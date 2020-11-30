Samsung Galaxy M51 — обзор смартфона с аккумулятором 7000 мА•ч





Сегодня уже никого не удивить смартфоном с емкостью аккумулятора в 4-5 тыс. мА•ч. Но, когда речь идет о более емких батареях, то долгое время выбор был очень ограничен малоизвестными брендами. И вот, в эту нишу достаточно успешно зашла компания Samsung с серией Galaxy M. Сегодня мы познакомимся со смартфоном в числе достоинств которого, кроме аккумулятора, находится процессор Qualcomm Snapdragon, качественный дисплей, неплохая камера и общий уровень оснащения.

Комплектация Galaxy M51

В комплекте с Samsung Galaxy M51 поставляется зарядное устройство с мощностью 30 Вт и выходным разъемом USB Type-C, кабель USB Type-C — USB Type-C и скрепка для извлечения лотка SIM-карты. Использование такого кабеля — редкость. К сожалению, в комплект поставки не входит чехол, а этому смартфону он не помешал бы.

Дизайн, сборка, эргономичность

Samsung Galaxy M51 — это крупный и увесистый смартфон с диагональю дисплея 6,7 дюймов. Крупный дисплей и емкая батарея не могли не сказаться на массогабаритных характеристиках аппарата. Вес смартфона составляет 213 граммов, что немало, с учетом полностью пластикового корпуса. Но, такова плата за 7000 мА•ч.

Покрытие пластика получилось лакированным и скользким, поэтому чехол будет не лишним. Корпус нельзя назвать ухватистым, а из-за веса и габаритов держать его придется крепко. И стоит быть готовым к тому, что долго держать в руках этот телефон просто утомительно.

А вот к качеству сборки Samsung Galaxy M51 никаких претензий нет — корпус ощущается монолитным, хотя таковым не является. На белом глянцевом пластике отпечатки не видны, но в продаже есть еще черное цветовое решение — и вот там к практичности есть вопросы.

В целом, несмотря на массогабаритные показатели, Samsung Galaxy M51 хорошо ложится в руку. Единственное нарекание у меня возникло к слишком высоко расположенной качельке регулировки громкости, к ней приходится тянуться большим пальцем правой руки. Но, все зависит от размеров вашей руки. Обладателям крупных кистей, уверен, будет удобно.

Что касается клавиши питания, то она как раз идеально ложится под большой палец. Она механическая, обладает коротким ходом и в нее встроен сканер отпечатка пальца. Для разблокировки достаточно на долю секунды прикоснуться к клавиши. Сканер очень точный и быстрый. В качестве еще одного способа разблокировки есть сканирование лица. Этот метод столь же быстрый, но только при относительно неплохом освещении. В темноте телефон вас не узнает.

На нижней панели расположен порт USB Type-C, mini-jack, микрофон и динамик. Поддержки стереозвука, к сожалению, нет. На левой боковине расположен только лоток для двух Nano-SIM-карт и карты памяти формата microSD.

На задней панели кроме блока камеры ничего более нет. Кстати, камера выступает над корпусом незначительно и лежа на спинке на столе, смартфон почти не раскачивается.

Дисплей Galaxy M51

Смартфон оснащен качественным дисплеем Super AMOLED+ с диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080. Дисплей выдает очень приятную глазу картинку, особенно в режиме “Природные цвета”. Гамма становится чуть более теплой и комфортной глазу. Есть еще один режим дисплея — “Насыщенные цвета”. В нем гамма становится более кислотной, но и ее можно настроить за счет дополнительных регулировок баланса белого. Традиционно для матриц на органических диодах черный цвет максимально глубокий. Также очень понравились углы обзоры без инверсии в другие оттенки.

Рамки вокруг дисплея тонкие, но не по-флагмански тонкие, есть небольшое утолщение снизу. Бонусом является поддержка функции Always-On и ее подробной настройки.

В дисплей аккуратно вписана фронтальная камера, к ней быстро привыкаешь, а выбрав в настройках темную тему, вы будете видеть ее очень редко, кроме игр, разве что.

Оснащение Galaxy M51

Смартфон работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 730 — восьмиядерного чипа с максимальной частотой 2,2 ГГц. В качестве видеоядра — Adreno 618. На тестировании побывала версия с 6 ГБ оперативной (LPDDR4x) и 128 ГБ постоянной памяти. На Galaxy M51 установлен Android 10 с оболочкой One UI 2.

Связка из такого “железа” и такого программного обеспечения позволяет смартфону работать быстро, плавно и без каких-либо задержек. Смартфон нельзя назвать игровым, но он с честью справляется с графически насыщенными проектами, вроде Call of Duty Mobile, позволяя играть на высокой графике с постоянно высоким фреймрейтом. Нагрев корпуса в играх минимальный.

Логика и дизайн интерфейса полностью аналогичны десяткам моделей Samsung последних лет. Оболочка довольно гибко настраивается, а к ее внешнему виду у меня нет претензий, хотя это исключительно субъективный момент.

Беспроводные стандарты представлены NFC, Wi-Fi 802.11ac, LTE с поддержкой 3 и 7 диапазонов и Bluetooth 5.0. К качеству связи и передачи речи претензий нет, так как же как и к работе остальных интерфейсов. Вибромотор достаточно сильный и хорошо ощущается в кармане. Громкость основного динамика хорошая, но ему немного не хватает низких частот, звук громкий, но плоский.

Камера

Основной блок камеры Samsung Galaxy M51 состоит из 4 модулей:

64 МП с диафрагмой f/1.8 (IMX682);

12 МП ультраширокоугольная с диафрагмой f/2.2;

5 МП макрокамера с диафрагмой f/2.4;

5 МП depth of field, с диафрагмой f/2.4.

Основная камера делает очень хорошие снимки при естественном освещение и довольно неплохие при ухудшении света. При падении уровня освещенности, контуры становятся немного нерезкими — сказывается система шумоподавления, но, в целом, все довольно неплохо.

Запись видео происходит в разрешение 4К с частотой 30 к/с. На видео можно хорошо увидеть как камере не хватает системы оптической стабилизации, но, вцелом — неплохо.

Пример записи днем

Пример записи вечером

В качестве фронтальной камеры используется 32-мегапиксельный модуль с диафрагмой f/2.2 и, к сожалению, без автофокуса. Но снимки выходят хорошими.

Автономность Galaxy M51

Время работы от аккумулятора — это, без преувеличения, главная особенность Samsung Galaxy M51. Смартфон с довольно экономичным процессором и очень емким аккумулятором невозможно разрядить за один день. Разве что, вы постараетесь играть целый день, но это вряд ли. В режиме без игр, со средним количеством звонков (до получаса), таким же количеством прослушивания музыки, социальных сетей, смартфон совершенно спокойно работает полные двое суток, безо всяких проблем.

При воспроизведении видео на YouTube на средней яркости дисплея и среднем уровне громкости, Galaxy M51 разряжается на… 4% за час. Очень впечатляюще, не говоря уже о более чем 20 часах в бенчмарке PCMark.

Теперь поговорим о времени зарядки, так как это тоже важный момент, учитывая емкость в 7000 мА•ч. От комплектного зарядного устройства с мощностью 30 Вт, смартфон набирает за 30 минут зарядки — 28%, за 1 час — 58%.

Полная зарядка от 10 до 100% достигается за примерно 2 часа, что тоже вполне неплохо. Кстати, с помощью комплектного кабеля вы можете заряжать от Galaxy M51 другие устройства, например, другой смартфон.