Сможет ли Ethereum пробить исторический максимум?

По состоянию на 13 августа 2025 года ETH стоит $4,675. И очень велики шансы, что монета вот-вот установит новый рекорд. Исторического максимум для нативного токена сети Ethereum составлял $4,878, и его достигнутого в ноябре 2021 года. Ряд аналитиков считает, что текущие рыночные условия создали прочный фундамент для тестирования этого уровня за счет увеличения институциональных закупок и данные по инфляции в США.

ETH активно накапливают

Корпоративные казны добавили миллионы ETH за последние недели, причем BitMine Immersion Technologies и SharpLink Gaming составляют более половины от общего количества ETH, удерживаемого 10 ведущими компаниями. По состоянию на 13 августа, в общей сложности 72 компании накопили 3.6M ETH на сумму около $16,71 млрд.

Как только спотовая цена ETH подскочила выше $4700, открытая позиция фьючерсов на Ethereum достигла нового исторического максимума в примерно $35,5 млрд.

Институциональная активность добавляет к бычьим настроениям. Венчурный фонд Pantera Capital, специализирующийся на криптовалютах, инвестировал $300 млн в компании с криптовалютными сокровищницами, прогнозируя, что их доходность будет выше, чем у криптовалютных биржевых фондов (ETF). Генеральный партнер Pantera Космо Цзян и руководитель отдела контента Эрик Лоу заявили во вторник, что цифровые казначейские облигации (DAT) «могут генерировать доход для роста чистой стоимости активов на акцию, что со временем приведет к большему владению базовыми токенами, чем просто удержание на споте».

12 августа BlackRock купил ETH на более чем $12 млрд. А Bitmine Immersion обратилась в SEC за разрешением на приобретение ETH на $20 млрд.

Также 8 августа около $460 млн поступило в биржевые фонды (ETF) ETH, по сравнению с $400 млн в Bitcoin. Это говорит о том, что Этер сейчас интересует крупных игроков больше, чем Биткоин.

Эксперт Alejandro₿TC считает, что недавний рост Ethereum выше отметки $4 тыс. стал важным моментом, учитывая, что актив исторически имел трудности с прорывом этой цены. Если темпы останутся текущими, Этер достигнет $14 тыс. уже в этом цикле.

Известный инвестор Михаэль ван де Поппе напомнил, что ETH вырос более чем на 100% менее чем за два месяца. Новый рекорд точно будет. Но…

Приближается откат

Тот же Михаэль ван де Поппе говорит, что достижение Этером нового рекорда цены сменится периодом консолидации. То есть, цена может зависнуть в определенном промежутке.

Также владельцы больших запасов монет (киты) могут начать продавать свои ETH, что может в значительной степени негативно повлиять на цену. Например, таинственная организация 7 Siblings продала 19 957 ETH, конвертировав их в 90,44 миллиона USDC по цене примерно $4532 доллара за ETH.

Биткоин-максималист Самсон Моу заметил, что большинство владельцев ETH имеют много BTC и намеренно обменивают свои монеты на Эфир, чтобы поднять его цену на волне тренда Ethereum-копилок. Но как только Эфир достигнет достаточно высокой цены, владельцы распродадут ETH, чтобы затем купить больше BTC.

Хотя общий тренд пока что является обратным. По данным Lookonchain, за последние 24 часа с централизованных бирж (CEX) вывели 182 400 ETH: Coinbase Pro, Kraken, OKX. Но на Bybit вывели 27 700 ETH. Обычно на бирже криптовалюту выводят для продажи, а забирают — для долгосрочного хранения.