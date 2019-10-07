Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10





В линейке Note10 есть два смартфона, которые отличаются размерами дисплеев и, соответственно, корпусов. Флагман поменьше нужен тем пользователям, которые не хотят осваиваться с большими смартфонами и ищут что-то покомпактнее, но без компромиссов в комплектующих. Таким смартфоном удобнее пользоваться одной рукой, он легче помещается даже в небольшие карманы и он с большей вероятностью уляжется в нишу для смартфонов в машине даже в чехле. В линейке Samsung Galaxy Note раньше не было такого разделения, был только один вариант диагонали экрана. Теперь же появилась «размерная сетка». Как обстоят дела с эксплуатацией Samsung Galaxy Note10+ мы уже рассказали, а в этом материале обсудим его меньшую версию – Samsung Galaxy Note10, у которой, кроме размера, есть еще несколько не самых очевидных отличий.

Комплектация Galaxy Note10

Смартфон со стилусом, брендированная гарнитура AKG (с разъемом USB-C), блок питания с поддержкой быстрой зарядки, кабель, USB-адаптер для переноса данных с других смартфонов, «скрепка», сменные стержни для «пера» и щипцы для их извлечения — вот комплект, который ожидает покупателя Note10 (к слову, такой же, как и у большей модели). Заодно на экране есть защитная пленка и пользователю не придется переживать о появлении царапин на экране (хотя сама она не очень устойчива к повреждениям).

Набор приличный, но в нем все равно нет переходника для стандартных наушников. «Маленький» Note10 к нам попал без коробки и ее содержимого, поэтому сразу можно перейти к самому смартфону.

Дизайн и удобство использования

Было бы странно, если бы внешность Galaxy Note10 и Note10+ отличалась. Поэтому разницей является только размер гаджета: для Note10 это 151×71,8×7,9 мм при весе 168 граммов, и для Note10+ – 162,3×77,2×7,9 мм с весом 196 граммов. И эта разница хорошо ощущается в ежедневном использовании, где, очевидно, Note10 получился удобнее. С учетом того, что смартфон явно будет использоваться в чехле, который добавит корпусу немного лишних миллиметров со всех сторон, у корпуса Note10 больше шансов остаться удобным в маленькой ладони, чем у «плюса».

А без чехла оставлять смартфон страшновато. Корпус состоит из стекла на лицевой и задней панелях, а также металлической рамки. Выглядит и ощущается это очень приятно, но легко выскальзывает из руки или кармана. Вот почему и есть уверенность, что преимущественно пользователи все же будут покупать кейсы. При этом на выбор есть стандартные черный и белый корпусы, а с ними розовый, красный и новый Aura Glow (как тестовый образец), который переливается яркими цветами в зависимости от угла падения света. Note10+ есть в синем цвете, но красный и розовый для большей модели недоступны.

Интересно, что в случае с обычными расцветками корпуса стилус совпадает с цветом смартфона, а в случае с Aura Glow он синий. Выглядит такая комбинация, субъективно, немного странно, но ничего критического в этом нет.

Новый дизайн и два варианта корпуса сделали Note намного компактнее. Отказ от рамок над и под экраном позволил существенно уменьшить корпус. За счет этого старшая модель совсем чуть-чуть больше прошлогоднего Note9 (161,9×76,4×8,8 мм), в то время как «маленький» Galaxy Note10 на сантиметр ниже при экране всего на десятую дюйма меньше предшественника. Эти цифры не кажутся чем-то значительным в списке характеристик устройства, но на практике прилично заметны. Опять же, в первую очередь это важно для людей с небольшими ладонями.

Так как внешность Galaxy Note10 повторяет старшую модель, тут также оформлены все стороны и такие же отличительные особенности. В первую очередь бросаются в глаза дисплей, который теперь не «обнимают» рамки, и оформление бока камер, который в прошлой версии был размещен горизонтально и отцентрован, а в этот раз вертикальный и переместился в угол. Еще один ощутимый момент – кнопки, которых стало на одну меньше. Теперь правая боковина корпуса пустая, а слева есть качелька регулировки громкости и кнопка включения, которая по длинному нажатию не выключает смартфон, а вызывает Bixby. Выключается устройство теперь из «шторки» уведомлений. Единственная действительно важная потеря – разъем для наушников.

Во всем остальном смартфон получился замечательным. Он здорово смотрится и за счет относительно компактных габаритов (по меркам современных флагманов) им очень удобно пользоваться. Собран он тоже классно, и все еще способен противостоять воде и пыли в соответствии со стандартом IP68 (хотя и тут гарантия не покроет протечку). Не понравится он скорее всего фанатам конкурирующих брендов, а всех остальных вряд ли оставит равнодушными. Но главным его преимуществом все же будет именно компактность, которой так часто не хватает современным смартфонам.

Дисплей Galaxy Note10

Диагональ экрана Galaxy Note10 составила 6,3 дюйма. Это на 0,1 меньше, чем у предыдущей модели, и на 0,5 дюйма меньше, чем у старшей. Все равно сложно назвать экран маленьким, особенно с учетом того, что у конкурентов в более компактных моделях экраны могут быть даже меньше 6″. Разрешение экрана тут составило 2280×1080 точек, что формирует плотность пикселей на уровне 401 PPI (против 498 у большей модели). Рассмотреть разницу вряд ли просто так получиться. Интересно, что у Note10, в отличии от Note10+, нет возможности поменять разрешение.

По бокам дисплей все также закруглен. За счет отсутствия рамок, это добавляет баллов в копилку общего внешнего вида смартфона. Выглядит такое решение все еще интересно и красиво, хотя с практической точки зрения особых преимуществ у такого закругления нет. Разве что подсветка может сигнализировать о событиях, когда смартфон лежит «лицом» вниз, но это вряд ли заметят те пользователи, которые редко переворачивают смартфон на дисплей.

Не новый, но все еще удобный трюк у таких боковин дисплея все же есть: там может быть спрятан набор каких-либо приложений, которые не нужны на рабочем столе, но когда все же они понадобятся, могут быть под рукой. Это самый удобный для меня вариант использования этой функции, но кроме этого там могут быть напоминания, быстрый вызов заданных контактов, погода, «клипборд» и прочее.

Как всегда, качество изображения на дисплее отличное. Samsung все еще использует топовые AMOLED-матрицы, только в отличии от предыдущих моделей, теперь стандартный пресет изображения «натуральный», а не «насыщенный». Те, кто перешел на Galaxy Note10 с одной из предыдущих моделей, могут сначала подумать, что изображение значительно поменялось, а на самом деле достаточно просто переключить цветовой профиль. Я пользовался стандартным и полностью им доволен во всех отношениях.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Vivid:

Также у экрана все хорошо с видимостью на солнце. В помещении максимальная яркость равна 418 кд/м², но на улице будет значительно больше. Ночью подсветку можно опустить до 1,8 кд/м², при этом датчик освещения работает вполне корректно и быстро. И, естественно, остался фильтр синих оттенков для вечера.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

Galaxy Note10, как и многие другие смартфоны, может узнать владельца по лицу с помощью фронтальной камеры. От сканирования сетчатки уже давно отказались. Распознавания лица с помощью камеры все еще является не самым надежным методом блокировки (например, на момент выхода Galaxy S10, «открыть» смартфон удавалось записью лица владельца), но работает довольно быстро и точно, если на пользователе нет солнцезащитных очков.

Более надежным считается сканирование отпечатков пальцев. Такой вариант сложнее скомпрометировать, да и степень удобства метода не менее хороша. В Galaxy Note10 ультразвуковой датчик находится под экраном. При блокированном рабочем столе место датчика подсвечивается соответствующей пиктограммой, а спустя пару дней использования позиция запоминается и без нее.

Скорость срабатывания, как мне кажется, медленнее, чем бывает у емкостных датчиков или сканеров лица. К тому же, из-за отсутствия тактильных ощущений, можно минимально не попасть по зоне срабатывания и тогда экран не разблокируется. Бывает, смартфон просит нажать на стекло посильнее. Это все редкие нюансы, но они проявляются чаще, чем у обычных датчиков. С другой стороны, под экраном такой вариант, субъективно, лучше, чем оптический, ведь не так зависит от внешних условий. Да и в целом нельзя сказать, что он срабатывает плохо, просто такой датчик немного требовательнее емкостных.

S Pen

Одним из основных преимуществ линейки Note перед конкурентными флагманами остается стилус. Он все также прячется в корпусе, соединяется со смартфоном по Bluetooth, распознает угол наклона и 4096 степеней силы нажатия. Им можно рисовать, делать заметки (причем фирменное приложение может распознавать рукописный ввод), обрабатывать скриншоты, выделять или переводить текст, создавать анимированные картинки или даже записывать видео в режиме AR.

Пусть, например, в моем использовании стилус нужен крайне редко, одно только его наличие частенько подталкивает лишний раз им воспользоваться для работы, например, с текстом. Это удобно, когда в большой заметке нужно сделать какие-либо правки. Даже просто пролистывать Твиттер или новостные ленты, делать заметки на скриншотах — это все намного легче и удобнее делать стилусом. Я был удивлен, как часто сам им пользуюсь, несмотря на то, что мне такой аксессуар никогда не был нужен.

S Pen остался очень компактным и удобным, чтобы использоваться с таким же компактным смартфоном. Его размеры составляют 105×5,8×4,35 мм, и весит всего 3 грамма — точно такой же, как у Note10+. На нем есть одна кнопка, а внутри есть гироскоп. Таким образом можно управлять некоторыми фирменными приложениями (например, переключать режимы камеры, перелистывать фото в галерее, регулировать громкость, переключать треки, etc.). Заряжается стилус внутри смартфона, а его батареи должно хватать на 10 часов работы.

Звук Galaxy Note10

Когда я только начал знакомиться со смартфоном, то не сразу обратил на это внимание – разговорный динамик отлично спрятан. Он все еще находится на фронтальной части, но совершенно незаметен между стеклом и рамкой. Дополнительно сверху есть отверстие, которое работает, словно фазоинвертор. Как бы там ни было это все устроено, динамик достаточно громкий не просто для разговора возле дороги (к слову, микрофон с системой шумоподавления тоже отлично справляются в таких условиях), но и для того, чтобы помогать основному со стереозвуком.

Основной же динамик тоже очень хорош. Звук у смартфона получился классным, и он легко посоревнуется в качестве воспроизведения музыки с любым сегодняшним флагманом. Конечно, портативную колонку он все равно не заменит, но как для таких у смартфона, динамики играют просто замечательно. Но иногда придется все же надеть наушники. На такой случай пара проводных есть в комплекте, но для подключения стандартных придется купить переходник. Таким образом теперь и смартфоны линейки Note подталкивают пользователя к переходу на беспроводные гарнитуры.

Производительность и ПО

«Маленький» Note получил только 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя, без возможности установки карты памяти. Уверен, преимущественному большинству покупателей хватит и такой комбинации, а производительность устройств одинаковая. Но у Note10+ все же есть варианты комбинаций памяти и слот для microSD. Все остальные комплектующие идентичны: процессоры Exynos 9825 или Snapdragon 855 (в зависимости от региона), поддержка LTE (отдельно есть и модели с 5G), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, NFC… Полный комплект.

Естественно, смартфон сложно сильно нагрузить в обычном использовании. У нас побывала версия с процессором Exynos, на работу которого не пожаловаться. Начиная с интерфейса, и заканчивая требовательными играми — все работает отлично, а нагрев во время сильной загрузки процессора хоть и ощущается, но назвать его хоть сколько-то критичным нельзя. В повседневном использовании не найти задачу, которая сможет заставить смартфон задуматься (разве что это будет какая-то проблема стороннего приложения). Именно такой работы пользователь ожидает, покупая флагман, и Note10 в этом плане не подводит.

Android 10 пока не дошел до флагманов Samsung, но работы над ним ведутся. До тех пор пользователь может рассчитывать на Android 9 с фирменным интерфейсом One UI 1.5. С его особенностями мы уже знакомили вас в предыдущих материалах, которые все еще актуальны, ведь значительных изменений в оболочке пока не было.

DeX

Еще одной «фишкой» линейки Note остается режим DeX. Теперь с помощью кабеля и клиентского приложения на Windows или macOS можно вывести рабочий стол смартфона на монитор компьютера. Раньше этот режим работал без такого, только нужны были, в зависимости от версии смартфона, либо специальная док-станция, либо переходник (само собой, еще монитор и манипуляторы). Интерфейс при этом адаптирован под компьютер, словно пользователь открыл виртуальный рабочий стол, только это все равно остается Android.

В зависимости от приложения, в работе могут быть свои нюансы. Например, Instagram не будет менять размер окна и не отреагирует на колесико мышки (для «листания» придется хвататься курсором за фотографию и тянуть ее вверх). При этом есть и адаптированные приложения, которые, например, при увеличении окна даже будут соответственно реагировать (скажем, в почте есть несколько колонок: с письмом, списком ящиков, лентой входящих писем и так далее).

Не сказал бы, что это тот режим, которым я бы пользовался для работы, но, вероятно, в каких-то условиях можно было бы найти вполне рабочие юзкейсы. К примеру, в отеле можно подключиться к телевизору с помощью HDMI и посмотреть фильм на большом экране, а не на смартфоне. Правда, иногда бывает заметное проседание кадров, которое в случае с играми будет критичным, но если смотреть видео, то для не самого требовательного пользователя работа будет вполне приемлемой.

Камеры Galaxy Note10

И в этом разделе тоже есть небольшая разница со старшей моделью – в Galaxy Note10 нет сенсора DepthVision, который, как понятно по названию, служит для определения глубины снимка. Но портреты все равно можно делать, просто приложение будет заниматься обработкой без дополнительной помощи. Остальные камеры такие же: стандартная широкоугольная с разрешением 12 МП и возможностью поменять апертуру между значениями ƒ/1.5 и ƒ/2.4; ультраширокоугольная с углом захвата 123° и светосилой ƒ/2.2; а также 12-мегапиксельной телефото с апертурой ƒ/2.1. Судя по всему, это те же камеры, которые были в S10 (только у последней немного поменялась светосила).

И действительно, днем снимки получаются, как минимум, не хуже. В режиме «достал из кармана, запустил камеру и сделал снимок» все работает просто и быстро. Количество брака минимально, камеры не промахивается с фокусировкой и отлично разбираются, когда стоит задействовать HDR. Вмешательство пользователя практически не требуется. Но для фанатов все также остался режим Pro, где всеми настройками можно заниматься самостоятельно. Вот несколько примеров съемки основной камерой:

Ночью можно задействовать режим Night, который самостоятельно будет выбирать настройки в зависимости от условий. Например, в действительно темной обстановке нужно подержать смартфон несколько секунд без движения, а на хорошо освещенной улице снимок будет сделан практически моментально, словно никакой это не «ночной режим». Снимки, как обычно, на соответствующем для этого смартфона высоком уровне.

С телефотокамерой ситуация кардинально не поменялась. Она будет полезна только при хорошем освещении, иначе всю работу делает основной модуль с кропом. Лично мне такая камера чаще всего нужна где-то на улице, ведь с ней проще кадрировать снимок на большом расстоянии. Качество фотографий не подводит.

Трендовая в этом году камера Fish-eye тоже хорошо держится. Днем она также неплохо снимает, как и основная, не сильно искажая цвета и тоже хорошо способна снимать против солнца. И тут тоже есть режим Night (чем пока не может похвастаться iPhone, например). Как всегда, нужно следить за боковыми искажениями, которые при таком угле просто неизбежны, и не забывать, что пальцы могут оказаться в кадре. Все остальное камера может делать за пользователя сама.

Запись видео возможна в максимальном разрешении 4К и 60 кадрах/с, но так будет доступен только основной модуль. Понизив скорость записи в два раза можно делать видео и остальными камерами. Тут снова будет интересен ультраширокоугольный объектив, который откроет побольше перспективы.

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

В небольшом круглом вырезе экрана находится фронтальная камера с разрешением 10 мегапикселей, углом захвата 80° и светосилой ƒ/2.2. Она хорошо снимает в большинстве условий, а также неплохо программно «мылит» фон даже при искусственном освещении.

В приложении камеры не произошло изменений. Единственное, чего лично мне хотелось бы, это иметь под рукой переключение на «ночной режим», ведь сейчас нужно сделать пару лишних движений для его активации.

Автономность

Одним из самых значительных отличий Galaxy Note10 от Note10+ является емкость батареи, которая на 700 мА•ч меньше – 3500 мА•ч. С ее помощью смартфон выдержал девять с половиной часов в тесте автономности PCMark, что очень неплохо. В реальном использовании все будет сильно зависеть от нагрузки. Так, в напряженный день при 4 часах работы экрана (где около часа подсветка была на максимуме) перед сном у батареи оставалось 15%, а в менее активные дни с 3,5 часами работы экрана (из которых около 40 минут – игр), оставалось больше 40%. Для смартфона с такими возможностями это вполне ожидаемый результат.

«Коробочный» блок питания мощностью 25 Вт полностью заряжает смартфон где-то за час. Также аппарат поддерживает быструю зарядку с помощью соответствующих индукционных станций, но на них придется дополнительно потратиться. Ну и функция беспроводной зарядки для других устройств (смартфонов, «умных» часов, наушников…) тоже присутствует и хорошо работает.