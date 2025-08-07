Владельцам Ethereum приготовиться: киты мутят воду

Новости Крипто 07.08.2025 comment views icon

На крипторынке зафиксирован существенный отток Ethereum: дневной Net Taker Volume в течение 5 августа снизился на 418,8 млн долларов США. Это означает, что продавцы, использующие рыночные ордера (takers), вывели на 115,4 тыс. ETH больше, чем готовы были приобрести покупатели.

Net Taker Volume отражает разницу между объемом покупки и продажи через рыночные ордера. Именно эти ордера играют ключевую роль в формировании рыночной динамики, ведь они показывают, насколько участники стремятся к быстрым сделкам, даже по меньшей цене.

Рыночные ордера (taker) выполняются мгновенно по лучшей доступной цене, что указывает на желание быстро выйти из позиции или зайти в нее.

Отрицательный показатель от 5 августа свидетельствует об усилении давления со стороны продавцов. Приоритет скорости исполнения ордеров над выгодной ценой указывает на пессимистические настроения среди участников рынка и серьезный медвежий сигнал для ETH.

Также два кита (крупных держатели криптовалюты) перевели свои монеты на крупные биржи, что часто свидетельствует о намерении их продать. С адреса, 0xc156 13 459 ETH переведено на Binance (около $49 млн). Другой адрес, 0x46DB, отправил 5 504 ETH на OKX (примерно в $19,8 млн).

Источник: CryptoQuant

