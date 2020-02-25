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Sennheiser HD 350 и 450 BT — обзор беспроводных наушников

Sennheiser HD 350 и 450 BT — обзор беспроводных наушников

Sennheiser HD 350 и 450 BT — обзор беспроводных наушников


Sennheiser обновила популярные модели полноразмерных Bluetooth-наушников. На смену HD 4.50 BTNC и HD 4.40 BT пришли HD 450 BT и HD 350 BT. В этом обзоре познакомимся с новинками подробней и постараемся ответить на вопрос: можно ли наслаждаться качественным фирменным звуком Sennheiser и в мобильном режиме?

Sennheiser HD 350 BT White (508385)
Наушники, гарнитуры на
от 2 415 грн
Предложений: 31
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Дизайн и эргономика

Sennheiser HD 350 и 450 BT  — это полноразмерные наушники закрытого типа. Дизайн по сравнению с предшественниками кардинально не изменился. Обе модели представлены в двух цветах: черном и белом.

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Внешность Sennheiser HD 350 и 450 BT проста и минималистична, но смотрятся наушники хорошо. Большинство их деталей сделаны из пластика, а в местах частого контакта с ладонями нанесено софт-тач покрытие, которое доставляет приятные тактильные ощущение. 

Дуга оголовья имеет гибкую основу и, похоже, это последнее, что может сломаться в наушниках, настолько внушителен запас прочности.

Sennheiser HD 350

С обеих сторон, внешней поверхности дуг, разместили логотипы и упоминание о бренде. На внутренней стороне  — амортизирующая вставка с резиновым покрытием и буквенные обозначения каналов. 

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Амбушюры сделаны из качественной искусственной кожи. Они съемные и после того как придут в негодность, а это рано или поздно случится, их можно будет заменить на новые.

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Чаши небольших размеров, плавно регулируемые. На правом наушнике разместились все основные органы управления, но подробней о них немного ниже.

Конструкция гарнитуры складная, что несомненно пригодится при транспортировке. У нее небольшие габариты и в сложенном состоянии наушники занимают мало места, без проблем помещаются в «бананку» стандартных размеров. 

Вес небольшой и составляет приблизительно 238 г. Гарнитура сидит удобно, при резких движениях головы не съезжает. Амбушюры плотно обволакивают и для владельцев больших ушных раковин, это может вызвать дискомфорт при длительной носке. При желании можно откорректировать высоту дуги оголовья. Смотрятся наушники на голове симпатично и не громоздко.

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Органы управления и разъемы

Органы управления находятся слишком близко друг к другу, и первое время нащупать быстро нужную кнопку не выходит. В подобных случаях приятно вспоминается сенсорное управление, которое сюда, к сожалению, не «завезли». Через некоторое время расположение быстро запоминается и кнопками становится вполне удобно пользоваться.

На правом наушнике расположились: кнопка активации голосового помощника, многофункциональная кнопка для управле­ния воспроизведением музыки и вызовами, клавиша регулировки громкости, гнездо USB Type-C для зарядки, вход для аналогового аудиокабеля (только в старшей версии 450 BT), светодиодный индикатор состояния, кнопка включения и выключения наушников и системы активного шумоподавления ANC ( оснащена только старшая версия). Также на правом наушнике присутствуют прорези для микрофонов, один из них вывели на внешнюю сторону чаши. 

Оснащение и звучание

Диапазон воспроизводимых частот наушников от 18 Гц до 22000 Гц. Связывается гарнитура с основным устройством по протоколу Bluetooth 5.0 и поддерживает аудио кодеки: SBC, AAC, AptX, AptX Low Latency.

Емкость аккумулятора старшей модели 600 мАч, младшей  — 300 мАч.

В режиме непрерывного воспроизведения гарнитура способна работать до 30 часов.  Старшая модель с активным ANC продержится столько же. Это немного больше, чем у предшественников. Полностью заряжаются наушники за два часа. Младшая HD 350, в силу меньшей емкости батареи заряжается немного быстрее.

Старшую модель можно использовать как в беспроводном, так и в проводном режиме. Эта особенность делает Sennheiser HD 450 BT более универсальными. К примеру, пользователь может в мобильном режиме использовать гарнитуру для прослушивания развлекательного контента, а дома или в офисе подключать к стационарному ПК для работы. 

Sennheiser HD 350 и 450 BT  — это не нейтральные высококачественные по звучанию наушники, но этого и не стоит ожидать от беспроводной гарнитуры в подобном ценовом диапазоне. Звук в наушниках плотный, насыщенный басами, не очень чистый, но в целом неплохого качества. Больше подойдет тем, кто слушает музыку, в басовой области которой находятся основные ритмические структуры. Те, кто любит слушать музыку классическую или предпочитают акустический джаз, найдут здесь избыток баса и сложная музыка будет звучать уже не столь интересно. Середина звучит не идеально, и часто ее хочется немного увести вверх. 

Благо, это можно сделать в фирменном мобильном приложении. Эквалайзер в Sennheiser Smart Control позволяет производить быструю настройку звука. После нехитрых манипуляций характер звучания можно существенно преобразить в лучшую сторону и оно приобретает ясность. 

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Гарнитура хотя и закрытого типа, но на превосходную изоляцию от внешних источников звука рассчитывать не стоит. Если часто приходится пользоваться наушниками в путешествиях, то придется присмотреться к старшей версии, где работа ANC пусть и не идеальна, но все таки существенную часть монотонных шумов отсекает.  

Качество связи с основным устройством на отличном уровне, каких либо помех или рассинхронизации в процессе эксплуатации выявлено не было. Голос для собеседников через микрофон звучит разборчиво, но есть жалобы на отдаленность в характере звучания. Впрочем, это присуще для всех гарнитур подобного типа.

4
Оценка ITC.UA
Плюсы: симпатичный дизайн, качественная сборка и материалы, хорошее звучание (как для своей ценовой категории), возможность выбора между базовой и универсальной моделью с ANC
Минусы: отсутствие органов сенсорного управления, не самая лучшая «середина», высокая цена на старшую модель (с учетом стоимости младшей)
Вывод: Модели Sennheiser HD 350 и 450 BT — это достойное продолжение уже многим полюбившейся беспроводной линейки. В эргономике и качестве звучания не обошлось без мелких нюансов, но в целом серьезных претензий к наушникам нет. К тому же, недостатки АЧХ можно сгладить в фирменном мобильном приложении. Если нет необходимости часто соединять гарнитуру по кабелю с основным устройством и вы можете обходится без активной системы шумоподавления, то есть смысл присмотреться к младшей модели и тем самым существенно сэкономить

Технические характеристики

Sennheiser HD 350 и 450 BT — обзор беспроводных наушниковSennheiser HD 350 BT White (508385)
2 415 − 2 864 грн
Сравнить цены
ТипНаушники с микрофоном
Способ подключениябеспроводной
Тип беспроводного подключенияBluetooth
Возможность проводного подключения-
Тип конструкцииполноразмерные
Тип акустического оформлениязакрытые
Тип крепленияоголовье
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр)пластик+кожзам/пластик/кожзам
Вес, г238
Цветбелый
Складная конструкция+
Поворотные чаши-
Водостойкий корпус-
Подсветка-
Шейный обод-
NFC-
Вибромотор-
Конструкция излучателядинамические
Количество излучателей в одном наушнике1
Минимальная воспроизводимая частота, Гц 18
Максимальная воспроизводимая частота, Гц 22000
Сопротивление, Омнет данных
Чувствительность, дБ108
Максимальная входная мощность, мВтнет данных
Диаметр динамиков, ммнет данных
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), %0,3
Тип магнитанет данных
Активное шумоподавление+
Встроенный усилитель / ЦАП-
Hi-Res сертификация-
Поддержка объемного звука-
Спецификация BluetoothA2DP, AVRCP, HSP, HFP
Версия BluetoothBluetooth 5.0
Подключение к нескольким Bluetooth-устройствам-
AAC+
aptX+
aptX Apaptive-
aptX HD-
aptX Low Latency+
LDAC-
LHDC-
SBC+
Элемент питанияаккумулятор
Время работы30 ч в режиме прослушивания музыки на средней громкости
Беспроводная зарядка-
Быстрая зарядка-
Пульт ДУ-
Сенсорная панель+
Регулятор громкости-
Вызов голосового ассистента+
Длина шнура, м -
Тип кабеля
Подключение кабеля
Несимметричный кабель-
Съемный кабель-
Тип разъема
Форма штекера
Тип микрофона по принципу действиянет данных
Съемный микрофон-
Конструкция микрофонавстроенный в наушник
Направленностьшироконаправленный
Шумоподавление микрофона-
Частотный диапазон, Гц80-6000
Чувствительность микрофона, дБнет данных
Амбушюры-
Аудио кабель-
Переходники / сплитеры-
Чехол / кейс-
ДругоеUSB кабель для зарядки
Игровая гарнитура-
Наушники для мониторинга-
Apple-совместимость+
Android-совместимость+
Дополнительно-
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