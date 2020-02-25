Sennheiser HD 350 и 450 BT — обзор беспроводных наушников

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Sennheiser обновила популярные модели полноразмерных Bluetooth-наушников. На смену HD 4.50 BTNC и HD 4.40 BT пришли HD 450 BT и HD 350 BT. В этом обзоре познакомимся с новинками подробней и постараемся ответить на вопрос: можно ли наслаждаться качественным фирменным звуком Sennheiser и в мобильном режиме?

Дизайн и эргономика

Sennheiser HD 350 и 450 BT — это полноразмерные наушники закрытого типа. Дизайн по сравнению с предшественниками кардинально не изменился. Обе модели представлены в двух цветах: черном и белом.

Внешность Sennheiser HD 350 и 450 BT проста и минималистична, но смотрятся наушники хорошо. Большинство их деталей сделаны из пластика, а в местах частого контакта с ладонями нанесено софт-тач покрытие, которое доставляет приятные тактильные ощущение.

Дуга оголовья имеет гибкую основу и, похоже, это последнее, что может сломаться в наушниках, настолько внушителен запас прочности.

С обеих сторон, внешней поверхности дуг, разместили логотипы и упоминание о бренде. На внутренней стороне — амортизирующая вставка с резиновым покрытием и буквенные обозначения каналов.

Амбушюры сделаны из качественной искусственной кожи. Они съемные и после того как придут в негодность, а это рано или поздно случится, их можно будет заменить на новые.

Чаши небольших размеров, плавно регулируемые. На правом наушнике разместились все основные органы управления, но подробней о них немного ниже.

Конструкция гарнитуры складная, что несомненно пригодится при транспортировке. У нее небольшие габариты и в сложенном состоянии наушники занимают мало места, без проблем помещаются в «бананку» стандартных размеров.

Вес небольшой и составляет приблизительно 238 г. Гарнитура сидит удобно, при резких движениях головы не съезжает. Амбушюры плотно обволакивают и для владельцев больших ушных раковин, это может вызвать дискомфорт при длительной носке. При желании можно откорректировать высоту дуги оголовья. Смотрятся наушники на голове симпатично и не громоздко.

Органы управления и разъемы

Органы управления находятся слишком близко друг к другу, и первое время нащупать быстро нужную кнопку не выходит. В подобных случаях приятно вспоминается сенсорное управление, которое сюда, к сожалению, не «завезли». Через некоторое время расположение быстро запоминается и кнопками становится вполне удобно пользоваться.

На правом наушнике расположились: кнопка активации голосового помощника, многофункциональная кнопка для управле­ния воспроизведением музыки и вызовами, клавиша регулировки громкости, гнездо USB Type-C для зарядки, вход для аналогового аудиокабеля (только в старшей версии 450 BT), светодиодный индикатор состояния, кнопка включения и выключения наушников и системы активного шумоподавления ANC ( оснащена только старшая версия). Также на правом наушнике присутствуют прорези для микрофонов, один из них вывели на внешнюю сторону чаши.

Оснащение и звучание

Диапазон воспроизводимых частот наушников от 18 Гц до 22000 Гц. Связывается гарнитура с основным устройством по протоколу Bluetooth 5.0 и поддерживает аудио кодеки: SBC, AAC, AptX, AptX Low Latency.

Емкость аккумулятора старшей модели 600 мАч, младшей — 300 мАч.

В режиме непрерывного воспроизведения гарнитура способна работать до 30 часов. Старшая модель с активным ANC продержится столько же. Это немного больше, чем у предшественников. Полностью заряжаются наушники за два часа. Младшая HD 350, в силу меньшей емкости батареи заряжается немного быстрее.

Старшую модель можно использовать как в беспроводном, так и в проводном режиме. Эта особенность делает Sennheiser HD 450 BT более универсальными. К примеру, пользователь может в мобильном режиме использовать гарнитуру для прослушивания развлекательного контента, а дома или в офисе подключать к стационарному ПК для работы.

Sennheiser HD 350 и 450 BT — это не нейтральные высококачественные по звучанию наушники, но этого и не стоит ожидать от беспроводной гарнитуры в подобном ценовом диапазоне. Звук в наушниках плотный, насыщенный басами, не очень чистый, но в целом неплохого качества. Больше подойдет тем, кто слушает музыку, в басовой области которой находятся основные ритмические структуры. Те, кто любит слушать музыку классическую или предпочитают акустический джаз, найдут здесь избыток баса и сложная музыка будет звучать уже не столь интересно. Середина звучит не идеально, и часто ее хочется немного увести вверх.

Благо, это можно сделать в фирменном мобильном приложении. Эквалайзер в Sennheiser Smart Control позволяет производить быструю настройку звука. После нехитрых манипуляций характер звучания можно существенно преобразить в лучшую сторону и оно приобретает ясность.

Гарнитура хотя и закрытого типа, но на превосходную изоляцию от внешних источников звука рассчитывать не стоит. Если часто приходится пользоваться наушниками в путешествиях, то придется присмотреться к старшей версии, где работа ANC пусть и не идеальна, но все таки существенную часть монотонных шумов отсекает.

Качество связи с основным устройством на отличном уровне, каких либо помех или рассинхронизации в процессе эксплуатации выявлено не было. Голос для собеседников через микрофон звучит разборчиво, но есть жалобы на отдаленность в характере звучания. Впрочем, это присуще для всех гарнитур подобного типа.