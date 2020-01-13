Обзор смартфона Samsung Galaxy Note10 Lite





Покупая флагманский смартфон, пользователь чаще всего получает практически полный набор доступных в данный момент технологий. Среди таких аппаратов только парочка может похвалиться комплектным стилусом — это гаджеты линейки Samsung Galaxy Note. Судя по определенной тенденции, даже у этой модели должен был появиться более доступный вариант. И вот все желающие дождались этого момента. Правда, дешевым этот смартфон тоже не назвать, ведь его цена для европейского рынка составляет более €600. В сегодняшнем обзоре мы посмотрим, что стоит ожидать от такого устройства и где производитель пошел на уступки в угоду экономии.

Комплектация Samsung Galaxy Note10 Lite

Тестовый юнит к нам попал без комплекта, но покупателя со смартфоном ждет следующий набор: зарядное устройство со съемным кабелем, наушники, сменные наконечники для стилуса и пинцет для их замены, а также «скрепка» для извлечения лотка SIM-карт. В последнем есть удобные фиксаторы для карточек, облегчающие процесс установки. Такой же набор и у старшей модели, тут ничего удивительного.

Настройка будет такой же, как у флагмана, но это уже становится общей чертой для всех смартфонов компании, ведь фирменный интерфейс с большинством своих особенностей у них всех одинаковый.

Дизайн и удобство использования

К нам в редакцию одновременно приехали и Note10 Lite, и S10 Lite. Оба устройства выглядят неплохо и современно, но из-за блоков камер, они довольно сильно отличаются от остальных устройств линейки, как минимум, сзади. Еще одним заметным отличием от флагманов стали рамки экранов: если у топовых моделей по бокам экрана есть ощутимое закругление матрицы, то у Lite-моделей есть только минимальное закругление защитного стекла. Правда, не сказал бы, что новые устройства выглядят намного хуже старших моделей, но да, дизайн действительно получился попроще.

Упомянутый блок камер теперь прямоугольный. У Note10 Lite он минимально вытянут и напоминает такой у Pixel 4. Я бы не сказал, что смотрится это плохо, но, субъективно, приятнее было бы с привычным расположением сенсоров в ряд. Зато блок камер практически не выступает из корпуса, тем самым никак не мешает в использовании.

Выбор цветов представлен в трех вариантах: черном, белом (с перламутровым отливом) и красном. Корпус Note10 Lite сделан из других материалов — стекла спереди, металлического основания и композитного материала на тыльной стороне. Последний хоть и очень напоминает стекло, таким все равно не является. Без закругления экрана рамка получилась визуально еще толще, особенно на фоне Note10. Хотя общие габариты смартфона вышли очень подобными Note10+: 163,7×76,1×8,7 мм (против 162.3×77.2×7.9 мм). Вес получилось сохранить на уровне и гаджет всего на три грамма тяжелее флагмана — 199. Скорее всего смартфон окажется в чехле, что еще негативнее скажется на эргономичности. Но покупатель любого Note наверняка к этому готов.

Кроме визуальных изменений, есть и некоторые конструктивные особенности, которые отличают Lite от флагманов. Так, водонепроницаемыми остались корпусы старших моделей, тогда как их «удешевленная» версия не способна погружаться под воду. Об этом стоит помнить и на отдыхе держать смартфон подальше от воды, не брать его с собой в душ и так далее.

Но есть у него и преимущества над своим прообразом — разъем для наушников. То, что все реже встречается у топовых смартфонов, все еще остается у более простых аппаратов. Все остальные органы управления и их размещение тут такие же, разве что кнопки размещены справа, а не слева, а лоток SIM и карты памяти не сверху, а на левой грани.

В общих чертах Samsung Galaxy Note10 Lite получился хоть и не очень похожим на флагман, но довольно стандартным на сегодня смартфоном в ценовой категории между средними и дорогими устройствами. Пусть у него не такие премиальные материалы, он все равно неплохо собран и не ощущается дешевым. С учетом габаритов, использовать гаджет куда удобнее двумя руками, но это тоже давно не новость для современного смартфона. Так что новинка вряд ли чем-то сильно удивит, но пользоваться ею будет не намного хуже, чем любым крупным флагманом.

Дисплей Samsung Galaxy Note10 Lite

Одним пунктом из списка упрощений версии Lite является экран. Правда, вряд ли он разочарует рядового пользователя. В «облегченной» версии используется матрица SuperAMOLED, а не DynamicAMOLED, но тоже с небольшим круглым вырезом для фронтальной камеры. Разрешение дисплея составляет 2400×1080 пикселей, что больше, чем у Note10, но меньше, чем у Note10+, хотя диагональ дисплея с последним разнится всего на десятую дюйма — 6,7″. Правда, среди актуальных Note, у Lite получается самый невысокий показатель плотности пикселей — 394 ppi (на 7 меньше, чем у Note10).

Интересно, что даже с учетом того, что дисплей не получил закруглений по бокам, функции, которые отводятся краям экрана все равно доступны для Note10 Lite. Так, например, сбоку все еще можно «достать» дополнительный набор приложений, компас, «клипборд», быстрый набор избранных контактов и прочее (функция называется Edge panels). Также есть и Edge lighting — световая индикация событий с помощью цветной подсветки по бокам экрана, когда смартфон лежит «лицом» вниз. На ровной поверхности стола, например, этого не видно. Но эти функции есть, и Edge panels я как раз все еще нахожу очень удобной, в других смартфонах мне такого не хватает.

В настройках изображения тоже хорошо знакомая ситуация. Есть два профиля — Natural и Vivid — где предустановленным является более натуральный, а не перенасыщенный, как на прежних смартфонах компании. Цветопередача у обоих режимов отображения очень похожа на старшие экраны, поэтому за качество картинки можно не переживать.

Замеры профиля Natural:

Замеры профиля Vivid:

В помещении уровень максимальной яркости составил 400 кд/м², хотя на улице показатель заметно выше. Для полной темноты яркость можно опустить до 1,8 кд/м², что будет очень комфортно для любителей почитать в темноте. С автоматической регулировкой подсветки все в полном порядке, разве что при включенной разблокировке по лицу подсветка может «ударить» по глазам. Но в остальном работа с экраном очень комфортна.

Сканирование лица и отпечатков пальцев

В этом разделе обошлось без сюрпризов, ведь даже бюджетные модели уже давненько могут «открываться», узнавая лицо владельца, либо задействовать для этого дактилоскопический датчик. В данном случае фронтальная камера может срабатывать с задержкой при ярком контровом свете (днем на улице, например), но в остальном реагирует довольно быстро. И да, глаза владельца должны быть открыты, но смотреть прямо в камеру не обязательно.

Если же такой способ не устроит (ведь его надежность все также не самого высокого уровня), есть оптический сканер отпечатков пальцев. Он тоже хорошо работает, даже на улице зимой (при легком «минусе» у сканера не возникало трудностей с распознаванием отпечатков). Но к его позиции необходимо привыкнуть, я не всегда попадал по нему с первого раза.

Есть и не самая обычная особенность — зарегистрировать можно только три отпечатка, а не пять. Я обычно использую минимум четыре: большие пальцы для разблокировки на весу и указательные на случай, когда смартфон лежит где-то рядом рядом. Таким образом, если смартфон окажется не под той рукой на столе, приходится либо выкручиваться большим пальцем, либо тянуться другой рукой. На самом деле неудобство очень мелкое, но за довольно высокую стоимость смартфона, хотелось бы обойтись без него.

S Pen

С Note10 Lite пользователю предоставляется более доступная версия смартфона с «карандашом», тогда как раньше получить его можно было только с флагманом. Но и тут оказались свои ограничения. Как вы можете помнить из обзоров старших моделей, в этот раз стилус снабдили гироскопом, таким образом появились жесты для, например, управления режимами камеры или перелистывания фотографий. Но у Lite стилус обычный и функции «пульта» реализованы только через нажатие на кнопку.

Правда, другой разницы я не нашел. S Pen сохранил отличную отзывчивость и он по-прежнему замечательно распознает степень силы нажатия. Хранится и заряжается он в корпусе, а его размер сопоставим со «старшим» стилусами. И с разными цветами корпуса смартфона будет меняться и цвет S Pen, по аналогии с существующими Note10.

Звук Samsung Galaxy Note10 Lite

Удивить качеством звучания Note10 Lite не смог. Разговорный динамик не помогает основному в озвучке видео, музыки и прочего, поэтому звук будет только с одной стороны экрана при просмотре YouTube или во время игр. При этом звучание тоже заметно отличается от флагманов и больше соответствует устройствам из серии А, а не S или Note. В этом плане даже при не самом плохом качестве, от устройства с таким названием как-то изначально ожидается что-то больше.

Зато компенсировать это смартфон может стандартным разъемом для наушников, которого понемногу лишаются все остальные. Так, без переходника можно подключить любимые наушники и послушать музыку. К примеру, мои арматурные Ultimate Ears хорошо играли с Note10 Lite.

Разговорный динамик хорошо слышен даже в шумной уличной обстановке. Микрофон тоже отчетливо передает голос, но система шумоподавления не «глушит» посторонние звуки, поэтому шум от проезжающих машин может передаваться в разговор даже когда пользователь молчит. Тем не менее, поговорить получится.

Производительность и ПО

Note10 Lite не получил флагманской производительности. Внутри корпуса спрятан восьмиядерный Exynos 9810 с Mali-G72. Оперативной памяти может быть 6 или 8 ГБ, а 128 ГБ накопителя можно расширить картой памяти, но от второй SIM-карты в таком случае придется отказаться. Для связи есть поддержка LTE, ac Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Датчик NFC, конечно же, тоже на месте. Пусть и есть определенные уступки, модель все равно получилась довольно мощной.

В тестах Lite, конечно же, слегка проигрывает старшим устройствам, но в обычной рабочей ситуации это практически незаметно. Смартфон все равно позволит играть в «тяжелые» игры, не будет задумываться при запуске или переключению между приложениями, будет быстро анимировать интерфейс и так далее. За время использования, даже тестовый образец оказался очень стабильным и быстрым. Разве что мог немного нагреваться во время игр, но без фанатизма.

И пока флагманы ждут Android 10 и вторую версию OneUI, Note10 Lite будет поставляться уже с ними. Не сказал бы, что есть много заметных изменений, но OneUI так и остается одним из самых удобных, на мой взгляд, интерфейсов для Android. В отличии от Note10, в Note10 Lite не будет режима DeX подключения и работы на компьютере, но прочие возможности, включая голосового ассистента Bixby, на своих местах.

Камеры

В блоке камер размещены три сенсора с одинаковым разрешением, но у каждого из них своя роль и значение диафрагмы: основной широкоугольный, ƒ/1.7; ультраширокоугольный, ƒ/2.2; и телефото, ƒ/2.4. Размещены камеры довольно удобно, чтобы пальцы не попадали в объективы. А базовый набор функций и возможностей вполне соответствует ценовой категории смартфона. Теперь по порядку.

С основной камерой все неплохо как днем, так и вечером. Ей удается достаточно быстро поймать фокус и разобраться с обстановкой, чтобы пользователю потом не пришлось править баланс белого и возиться с яркостью. Правда, во время тестирования не все было хорошо с погодой и посмотреть на снимки при ярком солнечном свете не удалось. Зато в тех условиях, в которых все же вышло поснимать, в процессе не возникло проблем, а результат не подвел.

Для вечера есть режим Night. Чтобы его принудительно активировать, понадобится сделать пару лишних тапов, но это дело привычки. Назвать работу этого мода идеальной сложно, тем более на фоне того, как с задачей справляются флагманы и некоторые конкуренты в этой же цене. Но с поправкой на то, что этот смартфон немного по-другому позиционируется, простить ошибки можно. Хотя не буду спорить, от устройства линейки Note все же хочется большего.

Для записи видео со стабилизацией придется отказаться от 60 FPS при съемке в 4К-разрешении. Но большой потерей это не назвать, хорошая стабилизация у смартфона получается и лучше снимать именно с ней.

Пример записи видео в 4К:

Пример записи Ultra-Wide:

Ультраширокоугольный модуль, как и у многих других смартфонов разных брендов, тут тоже не всегда попадает с цветами и освещением так, как основной. Но обыгрывать свой угол таки позволит даже ночью, он тоже поддерживает режим Night. Ближе к краям снимка, правда, появляются заметные смазы и, само собой, дисторсия, но тем не менее, интересный кадр сделать получится.

Любителям приближения в Note10 Lite установили и телефото камеру. Она дает двукратный зум. Но работает, как обычно, только в условиях дневного освещения, а иначе кадр делается основным сенсором и просто кропается до необходимого «зума».

Разрешение фронтальной камеры целых 32 МП. У нее два варианта угла обзора, есть возможность «мылить» фон и записывать видео в 4К. И это все ей неплохо удается.

С таким приложением камеры мы уже не раз знакомились. Оно вполне интуитивно, быстро работает и к нему практически не нужно привыкать. Единственное, что хотелось бы поменять, это вынести упомянутый вечерний режим поближе к набору основных возможностей, но это не принципиально.

Автономность

В такой корпус поместили и батарейку с емкостью немного больше, чем у старшего флагмана — 4500 мА•ч. В тесте автономности PCMark испытуемый проработал 10 часов 33 минуты, что является очень неплохим показателем. В зависимости от напряженности дня, перед сном уровень заряда оставался на отметках 60-40% (чаще, конечно, это были цифры ближе к 40%), таким образом получалось рассчитывать на полтора дня работы. Но тем пользователям, которые часто и подолгу играют, придется заряжать гаджет почаще.

Увы, но с индукционными станциями Note10 Lite не подружили, заряжаться можно только по проводу. Это плохая новость. Но хорошая — смартфон поддерживает быструю зарядку и долго ждать восстановление заряда не придется. (Увы, засечь скорость зарядки от комплектного блока питания у нас не оказалось возможности.)