ETH нацелился на $5 тыс.: тем временем ликвидировано позиций трейдеров на $152 млн

Ethereum продолжает расти и устанавливать рекорд за рекордом. 8 августа в обращении оказалось максимальное число монет — более 121 млн ETH. Кроме того, 97% адресов в сети на данный момент находятся в зоне прибыли. То есть, средняя стоимость приобретения монет по этим адресам ниже текущего рыночного курса эфира в $4,452.

Рост цены больно ударил по шортистам. Всего за последние 24 часа ликвидировано позиций трейдеров по Эфиру на $152 млн. Из этой суммы шорт-позиции составили почти $94 млн.

Аналитики не исключают, что следующей зоной сопротивления станет отметка в $5 тыс. В таком случае будет побит исторический рекорд от 2021 года: $4,875. Но есть одно большое «но». Как мы уже писали, крупные игроки перевели большие объемы Эфира на биржи. Обычно это делается для того, чтобы продать монеты и зафиксировать прибыль. Если продавцы начнут давить на цену, динамика роста ETH может замедлиться.

Реализация прибыли ETH (7-дневная SMA) достигла пика в $771 млн/день в июле, превысив уровни декабря 2024 года, и сейчас снова растет до $553 млн/день. Прибыли долгосрочных держателей соответствуют уровням декабря 2024 года. Самыми активными оказались краткосрочные позиции инвесторов, которые активно фиксируют прибыль.

Но киты все еще накапливают монеты. Недавние притоки ETF и институциональные покупки поддерживают бычий настрой, противодействуя волатильности от выходящих трейдеров.

