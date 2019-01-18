Обзор Sennheiser HD 4.50 BTNC: отличная автономность и активный шумодав

Отказ от mini-jack в смартфонах дал хороший толчок развитию всех Bluetooth-наушников, а несчетное количество новых компаний и решений от известных брендов — лишнее тому подтверждение. И если сегмент «полностью беспроводных» моделей более-менее освещен, то полноразмерные варианты попадают в наше поле зрения реже. Понятно, что маленькие наушники лучше подходят для повседневного использования, но, с другой стороны, «большие» предлагают лучшую автономность, должны быть универсальнее по посадке, а еще среди них проще найти модель с активным шумоподавлением. Судя по hotline.ua, Sennheiser HD 4.50 BTNC можно назвать одним из самых доступных не-noname решений со всеми перечисленными функциями.

Комплектация

Sennheiser HD 4.50 BTNC поставляются в стандартной картонной коробке средних размеров. Внутри — сами наушники, кабель для зарядки, кабель с mini-jack, документация и чехол.

Последний предназначен скорее для защиты от царапин и транспортировки сопутствующих аксессуаров — он сделан из простой ткани и воспринимается менее качественным, чем сами наушники и дополнительный кабель, и не сможет защитить от возможных повреждений при падениях. Кажется, что чехол добавили в коробку по остаточному принципу, просто чтобы он был.

Дизайн

Большая часть продуктов Sennheiser имеет достаточно строгий дизайн — тут вам и «немецкое качество», и широкая линейка профессиональных решений, так что броский внешний вид стоит искать у других компаний. HD 4.50 BTNC не стали исключением. Выполнены в абсолютно традиционном сдержанном стиле, в них не получится найти даже кусочка глянцевого пластика.

Основные материалы корпуса — пластик и приятный кожзам. Какие-то металлические элементы в конструкции наверняка есть, но при внешнем осмотре мы их не нашли. При этом складная конструкция наушников не издает никаких скрипов и в ней не появилось лишних люфтов даже спустя пару месяцев использования, в том числе — транспортировки в рюкзаке в состоянии «как есть».

Удобство

Оголовье средней ширины имеет прокладку из кожзама, из него же сделаны мягкие амбушюры средних размеров — в целом это стандартное решение, а качество материала не вызывает сомнений.

Тем не менее, без нюансов не обошлось. Наушники можно назвать полноразмерными, они полностью закрывают уши, но сами чаши могли бы быть побольше — я со своими ушами размером чуть больше средних после часа носки чувствовал ощутимый дискомфорт не столько из-за какого-то лишнего давления, столько из-за недостатка места по ширине/высоте, и подобные нюансы отмечали другие опрошенные, кто мерял Sennheiser HD 4.50 BTNC.

В остальном с эргономикой проблем нет — диапазон регулировки под размер головы достаточный, есть определенная свобода в наклоне/повороте чаш, а на правой можно найти целую россыпь клавиш средних размеров.

Управление, разъемы

Среди них — отдельная кнопка включения/сопряжения, jog dial для переключения треков и остановки/продолжения воспроизведения, а также клавиша регулировки громкости/активации системы шумоподавления. Тут же находится разъем для подключения кабеля с mini jack (2,5-3,5 мм) и порт microUSB для зарядки.

Визуально может показаться, что элементы расположены слишком плотно, но на практике кнопками вполне удобно пользоваться вслепую (если руки не в перчатках), их расположение быстро запоминается.

Еще стоит отметить наличие модуля NFC — площадка находится на левой чаше, сопряжение со смартфонами работает как надо.

Звук

Прежде чем приступить к описанию звука HD 4.50 BTNC напомню, что в этот параметр является максимально субъективным, а наиболее верный способ выбора подходящих наушников — их самостоятельное экспресс-тестирование в магазине.

Звучание Sennheiser HD 4.50 BTNC мне в целом понравилось. Обычно я слушаю музыку, подкасты и смотрю видео с Shure SE215, они подключены к Bluetooth-адаптеру MEE audio BTX1. Звучание Sennheiser заметно отличается от привычной мне связки. От наушников, ориентированных на мобильное использование я не жду очень честного звука, скорее наоборот — ожидаю почувствовать упор на басы и прочий «яркий» звук.

Sennheiser HD 4.50 BTNC же совсем про другое. Они звучат спокойно и даже не пытаются добавить музыке красок. Получается приятный, можно сказать, аналитический звук, когда каждый частотный диапазон достаточно проработан, но без упора на верх, низ или середину.

Получается интересно. Многие современные треки (любых жанров) пестрят дополнительными эффектами, так что иногда кажутся слишком уж слишком приторными, а HD 4.50 BTNC немного это сглаживают. В то же время, если вы слушаете что-то записанное лет 15 (и больше) назад, то может показаться, что звуку чего-то недостает и не помешало бы слегка поднять отдельные уровни.

Производитель не указывает, на какой версии Bluetooth работают наушники. Вероятно — Bluetooth 4.x. А вот что точно стоит знать и упомянуть, так это поддержку кодека aptX — это означает, что с совместимым устройством по Bluetooth будет передаваться звук с битрейтом, сравнимым с хорошим mp3, чего хватит большинству пользователей.

Также Sennheiser HD 4.50 BTNC можно подключить к источнику с помощью комплектного кабеля с разъемом mini-jack, но этот способ кажется мне запасным для смартфонов (если наушники разрядится) или дополнительным, если вы хотите использовать наушники во всех случаях. Я честно пытался услышать разницу в звучании при подключении по Bluetooth с aptX и при использовании кабеля (со смартфоном и с ASUS Xonar U5), но не заметил принципиальных отличий. При проводном подключении для наушников заявлено сопротивление 18 Ом, так что их «раскачает» почти любой смартфон.

Шумоподавление, звукоизоляция, микрофон

Еще одна важная особенность HD 4.50 BTNC — наличие активной системы шумоподавления. Сами по себе наушники изолируют от окружающих шумов средне, но стоит включить шумоподавление, как окружающий шум становится заметно тише и «дальше» — это хорошо работает на улице, в метро и самолете. Можно даже просто ехать в метро с включенными наушниками и окружающий гул будет заметно тише.

Для включения/отключения шумоподавления нужно одновременно зажать обе клавиши регулировки громкости. На качество звука шумодав влияет только с точки зрения посторонних шумов — при его активации лишних звуков становится меньше, можно не завышать уровень громкости в транспорте, средних значений будет достаточно.

Как и большинство Bluetooth-наушников, Sennheiser HD 4.50 BTNC оснащены микрофоном, поэтому их можно использовать в качестве гарнитуры. Микрофоны находятся на правой чаше и расположены относительно далеко от рта, так что комфортнее всего будет общаться в тихом помещении, а чтобы вас нормально слышали когда вы идете по улице, придется заметно повышать голос.

Время работы

Встроенный аккумулятор позволяет наушникам работать до 25 часов и это хорошее значение даже по меркам полноразмерных моделей. Более того, оно близко к истине. Чаще всего я использовал наушники по пути из дома в офис и обратно, дорога занимает больше часа. В этом случае одного заряда спокойно хватало больше, чем на неделю.