» решение от Intel сейчас не так много.

Энергопотребление

Под нагрузкой на все вычислительные блоки, тактовая частота ядер Core i3-10100 удерживалась на уровне ~4100 МГц при напряжении питания порядка 1,05 В. В таких условиях потребление процессора (CPU Package Power) составляло порядка 52 Вт, а общее энергопотребление системы едва превышало 100 Вт. Процессор очень экономичный, потому возможностей VRM даже простых моделей материнских плат будет достаточно для работы чипа в штатном режиме.

Как мы уже отмечали, Ryzen 3 3300X при нагрузке на все блоки удерживает рабочую частоту ядер на уровне 4150–4200 МГц, при этом по умолчанию напряжение питания в таком режиме составляло порядка 1,3 В. Потребление процессора (CPU Package Power) повышалось до 73 Вт, а общее энергопотребление системы – до 125 Вт.

Ryzen 3 3100 при максимальной нагрузке работал на 3900 МГц при напряжении питания 1,23 В. Энергопотребление процессора достигало 60 Вт, а общесистемное – 110 Вт.

Итоги

Прямой тест актуальных 4-ядерных процессоров Intel и AMD получился довольно информативным и показательным. По результатам практических испытаний оба новых чипа Ryzen 3 зачастую оказываются производительнее стартовой модели Core i3-10100. В прикладных многопоточных задачах Ryzen 3 3300X может опережать равного по цене конкурента на 15–25%, некоторое преимущество над чипом Intel имеет и Ryzen 3 3100. Что характерно, с выходом решений на Zen 2 даже в однопоточных задачах процессоры AMD предлагают очень хорошую производительность для своего класса. Речь уже давно не идет о том, что решения компании получают преимущество лишь за счет большего количества ядер/потоков. IPC чипов Matisse существенно улучшено, а при равных тактовых частотах уже процессорам Intel приходится тянуться к оппонентам.

Из пары Ryzen 3 интереснее выглядит старшая модель Ryzen 3 3300X, которая по совокупности заслуживает награду «Выбор редакции».

Процессор изначально имеет повышенные частоты, фактически избавляя от необходимости самостоятельной доработки. А внутренняя структурная особенность улучшает результаты этой модели. Ryzen 3 3100 также в целом неплох, но это скорее возможность сэкономить. Если готовы доплатить – берите старшую модель. Хотя, ее еще придется поискать, так как в рознице Ryzen 3 3300X до сих пор остаются в дефиците, что также влияет и на конечную цену CPU.

Стартовая платформа AMD также в целом выглядит несколько привлекательнее, обеспечивая поддержку шины PCI Express 4.0, а также позволяя экспериментировать с разгоном процессора и использовать скоростные наборы оперативной памяти.

А что же на счет Core i3-10100? Несмотря на то, что этой модели непросто бороться с Ryzen 3 в прикладных задачах, чип очень неплохо себя показал в играх, а потому для игровых платформ начального уровня такой CPU вполне подходит. Процессор очень экономичный, имеет хороший контроллер памяти и работает на повышенных частотах, поддерживая должный темп выдачи fps. Конечно на пользу пошла и поддержка технологии Hyper-Threading.

Еще одна опция Core i3-10100 о которой не стоит забывать – наличие интегрированной графики. Intel UHD 630 не удивит возможностями, но позволяет использовать ПК без видеокарты, да и поддержка Quick Sync может быть полезна при кодировании видео. Модель имеет свои преимущества и также заслуживает внимания, хотя Intel стоит подумать над более доступной версией с отключенным видеоядром, а также возможностью если не разгона, то хотя бы использования скоростной памяти на доступных материнских платах.