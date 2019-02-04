Galaxy J6+ (2018) — обзор смартфона Samsung

Samsung делает смартфоны для всех сегментов рынка и линейка J является самой доступной в модельном ряду производителя. В ней есть довольно много разных смартфонов, которые тоже делятся на несколько категорий. Но ценники у них все равно меньше, чем у моделей А-серии. Сегодня мы посмотрим, на что способен один из «бюджетников» А-бренда — Samsung Galaxy J6+.

Комплектация и первые впечатления

Набор сопроводительных вещей для J6+ довольно стандартный: зарядное устройство со съемным кабелем, простенькая гарнитурка, «скрепка» для лотков SIM-карт и документация. В этот раз смартфон оказался у нас без всего вышеперечисленного, поэтому оценить качество комплекта не получилось.

При первом включении можно будет сразу понять, что смартфон не сможет конкурировать с моделями подороже, ведь даже к локальной сети в диапазоне 5 ГГц он не подключится. Концом света это, конечно, не станет, но лишний раз напомнит о «бюджетности» устройства. Удобно, что в отличии от многих флагманов, тут находят место для раздельных слотов для SIM и карты памяти. Активные пользователи пары операторов явно оценят такой ход.

Дизайн и удобство использования

Несколько месяцев назад у нас вышел обзор Samsung Galaxy J8. Там я упоминал, что внешность смартфонов Samsung сейчас в разной степени, но повторяется в последних моделях производителя. В более дешевых смартфонах, вроде J6+, флагман рассмотреть не получится, выглядит он значительно проще. Тестовый аппарат серого цвета, но с хорошо заметным синим отливом. Еще в нашей рознице есть черная и красная вариации. Везде глянец, который в два счета покрывается отпечатками пальцев и мелкими царапинами. Без чехла сохранить аккуратный вид устройства будет непосильной задачей.

Правда, если сверху на корпус накинуть чехол, удобства от этого не добавится, ведь смартфон и без этого не самый маленький: 161,4×76,9×7,9 мм. Но вес при этом 178 грамм. Впрочем, это все равно большой гаджет и пользоваться им будет удобнее двумя руками. Приноровиться ответить на сообщение одной рукой можно, но придется много перехватывать устройство, а это лишние риски выронить его. Повреждений при этом не избежать. Несмотря на хорошую сборку, в ударопрочности я сильно сомневаюсь. Это все компенсируется большим экраном, который будет очень удобен для игр и видео.

С размещением элементов управления есть не самые привычные для Samsung приемы. Например, сканер отпечатка установлен на правой грани в кнопке включения (такое часто встречается в смартфонах Sony). На этой же стороне сверху расположен основной динамик. Противоположная грань отведена лоткам для SIM и карты памяти, а также паре кнопок регулировки громкости. Не все оценят MicroUSB, но многим понравится оставшийся в строю 3,5 мм Jack для наушников.

Уверен, те пользователи, которым важен большой экран, не будут сильно жаловаться на нескромные габариты смартфона. Другое дело, что особого удовольствия от работы с ним, естественно, не получить. Пластиковый корпус получился довольно дешевеньким и ощущения от него соответствующие. Следы от использования это лишний раз подчеркнут. Все же тем, кто даже от недорогого гаджета все равно хочет получить неплохие тактильные ощущения, придется искать другие варианты.

Дисплей

Модели J6 и J6+ отличаются в первую очередь экранами. Тогда как в меньшей модели 5,6-дюймовый SuperAMOLED, в нашем подопытном это TFT-дисплей диагональю 6″. Но разрешение в обоих случаях одинаковое — 1480×720 точек (274 ppi). Не так и много, как хотелось бы. Но если просто пользоваться устройством и не пытаться придраться, то в ежедневном использовании все не так плохо, как может показаться на бумаге. Но да, в этой стоимости есть конкуренты с более «плотными» экранами.

Цветопередача наверняка понравится любителям «холодных» оттенков. Как показал колориметр, цветовая температура держится возле отметки 8500К. В настройках нет каких-либо пресетов для коррекции изображения, как и отдельных пунктов для изменения параметров. Не сказал бы, что это доставляет сильный дискомфорт, вовсе нет. При этом, благодаря IPS-матрице, картинка довольно мягкая, а на таком большом экране удобнее смотреть видео, играть и заниматься прочими обыденными задачами.

С сенсором проблем нет, и олеофобное покрытие на месте. Подсветки не так много, как хотелось бы, но и не мало — 412 кд/м². Есть датчик освещения, но с ним можно поспорить в приглушенном свете, где лично мне было бы комфортнее с большим значением яркости, чем предлагает сенсор. Ну и срабатывает он не очень быстро. Хотя в целом это небольшие придирки, ведь работает экран вполне нормально.

Звук

Расположение основного динамика сбоку немного непривычное. Но так действительно сложнее прикрыть его во время просмотра видео или игр. Другое дело, качество звука очень средненькое. В тихом помещении, конечно, можно будет посмотреть видео с достаточным количеством звука, но для музыки явно приятнее воспользоваться наушниками, тем более для этого есть отдельный разъем.

«Родная» гарнитура мне со смартфоном не досталась, но сторонние наушники от Monster и Ultimate Ears звучат с J6+ очень неплохо, так что без музыки пользователь не останется. А вот разговорный динамик слабоват и придется прислушиваться к собеседнику во время разговора возле дороги или в шумном помещении. Зато абоненту голос будет доноситься практически без посторонних звуков, но легкое искажение все же присутствует.

Разблокировка

В Samsung Galaxy J6+ производитель предлагает два варианта авторизации пользователя — с помощью отпечатков пальцев и сканирования лица. Для первого в кнопке включения есть упомянутый дактилоскопический датчик, а лицо сканируется фронтальной камерой. Для последнего варианта предлагается два режима, один из которых должен быть более быстрый, но менее безопасный. Если остановиться на быстром, то смартфон предупредит, что в таком случае его проще обмануть фотографией или видеозаписью. Я попробовал более безопасный вариант. Чаще всего сканирование занимает пару секунд и не срабатывает в темной обстановке.

Сканер отпечатков пальцев тоже не блещет скоростью. Бывает, он просит поменять позицию и притронуться снова. На морозе в принципе может не узнать отпечаток. В общем, мне не очень импонирует ни такое размещение сканера, ни скорость его реакции. И при одновременно включенным обоим способам аутентификации не сразу понятно, какой из них сработал и почему была задержка. Но тем не менее, за время использования смартфона, вводить пароль мне таки пришлось всего пару раз.

Производительность и ПО

Как и ожидалось, в этой линейке сложно встретить мощное «железо». В Galaxy J6+ установлен четрыехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425 (MSM8917) и видео Adreno 308. С памятью все немного получше — 3 ГБ ОЗУ, а накопитель емкостью 32 ГБ можно расширить картой памяти. Для связи есть Wi-Fi 802.11n (не поддерживает 5 ГГц), Bluetooth 4.2 и два слота для SIM-карт с LTE. Набор, мягко говоря, не сильный. Благо, нашлось место для NFC.

Попытка поиграть в PUBG Mobile и Alto’s Odessey сразу показывает, что этот смартфон не для игроков (что довольно очевидно по предыдущему абзацу). Игры заметно нагружают его, а мощности комплектующих не хватает даже на минимальных настройках графики. Да и обычные задачи иногда бьют по быстродействию; анимация перехода на экран Bixby и обратно прорисовывается с сильной потерей кадров. Такое иногда повторяется с другими приложениями и действиями.

С другой стороны, устройство не нагревается. В ситуациях, вроде установки большого количества обновлений или во время продолжительных игр обычно смартфоны могут довольно ощутимо нагреться, а J6+ при этом остается слегка теплым. Лично я был бы не против, если бы за счет большего нагрева он быстрее работал, но выбирать не приходится.

Пока на устройстве Android 8.1 с привычным фирменным интерфейсом. Но в планах компании выкатить Android 9.0 (флагманы уже получили) не только на топовые линейки, но и на бюджетники. Так, если верить информации из Сети, то уже в апреле Galaxy J6+ получит не только версию ОС посвежее, но и новый пользовательский интерфейс One UI. При текущем положении вещей смартфон работает неторопливо и остается только надеяться, что хуже не станет.

Автономность

С учетом общей производительности смартфон потребляет не так и много энергии. В тесте PCMark он простоял почти 8 часов, и 6,5 в Geekbench. В реальном использовании в конце дня у меня было 5,5-6 часов работы экрана, а заряда батареи могло оставаться 15-30% в зависимости от нагрузки на смартфон. Не уверен, что при менее интенсивном использовании можно свободно разгуливать без зарядки на протяжении двух дней, но на сутки его явно хватит.

Емкость аккумулятора равна 3300 мА•ч. Комплектного ЗУ у нас нет, но от сторонней зарядки ушло около трех часов на восстановление полностью разряженной батареи. Быстрая зарядка и индукционные станции обошли гаджет стороной.

Камеры

Тогда как J6 получил только одну основную камеру, J6+ достался двойной модуль, с 13- (ƒ/1.9) и 5-мегапиксельным (ƒ/2.2) сенсорами. Второй служит исключительно для определения глубины, что позволяет добавить размытие фона, другие функции на него не возложены. На лицевой стороне нашлось место для 8-мегапиксельной (ƒ/1.9) камеры со вспышкой. Она тоже умеет «замылить» фон, но делает это без помощи второго сенсора.

Основная камера может неплохо вести себя как днем, так и вечером. Опять же, мы говорим про не флагманскую камеру и высоких ожиданий от ее возможностей нет. Все сделанные фото нужно просматривать на месте, ведь очень вероятно, что нужно сделать несколько попыток, чтобы получить более-менее резкий кадр. Цвета при этом будут близки к натуральным только в светлое время суток, а в темноте и искусственном освещении баланс белого промахнется и деталей станет заметно меньше. Видео камера записывает максимум в Full HD и без стабилизации.

Трюк с «замыливанием», с учетом цены смартфона, работает очень неплохо. Как и с обычным фото, возможно, понадобится несколько попыток. Но когда фокус будет попадать, фото может получиться вполне хорошим. К тому же, готовый снимок можно будет редактировать и выбирать степень размытия. Тем не менее, прием потребует сноровки и подходящих условий.

Фронтальная камера точно также требовательна к обстановке. В светлое время суток сэлфи получаются нормально, но с теплым домашним светом шумоподавление сделает снимок слегка пластилиновым.

Приложение камеры интуитивно понятное и простое. Настроек ровно столько, сколько может понадобиться нетребовательному пользователю. Тут особых претензий нет. Но скорость работы приложения также может заставлять чуть-чуть подождать. Даже при переключении режимов видно, как падает количество кадров в прорисовке интерфейса.